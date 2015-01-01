  • Ski Race Academy Leitner und SKINION X® starten Entwicklungskooperation im Skin Performance Lab

    SKINION X® und die Ski-Race Academy Leitner starten eine Partnerschaft zur Weiterentwicklung schützender Hochleistungswäsche im alpinen Skisport, direkt aus Training und Wettkampf.

    BildDie Ski-Race Academy Leitner und SKINION X® gehen eine strategische Entwicklungspartnerschaft ein. Ziel der Zusammenarbeit ist die Weiterentwicklung leistungsorientierter Schutzbekleidung im alpinen Skirennsport. Die Athlet:innen der Ski-Race Academy Leitner werden hierfür ab sofort mit SKINION X® Protective First Layer ausgestattet und liefern kontinuierliches Feedback aus Training und Wettkampf.

    Weiterhin gilt sie als eine der führenden Adressen im europäischen Nachwuchs-Skisport. Unter Leitung von Christian Leitner, werden dort Athlet:innen gezielt auf den Weltcup vorbereitet. Die Leistungsdaten aus diesem Umfeld fließen nun systematisch in das Skin Performance Lab ein – die Forschungs- und Entwicklungsplattform von SKINION X®.

    SKINION X® setzt mit seinen Protective First Layern einen neuen Maßstab im Bereich alpiner Schutzbekleidung. Die Produkte kombinieren Hautabrieb- und Schnitthemmung im First Layer mit hohem Tragekomfort, Atmungsaktivität und Bewegungsfreiheit. Grundlage bilden das H-PEA® Hochleistungsfaser-Modul sowie die H3D®-Strickarchitektur, mit der Druck- und Reibungspunkte gezielt reduziert werden.

    Ziel der Kooperation ist es, die textile Schutztechnologie unter realen Hochleistungsbedingungen weiterzuentwickeln. Dazu zählen:

    * Reduktion von Hautabrieb und Reibung im Hochgeschwindigkeitstraining
    * Verbesserung des thermischen und feuchtigkeitsbezogenen Mikroklimas
    * Analyse von Zonenbelastung und Bewegungsintensität im Rennlauf
    * Übertragbarkeit auf Serienproduktion für sportliche und berufliche Extremanwendungen

    Statement Christian Leitner:

    „Für unsere Athletinnen und Athleten zählt jede Kleinigkeit – Komfort, Bewegungsfreiheit und vor allem Sicherheit. Die Zusammenarbeit mit SKINION X® ermöglicht uns, genau dort anzusetzen, wo der Sport dem Körper alles abverlangt. Das ist ein echter Mehrwert für die Entwicklung junger Rennläufer:innen.“

    Statement Leif Heppner, CEO Heppner Apparel Gruppe:

    „Das Skin Performance Lab ist darauf ausgelegt, textile Schutztechnologie im realen Spitzensport weiterzudenken. Die Rückmeldungen aus dem Training der Skirace Academy Leitner haben unmittelbaren Einfluss auf Material, Konstruktion und Zonenarchitektur unserer Produkte. Diese Partnerschaft führt Entwicklung und Anwendung an einem Punkt zusammen.“

    SKINION X® ist eine Marke der H-pro® GmbH (Heppner Apparel Gruppe) mit Sitz in Bozen, Italien. Das Unternehmen verbindet medizinisches Know-how und jahrelange Erfahrung aus dem Spitzensport mit modernster Textiltechnologie. Ergebnis ist eine völlig neue Kategorie: die Protective First Layer – Premium-Funktionswäsche mit geprüftem Hautabrieb- und Schnittschutz (EN 17092 / EN 388).

    Gefertigt wird in einer eigenen italienischen Manufaktur mit über 15 Jahren Expertise in hochpräzisen 3D-Stricksystemen. Die Produkte richten sich an Motorradfahrer, Sportler und Profis im Arbeitsumfeld, die sich auf echten Schutz in der ersten Lage verlassen wollen.

