OR Royalties gibt vorläufige GEO-Lieferungen für das 2. Quartal 2026 bekannt

Montréal, 8.Juli 2026 / IRW-Press / OR Royalties Inc. (OR Royalties oder das Unternehmen) (OR: TSX & NYSE) – www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/or-royalties-inc/ – freut sich, die vorläufigen Liefermengen, Umsätze und die Cash-Marge für das zweite Quartal 2026 bekannt zu geben sowie einen aktuellen Überblick über die Liquiditäts- und Verschuldungslage zum 30.Juni 2026 zu geben. Alle in diesem Bericht genannten Geldbeträge sind, sofern nicht anders angegeben, in US-Dollar angegeben.

VORLÄUFIGE ERGEBNISSE FÜR DAS 2. QUARTAL 2026

OR Royalties erwirtschaftete im zweiten Quartal 2026 20.757 zurechenbare Goldäquivalent-Unzen1 (GEOs). OR Royalties verzeichnete im zweiten Quartal vorläufige Erlöse aus Lizenzgebühren und Streams in Höhe von 97,8 Millionen US-Dollar sowie vorläufige Umsatzkosten (ohne Wertminderung) in Höhe von 3,1 Millionen US-Dollar, was zu einer vierteljährlichen Cash-Marge2 von etwa 94,7 Millionen US-Dollar (96,8 %) führte.

Zum 30. Juni 2026 belief sich die Liquidität von OR Royalties auf rund 75,6 Millionen US-Dollar, nachdem im zweiten Quartal im Rahmen des regulären Rückkaufprogramms Stammaktien im Wert von 8,0 Millionen US-Dollar (11,2 Millionen kanadische Dollar) zurückgekauft worden waren. Die ursprünglich im April 2026 angekündigte Murray-Brook-Edelmetall-Stream-Transaktion mit Canadian Copper Inc. sowie die damit verbundene Kapitalbeteiligung werden voraussichtlich im dritten Quartal für einen Gesamtbetrag von 9,0 Millionen Dollar abgeschlossen; die Finanzierung soll aus den in der Bilanz verfügbaren Barmitteln erfolgen.

Die revolvierende Kreditfazilität von OR Royalties war zum 30. Juni 2026 in Höhe von 215,0 Millionen Dollar in Anspruch genommen, sodass eine verfügbare Kapazität von 435,0 Millionen Dollar verbleibt, zuzüglich einer nicht gebundenen Ausweiterklausel von bis zu 200,0 Millionen Dollar. Nach Schuldentilgungen in Höhe von 18,0 Millionen US-Dollar im Laufe des Quartals verringerte sich die Nettoverschuldung des Unternehmens zum 30. Juni 2026 auf 139,4 Millionen US-Dollar.

DETAILS ZUR ERGEBNISPRÄSENTATION UND ZUR WEBCAST-TELEFONKONFERENZ FÜR DAS 2. QUARTAL 2026

Veröffentlichung der Ergebnisse: Mittwoch, 5.August 2026, nach Börsenschluss

Telefonkonferenz: Donnerstag, 6.August 2026, um 10:00 Uhr ET

Einwahlnummern: Gebührenfrei in Nordamerika: 1 (800) 717-1738

(Option 1) Ortsgespräch – Montreal: 1 (514) 400-3792

Ortsgespräch – Toronto: 1 (289) 514-5100

Ortsgespräch – New York: 1 (646) 307-1865

Konferenz-ID: 25235

Link zum Webcast: viavid.webcasts.com/starthere.jsp?ei=1767963&tp_key=5d45fdb7bc

(Option 2)

Aufzeichnung (verfügbar bis Sonntag, Gebührenfrei in Nordamerika: 1 (888) 660-6264

den 6. September 2026, um 23:59 Uhr Ortsgespräch – Toronto: 1 (289) 819-1325

ET): Ortsgespräch – New York: 1 (646) 517-3975

Wiedergabe-Passwort: 25235#

Die Aufzeichnung ist auch auf unserer Website unter www.ORroyalties.com verfügbar

Hinweise

Die in dieser Pressemitteilung dargestellten Zahlen, einschließlich der Bar- und Schuldenbestände sowie der Umsatzerlöse und Umsatzkosten, wurden nicht geprüft und können sich noch ändern. Da das Unternehmen seine Quartalsabschlussarbeiten noch nicht abgeschlossen hat, sind die in dieser Pressemitteilung dargestellten vorläufigen Finanzinformationen vorläufig, unterliegen Anpassungen zum Quartalsende und können sich erheblich ändern.

(1) Goldäquivalent-Unzen

GEOs werden vierteljährlich berechnet und umfassen Lizenzgebühren und Streams. Silber und Kupfer, die aus Lizenz- und Stream-Vereinbarungen stammen, werden in Goldäquivalent-Unzen umgerechnet, indem die erzielten Silberunzen oder Kupfertonnen mit dem durchschnittlichen Silber- bzw. Kupferpreis des Berichtszeitraums multipliziert und durch den durchschnittlichen Goldpreis des Berichtszeitraums dividiert werden. Bar-Lizenzgebühren sowie andere Metalle und Rohstoffe werden in Goldäquivalent-Unzen umgerechnet, indem die damit verbundenen erzielten Umsätze durch den durchschnittlichen Goldpreis des Berichtszeitraums dividiert werden.

Durchschnittliche Metallpreise

Dreimonatszeitraum endend am

30. Juni

2026 2025

Gold (i) 4.506 3.280

Silber (ii) 73,15 33,68

Kupfer (iii) 13.329 9.524

(i) Der Nachmittags-Preis der London Bullion Market Association in US-Dollar pro Unze.

(ii) Der Preis der London Bullion Market Association in US-Dollar pro Unze.

(iii) Der Kurs der London Metal Exchange in US-Dollar pro Tonne.

(2) Nicht-IFRS-Kennzahlen

Die Cash-Marge in Dollar und in Prozent des Umsatzes sind Nicht-IFRS-Finanzkennzahlen. Die Cash-Marge (in Dollar) wird von OR Royalties definiert als Umsatz abzüglich der Umsatzkosten (ohne Wertminderung). Die Cash-Marge (in Prozent des Umsatzes) ergibt sich aus der Division der Cash-Marge (in Dollar) durch den Umsatz. Das Management verwendet die Cash-Marge in US-Dollar und als Prozentsatz des Umsatzes, um die Fähigkeit von OR Royalties zu bewerten, aus seinen Lizenzgebühren, Streams und sonstigen Beteiligungen einen positiven Cashflow zu generieren. Das Management und bestimmte Investoren nutzen diese Informationen zudem zusammen mit Kennzahlen, die gemäß den IFRS-Rechnungslegungsstandards ermittelt werden, wie beispielsweise die Bruttomarge und der operative Cashflow, um die Leistung von OR Royalties im Vergleich zu anderen Unternehmen der Bergbauindustrie zu bewerten, die diese Kennzahlen auf ähnlicher Basis ausweisen. Die Cash-Marge in Dollar und in Prozent des Umsatzes dient lediglich dazu, Investoren und Analysten zusätzliche Informationen zu liefern, und sollte nicht isoliert oder als Ersatz für nach den IFRS-Rechnungslegungsstandards erstellte Leistungskennzahlen betrachtet werden. Sie hat keine standardisierte Bedeutung gemäß den IFRS-Rechnungslegungsstandards und ist möglicherweise nicht mit ähnlichen Kennzahlen vergleichbar, die von anderen Emittenten ausgewiesen werden.

Eine Überleitung der Cash-Marge (in Tausend Dollar und in Prozent des Umsatzes) ist nachstehend dargestellt:

Drei Monate bis zum

30. Juni

2026 2025

Umsatz 97.820 60.364

Abzüglich: Umsatzkosten (ohne Wertminderung) (3.091) (2.560)

Cash-Marge (in Dollar) 94.729 57.804

Cash-Marge (in Prozent des Umsatzes) 96,8 95,8

Über OR Royalties Inc.

OR Royalties ist ein auf Edelmetall-Lizenzgebühren und -Streaming spezialisiertes Unternehmen, dessen Schwerpunkt auf Tier-1-Bergbauregionen liegt, d. h. Kanada, den Vereinigten Staaten und Australien. OR Royalties nahm im Juni 2014 mit einem einzigen produzierenden Vermögenswert den Betrieb auf und verfügt heute über ein Portfolio von über 200 Lizenzgebühren, Streams und ähnlichen Beteiligungen. Das Portfolio von OR Royalties wird durch sein Kernobjekt gestützt: die Lizenzgebühr in Höhe von 3-5 % des Netto-Schmelzertrags am Canadian Malartic Complex von Agnico Eagle Mines Limited, einer der weltweit größten Goldminen.

Der Hauptsitz von OR Royalties befindet sich in der 1100 Avenue des Canadiens-de-Montréal, Suite 300, Montréal, Québec, H3B 2S2.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an OR Royalties Inc.:

Grant Moenting

Vizepräsident, Kapitalmärkte

Mobil: (365) 275-1954

E-Mail: gmoenting@orroyalties.com

Heather Taylor

Vizepräsidentin, Nachhaltigkeit und Kommunikation

Tel.: (647) 477-2087

E-Mail: htaylor@orroyalties.com

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung können als zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 in seiner jeweils gültigen Fassung sowie als zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze angesehen werden. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen und sich unter anderem auf zukünftige Ereignisse, den Abschluss der Murray-Brook-Edelmetall-Stream-Transaktion mit Canadian Copper Inc. sowie den erwarteten Zeitplan und das erwartete Produktionsvolumen und die Entwicklungs- und Wachstumskatalysatoren beziehen, die von den Betreibern der Liegenschaften, an denen das Unternehmen beteiligt ist, erzielt werden sollen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen und im Allgemeinen, jedoch nicht immer, durch die Wörter erwartet, plant, geht davon aus, glaubt, beabsichtigt, schätzt, prognostiziert, potenziell, geplant und ähnliche Ausdrücke oder Variationen (einschließlich negativer Variationen) gekennzeichnet sind oder durch die Angabe, dass Ereignisse oder Bedingungen eintreten werden, eintreten würden, könnten, sollten oder müssten. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, von denen die meisten außerhalb der Kontrolle von OR Royalties liegen, und die tatsächlichen Ergebnisse können dementsprechend erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten abweichen. Zu diesen Risikofaktoren gehören unter anderem (i) in Bezug auf Liegenschaften, an denen OR Royalties eine Lizenzgebühr, einen Stream oder eine sonstige Beteiligung (zusammenfassend eine Beteiligung) hält; Risiken im Zusammenhang mit: (a) den Betreibern der Liegenschaften, (b) der rechtzeitigen Erschließung, Genehmigungserteilung, dem Bau, dem Produktionsbeginn und dem Hochlauf (einschließlich betrieblicher und technischer Herausforderungen), (c) Abweichungen in Umfang und Zeitpunkt der Produktion gegenüber Mineralressourcenschätzungen oder Produktionsprognosen der Betreiber, (d) Abweichungen bei der Umwandlungsrate von Mineralressourcen in Mineralreserven und der Fähigkeit, Mineralressourcen zu ersetzen, (e) den ungünstigen Ausgang von Anfechtungen oder Rechtsstreitigkeiten in Bezug auf Eigentumsrechte, Genehmigungen oder Lizenzen, (f) Gefahren und Unsicherheiten im Zusammenhang mit der Exploration, Erschließung und dem Bergbau, einschließlich, aber nicht beschränkt auf ungewöhnliche oder unerwartete geologische und metallurgische Bedingungen, Hangrutschungen oder Einstürze, Überschwemmungen und andere Naturkatastrophen oder zivile Unruhen oder sonstige nicht versicherte Risiken, (ii) in Bezug auf sonstige externe Faktoren: (a) Preisschwankungen bei den Rohstoffen, die die von OR Royalties gehaltenen Lizenzgebühren, Streams, Abnahmeverpflichtungen und Investitionen bestimmen, (b) ein Handelskrieg oder neue Zollbarrieren, (c) Wertschwankungen des kanadischen Dollars gegenüber dem US-Dollar, (d) regulatorische Änderungen durch nationale und lokale Regierungen, einschließlich Genehmigungs- und Lizenzierungsregelungen sowie Steuerpolitik, Vorschriften sowie politische oder wirtschaftliche Entwicklungen in einem der Länder, in denen sich die Liegenschaften befinden, an denen OR Royalties eine Beteiligung hält, oder über die diese gehalten werden, (e) die fortgesetzte Verfügbarkeit von Kapital und Finanzmitteln sowie die allgemeinen wirtschaftlichen, marktbezogenen oder geschäftlichen Rahmenbedingungen und (f) die Reaktionen der zuständigen Regierungen auf Ausbrüche von Infektionskrankheiten sowie die Wirksamkeit dieser Reaktionen und die potenziellen Auswirkungen solcher Ausbrüche auf das Geschäft, den Betrieb und die Finanzlage von OR Royalties im Bereich ; (iii) in Bezug auf interne Faktoren: (a) Geschäftsmöglichkeiten, die sich OR Royalties möglicherweise bieten oder auch nicht oder die von OR Royalties verfolgt werden, (b) die Integration erworbener Vermögenswerte oder (c) die Feststellung des PFIC-Status von OR Royalties. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf Annahmen, die das Management für angemessen hält, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf: das Ausbleiben wesentlicher Veränderungen bei den laufenden Erträgen und Vermögenswerten von OR Royalties im Zusammenhang mit der Feststellung ihres PFIC-Status sowie das Ausbleiben sonstiger Faktoren, die dazu führen könnten, dass Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse von den erwarteten, geschätzten oder beabsichtigten abweichen, und in Bezug auf Liegenschaften, an denen OR Royalties eine Beteiligung hält, (i) den fortlaufenden Betrieb der Liegenschaften durch die Eigentümer oder Betreiber dieser Liegenschaften in einer Weise, die der bisherigen Praxis und den öffentlichen Bekanntmachungen (einschließlich Produktionsprognosen) entspricht, (ii) die Richtigkeit öffentlicher Erklärungen und Offenlegungen durch die Eigentümer oder Betreiber dieser zugrunde liegenden Liegenschaften (einschließlich der Erwartungen hinsichtlich der Erschließung noch nicht in Produktion befindlicher Liegenschaften), (iii) das Ausbleiben nachteiliger Entwicklungen in Bezug auf wesentliche Liegenschaften, (iv) die Richtigkeit der Aussagen und Schätzungen der Eigentümer und Betreiber zu Mineralreserven und -ressourcen sowie (v) die Umsetzung eines angemessenen Plans zur Integration der erworbenen Vermögenswerte.

Weitere Informationen zu Risiken, Ungewissheiten und Annahmen finden Sie im jüngsten Jahresinformationsformular von OR Royalties, das auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca und auf EDGAR unter www.sec.gov eingereicht wurde und das auch zusätzliche allgemeine Annahmen im Zusammenhang mit diesen Aussagen enthält. OR Royalties weist darauf hin, dass die vorstehende Auflistung von Risiken und Ungewissheiten nicht vollständig ist. Anleger und andere Interessierte sollten die oben genannten Faktoren sowie die damit verbundenen Ungewissheiten und Risiken sorgfältig abwägen. OR Royalties ist der Ansicht, dass die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Annahmen angemessen sind; es kann jedoch keine Gewähr dafür gegeben werden, dass sich diese Erwartungen als zutreffend erweisen werden, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten abweichen könnten; die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen stellen keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung dar und sollten nicht übermäßig als Grundlage herangezogen werden. In dieser Pressemitteilung stützt sich OR Royalties auf Informationen, die von anderen Emittenten und Dritten in Bezug auf seine Vermögenswerte öffentlich bekannt gegeben wurden, und übernimmt daher keine Haftung für solche öffentlichen Bekanntgaben Dritter. Diese Aussagen gelten ausschließlich zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung. OR Royalties übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich.

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