race & fun Motorradsport GmbH: Sicherheit und Fahrspaß im Fokus

Fahrsicherheit trifft Fahrspaß: race & fun aus Wienhausen hat sich als führender Anbieter für Motorradtrainings etabliert und bietet ein breites Spektrum an Kursen für Fahrer aller Erfahrungsstufen.

Die race & fun Motorradsport GmbH aus Wienhausen hat sich als führender Anbieter für professionelle Motorradtrainings in Norddeutschland etabliert. Mit einem breiten Spektrum an Kursen richtet sich das Unternehmen an Motorradfahrer aller Erfahrungsstufen, die ihre Fahrtechnik verbessern und mehr Sicherheit im Straßenverkehr erlangen möchten.

Vielseitiges Trainingsangebot

Besonders hervorzuheben sind vier Trainingsformate, die das Herzstück des Angebots bilden:

Schräglagen- und Fahrsicherheitstraining

Mit speziell umgebauten Motorrädern können Fahrer gefahrlos Schräglagen bis zu 45 Grad üben. Dieses Training hilft, natürliche Ängste zu überwinden und die Grenzen der Maschine kennenzulernen.

Wheelie-Training

In einer sicheren Umgebung lernen Motorradfahrer, kontrolliert das Vorderrad anzuheben. Dieses Training fördert das Gefühl für die Maschine und stärkt das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten.

Pitbike- und Funbike-Training

Auf kleinen, wendigen Motorrädern trainieren die Teilnehmer Koordination und Fahrgefühl. Diese Kurse sind besonders beliebt, um in den Wintermonaten in Form zu bleiben.

Rennstrecken- und Kurventraining

Auf abgesperrten Strecken können Teilnehmer ihre Fahrtechnik in Kurven perfektionieren. Erfahrene Instruktoren vermitteln wichtige Aspekte wie Blickführung, Sitzposition und Linienwahl.

Sicherheit und Professionalität

„Unser Ziel ist es, jeden Motorradfahrer sicherer und souveräner im Straßenverkehr zu machen“, erklärt Geschäftsführer Knut Hennings. „Dabei legen wir höchsten Wert auf Sicherheit und individuelle Betreuung.“

Die Trainings finden in kleinen Gruppen statt, um jedem Teilnehmer ausreichend Aufmerksamkeit zu widmen. Alle Veranstaltungen sind haftpflichtversichert, und die verwendeten Fahrzeuge werden regelmäßig gewartet.

Positive Resonanz

Die Kurse erfreuen sich großer Beliebtheit, wie zahlreiche positive Kundenbewertungen belegen. „Nach dem Schräglagentraining hatte ich endlich das Vertrauen, mein Motorrad in Kurven richtig einzusetzen“, berichtet eine Teilnehmerin.

Mit seinem umfassenden Angebot und dem Fokus auf Sicherheit und Fahrspaß hat sich race & fun als feste Größe in der Motorradszene etabliert. Interessierte finden weitere Informationen und Buchungsmöglichkeiten unter www.race-and-fun.com.

Nachhaltiges Engagement

Seit März 2025 engagiert sich race & fun Motorradsport GmbH auch aktiv für den Umweltschutz. In Kooperation mit www.5sterneheld.de schützt das Unternehmen für jede abgegebene Kundenbewertung einen Quadratmeter Wald in Deutschland. Diese Initiative unterstreicht das Verantwortungsbewusstsein des Unternehmens nicht nur für die Sicherheit seiner Kunden, sondern auch für den Erhalt der Natur. Motorradfahrer können somit nicht nur ihre Fahrkünste verbessern, sondern gleichzeitig einen Beitrag zum Umweltschutz leisten, indem sie ihre Erfahrungen mit race & fun teilen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

race & fun Motorradsport GmbH

Herr Knut Hennings

Dorfstraße 14

Wienhausen 29342

Deutschland

fon ..: 05149 – 18 74 20

web ..: https://www.race-and-fun.com/

email : office@race-and-fun.com

Pressekontakt:

Projekt R GmbH

Herr Vincent Rammelt

Stemwarder Landstraße 2

22885 Barsbüttel

fon ..: +4917631605981

email : services@projekt-r.hamburg

