  • Orthopädische Matratze: Physio-Konzepte entwickelt Schlafsysteme nach physiotherapeutischem Prinzip

    Physio-Konzepte Schlafsysteme präsentiert orthopädische Matratzen, die individuell an Körper und Wirbelsäule angepasst sind – für spürbar weniger Rückenschmerzen.

    Lübeck, 12. November 2025 – Wer unter Rücken- oder Schulterschmerzen leidet, weiß: Die Wahl der richtigen Matratze kann über eine erholsame Nacht oder schlaflose Stunden entscheiden. Mit der neuen Generation individuell angepasster orthopädischer Matratzen setzt Physio-Konzepte Schlafsysteme aus Lübeck neue Maßstäbe für gesunden Schlaf – entwickelt aus physiotherapeutischer Erfahrung und wissenschaftlichen Erkenntnissen.

    Ergonomisch schlafen statt Kompromisse eingehen

    Eine Orthopädische Matratze sollte nicht einfach nur weich oder hart sein – sie muss den Körper gezielt stützen und entlasten, erklärt Physiotherapeut Florian Dierk, Gründer von Physio-Konzepte. „Wir bauen jede Matratze in modularer Bauweise. Dabei wird die Festigkeit jeder Liegezone individuell berechnet – von der Schulter bis zur Lendenwirbelsäule.“

    Das Ergebnis ist eine Matratze, die sich exakt an Körperform, Gewicht und Schlafposition anpasst. Besonders im Fokus steht die Lordosenstütze: Sie entlastet gezielt die Lendenwirbelsäule (LWS) und sorgt dafür, dass die Wirbelsäule in ihrer natürlichen Doppel-S-Form ruht.

    Wissenschaftlich bestätigt: Matratzen beeinflussen Rückengesundheit

    Laut einer Studie des Journal of Orthopaedics and Traumatology (2021) verbessert eine ergonomisch aufgebaute Matratze die Schlafqualität und beugt Rückenschmerzen vor. Auch Untersuchungen der Berliner Charité zeigen: Ein individuell abgestimmter Härtegrad und zonierter Matratzenaufbau wirken sich positiv auf Tiefschlafphasen und Muskelentspannung aus.

    Die orthopädischen Physio-Konzepte-Matratzen erfüllen genau diese Anforderungen:

    – Gezielte Unterstützung der LWS für eine gesunde Wirbelsäulenhaltung
    – Druckentlastung im Schulterbereich für Seitenschläfer
    – Progressiv ansteigender Härtegrad zur gleichmäßigen Gewichtsverteilung
    – Individuelle Anpassung an Körperlänge und Körperbau

    „Orthopädisch bedeutet für uns: medizinisch durchdacht, physiologisch sinnvoll und langfristig wirksam“, betont Dierk.

    Gesunder Schlaf – spürbar schon nach wenigen Nächten

    Viele Kundinnen und Kunden berichten bereits nach kurzer Zeit über weniger Rückenschmerzen und ein leichteres Aufstehen am Morgen. Dank 30 Nächten Probeschlafen und kostenfreier Retoure innerhalb Deutschlands geht Physio-Konzepte kein Risiko ein – und gibt seinen Kundinnen und Kunden die Möglichkeit, die Wirkung der Matratze selbst zu erleben.
    Neben den individuell angepassten Matratzen bietet das Unternehmen auch orthopädische Lattenroste, Schlafberatung und Lösungen für spezifische Beschwerden wie Bandscheibenvorfälle, Skoliose oder Fibromyalgie an.

    Über Physio-Konzepte Schlafsysteme

    Seit 2013 steht Physio-Konzepte Schlafsysteme für innovative Lösungen im Bereich ergonomischer Schlafsysteme. Als Physiotherapeut kombiniert Gründer Florian Dierk medizinisches Wissen mit handwerklicher Präzision, um Matratzen zu entwickeln, die Rückenschmerzen gezielt entgegenwirken.
    Jede Matratze wird individuell gefertigt – für maximalen Komfort, gesunde Körperhaltung und erholsamen Schlaf.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Physio-Konzepte
    Herr Florian Dierk
    Herrendamm 38
    23556 Lübeck
    Deutschland

    fon ..: 0451 70997754
    web ..: https://www.physio-konzepte-schlafsysteme.de/
    email : info@physio-konzepte.de

