Original Brady Etiketten für M510, BMP51 und BMP53 passgenau auswählen

Für den Brady M510 sowie die Vorgängermodelle BMP51 und BMP53 bietet MAKRO IDENT Original-Brady-Etiketten in vielen Materialien – abgestimmt auf unterschiedlichste Kennzeichnungsaufgaben.

Nicht jede Kennzeichnungsaufgabe stellt die gleichen Anforderungen an ein Etikett. Während in der Elektrik und im Schaltschrankbau besonders langlebige Kabelkennzeichnungen gefragt sind, benötigen Labore chemikalienbeständige oder tiefkühltaugliche Materialien. In der Instandhaltung stehen robuste Inventar- und Sicherheitskennzeichnungen im Vordergrund. Damit für jede Anwendung das passende Etikett zur Verfügung steht, bietet MAKRO IDENT das komplette Original-Brady-Sortiment für den Brady M510 sowie die Vorgängermodelle BMP51 und BMP53.

Das Sortiment umfasst vorgestanzte Etiketten, Endlosbänder, Schrumpfschläuche und Anhänger in zahlreichen Größen und Farben. Anwender können dadurch genau das Material auswählen, das optimal zur jeweiligen Oberfläche und den vorhandenen Einsatzbedingungen passt. Gleichzeitig stehen für jedes Material die passenden Original-Brady-Farbbänder zur Verfügung, sodass dauerhaft kontrastreiche und widerstandsfähige Druckbilder entstehen.

Zu den meistverwendeten Materialien gehört das Hochleistungs-Vinyl B-595. Dank seines besonders starken Klebstoffs eignet es sich hervorragend für glatte, strukturierte und schwierige Oberflächen. Für die professionelle Kabelkennzeichnung zählt das flexible Nylongewebe B-499 seit Jahren zu den beliebtesten Materialien. Selbstlaminierende Etiketten aus B-417 oder B-427 schützen den Aufdruck zuverlässig vor Abrieb, Öl, Feuchtigkeit und Schmutz. Für Leitungskennzeichnungen stehen Schrumpfschläuche aus B-342 oder B-7641 zur Verfügung, die sich dauerhaft um Kabel legen und eine saubere Kennzeichnung ermöglichen.

Auch für spezielle Anwendungen bietet MAKRO IDENT passende Materialien. FreezerBondz-Etiketten B-490 und B-492 wurden für Laboranwendungen entwickelt und eignen sich für extreme Temperaturen bis -196 °C. Wasserlösliches Papier B-403 ermöglicht temporäre Kennzeichnungen ohne Kleberückstände. Manipulationssichere Materialien wie B-351 schützen Produkte und Inventar vor unbemerktem Entfernen der Etiketten. Ergänzt wird das Sortiment unter anderem durch reflektierende Materialien, Klettbandlösungen und hochwertige Polyester für Typenschilder, Bauteil- und Inventarkennzeichnungen.

Ein besonderer Vorteil besteht darin, dass auf der Website von MAKRO IDENT sämtliche Materialien übersichtlich nach Materialnummern sortiert sind. Zu jedem Material finden Anwender die verfügbaren Etikettengrößen, Farben, Verpackungseinheiten mit aktuellen Preisen. Dadurch lässt sich schnell erkennen, welche Variante für die jeweilige Kennzeichnungsaufgabe geeignet ist und bestellt werden kann.

Nicht immer ist auf den ersten Blick ersichtlich, welches Material langfristig die beste Lösung darstellt. Unterschiedliche Oberflächen, Temperaturen, Chemikalien oder mechanische Belastungen beeinflussen die Auswahl erheblich. Der Customer Service von MAKRO IDENT unterstützt deshalb bei der Auswahl geeigneter Original-Brady-Materialien und empfiehlt die passenden Etiketten. Durch regelmäßige Produktschulungen und langjährige Erfahrung kennt das Team die Eigenschaften der einzelnen Materialien genau und hilft dabei, die wirtschaftlich und technisch optimale Lösung zu finden.

Seit 2006 beliefert MAKRO IDENT Unternehmen, Labore, Energieversorger, Maschinenbauer, Elektriker, Schaltschrankbauer sowie viele weitere Branchen mit professionellen Brady-Kennzeichnungslösungen. Neben dem kompletten Sortiment profitieren Kunden von einer schnellen Lieferung und einer kompetenten Beratung rund um Etikettenmaterialien, Farbbänder und Kennzeichnungssysteme.

Weitere Informationen zu Original-Brady-Etiketten und Farbbändern für den Brady M510 sowie die Vorgängermodelle BMP51 und BMP53 finden Interessierte unter Brady Etiketten für die Drucker M510, BMP51 und BMP53

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

MAKRO IDENT e.K. – Zertifizierter Brady-Distributor für Kennzeichnung & Arbeitssicherheit

Frau Angelika Hentschel

Bussardstrasse 24

82008 Unterhaching

Deutschland

fon ..: 089-615658-28

fax ..: 089-615658-25

web ..: https://www.makroident.de

email : info@makroident.de

Zertifizierter Brady-Distributor und „GOLD-EXPERT“-Partner für Kennzeichnung & Arbeitssicherheit

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Pressekontakt:

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