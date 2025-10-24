Orthopädische Spezialklinik für Knie und Hüfte nahe Bielefeld, Osnabrück und Hameln

Spezialisiert auf Knie und Hüfte: Die Auguste-Viktoria-Klinik behandelt Patienten und Patientinnen aus OWL auf höchstem orthopädischen Niveau.

Die Auguste-Viktoria-Klinik in Bad Oeynhausen ist eine renommierte Fachklinik für Orthopädie mit einem klaren Schwerpunkt auf Gelenkchirurgie. Als Teil der Mühlenkreiskliniken hat sie sich insbesondere in der Endoprothetik von Knie- und Hüftgelenken einen exzellenten Ruf erarbeitet. Die Klinik setzt auf moderne Diagnostik, individuell abgestimmte Therapiekonzepte und hochqualifizierte medizinische Betreuung. Patientinnen und Patienten aus Hameln, Melle, Osnabrück, Bielefeld, Georgsmarienhütte, Minden, Herford und Gütersloh profitieren von der sehr guten Erreichbarkeit der Klinik, die zentral in Ostwestfalen-Lippe gelegen ist.

Kompetenzzentrum für Gelenkchirurgie

Die Auguste-Viktoria-Klinik gilt als ausgewiesenes Kompetenzzentrum für die Behandlung von Erkrankungen und Verschleißerscheinungen an großen Gelenken. Insbesondere bei Beschwerden im Knie- oder Hüftgelenk bietet das Ärzteteam umfassende Diagnostik und maßgeschneiderte Behandlungsstrategien – von konservativen Verfahren bis hin zum Einsatz von hochwertigen Endoprothesen. Die operative Versorgung erfolgt unter Einsatz innovativer Technik, minimalinvasiver Verfahren und unter Berücksichtigung neuester medizinischer Standards. Ziel ist es, eine schnelle Mobilisierung und langfristige Verbesserung der Lebensqualität zu erreichen. Durch interdisziplinäre Zusammenarbeit wird eine nahtlose Betreuung von der ersten Untersuchung bis zur Nachsorge gewährleistet.

Erreichbarkeit aus ganz Ostwestfalen-Lippe

Die Klinik in Bad Oeynhausen zeichnet sich durch ihre günstige Lage und gute Anbindung an das regionale Verkehrsnetz aus. Städte wie Bielefeld, Osnabrück, Minden oder Gütersloh sind schnell und unkompliziert erreichbar, was die Klinik besonders attraktiv für Patientinnen und Patienten aus ganz Ostwestfalen-Lippe macht. Auch Bewohnerinnen und Bewohner aus Herford, Melle, Hameln oder Georgsmarienhütte finden in der Auguste-Viktoria-Klinik eine hochspezialisierte Einrichtung in erreichbarer Nähe. Die verkehrsgünstige Lage und kurze Wege erleichtern nicht nur die Anreise, sondern auch die Organisation von Vor- und Nachsorgeterminen. So verbindet die Klinik medizinische Exzellenz mit wohnortnaher Versorgung.

Individuelle Betreuung mit hoher medizinischer Qualität

Im Mittelpunkt der Behandlung stehen die individuellen Bedürfnisse der Patientinnen und Patienten. Die Auguste-Viktoria-Klinik legt besonderen Wert auf persönliche Betreuung, eine verständliche Aufklärung und ein vertrauensvolles Verhältnis zwischen medizinischem Personal und Behandelten. Neben dem medizinischen Fachwissen überzeugt die Klinik durch ein professionelles Pflegeteam und eine moderne Ausstattung, die auf die Anforderungen orthopädischer Eingriffe abgestimmt ist. In enger Abstimmung mit Reha-Partnern wird zudem eine ganzheitliche Genesung gefördert, die über den Klinikaufenthalt hinausreicht.

Kontaktinformationen der Auguste-Viktoria-Klinik

Die Auguste-Viktoria-Klinik in Bad Oeynhausen steht für spezialisierte orthopädische Behandlungen auf hohem medizinischem Niveau. Mit einem klaren Fokus auf Knie- und Hüftgelenke bietet die Klinik modernste Verfahren und individuelle Therapieansätze für Patientinnen und Patienten aus der gesamten Region Ostwestfalen-Lippe. Die Einrichtung befindet sich am Kokturkanal 2, 32545 Bad Oeynhausen, und ist telefonisch unter 05731-2470 erreichbar. Sprechzeiten erfolgen nach Vereinbarung. Weitere Informationen zur Klinik und den angebotenen Leistungen sind online unter www.muehlenkreiskliniken.de/auguste-viktoria-klinik einsehbar.

Die Auguste-Viktoria-Klinik ist eine moderne medizinische Einrichtung, die Teil der Mühlenkreiskliniken ist. Sie bietet eine umfassende Versorgung in verschiedenen Fachbereichen – insbesondere auch im Bereich Orthopädie in Osnabrück – und legt großen Wert auf eine individuelle und patientenorientierte Betreuung. Die Klinik zeichnet sich durch ihre freundliche Atmosphäre, qualifiziertes Personal und moderne Ausstattung aus, um den Patienten die bestmögliche Behandlung zu gewährleisten.

