OR Royalties gibt vorläufige GEO-Lieferungen sowie Rekordquartalsumsätze für das 3. Quartal bekannt

REVOLVIERENDE KREDITFACILITÄT VOLLSTÄNDIG GETILGT UND KEINE WEITERE IN ANSPRUCH GENOMMEN

Montréal, 7. Oktober 2025 – OR Royalties Inc. (OR Royalties oder das Unternehmen) (- www.commodity-tv.com/play/or-royalties-strong-cash-flow-in-the-first-quarter-and-new-projects-the-share-price-breaks-out/ -) (OR: TSX & NYSE) freut sich, eine Aktualisierung seiner vorläufigen Lieferungen, Umsätze und Cash-Marge für das dritte Quartal 2025 sowie seiner Cash- und Schuldenpositionen zum 30. September 2025 bekannt zu geben. Alle in diesem Bericht enthaltenen Geldbeträge sind, sofern nicht anders angegeben, in US-Dollar angegeben.

VORLÄUFIGE ERGEBNISSE FÜR DAS DRITTE QUARTAL 2025

OR Royalties erzielte im dritten Quartal 2025 einen Gewinn von 20.326 zuordenbaren Goldäquivalentunzen1 (GEOs).

OR Royalties verzeichnete im dritten Quartal vorläufige Einnahmen aus Lizenzgebühren und Streams in Höhe von 71,6 Millionen US-Dollar, was einem Quartalsrekord entspricht, sowie vorläufige Umsatzkosten (ohne Abschreibungen) in Höhe von 2,4 Millionen US-Dollar, was zu einer vierteljährlichen Cash-Marge2 von etwa 69,3 Millionen US-Dollar (96,7 %) führte.

Zum 30. September 2025 belief sich die Cash-Position von OR Royalties auf etwa 57,0 Millionen US-Dollar, nachdem im dritten Quartal der ausstehende Saldo der revolvierenden Kreditfazilität des Unternehmens (35,4 Millionen US-Dollar) zurückgezahlt worden war. Daher war die revolvierende Kreditfazilität von OR Royalties in Höhe von 650,0 Millionen Dollar (zuzüglich der nicht zugesagten Akkordeonfazilität in Höhe von 200,0 Millionen Dollar) zum Ende des dritten Quartals vollständig ungenutzt.

DETAILS ZUR ERGEBNISKONFERENZ UND ZUM WEBCAST FÜR DAS DRITTE QUARTAL 2025

Veröffentlichung der Ergebnisse: Mittwoch, 5.November 2025, nach Börsenschluss

Telefonkonferenz: Donnerstag, 6.November 2025, um 10:00 Uhr ET

Einwahlnummern: Gebührenfrei in Nordamerika: 1 (800) 717-1738

(Option 1) Lokal – Montreal: 1 (514) 400-3792

Lokal – Toronto: 1 (289) 514-5100

Lokal – New York: 1 (646) 307-1865

Konferenz-ID: 08442

Webcast-Link: viavid.webcasts.com/starthere.jsp?ei=1738147&tp_key=0e761fc1ca

(Option 2)

Wiederholung (verfügbar bis Samstag, 6. Gebührenfrei in Nordamerika: 1 (888) 660-6264

Dezember 2025, um 23:59 Uhr ET): Lokal – Toronto: 1 (289) 819-1325

Lokal – New York: 1 (646) 517-3975

Passwort für die Wiedergabe: 08442#

Die Aufzeichnung ist auch auf unserer Website unter www.ORroyalties.com verfügbar.

OR ROYALTIES ANALYST & INVESTOR DAY 2025 DETAILS

Persönlich: Montag, 10.November 2025, um 13:00 Uhr ET

Vantage Venues

150 King Street West – 16. Stock

Toronto, ON

Live-Webcast: Montag, 10.November 2025, um 13:00 Uhr ET

Bitte melden Sie sich unter gmoenting@orroyalties.com an, da die Details zum

Live-Webcast den Interessenten kurz vor der Veranstaltung mitgeteilt werden.

Eine Aufzeichnung des Webcasts wird kurz nach der Veranstaltung unter

www.ORroyalties.com verfügbar sein.

Hinweise

Die in dieser Pressemitteilung dargestellten Zahlen, einschließlich der Bar- und Schuldenbestände sowie der Umsatzerlöse und Umsatzkosten, wurden nicht geprüft und können sich ändern. Da das Unternehmen seine Quartalsabschlussarbeiten noch nicht abgeschlossen hat, sind die in dieser Pressemitteilung dargestellten voraussichtlichen Finanzinformationen vorläufig, unterliegen Anpassungen zum Quartalsende und können sich wesentlich ändern.

(1) Goldäquivalent-Unzen

GEOs werden auf Quartalsbasis berechnet und umfassen Lizenzgebühren und Streams. Silber und Kupfer, die aus Lizenz- und Stream-Vereinbarungen stammen, werden in Goldäquivalent-Unzen umgerechnet, indem die verdienten Silberunzen oder Kupfertonnen mit dem durchschnittlichen Silber- oder Kupferpreis für den Zeitraum multipliziert und durch den durchschnittlichen Goldpreis für den Zeitraum dividiert werden. Bar-Lizenzgebühren und andere Metalle und Rohstoffe werden in Goldäquivalent-Unzen umgerechnet, indem die damit verbundenen Einnahmen durch den durchschnittlichen Goldpreis für den Zeitraum dividiert werden.

Durchschnittliche Metallpreise

Drei Monate bis zum

30. September

2025 2024

Gold (i) 3.457 2.474

Silber (ii) 39,40 29,43

Kupfer (iii) 9.797 9.210

(i) Der Nachmittags-Preis der London Bullion Market Association in US-Dollar pro Unze.

(ii) Der Preis der London Bullion Market Association in US-Dollar pro Unze.

(iii) Der Preis der London Metal Exchange in US-Dollar pro Tonne.

(2) Nicht-IFRS-Kennzahlen

Die Cash-Marge in Dollar und in Prozent des Umsatzes sind Nicht-IFRS-Finanzkennzahlen. Die Cash-Marge (in Dollar) wird von OR Royalties als Umsatz abzüglich Umsatzkosten (ohne Wertminderung) definiert. Die Cash-Marge (in Prozent des Umsatzes) ergibt sich aus der Division der Cash-Marge (in Dollar) durch den Umsatz.

Das Management verwendet die Cash-Marge in Dollar und in Prozent des Umsatzes, um die Fähigkeit von OR Royalties zu bewerten, einen positiven Cashflow aus seinen Lizenzgebühren, Streams und anderen Beteiligungen zu generieren. Das Management und bestimmte Investoren verwenden diese Informationen zusammen mit Kennzahlen, die gemäß den IFRS-Rechnungslegungsstandards ermittelt wurden, wie z. B. Bruttomarge und operativer Cashflow, um die Leistung von OR Royalties im Vergleich zu anderen Unternehmen der Bergbauindustrie zu bewerten, die diese Kennzahlen auf ähnlicher Basis darstellen. Die Cash-Marge in Dollar und in Prozent der Einnahmen dient lediglich dazu, Investoren und Analysten zusätzliche Informationen zur Verfügung zu stellen, und sollte nicht isoliert oder als Ersatz für Leistungskennzahlen betrachtet werden, die gemäß den IFRS-Rechnungslegungsstandards erstellt wurden. Sie hat keine standardisierte Bedeutung gemäß den IFRS-Rechnungslegungsstandards und ist möglicherweise nicht mit ähnlichen Kennzahlen anderer Emittenten vergleichbar.

Eine Überleitung der Cash-Marge (in Tausend Dollar und in Prozent des Umsatzes) ist nachstehend dargestellt:

Drei Monate bis zum

30. September

2025 2024

Umsatz 71.625 41.977

Abzüglich: Umsatzkosten (ohne Wertminderung) (2.367) (1.570)

Barmarge (in Dollar) 69.258 40.407

Barmarge (in Prozent des Umsatzes) 96,7 96,3

Über OR Royalties Inc.

OR Royalties ist ein Edelmetall-Lizenz- und Streaming-Unternehmen, das sich auf Tier-1-Bergbaugebiete in Kanada, den Vereinigten Staaten und Australien konzentriert. OR Royalties nahm seine Tätigkeit im Juni 2014 mit einem einzigen produzierenden Vermögenswert auf und verfügt heute über ein Portfolio von über 195 Lizenzen, Streams und ähnlichen Beteiligungen. Das Portfolio von OR Royalties basiert auf seinem wichtigsten Vermögenswert, der 3-5 %-Netto-Schmelzabgabe auf den Canadian Malartic Complex von Agnico Eagle Mines Limited, einer der größten Goldminen der Welt.

Der Hauptsitz von OR Royalties befindet sich in 1100 Avenue des Canadiens-de-Montréal, Suite 300, Montréal, Québec, H3B 2S2.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an OR Royalties Inc.:

Grant Moenting

Vizepräsident, Kapitalmärkte

Tel.: (514) 940-0670 x116

Mobil: (365) 275-1954

E-Mail: gmoenting@orroyalties.com

Heather Taylor

Vizepräsidentin, Nachhaltigkeit und Kommunikation

Tel.: (647) 477-2087

E-Mail: htaylor@orroyalties.com

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung können als zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und als zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze angesehen werden. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen und sich unter anderem auf zukünftige Ereignisse beziehen, darauf, dass vorläufige Finanzinformationen möglicherweise Quartalsanpassungen unterliegen, und auf die Verfügbarkeit der nicht zugesagten Akkordeon-Kreditfazilität. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen und im Allgemeinen, aber nicht immer, durch die Wörter erwartet, plant, antizipiert, glaubt, beabsichtigt, schätzt, prognostiziert, potenziell, geplant und ähnlichen Ausdrücken oder Variationen (einschließlich negativer Variationen) gekennzeichnet oder dass Ereignisse oder Bedingungen eintreten werden, würden, könnten, könnten oder sollten. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, von denen die meisten außerhalb der Kontrolle von OR Royalties liegen, sodass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen können. Zu diesen Risikofaktoren gehören unter anderem (i) in Bezug auf Grundstücke, an denen OR Royalties eine Lizenzgebühr, einen Stream oder andere Rechte hält, Risiken im Zusammenhang mit: (a) den Betreibern der Grundstücke, (b) der rechtzeitigen Erschließung, Genehmigung, Errichtung, Produktionsaufnahme und Produktionssteigerung (einschließlich betrieblicher und technischer Herausforderungen), (c) Abweichungen in der Produktionsrate und im Produktionszeitplan von den Mineralressourcenschätzungen oder Produktionsprognosen der Betreiber, (d) Abweichungen bei der Umwandlungsrate von Mineralressourcen in Mineralreserven und der Fähigkeit, Mineralressourcen zu ersetzen, (e) ungünstige Ergebnisse von Anfechtungen oder Rechtsstreitigkeiten in Bezug auf Eigentumsrechte, Genehmigungen oder Lizenzen, (f) Gefahren und Unsicherheiten im Zusammenhang mit der Exploration, Erschließung und dem Abbau, einschließlich, aber nicht beschränkt auf ungewöhnliche oder unerwartete geologische und metallurgische Bedingungen, Hangrutsche oder Einstürze, Überschwemmungen und andere Naturkatastrophen oder zivile Unruhen oder andere nicht versicherte Risiken, (ii) in Bezug auf andere externe Faktoren: (a) Schwankungen der Preise der Rohstoffe, die die Lizenzgebühren, Streams, Abnahmen und Investitionen von OR Royalties beeinflussen, (b) ein Handelskrieg oder neue Zollbarrieren, (c) Schwankungen des Wertes des kanadischen Dollars gegenüber dem US-Dollar, (d) regulatorische Änderungen durch nationale und lokale Regierungen, einschließlich Genehmigungs- und Lizenzierungssystemen und Steuerpolitik, Vorschriften und politische oder wirtschaftliche Entwicklungen in einem der Länder, in denen sich Grundstücke befinden, an denen OR Royalties eine Lizenzgebühr, einen Stream oder andere Beteiligungen hält oder über die diese gehalten werden, (e) die fortgesetzte Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierungen sowie die allgemeinen wirtschaftlichen, marktbezogenen oder geschäftlichen Bedingungen und (f) die Reaktionen der zuständigen Regierungen auf Ausbrüche von Infektionskrankheiten und die Wirksamkeit dieser Reaktionen sowie die potenziellen Auswirkungen solcher Ausbrüche auf das Geschäft, den Betrieb und die Finanzlage von OR Royalties; (iii) in Bezug auf interne Faktoren: (a) Geschäftsmöglichkeiten, die sich OR Royalties bieten oder nicht bieten oder von OR Royalties verfolgt werden, (b) die Integration erworbener Vermögenswerte oder (c) die Feststellung des PFIC-Status von OR Royalties (d) dass vorläufige Finanzinformationen möglicherweise Anpassungen zum Quartalsende unterliegen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf Annahmen, die das Management für angemessen hält, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: das Ausbleiben wesentlicher Änderungen der laufenden Erträge und Vermögenswerte von OR Royalties im Zusammenhang mit der Feststellung seines PFIC-Status und das Ausbleiben anderer Faktoren, die dazu führen könnten, dass Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse von den erwarteten, geschätzten oder beabsichtigten abweichen, sowie in Bezug auf Immobilien, an denen OR Royalties eine Lizenzgebühr, einen Stream oder andere Beteiligungen hält, (i) die Fortführung des Betriebs der Grundstücke durch die Eigentümer oder Betreiber dieser Grundstücke in einer Weise, die mit der bisherigen Praxis und den öffentlichen Bekanntmachungen (einschließlich Produktionsprognosen) im Einklang steht, (ii) die Richtigkeit der öffentlichen Erklärungen und Bekanntmachungen der Eigentümer oder Betreiber dieser zugrunde liegenden Grundstücke (einschließlich der Erwartungen hinsichtlich der Erschließung von zugrunde liegenden Grundstücken, die noch nicht in Produktion sind), (iii) keine nachteiligen Entwicklungen in Bezug auf bedeutende Grundstücke, (iv) die Richtigkeit der Aussagen und Schätzungen der Eigentümer und Betreiber in Bezug auf Mineralreserven und -ressourcen und (v) die Umsetzung eines angemessenen Plans zur Integration der erworbenen Vermögenswerte.

Weitere Informationen zu Risiken, Ungewissheiten und Annahmen finden Sie im aktuellen Jahresbericht von OR Royalties, der auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca und EDGAR unter www.sec.gov veröffentlicht wurde und zusätzliche allgemeine Annahmen im Zusammenhang mit diesen Aussagen enthält. OR Royalties weist darauf hin, dass die vorstehende Liste der Risiken und Ungewissheiten nicht vollständig ist. Investoren und andere Personen sollten die oben genannten Faktoren sowie die damit verbundenen Ungewissheiten und Risiken sorgfältig abwägen. OR Royalties ist der Ansicht, dass die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Annahmen angemessen sind, kann jedoch keine Gewähr dafür übernehmen, dass diese Erwartungen sich als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten Ergebnissen abweichen können. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse und sollten nicht übermäßig berücksichtigt werden. Diese Aussagen gelten nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung. OR Royalties übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist durch geltendes Recht vorgeschrieben.

