Welche Matratze bei Rückenschmerzen? Physio-Konzepte entwickelt individuell angepasste Schlafsysteme

Rückenschmerzen? Physio-Konzepte Schlafsysteme entwickelt orthopädische Matratzen, die individuell an Körper, Haltung und Schlafposition angepasst sind – für schmerzfreie Nächte.

Lübeck, 12. November 2025 – Rückenschmerzen gehören zu den häufigsten Beschwerden in Deutschland – und häufig liegt die Ursache wortwörtlich am Liegen selbst. Unter dem Motto „Schlafen wie für den eigenen Rücken gemacht“ hat Physio-Konzepte Schlafsysteme eine Matratzenlinie entwickelt, die gezielt auf die individuellen Bedürfnisse der Wirbelsäule abgestimmt ist.

Mit den innovativen orthopädischen Physio-Matratzen bietet das Unternehmen aus Lübeck eine maßgeschneiderte Lösung für Menschen, die sich fragen: Welche Matratze bei Rückenschmerzen

ist wirklich die richtige – und worauf sollte man beim Kauf achten?

Individuelle Anpassung statt Standardlösung

Während herkömmliche Matratzen oft nur nach Härtegrad ausgewählt werden, berücksichtigt die Physio-Konzepte-Matratze Körperform, Körperlänge und Liegeposition. Mithilfe einer 3D-Körpervermessung wird die Matratze individuell konfiguriert – inklusive Lordosenstütze für die Lendenwirbelsäule und reaktiver Schulterzone, um Verspannungen und Fehlhaltungen gezielt zu vermeiden.

„Viele meiner Kundinnen und Kunden berichten, dass ihre Rückenschmerzen nach wenigen Wochen spürbar nachlassen“, erklärt Florian Dierk, Gründer von Physio-Konzepte und Physiotherapeut seit über zehn Jahren. „Unsere Matratzen entstehen aus physiotherapeutischer Erfahrung, nicht aus dem Katalog.“

Wissenschaftlich belegte Wirkung

Laut einer Studie der Berliner Charité kann eine ergonomisch angepasste Matratze Rückenschmerzen deutlich reduzieren und die Schlafqualität verbessern. Auch internationale Forschungsergebnisse – etwa aus dem Journal of Orthopaedics and Traumatology (2021) – bestätigen den Zusammenhang zwischen Matratzenaufbau und Wirbelsäulengesundheit.

Die modular aufgebaute Physio-Konzepte-Matratze nutzt diese Erkenntnisse:

– Lordosenstütze zur Entlastung der Lendenwirbelsäule

– Verstärkte Körpermitte für optimale Stabilität

– Nachgiebiger Schulterbereich für natürliche Seitenlage

– Reaktiver Kaltschaumkern mit hoher Punktelastizität

So entsteht ein Schlafsystem, das sich individuell anpasst – und nicht umgekehrt.

Schmerzfrei schlafen – mit Garantie

Kundinnen und Kunden können die Matratze 30 Nächte probeschlafen und bei Bedarf kostenfrei zurücksenden. Dieses Versprechen unterstreicht das Vertrauen des Unternehmens in die Wirksamkeit seiner Produkte.

„Rückenschmerzen beeinflussen unser gesamtes Leben – vom Schlaf bis zur Stimmung“, so Dierk weiter. „Unser Ziel ist es, dass jeder Mensch morgens ohne Schmerzen aufwacht – unabhängig von Körperbau, Gewicht oder Beschwerden.“

Über Physio-Konzepte Schlafsysteme

Seit 2013 entwickelt Physio-Konzepte Schlafsysteme in Lübeck ergonomische Matratzen, die auf physiotherapeutischem Wissen basieren. Das Unternehmen kombiniert medizinische Erfahrung mit moderner Fertigungstechnologie, um nachhaltige Lösungen gegen Rückenschmerzen zu schaffen. Neben den modularen Physio-Matratzen bietet das Unternehmen auch orthopädische Lattenroste und individuelle Schlafberatung an.

