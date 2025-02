Optimiertes Kundenaufruf- und -leitsystem von digitalSIGNAGE.de

Effinziente Besucherlenkung minimiert Wartezeiten und steigert die Kundenzufriedenheit

Warten wird von den meisten Menschen als höchst unproduktive, wenn nicht gar ärgerliche Zeit empfunden und erzeugt unmittelbar negative Einschätzungen hinsichtlich der Kompetenz des Service-Anbieters. Dabei lassen sich mit geeigneten digitalen Lösungen Wartezeiten weitgehend reduzieren und mit fortschrittlichen Leitsystemen Irrläufer verhindern. digitalSIGNAGE.de bietet nun alle Komponenten für eine vollständig digitalisierte Besucherlenkung.

Egal, ob bei der Anmeldung eines neuen Kraftfahrzeuges, beim Besuch in einer Arztpraxis oder bei der Registrierung zu Veranstaltungen beliebiger Art – überall dort, wo die persönliche Anwesenheit vieler Personen erforderlich ist, bilden sich temporäre Warteschlangen, weil es an geeigneten Prozessen fehlt, die Zahl der „Antragsteller“ mit den erforderlichen Bearbeitungsplätzen optimal zu koordinieren. Dabei gibt es heute geeignete Lösungen, um diesen Prozess zu automatisieren.

Eine vollständig digitalisierte Lösung besteht aus den Kernkomponenten der Erfassung des Startpunktes des Kunden, einer informativen Übersicht über seinen Status während der Wartezeit sowie einer intelligenten Zentrale, die den Prozess steuert. Hierzu bietet digitalSIGNAGE.de nun eine integrierte Hard- und Softwarelösung an, die über die Aufgaben eines reinen Kundenaufruf- und -leitsystems hinausgeht. Es ermöglicht eine ganzheitliche Kommunikation mit dem Kunden.

Ticket-Lösung als Startpunkt

Die Registrierung an einer Ticket-Stele bildet den Ausgangspunkt für ein

Warteschlangenmanagement. Die neuen Ticket-Stelen von digitalSIGNAGE.de bieten nicht nur die Ausgabe klassischer, sondern auch fortschrittlicher Smart-Tickets, die Wartende über ihren Status per Smartphone über die voraussichtliche Wartezeit informieren. Sie können die diese Wartezeit nun dazu nutzen, um andere Aufgaben auch außerhalb zu erledigen. Zudem stellt digitalSIGNAGE.de nun auch entsprechende Stelen für den Außenbereich zur Verfügung, die zur Sicherheit gegen Missbrauch etwa neue QR-Codes in kurzen Intervallen generieren.

Für die optimierte Kundeninformation im Warteberiech stellt digitalSIGNAGE.de jetzt ein neues Signboard bereit, dass dem Kunden alle relevanten Informationen auf einen Blick anzeigt. Es ist nahtlos in das umfassende Digital-Signage-System integriert und ermöglicht neben der Anzeige der relevanten Warteinformationen die flexible Einspielung zusätzlicher Inhalte.

Als zentrales Element für das Warteschlangenemangement stellt digitalSIGNAGE.de ein Steuerungssystem zur Verfügung. Es ermöglicht die flexible Verwaltung der wartenden Personen durch die Mitarbeiter an den Service-Desks. So können beispielsweise Wartende erneut aufgerufen oder für einen festgelegten Zeitraum pausiert werden. Das System berücksichtigt die aktuelle Verfügbarkeit der Wartebereiche und blendet nicht verfügbare Optionen automatisch aus. Hardware-seitig steht an jedem Arbeitsplatz ein kompaktes 4-Zoll-Touch-Signboard zur Verfügung, um den gesamten Prozess aus Sicht des Arbeitsplatzes zu steuern.

Zusätzliche Optionen

Zusätzlich zu den neuen Hardwarekomponenten für das Warteschlangenmanagement offeriert digitalSIGNAGE.de Erweiterungsmöglichkeiten für eine digitale Wegeleitung sowie für eine interaktive Einspielung weiterer Angebote. Zudem wird eine Unterstützung bei der Entwicklung optimaler Konfigurationen für den jeweiligen Anwendungsfall angeboten.

Das Unternehmen digitalSIGNAGE.de stellt das Hosting aller Daten auf deutschen Rechenzentren sicher und bietet neben der Garantie auf die Hardwarekomponenten eine dreijährige Garantie für die Cloud-Anbindung. Inbegriffen sind zudem ein qualifizierter technischer Support und optionale Beratung durch Experten.

