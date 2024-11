Osisko Development erhält Genehmigungen nach dem BC-Minengesetz für das Cariboo-Goldprojekt; Prozess mit Umweltverträglichkeitsprüfung wird eingeleitet

Montreal, Québec, 20. November 2024 – Osisko Development Corp. (NYSE: ODV, TSXV: ODV) (Osisko Development“ oder das Unternehmen“) – www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/osisko-development-corp/ – freut sich, die Genehmigung des BC Mines Act für das zu 100 % unternehmenseigene Goldprojekt Cariboo (Cariboo“ oder das Projekt“) im Zentrum von British Columbia (BC“), Kanada, bekannt zu geben. Die Genehmigung dieser Genehmigungen stellt einen wichtigen Meilenstein dar, der es dem Unternehmen ermöglicht, mit dem Bau und dem Betrieb des Untertage-Goldprojekts Cariboo fortzufahren.

„Der Erhalt der Bau- und Betriebsgenehmigungen für das Goldprojekt Cariboo ist ein wichtiger Meilenstein und ein monumentaler Erfolg für Osisko Development und seine Stakeholder. Es ist der Höhepunkt von fast fünf Jahren intensiver Diskussionen und Beratungen mit den Aufsichtsbehörden der Provinzen, den indigenen Völkern und den Gastgemeinden, um sicherzustellen, dass das Projekt ein Modell für eine verantwortungsvolle Minenerschließung und einen verantwortungsvollen Umgang mit der Umwelt wird, das den Bergbau für eine bessere Zukunft neu definiert“, sagte Sean Roosen, Gründer, Chairman und CEO.

„Während die Komplexität der Genehmigungsverfahren und die Fristen weltweit zunehmen, zeigt der neue Rahmen für die Umweltverträglichkeitsprüfung und die Erteilung von Genehmigungen in BC das Engagement der Provinz für eine nachhaltige Minenerschließung, die sich auf einen soliden Konsultationsprozess, auf vorhersehbare, gesetzlich festgelegte Fristen und auf eine Reihe klarer Informationsanforderungen stützt. Wir möchten allen Beteiligten unsere Anerkennung aussprechen, die dafür gesorgt haben, dass das Cariboo-Goldprojekt dieses neue, strenge Prüfungsverfahren erfolgreich durchlaufen und wichtige Genehmigungen für den Bau und den Betrieb erhalten hat.“

Clifford Lebrun, Häuptling der Lhtako Dené Nation, bemerkte: „Das Cariboo-Goldprojekt stellt eine bedeutende Chance für die Lhtako Dené Nation dar und wir freuen uns, dass es die Genehmigungen nach dem BC Mines Act erhalten hat. Die Mine und die sie umgebende Infrastruktur befinden sich in unserem traditionellen Kerngebiet, und wir waren in jeder Phase des Projekts aktiv beteiligt, von der Mineralexploration über die Umweltverträglichkeitsprüfung bis hin zur Genehmigung nach dem BC Mines Act. Wir freuen uns auf eine nachhaltige und wachsende Beziehung mit Osisko Development, während das Projekt bis zum Betrieb fortschreitet.

Jagrup Brar, Minister für Bergbau und kritische Mineralien in Britisch-Kolumbien, erklärte: „Ich gratuliere der Osisko Development Corporation zu ihrer harten Arbeit und der Zusammenarbeit mit Partnern und lokalen Gemeinden bei der Erreichung dieses wichtigen Meilensteins und der Erteilung der Genehmigung für die Cariboo Gold Mine. Cariboo Gold ist das erste Projekt, das vollständig nach dem neuen Gesetz zur Umweltverträglichkeitsprüfung von 2018 geprüft wurde. Es ist von entscheidender Bedeutung für BC, da es gute Arbeitsplätze schafft und langfristige Chancen für lokale Unternehmen, Gemeinden und First Nations eröffnet, während gleichzeitig ein erstklassiger Umweltschutz gewährleistet wird.“

Nachdem die wichtigsten Bau- und Betriebsgenehmigungen für das Projekt gesichert sind und die verbleibenden Genehmigungen nach dem Umweltmanagementgesetz an den Statutory Decision Maker des Ministeriums für Energie und Klimalösungen weitergeleitet wurden – eine Entscheidung wird in Kürze erwartet -, treibt das Unternehmen die Gespräche über verschiedene Finanzierungsoptionen, einschließlich eines umfassenden Finanzierungspakets, voran, die aktiv und kontinuierlich geführt werden.

Die Fortschritte bei den laufenden Großproben und der unterirdischen Erschließung in der Zone Lowhee werden parallel zu den Arbeiten der optimierten Machbarkeitsstudie fortgesetzt, die im ersten Quartal 2025 bzw. im zweiten Quartal 2025 abgeschlossen werden sollen. Darüber hinaus schreiten die Arbeiten an anderen bauvorbereitenden Aktivitäten voran, einschließlich bestimmter detaillierter Konstruktions- und Projektausführungsarbeiten. Die Umsetzung dieser Meilensteine wird bei den laufenden Finanzierungsgesprächen eine entscheidende Rolle spielen.

Eine formell positive endgültige Investitionsentscheidung und die Einigung auf ein Projektfinanzierungspaket in den kommenden Monaten würden es ermöglichen, in der zweiten Hälfte des Jahres 2025 mit dem Bau in vollem Umfang zu beginnen und das Projekt bis Ende 2027 fertigzustellen.

ENTWICKLUNG EINES GENERATIONENVIERTELS IN DER CARIBOO-REGION

Das Goldprojekt Cariboo hat eine geschätzte Lebensdauer von zunächst 12 Jahren, basierend auf der FS Cariboo aus dem Jahr 2023 (wie hierin definiert), wobei mögliche zukünftige Verlängerungen der Lebensdauer der Mine aufgrund von Ressourcenumwandlungen oder weiteren Explorationserfolgen nicht berücksichtigt sind. Zu den wichtigsten Highlights des Projekts gehören:

– Goldproduktion von bis zu 223 Tausend Unzen („koz“) pro Jahr während des Spitzenbetriebs und durchschnittlich 194 koz Gold pro Jahr während Phase 2 bei 4.900 Tonnen pro Tag;

o Die Arbeiten an einer optimierten Machbarkeitsstudie schreiten voran und werden voraussichtlich im zweiten Quartal 2025 abgeschlossen sein (siehe Optimierte Machbarkeitsstudie);

– Direkte Beschäftigung von ca. 634 Arbeitnehmern während der Bauzeit des Projekts und bis zu 488 Arbeitnehmern während der Spitzenzeiten im Dauerbetrieb, wodurch sichere und motivierende Arbeitsplätze für die Gemeinde geschaffen werden;

– Über die direkte Schaffung von Arbeitsplätzen hinaus wird erwartet, dass die Projektaktivitäten zu einer bedeutenden wirtschaftlichen Entwicklung beitragen werden, einschließlich der Schaffung von zusätzlichen Arbeitsplätzen bei Zulieferern, verschiedenen Subunternehmern und anderen Gruppen in den lokalen Gemeinden und in der weiteren Region Cariboo;

– Während der anfänglichen 12-jährigen Lebensdauer der Mine rechnet das Unternehmen mit Investitionen in Höhe von 588,4 Mio. C$ für Erst- und Erweiterungsinvestitionen und 466,6 Mio. C$ für laufende Investitionen, wobei der überwiegende Teil davon vor Ort und in der Provinz BC ausgegeben werden soll;

– Der Zugang zum überwiegend aus Wasserkraft gespeisten Stromnetz von BC bietet unvergleichliche Möglichkeiten, den CO2-Fußabdruck des Projekts zu minimieren, indem ein weitgehend elektrisch betriebener Gerätepark eingesetzt wird, während gleichzeitig von günstigen Energiepreisen von 6,6¢ pro kWh (CAD$) profitiert wird;

– Umweltverträglicher Bergbau durch den Einsatz von Erzsortierern und Teilschnittmaschinen, die den Kohlenstoff-Fußabdruck erheblich verringern, da weniger Abfallgestein bei geringerer Energieintensität im Vergleich zu anderen traditionellen Bergbauverfahren anfällt;

– Erhebliche Explorationsmöglichkeiten in der Tiefe, da die aktuellen Mineralreserven und -ressourcen nur in einer durchschnittlichen Tiefe von 350 Metern ab der Oberfläche definiert sind, während auf dem breiteren Grundstück Cariboo auf einem insgesamt 83 km langen Mineralisierungstrend ebenfalls beträchtliches Potenzial besteht.

GENEHMIGUNGEN FÜR DAS GOLDPROJEKT CARIBOO

Nach einem robusten und strengen Prüfungsverfahren durch ein spezielles Minenprüfungskomitee, das vom Major Mines Office eingerichtet wurde, erhielt das Unternehmen die folgenden Genehmigungen für das Goldprojekt Cariboo:

– M-247 – Genehmigung nach dem Minengesetz für den Minenstandortkomplex und Bonanza Ledge (erhalten);

– M-198 – Genehmigung nach dem Minengesetz für die QR-Mühle (erhalten);

– PE-111511 – Genehmigung nach dem Umweltmanagementgesetz für den Bergwerkskomplex (verwiesen);

– PE-12601 – Umweltmanagementgesetz-Genehmigung für QR Mill (verwiesen); und

– PE-17876 – Genehmigung nach dem Umweltmanagementgesetz für Bonanza Ledge (verwiesen).

Die Genehmigungen nach dem Minengesetz geben dem Unternehmen die Möglichkeit, mit den Bau-, Betriebs- und Rekultivierungsaktivitäten an den einzelnen Standortgrenzen fortzufahren, wie sie im Rahmen des Projekts festgelegt sind. Die Genehmigungen nach dem Environmental Management Act beziehen sich auf alle projektbezogenen Ableitungsaktivitäten in die Umwelt, einschließlich Wasser und Luft, sowie auf den Rahmen und die Beschränkungen dieser Aktivitäten in den Gebieten außerhalb der unmittelbaren Grenzen des Minengeländes.

In Zusammenarbeit mit dem Ministerium für Wasser, Land und Ressourcenschutz und dem Forstministerium werden derzeit alle erforderlichen Genehmigungen für den Bau der Übertragungsleitung eingeholt, was gut vorangeht.

INDIGENE VÖLKER

Das Unternehmen ist bestrebt, die Zusammenarbeit mit den indigenen Völkern im Zusammenhang mit dem Projekt voranzutreiben, wie die jahrelangen umfassenden Konsultationen sowie die Unterzeichnung und laufende Umsetzung der Beteiligungsvereinbarungen mit der Lhtako Dené Nation im Jahr 2020 und der Williams Lake First Nation im Jahr 2022 zeigen. Das Unternehmen arbeitet auf ein Abkommen mit der Xatll First Nation hin, mit der es weiterhin in Kontakt steht und sich berät. Dazu gehören gutgläubige und angemessene Angebote für finanzielle und andere Leistungen, die im Wesentlichen den von der Lhtako Dené Nation und der Williams Lake First Nation vereinbarten Rahmenbedingungen entsprechen.

Das Unternehmen ist bestrebt, einen modernen, sicheren und nachhaltigen Betrieb auf dem Goldprojekt Cariboo zu entwickeln, und wird sich weiterhin für einen konstruktiven Dialog einsetzen, um sicherzustellen, dass alle indigenen Nationen und Interessengruppen von der Entwicklung des Projekts profitieren und es gleichzeitig rentabel bleibt.

OPTIMIERTE MACHBARKEITSSTUDIE

Das Unternehmen treibt die Arbeiten an einer optimierten Machbarkeitsstudie („OFS“) für das Goldprojekt Cariboo voran, die voraussichtlich im zweiten Quartal 2025 abgeschlossen werden soll. Der Umfang der Machbarkeitsstudie wird unter anderem bestimmte Optimierungen des Bergbau- und Verarbeitungsablaufs, einschließlich Verbesserungen des Flotationskreislaufs, einen beschleunigten Erschließungszeitplan mit einem direkten Durchsatz von 4.900 Tonnen pro Tag, aktualisierte Metallpreis- und Wechselkursannahmen sowie aktualisierte Betriebs- und Kapitalkostenschätzungen, die das aktuelle Umfeld widerspiegeln, berücksichtigen und beinhalten. Die OFS-Arbeiten folgen dem Rahmen, der in dem bereits laufenden Genehmigungsverfahren festgelegt wurde.

NEUES ZU SAMMELPROBEN UND UNTERIRDISCHER ERSCHLIESSUNG

Im ersten Quartal 2024 begann das Unternehmen im Rahmen einer bestehenden Provinzgenehmigung mit einem unterirdischen Erschließungsstollen vom bestehenden Cow Portal in die Mineralienlagerstätte des Goldprojekts Cariboo in der Zone Lowhee. Das Ziel des Arbeitsprogramms mit Großproben ist die Erschließung des Erzkörpers und die Gewinnung einer Großprobe von 10.000 Tonnen mineralisierten Materials für den Abbau, die Erzsortierung und die Verarbeitungstests.

– Für die Erschließung des unterirdischen Stollens hat das Unternehmen eine Kombination aus kontinuierlichem Abbau mit einer vollelektrischen Sandvik-Raupenfräse, die sich positiv bewährt hat, und herkömmlichen Bohr- und Sprengarbeiten eingesetzt.

– Bis heute wurden ca. 1.083 Meter der Erschließung abgeschlossen, was etwa 92 % entspricht, wobei noch 89 Meter bis zum Erreichen des Zielgebiets verbleiben.

– Das Unternehmen geht davon aus, dass es das Großprobenprogramm abschließen und die Ergebnisse im ersten Quartal 2025 veröffentlichen wird.

Abbildung 1: Standort der Schüttgutprobe und Verlauf der Rampe (17. November 2024).

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/77538/21112024_DE_Osisko.001.png

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/77538/21112024_DE_Osisko.002.png

Abbildung 2: Gesamtansicht der Hauptabstiegsrampe (links) und Erschließung der oberen Lowhee-Schwelle für den Abbau (rechts).

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/77538/21112024_DE_Osisko.003.jpeg

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/77538/21112024_DE_Osisko.004.png

Abbildung 3: Sichtbare Sulfidmineralisierung innerhalb der Erschließung des Schüttgutprobenabschnitts.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/77538/21112024_DE_Osisko.005.jpeg

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/77538/21112024_DE_Osisko.006.jpeg

Qualifizierte Personen

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden von Daniel Downton, P.Geo., Chief Resource Geologist von Osisko Development, einer qualifizierten Person“ gemäß National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101″), geprüft und genehmigt.

Technische Berichte

Die Informationen bezüglich des Goldprojekts Cariboo und der aktuellen Machbarkeit des Goldprojekts Cariboo sowie deren Annahmen, Qualifikationen und Beschränkungen werden durch den technischen Bericht mit dem Titel „Feasibility Study for the Cariboo Gold Project, District of Well, British Columbia, Canada“ vom 10. Januar 2023 (geändert am 12. Januar 2023) mit einem Gültigkeitsdatum vom 30. Dezember 2022 gestützt, der von den unabhängigen Vertretern BBA Engineering Ltd. für das Unternehmen erstellt und von unabhängigen Beratungsunternehmen unterstützt wurde, darunter InnovExplo Inc., SRK Consulting (Canada) Inc., Golder Associates Ltd. (am 1. Januar 2023 mit WSP Canada Inc. zu WSP Canada Inc. verschmolzen), WSP USA Inc., Falkirk Environmental Consultants Ltd., Klohn Crippen Berger Ltd., KCC Geoconsulting Inc. und JDS Energy & Mining Inc. (das “ Cariboo FS 2023″). Es wird auf den vollständigen Text des technischen Berichts von Cariboo verwiesen, der gemäß NI 43-101 erstellt wurde und elektronisch auf SEDAR+ (www.sedarplus.ca) und auf EDGAR (www.sec.gov) unter dem Emittentenprofil von Osisko Development sowie auf der Website des Unternehmens unter www.osiskodev.com verfügbar ist.

ÜBER OSISKO DEVELOPMENT CORP.

Osisko Development Corp. ist ein nordamerikanisches Golderschließungsunternehmen, dessen Schwerpunkt auf ehemals produzierenden Bergbaulagern in bergbaufreundlichen Rechtsgebieten mit Potenzial für die Größe eines Bezirks liegt. Das Ziel des Unternehmens ist es, durch die Weiterentwicklung des zu 100 % unternehmenseigenen Goldprojekts Cariboo in Zentral-BC (Kanada), des Projekts Tintic im historischen Bergbaudistrikt East Tintic in Utah (USA) und des Goldprojekts San Antonio in Sonora (Mexiko) zu einem mittleren Goldproduzenten zu werden. Neben dem beträchtlichen Brownfield-Explorationspotenzial dieser Grundstücke, die von bedeutenden historischen Bergbaudaten, einer bestehenden Infrastruktur und dem Zugang zu qualifizierten Arbeitskräften profitieren, wird die Projektpipeline des Unternehmens durch andere aussichtsreiche Explorationsgrundstücke ergänzt. Die Strategie des Unternehmens besteht darin, attraktive, langlebige, sozial und ökologisch nachhaltige Bergbauanlagen zu entwickeln und gleichzeitig das Entwicklungsrisiko zu minimieren und die Mineralressourcen zu vergrößern.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website unter www.osiskodev.com oder kontaktieren Sie uns:

Sean Roosen

Vorsitzender und CEO

E-Mail: sroosen@osiskodev.com

Tel: + 1 (514) 940-0685

Philipp Rabenok

Direktor, Investor Relations

E-Mail: prabenok@osiskodev.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Tel: + 1 (437) 423-3644

VORSICHT BEI ZUKUNFTSGERICHTETEN AUSSAGEN

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung können als „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und als „zukunftsgerichtete Informationen“ im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze (zusammen als „zukunftsgerichtete Aussagen“ bezeichnet) gelten. Diese zukunftsgerichteten Aussagen setzen naturgemäß voraus, dass Osisko Development bestimmte Annahmen trifft, und bergen zwangsläufig bekannte und unbekannte Risiken und Ungewissheiten in sich, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Zukunftsgerichtete Aussagen stellen keine Leistungsgarantie dar. Wörter wie „können“, „werden“, „würden“, „könnten“, „erwarten“, „glauben“, „planen“, „antizipieren“, „beabsichtigen“, „schätzen“, „fortsetzen“ oder die negative oder vergleichbare Terminologie sowie Begriffe, die üblicherweise in der Zukunft und unter Vorbehalt verwendet werden, sollen zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen. Die in zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Informationen beruhen auf bestimmten wesentlichen Annahmen, die bei der Erstellung einer Schlussfolgerung oder einer Vorhersage oder Projektion angewandt wurden, einschließlich der Annahmen, Qualifikationen und Beschränkungen in Bezug auf die Bedeutung des regionalen Explorationspotenzials, die Fähigkeit des Unternehmens, die OFS abzuschließen, sowie deren Umfang, Ergebnisse und Zeitplan, den Fortschritt in Bezug auf die vorbereitenden Bauaktivitäten bei Cariboo, das Potenzial unbekannter mineralisierter Strukturen zur Erweiterung bestehender Mineralisierungszonen, die Umwandlung von Kategorien sowie den Zeitplan und den Status der Genehmigungen; künftige Konsultationsbemühungen zwischen Osisko Development und der Xatll First Nation; die künftige Erschließung und der Betrieb des Goldprojekts Cariboo; die Ergebnisse der laufenden Einbindung der Interessengruppen; die dem Unternehmen zur Verfügung stehenden Kapitalressourcen; die Fähigkeit des Unternehmens, seine geplanten Aktivitäten durchzuführen, einschließlich der Fähigkeit, zusätzliche Finanzmittel zu beschaffen; die Fähigkeit des Unternehmens, künftige Finanzmittel zu beschaffen, und die Bedingungen einer solchen Finanzierung, einschließlich einer vollständig finanzierten Lösung für das Goldprojekt Cariboo; die Einschätzung der Unternehmensleitung hinsichtlich historischer Trends, aktueller Bedingungen und erwarteter künftiger Entwicklungen; die Fähigkeit und der Zeitplan von Cariboo, eine kommerzielle Produktion zu erreichen (falls überhaupt); die Nachhaltigkeit und die Umweltauswirkungen des Betriebs auf den Grundstücken des Unternehmens; die Ergebnisse (falls überhaupt) weiterer Explorationsarbeiten zur Definition und Erweiterung von Mineralressourcen; die Fähigkeit der Explorationsarbeiten (einschließlich Bohrungen), die Mineralisierung genau vorherzusagen; die Fähigkeit des Unternehmens, die Mineralressourcen über die aktuellen Mineralressourcenschätzungen hinaus zu erweitern; die Fähigkeit des Unternehmens, seine Explorations- und Erschließungsziele für seine Projekte im vorgesehenen Zeitrahmen und innerhalb der erwarteten Kosten abzuschließen (falls überhaupt); die Fähigkeit und der Zeitplan für Cariboo, die kommerzielle Produktion zu erreichen (falls überhaupt); die Fähigkeit, sich an Änderungen des Goldpreises, der Kostenschätzungen und der Schätzungen der geplanten Explorations- und Erschließungsausgaben anzupassen; die Fähigkeit des Unternehmens, weiteres Kapital zu angemessenen Bedingungen zu erhalten; die Rentabilität (falls überhaupt) der Betriebe des Unternehmens; sowie andere Überlegungen, die unter den gegebenen Umständen als angemessen erachtet werden, und alle anderen hierin enthaltenen Informationen, bei denen es sich nicht um historische Fakten handelt, können „zukunftsgerichtete Informationen“ sein. Zu den wesentlichen Annahmen zählen auch die Wahrnehmungen des Managements hinsichtlich historischer Trends, das Verständnis des Managements hinsichtlich des Genehmigungsprozesses und dessen Status, die Fähigkeit der Exploration (einschließlich der Ergebnisse von Bohrungen und Gesteinsproben), die Mineralisierung genau vorherzusagen, Budgetbeschränkungen und der Zugang zu Kapital zu Bedingungen, die für das Unternehmen akzeptabel sind, aktuelle Bedingungen und erwartete zukünftige Entwicklungen, der weiterhin definierte und verstandene regulatorische Rahmen, die Ergebnisse weiterer Explorationsarbeiten, um Mineralressourcen zu definieren oder zu erweitern, sowie andere Überlegungen, die unter den gegebenen Umständen als angemessen erachtet werden. Osisko Development hält seine Annahmen auf Basis der derzeit verfügbaren Informationen für angemessen, weist den Leser jedoch darauf hin, dass sich seine Annahmen hinsichtlich zukünftiger Ereignisse, von denen sich viele der Kontrolle von Osisko Development entziehen, letztendlich als falsch erweisen könnten, da sie Risiken und Ungewissheiten unterliegen, die Osisko Development und sein Geschäft betreffen. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten zählen unter anderem Risiken in Bezug auf Genehmigungen durch Dritte, einschließlich der Erteilung von Genehmigungen durch die Regierung, die Bedingungen auf dem Kapitalmarkt und die Fähigkeit des Unternehmens, zu für das Unternehmen akzeptablen Bedingungen Kapital für die geplanten Explorationen und Erschließungen auf den Grundstücken des Unternehmens zu erhalten; die Fähigkeit, den laufenden Betrieb und die Explorationen fortzusetzen; der regulatorische Rahmen und das Vorhandensein von Gesetzen und Bestimmungen, die den Bergbau einschränken könnten; die Fähigkeit der Explorationsaktivitäten (einschließlich der Bohrergebnisse und der Ergebnisse von Späne- und Gesteinsproben), die Mineralisierung genau vorherzusagen; Fehler in der geologischen Modellierung des Managements; der Zeitplan und die Fähigkeit des Unternehmens, die erforderlichen Genehmigungen und Konzessionen zu erhalten; die Ergebnisse der Explorationsaktivitäten; die Risiken in Zusammenhang mit Explorations-, Erschließungs- und Bergbauaktivitäten; das globale Wirtschaftsklima; Metall- und Rohstoffpreise; Schwankungen auf den Währungsmärkten; Verwässerung; Umweltrisiken; und Maßnahmen von Gemeinden, Nichtregierungsorganisationen und Regierungen sowie die Auswirkungen von Maßnahmen der Interessengruppen. Osisko Development ist zuversichtlich, dass im Zusammenhang mit den erhaltenen Genehmigungen nach dem BC Mines Act für das Goldprojekt Cariboo ein solides Konsultationsverfahren durchgeführt wurde, und wird sich auch weiterhin aktiv mit den indigenen Völkern und den Interessenvertretern beraten und auseinandersetzen . Obwohl jede Partei versuchen könnte, die Entscheidung bezüglich der Genehmigungen nach dem BC Mines Act gerichtlich überprüfen zu lassen, geht das Unternehmen nicht davon aus, dass eine solche Überprüfung seine Fähigkeit beeinträchtigen wird, mit dem Bau und dem Betrieb des Goldprojekts Cariboo in Übereinstimmung mit den genehmigten Genehmigungen nach dem BC Mines Act fortzufahren. Die Leser werden dringend gebeten, die Offenlegungen unter der Überschrift „Risikofaktoren“ im Jahresbericht des Unternehmens für das am 31. Dezember 2023 zu Ende gegangene Jahr sowie den Jahresabschluss und die MD&A für das am 31. Dezember 2023 zu Ende gegangene Jahr, die auf SEDAR+ (www.sedarplus.ca) unter dem Emittentenprofil von Osisko Development und auf der EDGAR-Website der SEC (www.sec.gov) veröffentlicht wurden, zu lesen, um weitere Informationen zu den Risiken und anderen Faktoren zu erhalten, denen das Unternehmen, seine Geschäfte und Betriebe ausgesetzt sind. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Erwartungen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht werden, auf der Grundlage der zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokuments verfügbaren Informationen angemessen sind, können keine Zusicherungen hinsichtlich zukünftiger Ergebnisse, Aktivitäten und Leistungen gegeben werden. Das Unternehmen lehnt jede Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Zukunftsgerichtete Aussagen sind keine Leistungsgarantie, und es kann nicht garantiert werden, dass sich diese zukunftsgerichteten Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in diesen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht zu sehr auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen.

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemeldung. Keine Börse, Wertpapierkommission oder sonstige Regulierungsbehörde hat die hierin enthaltenen Informationen genehmigt oder abgelehnt.

