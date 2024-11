Osisko Development gibt Update für das Cariboo-Goldprojekt bekannt

Montreal, Québec, 7. November 2024 – Osisko Development Corp. (NYSE: ODV, TSXV: ODV) („Osisko Development“ oder das „Unternehmen“) – www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/osisko-development-corp/ – freut sich bekannt zu geben, dass die Mines Act-Genehmigung für das zu 100 % unternehmenseigene Goldprojekt Cariboo („Cariboo“ oder das „Projekt“) im Zentrum von British Columbia („BC“), Kanada, zur Entscheidung an den gesetzlichen Entscheidungsträger im BC Ministry of Energy, Mines and Low Carbon Innovation weitergeleitet wurde. Die Prüfung der Genehmigungen nach dem Environmental Management Act ist ebenfalls abgeschlossen, und das Unternehmen erwartet, dass diese in naher Zukunft an den gesetzlichen Entscheidungsträger weitergeleitet werden. Das Unternehmen geht davon aus, dass die endgültigen Entscheidungen im vierten Quartal 2024 vorliegen werden.

Das Unternehmen ist bestrebt, die Zusammenarbeit mit den indigenen Völkern im Zusammenhang mit dem Projekt voranzutreiben, was durch die jahrelangen umfassenden Konsultationen und die Unterzeichnung und laufende Umsetzung der Beteiligungsvereinbarungen mit der Lhtako Dené Nation im Jahr 2020 und der Williams Lake First Nation im Jahr 2022 belegt wird.

Das Unternehmen hat noch keine Einigung mit der Xatll First Nation erzielt, wird aber weiterhin mit der Xatll First Nation zusammenarbeiten und sie konsultieren, auch nach einer Entscheidung über das Bergbaugesetz und andere Genehmigungen.

„Wir haben uns in den vergangenen zwei Jahren in gutem Glauben und in angemessener Weise bemüht, eine Einigung mit der Xatll First Nation zu erzielen, einschließlich angemessener Angebote für finanzielle und andere Vorteile, die im Wesentlichen denjenigen entsprechen, die anderen indigenen Gemeinschaften angeboten und von diesen vereinbart wurden“, kommentierte Sean Roosen, Chairman und CEO. „Unsere Bemühungen haben sich darauf konzentriert, allen indigenen Völkern sinnvolle Vorteile zu bieten und gleichzeitig sicherzustellen, dass das Projekt lebensfähig bleibt.“

Das Unternehmen ist bestrebt, einen modernen, sicheren und nachhaltigen Betrieb auf dem Goldprojekt Cariboo zu entwickeln, und wird sich weiterhin für einen konstruktiven Dialog einsetzen, um sicherzustellen, dass alle Interessengruppen von der Entwicklung des Projekts profitieren.

„Wir müssen sicherstellen, dass die Integrität des Genehmigungsverfahrens gewahrt bleibt, denn wir sind der Meinung, dass die Konsultation zu diesem Projekt solide war. Wir stehen dazu, dass wir unseren Verpflichtungen bisher nachgekommen sind, und erwarten, dass die Provinzregierung im Rahmen ihrer Befugnisse handelt ,“ fuhr Sean Roosen fort. „Unser Engagement für die Zusammenarbeit mit der Xatll First Nation wird auch nach der Entscheidung über die Genehmigung fortgesetzt. Wir wollen wirklich einen sinnvollen, nachhaltigen und realistischen Weg finden, um die sozioökonomischen Vorteile aus diesem Projekt zu teilen“.

In den letzten vier Jahren hat das Unternehmen konstruktive und ausführliche Gespräche mit allen Aufsichtsbehörden der Provinzen, den Partnern unter den indigenen Völkern und den Gastgemeinden geführt. Dies gipfelte im Erhalt des Environmental Assessment Certificate („EA Certificate“) am 10. Oktober 2023.

Im Rahmen des EA-Prüfverfahrens hat das Unternehmen über 1.700 Kommentare erhalten und erfolgreich bearbeitet, was den Erhalt des positiven EA-Zertifikats untermauert hat. In jüngster Zeit hat das Unternehmen im Rahmen des Genehmigungsverfahrens in vier Überprüfungsrunden durch das Mine Review Committee, zu dem auch die Lhtako Dené Nation, die Williams Lake First Nation und die Xatll First Nation gehörten, auf über 1.800 Kommentare geantwortet, diese bearbeitet und abgeschlossen. Das Unternehmen hat sich durch Genehmigungen, Managementpläne und positive Beziehungen verpflichtet, weiterhin mit allen indigenen Völkern und Interessengruppen zusammenzuarbeiten.

ÜBER OSISKO DEVELOPMENT CORP.

Osisko Development Corp. ist ein nordamerikanisches Golderschließungsunternehmen, dessen Schwerpunkt auf ehemals produzierenden Bergbaulagern in bergbaufreundlichen Rechtsgebieten mit Potenzial für die Größe eines Bezirks liegt. Das Ziel des Unternehmens ist es, durch die Weiterentwicklung des zu 100 % unternehmenseigenen Goldprojekts Cariboo in Zentral-BC (Kanada), des Projekts Tintic im historischen Bergbaudistrikt East Tintic in Utah (USA) und des Goldprojekts San Antonio in Sonora (Mexiko) zu einem mittleren Goldproduzenten zu werden. Neben dem beträchtlichen Brownfield-Explorationspotenzial dieser Grundstücke, die von bedeutenden historischen Bergbaudaten, einer bestehenden Infrastruktur und dem Zugang zu qualifizierten Arbeitskräften profitieren, wird die Projektpipeline des Unternehmens durch andere aussichtsreiche Explorationsgrundstücke ergänzt. Die Strategie des Unternehmens besteht darin, attraktive, langlebige, sozial und ökologisch nachhaltige Bergbauanlagen zu entwickeln und gleichzeitig das Entwicklungsrisiko zu minimieren und die Mineralressourcen zu vergrößern.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website unter www.osiskodev.com oder kontaktieren Sie uns:

Sean Roosen

Vorsitzender und CEO

E-Mail: sroosen@osiskodev.com

Tel: + 1 (514) 940-0685

Philipp Rabenok

Direktor, Investor Relations

E-Mail: prabenok@osiskodev.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Tel: + 1 (437) 423-3644

VORSICHT BEI ZUKUNFTSGERICHTETEN AUSSAGEN

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung können als „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und als „zukunftsgerichtete Informationen“ im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze (zusammen als „zukunftsgerichtete Aussagen“ bezeichnet) gelten. Diese zukunftsgerichteten Aussagen setzen naturgemäß voraus, dass Osisko Development bestimmte Annahmen trifft, und bergen zwangsläufig bekannte und unbekannte Risiken und Ungewissheiten in sich, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Zukunftsgerichtete Aussagen stellen keine Leistungsgarantie dar. Wörter wie „können“, „werden“, „würden“, „könnten“, „erwarten“, „glauben“, „planen“, „antizipieren“, „beabsichtigen“, „schätzen“, „fortsetzen“ oder die negative oder vergleichbare Terminologie sowie Begriffe, die üblicherweise in der Zukunft und unter Vorbehalt verwendet werden, sollen zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen. Die in zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Informationen beruhen auf bestimmten wesentlichen Annahmen, die bei der Erstellung einer Schlussfolgerung oder einer Vorhersage oder Projektion angewendet wurden, einschließlich der Annahmen, Qualifikationen und Einschränkungen in Bezug auf das Potenzial unbekannter mineralisierter Strukturen zur Erweiterung bestehender Mineralisierungszonen, die Umwandlung von Kategorien, den Zeitplan und den Status von Genehmigungen, einschließlich des Erhalts einer endgültigen Entscheidung (falls zutreffend), zukünftige Konsultationsbemühungen zwischen Osisko Development und der Xatll First Nation, die zukünftige Erschließung und den Betrieb des Goldprojekts Cariboo; die Fähigkeit des Unternehmens, seine geplanten Aktivitäten durchzuführen; die Einschätzung des Managements hinsichtlich historischer Trends, aktueller Bedingungen und erwarteter zukünftiger Entwicklungen; die Fähigkeit und der Zeitplan für Cariboo, die kommerzielle Produktion zu erreichen (falls überhaupt); die Tatsache, dass das Unternehmen ein gut positioniertes Golderschließungsunternehmen in Kanada, den USA und Mexiko ist; die Nachhaltigkeit und die Umweltauswirkungen des Betriebs auf den Grundstücken des Unternehmens; sowie andere Überlegungen, die unter den gegebenen Umständen als angemessen erachtet werden, und alle anderen hierin enthaltenen Informationen, bei denen es sich nicht um historische Fakten handelt, können „zukunftsgerichtete Informationen“ sein. Zu den wesentlichen Annahmen zählen auch die Wahrnehmungen des Managements hinsichtlich historischer Trends, das Verständnis des Managements hinsichtlich des Genehmigungsprozesses und dessen Status, die Fähigkeit der Exploration (einschließlich Bohr- und Gesteinsprobenentnahmen), die aktuellen Bedingungen der Mineralisierung und die erwarteten zukünftigen Entwicklungen genau vorherzusagen, der weiterhin definierte und verstandene regulatorische Rahmen sowie andere Überlegungen, die unter den gegebenen Umständen als angemessen erachtet werden. Osisko Development hält seine Annahmen auf Basis der derzeit verfügbaren Informationen für angemessen, weist den Leser jedoch darauf hin, dass sich seine Annahmen hinsichtlich zukünftiger Ereignisse, von denen sich viele der Kontrolle von Osisko Development entziehen, letztendlich als falsch erweisen könnten, da sie Risiken und Ungewissheiten unterliegen, die Osisko Development und sein Geschäft betreffen. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten zählen unter anderem Risiken in Bezug auf Genehmigungen durch Dritte, einschließlich der Erteilung von Genehmigungen durch die Regierung; der regulatorische Rahmen und das Vorhandensein von Gesetzen und Bestimmungen, die den Bergbau einschränken könnten; die Fähigkeit der Explorationsaktivitäten (einschließlich der Bohrergebnisse und der Ergebnisse von Splitter- und Gesteinsproben), die Mineralisierung genau vorherzusagen; Fehler in der geologischen Modellierung des Managements; der Zeitplan und die Fähigkeit des Unternehmens, die erforderlichen Genehmigungen und Erlaubnisse zu erhalten; die Ergebnisse von Explorationsaktivitäten; Risiken in Zusammenhang mit Explorations-, Erschließungs- und Bergbauaktivitäten; das globale Wirtschaftsklima; Metall- und Rohstoffpreise; Umweltrisiken; sowie Maßnahmen von Gemeinden, Nichtregierungsorganisationen und Regierungen und die Auswirkungen der Maßnahmen von Interessengruppen. Die Leser werden dringend gebeten, die Offenlegung unter der Überschrift „Risikofaktoren“ im Jahresbericht des Unternehmens für das am 31. Dezember 2023 zu Ende gegangene Jahr sowie den Jahresabschluss und die MD&A für das am 31. Dezember 2023 zu Ende gegangene Jahr, die auf SEDAR+ (www.sedarplus.ca) unter dem Emittentenprofil von Osisko Development und auf der EDGAR-Website der SEC (www.sec.gov) veröffentlicht wurden, zu lesen, um weitere Informationen zu den Risiken und anderen Faktoren zu erhalten, mit denen das Unternehmen, seine Geschäfte und Betriebe konfrontiert sind. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Erwartungen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht werden, auf der Grundlage der zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokuments verfügbaren Informationen angemessen sind, können keine Zusicherungen hinsichtlich zukünftiger Ergebnisse, Aktivitäten und Leistungen gegeben werden. Das Unternehmen lehnt jede Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Zukunftsgerichtete Aussagen sind keine Leistungsgarantie, und es kann nicht garantiert werden, dass sich diese zukunftsgerichteten Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in diesen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht zu sehr auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen.

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemeldung. Keine Börse, Wertpapierkommission oder sonstige Regulierungsbehörde hat die hierin enthaltenen Informationen genehmigt oder abgelehnt.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Osisko Development Corp.

Alexander Dann

300 – 1100 Avenue des Canadiens-de-Montreal

H3B 2S2 Montreal, Quebec

Kanada

email : adann@osiskodev.com

Pressekontakt:

Osisko Development Corp.

Alexander Dann

300 – 1100 Avenue des Canadiens-de-Montreal

H3B 2S2 Montreal, Quebec

email : adann@osiskodev.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Polaris Renewable Energy kündigt Anleihen-Gespräche an Kupfer – früher, heute und in der Zukunft