Organic Garage-Tochter ‚Future of Cheese‘ bringt natürlich gereiften pflanzlichen Brie auf den Markt

Der Vertrieb des mit Spannung erwarteten pflanzlichen Brie hat begonnen, und aufgrund der großen Produktnachfrage im Vorverkauf rechnet der Vertriebspartner des Unternehmens mit einer sehr erfolgreichen Markteinführung.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/62919/OG_FOC_Brie_Launch_Nov_30_2021VF_DE_PRcom.001.png

30. November 2021, Toronto, Kanada: Organic Garage Ltd. (TSXV: OG |OTCQX: OGGFF |FWB: 9CW1), einer der führenden unabhängigen Bio-Lebensmittelhändler Kanadas, freut sich bekannt zu geben, dass seine auf pflanzliche Lebensmittel spezialisierte Firma Future of Cheese Inc. (Future of Cheese oder das Unternehmen) in Ontario einen vom Unternehmen entwickelten, natürlich gereiften Brie auf pflanzlicher Basis auf den Markt gebracht hat. Dieser Brie in Bioqualität besteht zu 100 % aus natürlichen, gentechnikfreien Zutaten. Er wird einem speziellen traditionellen Reifungsprozess unterzogen, das vom weltweit anerkannten Maître Fromager und Mitbegründer des Unternehmens, Afrim Pristine, entwickelt wurde. Afrim Pristine gilt weithin als bester Käsemacher des Landes.

Unter Einsatz traditioneller Käseherstellungsverfahren und geeigneter klimatisierter Reifungsräume haben wir einen ganz natürlich gereiften Brie auf pflanzlicher Basis aus biologischem Anbau hergestellt, erklärt Herr Pristine. Jedes Brie-Rad wird 21 Tage lang in unserer feuchtigkeitskontrollierten Umgebung verarbeitet, und wir sind stolz darauf, unsere Produktpalette um diesen erstklassigen pflanzlichen Brie erweitern zu können.

Das Kulinarikteam des Unternehmens, das von Chefkoch und Mitbegründer Craig Harding und Herrn Pristine geleitet wird, hat seinen pflanzlichen Brie aus nur fünf Zutaten und ohne Einsatz von Füllstoffen, Gummi Arabicum oder Stärke entwickelt, und so ein Produkt geschaffen, das nach Meinung des Unternehmens die reinste Zutatenliste am Markt enthält. Der Brie wird in einer biologisch abbaubaren Verpackung angeboten, die den Reifungsprozess fortsetzt und den Käse während seiner gesamten Haltbarkeitsdauer nachreifen lässt. Im kanadischen Einzelhandel ist das Produkt zum unverbindlichen Verkaufspreis von 13,99 Dollar erhältlich.

Wir haben unser ganzes Leben damit verbracht, die Kunst der Käseherstellung zu perfektionieren und unser kulinarisches Wissen von den Besten der Welt zusammengetragen. Dieses Wissen setzen wir nun bei der Herstellung der weltweit außergewöhnlichsten Käsesorten auf pflanzlicher Basis um. Den Anfang macht unsere Version eines traditionellen, delikaten Brie mit gereifter Rinde, mildem Geschmack und samtig-weicher Textur, erläutert Craig Harding, Mitbegründer von Future of Cheese.

Über Future of Cheese

Future of Cheese Inc. ist ein kanadisches Unternehmen, das sich mit der Innovation und Herstellung von pflanzlichem Käse beschäftigt, und von den besten und anerkanntesten Käseherstellern der Welt, gemeinsam mit Kanadas besten Köchen und mit Unterstützung durch ein Team von Wissenschaftlern und Nachhaltigkeitsexperten, geführt wird. Das Unternehmen will sich mithilfe einzigartiger Alterungs- und Herstellungsprozesse, eines etablierten Vertriebsnetzwerks und hochrangiger Marketingkanäle im schnellwachsenden Markt für pflanzliche Alternativen zu Milchprodukten durchsetzen und den Weg für die Zukunft pflanzlicher Milchproduktalternativen ebnen! Weitere Informationen sind auf der Website von Future of Cheese unter www.futureofcheese.com erhältlich.

Über Organic Garage Ltd.

Organic Garage (TSXV: OG | OTCQX: OGGFF | FWB: 9CW1) ist eines der führenden unabhängigen Unternehmen im Bio-Lebensmittelhandel in Kanada, das seinen Kunden eine breite Palette an gesunden und natürlichen Produkten zu erschwinglichen Preisen anbietet. Die Läden des Unternehmens sind in erster Lage angesiedelt und vermitteln den Kunden beim Einkauf von Lebensmitteln ein einzigartiges und wertorientiertes Shoppingerlebnis. Organic Garage wurde 2005 von einem Lebensmittelhändler in vierter Generation gegründet und hat seinen Hauptsitz in Toronto. Ziel des Unternehmens ist es, seine Präsenz als Einzelhändler auf den Großraum von Toronto auszudehnen. Weitere Informationen finden Sie auf der Webseite von Organic Garage unter www.organicgarage.com.

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Bill Mitoulas

T: (416) 479-9547

E: investor_relations@organicgarage.com

W: www.organicgarage.com

