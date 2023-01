Osisko Development gibt positive Ergebnisse der Machbarkeitsstudie für das Cariboo Gold Projekt bekannt

Durchschnittliche jährliche Goldproduktion von 163.695 Unzen über die 12-jährige Lebensdauer der Mine

Massengutabbau mit Erzsortierung zur Minimierung der Kosten und des ökologischen Fußabdrucks

Erste wahrscheinliche Mineralreserven von 2,03 Moz Gold (16,7 Mt mit 3,78 g/t Au)

NPV5% nach Steuern von 502 Millionen C$ und 20,7% IRR (unverschuldet) bei 1.700 US$/oz Au

EA-Zertifikatsprozess geht in Bewertungsphase über endgültige Auswirkungen

(Alle Dollarbeträge sind in kanadischen Dollar ausgedrückt, sofern nicht anders angegeben)

Montreal, Québec, 3. Januar 2023 – Osisko Development Corp. (NYSE: ODV, TSXV: ODV) („Osisko Development“ oder das „Unternehmen“ – www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/osisko-development-corp/) freut sich, die Ergebnisse einer unabhängigen Machbarkeitsstudie („FS“ oder der „technische Bericht“) bekannt zu geben, die von BBA Engineering Ltd. (BBA“) gemäß National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101″) für das zu 100 % unternehmenseigene Goldprojekt Cariboo (Cariboo“ oder das Projekt“) im Zentrum von British Columbia erstellt wurde. Das Unternehmen beabsichtigt, den technischen Bericht innerhalb von 45 Tagen nach dem Datum dieser Pressemitteilung auf SEDAR (www.sedar.com) und auf EDGAR (www.sec.gov) unter dem Emittentenprofil von Osisko Development zu veröffentlichen.

Die FS umreißt einen robusten und skalierbaren Basisfall für die stufenweise Erschließung mit einer geringen anfänglichen Kapitalintensität von 137,3 Mio. $ und attraktiven Betriebskosten für die unterirdische Erschließung des Goldprojekts Cariboo mit einer Produktion von etwa 1,87 Millionen Unzen (Moz“) Gold (Au“) über eine 12-jährige Lebensdauer der Mine .

Die anfängliche Produktion (Phase 1) in den ersten drei Jahren sieht einen Betrieb von 1.500 Tonnen pro Tag („tpd“) aus den Lagerstätten Lowhee, Shaft und Mosquito vor, was eine durchschnittliche Jahresproduktion von 72.501 Unzen ergibt. Gleichzeitig wird die unterirdische Erschließung vorangetrieben, um den Betrieb im vierten Jahr auf 4.900 tpd zu steigern und die durchschnittliche Jahresproduktion in Phase 2 auf 193.798 Unzen zu erhöhen, wobei das Potenzial besteht, die Produktion in Zukunft weiter zu steigern.

Der Untertagebau wird mit hochmechanisierten, kostengünstigen Massenabbaumethoden durchgeführt, die auf die Gewinnung des in den Goldaderkorridoren enthaltenen Erzes abzielen: ein dichtes Netz von mineralisierten Quarzadern, die hauptsächlich in nicht mineralisiertem Sandstein vorkommen. Es wird erwartet, dass eine Vorkonzentrations-Erzsortieranlage die verarbeiteten Gehalte durch die Abtrennung von nicht mineralisiertem Material aus dem Erz erheblich verbessern und gleichzeitig das Verarbeitungsvolumen, die Energiekosten und die Gesamtumweltbelastung des Betriebs durch weniger Abfälle, geringeren Wasserverbrauch und die Möglichkeit der Verwendung von Abfällen als Aufschüttung erheblich reduzieren wird.

Das Unternehmen ist weiterhin auf dem besten Weg, die Umweltverträglichkeitsprüfung Anfang des zweiten Quartals 2023 abzuschließen, und rechnet mit dem Erhalt der endgültigen Genehmigungen bis Ende 2023 (siehe „Genehmigungen“ unten).

HÖHEPUNKTE DER DURCHFÜHRBARKEITSSTUDIE:

– 502 Mio. $ Nettogegenwartswert nach Steuern mit einem Abzinsungssatz von 5 % (NPV5%“) (691 Mio. $ vor Steuern) bei einem Basis-Goldpreis von 1.700 US$ pro Unze (/oz“) und einem CAD:USD-Wechselkurs von 0,77;

– 20,7 % interner Zinsfuß nach Steuern (IRR“) (24,4 % vor Steuern);

– 79 Millionen Dollar durchschnittlicher jährlicher freier Cashflow nach Steuern (FCF“);

– 901 Millionen $ kumulierter FCF nach Steuern für die gesamte Lebensdauer der Mine (LOM“);

– 163.695 Unzen (oz“) Au LOM durchschnittliche Jahresproduktion;

o 72.501 oz Au Phase 1 (Jahre 1 bis 3) durchschnittliche Jahresproduktion;

o 193.798 oz Au Phase 2 (Jahre 4 bis 12) durchschnittliche Jahresproduktion;

– 1,87 Moz kumulative Gesamtgoldproduktion LOM;

– 3,78 Gramm pro Tonne (g/t“) Au durchschnittlicher verdünnter LOM-Gehalt:

o 4,43 g/t Au in Phase I (nach Vorsortierung 8,20 g/t Au);

o 3,72 g/t Au in Phase II (nach Vorsortierung 6,39 g/t Au);

– 92,0 % durchschnittliche LOM-Rückgewinnungsrate (93,6 % in Phase I, 91,8 % in Phase II);

– 102,6 $ pro abgebauter Tonne („$/t“) LOM-Gesamtbetriebskosten pro Einheit;

– Wahrscheinliche Mineralreserven mit 16,7 Millionen Tonnen („Mt“) mit einem Durchschnittsgehalt von 3,78 g/t Au, was insgesamt 2,03 Moz Gold entspricht;

– 792 US$/oz Au LOM durchschnittliche Barkosten;

– 968 US$/oz LOM-Durchschnittskosten (AISC“);

– 137,3 Mio. USD für die ersten Investitionsausgaben der Phase 1 (einschließlich 10,3 Mio. USD für unvorhergesehene Kosten);

– 451,1 Mio. $ Investitionsausgaben für die Erweiterung der Phase 2 (einschließlich 36,7 Mio. $ für unvorhergesehene Kosten);

– Vollbeschäftigte Spitzenkräfte (Phase 2) von 550 Personen während des Betriebs und 635 während des Ausbaus.

Sean Roosen, Chairman of the Board und CEO von Osisko Development, sagte: Diese Machbarkeitsstudie zeigt, dass das Goldprojekt Cariboo eine groß angelegte, langlebige und profitable Goldmine sein wird. Außerdem wird es in den ersten Jahren beträchtliche Mengen an Gold produzieren, und das bei Kapitalkosten von unter 140 Millionen $. Durch die schrittweise Errichtung haben wir das Erschließungsrisiko bei Cariboo minimiert, die Reihenfolge der Anlagen in unserem Portfolio optimiert und unsere Fähigkeit maximiert, Cariboo zu skalieren, um in Zukunft sein volles Potenzial zu erreichen. Wir stellen uns Cariboo als ein Projekt vor, das für das Unternehmen auf Jahrzehnte hinaus ein Cashflow-Motor sein wird. Der historische Bergbau in diesem Gebiet konzentrierte sich auf einzelne Adern und Verdrängungskörper mit Gehalten von mehr als 12 g/t Au, was mit unseren bisher durchgeführten Arbeiten übereinstimmt. Sobald wir unter Tage sind, freuen wir uns darauf, unser umfassendes Wissen über die Kontrolle der Mineralisierung anzuwenden, um das enorme Explorationspotenzial von Cariboo in der Tiefe innerhalb der aktuellen Abbauzonen zu erschließen, die unserer Meinung nach ein großes Potenzial haben, sich über die 83 Kilometer langen mineralisierten Trends von Cariboo fortzusetzen.“

Tabelle 1: Zusammenfassende Ergebnisse der Cariboo-Durchführbarkeitsstudie 2022

METRIC UNIT PHASE 1 PHASE 2 LOM INSGESAMT

Basisfall Annahmen

Goldpreis US$/oz 1,700

Wechselkurse CAD:USD 0.77

Diskontsatz % 5.0%

Produktion

Lebensdauer Mine Jahre 3 9 12

Gesamtes abgebautes Erz Tonnen 1,542,471 15,160,983 16,703,454

Durchschnittlicher Durchsatz tpd 1,500 4,900 4,056

Durchschnittlicher Goldkopfgehalt, verdünnt g/t Au 4.43 3.72 3.78

Insgesamt enthaltenes Gold oz 219,488 1,811,665 2,031,152

Durchschnittliche Goldgewinnungsrate % 93.6% 91.8% 92.0%

Insgesamt zurückgewonnenes Gold, zahlbar oz 205,419 1,663,436 1,868,856

Durchschnittliche jährliche Goldproduktion oz/Jahr 72,501 193,798 163,695

Betriebskosten pro Einheit

Bergbau unter Tage $/t abgebaut 77.6 51.1 53.6

Verarbeitung $/t abgebaut 37.1 25.3 26.4

Konzentrat Transport $/t abgebaut 17.3 3.5 4.8

Wasser- und Abfallwirtschaft $/t abgebaut 18.4 6.1 7.2

Allgemeines und Verwaltung $/t abgebaut 19.4 9.8 10.7

Gesamtbetriebskosten pro Einheit $/t abgebaut 169.8 95.8 102.6

Betriebskosten

Bargeldkosten insgesamt2 US$/oz 1,149 748 792

AISC2 US$/oz 1,634 886 968

Ausgaben für Investitionen3

Anfangskapital $M 137.3 – 137.3

Expansionskapital $M – 451.1 451.1

Nachhaltiges Kapital $M 134.2 332.4 466.6

Insgesamt $M 271.5 783.5 1,055.0

Anmerkungen:

1. Aufgrund von Rundungen können sich die Summen nicht aufaddieren.

2. Dies ist eine Nicht-IFRS-Kennzahl. Siehe „Nicht-IFRS-Kennzahlen“ am Ende dieser Pressemitteilung.

3. In den Investitionsausgaben sind weder versunkene Kosten (2,5 Mio. $) noch Ausgaben vor der Genehmigung (64,8 Mio. $) enthalten.

DETAILS DER MACHBARKEITSSTUDIE

Das Goldprojekt Cariboo ist ein Goldexplorationsprojekt im fortgeschrittenen Stadium, das sich zu 100 % im Besitz von Osisko Development befindet und im historischen Bergbaulager Wells-Barkerville im Distrikt Wells im Zentrum von British Columbia, Kanada, liegt. Das gesamte Landpaket erstreckt sich über eine Fläche von 155.000 Hektar und umfasst etwa 80 Kilometer Streichen von bisher identifizierten Mineralzielen.

Die Umweltverträglichkeitsprüfung für das Projekt wurde von BBA mit Unterstützung unabhängiger Beratungsunternehmen, darunter InnovExplo Inc. („InnovExplo“), SRK Consulting (Canada) Inc. („SRK“), Golder Associates Ltd. (am 1. Januar 2023 mit WSP Canada Inc. verschmolzen, um WSP Canada Inc. zu bilden) („Golder“), WSP USA Inc. („WSP“), Falkirk Environmental Consultants Ltd. („Falkirk“), Klohn Crippen Berger Ltd. („KCB“), KCC Geoconsulting Inc. („KCC“), und JDS Energy & Mining Inc. („JDS“). Eine vollständige Zusammenfassung aller Mitwirkenden und ihrer jeweiligen Zuständigkeitsbereiche ist unter „Technische Informationen und qualifizierte Personen“ zu finden.

Abbildung 1: Produktionsprofil des Cariboo-Goldprojekts

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/68753/03012023_DE_ODV_Cariboo_Feasibility_Study_EN_FINALde.001.png

WIRTSCHAFTSANALYSE

Das Unternehmen ging bei seiner Analyse von einem Basis-Goldpreis von 1.700 US$/Unze und einem CAD/USD-Wechselkurs von 0,77 aus und berücksichtigte nur die wahrscheinlichen Mineralreserven, wie hier definiert. Basierend auf diesen Annahmen generiert das Projekt einen Nettogegenwartswert (NPV) von 5 % nach Steuern in Höhe von 502 Millionen $ und einen IRR nach Steuern von 20,7 % auf unverschuldeter Basis. Die FS-Wirtschaftlichkeit reagiert am empfindlichsten auf Schwankungen bei den folgenden Inputs (in der Reihenfolge der Größenordnung der Auswirkungen): Goldpreis, Betriebskosten und Kapitalkosten.

Tabelle 2: Zusammenfassung der wirtschaftlichen Ergebnisse (US$ 1.700/oz Au)

LOM METRIC UNIT LOM INSGESAMT

Net Smelter Return (NSR) Erlöse $M 4,126

Kumulierter Cashflow (vor Steuern)1 $M 1,192

Durchschnittlicher jährlicher Cashflow (vor Steuern)1 $M/Jahr 104

Gezahlte Steuern insgesamt $M 291

Kumulierter FCF (nach Steuern)1 $M 901

Durchschnittlicher jährlicher FCF (nach Steuern)1 $M/Jahr 79

Vor Steuern Nach Steuern

Nettogegenwartswert (NPV5%) $M 691 502

Interner Zinsfuß (IRR) % 24.4% 20.7%

Amortisationsdauer Jahre 5.8 5.9

Anmerkungen:

1. Dies ist eine Nicht-IFRS-Kennzahl. Siehe „Nicht-IFRS-Kennzahlen“ am Ende dieser Pressemitteilung.

Tabelle 3: Wirtschaftliche Sensitivitäten zum Goldpreis (Basisfall in Fettdruck)

Goldpreisannahme (US$/oz)

LOM METRIC UNIT 1,300 1,400 1,500 1,600 1,700 1,800 1,900 2,000

NPV5%, vor Steuern $M 38.3 201.4 364.5 527.6 690.6 853.7 1,016.8 1,179.8

NPV5%, nach Steuern $M -2.9 157.5 284.9 394.5 502.4 609.3 715.1 820.7

IRR, vor Steuern % 6.2% 11.0% 15.6% 20.1% 24.4% 28.7% 33.0% 37.3%

IRR, nach Steuern % 4.9% 9.8% 13.6% 17.2% 20.7% 24.3% 27.8% 31.4%

Amortisation, vor Steuern Jahre 9.0 7.7 6.8 6.2 5.8 5.4 5.1 4.8

Amortisation, nach Steuern Jahre 9.5 8.0 7.0 6.3 5.9 5.5 5.2 4.9

Tabelle 4: Wirtschaftliche Sensitivitäten gegenüber Wechselkurs (Basisfall in Fettdruck)

Wechselkursannahme (CAD:USD)

LOM METRIC UNIT 0.90 0.85 0.80 0.77 0.70 0.65 0.60 0.55

NPV5%, vor Steuern $M 288.3 427.5 584.1 690.6 964.5 1,198.6 1,471.7 1,794.4

NPV5%, nach Steuern $M 232.8 327.5 432.1 502.4 681.2 832.8 1,008.6 1,215.7

IRR, vor Steuern % 13.5% 17.4% 21.6% 24.4% 31.6% 37.8% 45.2% 54.2%

IRR, nach Steuern % 12.0% 15.0% 18.4% 20.7% 26.7% 31.8% 38.0% 45.7%

MINERALRESERVEN UND MINERALRESSOURCEN

Ader-Korridore

Die Aderkorridore der Mineralressourcen und -reserven des Goldprojekts Cariboo umfassen ein dichtes Netzwerk aus mineralisierten Quarzadern, die sich in nicht mineralisiertem Sandstein befinden. Einzelne mineralisierte Adern innerhalb dieser Korridore weisen Breiten von Zentimetern bis zu mehreren Metern (m“) und Streichlängen von wenigen Metern bis zu über 50 m auf. Diese Korridore wurden von der Oberfläche bis zu einer vertikalen Tiefe von 650 m definiert, wobei die durchschnittliche Tiefe bei 300 m liegt, und können in der Tiefe und entlang des Streichens noch erweitert werden. Die Goldgehalte stehen in engem Zusammenhang mit Pyrit in den Quarzadern sowie mit pyritischen, stark verkieselten Gesteinswänden in unmittelbarer Nähe der Adern.

Schätzung der Mineralressourcen

Die FS enthält eine aktualisierte Mineralressourcenschätzung, die zusätzliche 35.578 Meter Bohrdaten von Shaft, Valley und Lowhee enthält, die seit dem 24. Mai 2022, dem Datum des technischen Berichts mit dem Titel „Preliminary Economic Assessment for the Cariboo Gold Project, District of Well, British Columbia, Canada“, für die Lagerstätten Cow Mountain (Cow und Valley Zones), Island Mountain (Shaft und Mosquito Zones) und Barkerville Mountain (Lowhee und KL Zones) abgeschlossen wurden. Dies führte zu einem Anstieg von 6 % der gesamten Goldunzen in der Kategorie der abgeleiteten Ressourcen. Gemessene und angezeigte Ressourcen sind exklusive der Mineralreserven. Die Mineralressourcen sind zum 11. November 2022 gültig.

Tabelle 5: Cariboo Mineral Resources Statement – 11. November 2022

Einstufung / Hinterlegung Tonnen Goldgehalt Enthaltenes Gold

(000’s) (g/t) (in 000 Unzen)

Gemessen – – –

Bonanza Ledge 47 5.06 8

Angegeben

Bonanza Ledge 32 4.02 4

BC-Ader 1,030 3.12 103

KL 386 3.18 39

Lowhee 1,368 3.18 140

Moskito 1,288 3.68 152

Welle 4,781 3.39 523

Tal 2,104 3.14 213

Kuh 3,644 3.31 388

Insgesamt Angezeigt 14,635 3.32 1,564

Abgeleitet

BC-Ader 461 3.55 53

KL 1,918 2.75 169

Lowhee 445 3.34 48

Moskito 1,290 3.55 147

Welle 6,468 3.84 800

Tal 2,119 3.30 225

Kuh 2,769 3.03 270

Insgesamt Gemessen & Angezeigt 14,682 3.33 1,571

Insgesamt Abgeleitet 15,470 3.44 1,712

Anmerkungen:

1. Die Mineralressourcen schließen die Mineralreserven aus. Mineralressourcen, die keine Mineralreserven sind, haben keine nachgewiesene wirtschaftliche Lebensfähigkeit.

2. Die Mineralressourcenschätzung entspricht den CIM-Definitionsstandards für Mineralressourcen und -reserven aus dem Jahr 2014 und folgt den CIM-Best-Practice-Richtlinien für die Schätzung von Mineralressourcen und Mineralreserven aus dem Jahr 2019.

3. Insgesamt wurden 481 Aderzonen für die Lagerstätten Cow Mountain (Cow und Valley), Island Mountain (Shaft und Mosquito), Barkerville Mountain (BC Vein, KL und Lowhee) und eine Goldzone für Bonanza Ledge modelliert. Es wurde eine minimale wahre Mächtigkeit von 2,0 m angewandt, wobei der Au-Gold-Gehalt des angrenzenden Materials verwendet wurde, wenn es untersucht wurde, oder ein Wert von Null, wenn es nicht untersucht wurde.

4. Die Schätzung wird für ein potenzielles Untertageszenario mit einem Cutoff-Gehalt von 2,0 g/t Au gemeldet, mit Ausnahme von Bonanza Ledge mit einem Cutoff-Gehalt von 3,5 g/t Au. Der Cutoff-Gehalt für die Lagerstätten Cow, Valley, Shaft, Mosquito, BC Vein, KL und Lowhee wurde unter Zugrundelegung eines Goldpreises von 1.700 US$/oz, eines USD:CAD-Wechselkurses von 1,27, globaler Abbaukosten von 54,32 $/t, Verarbeitungs- und Transportkosten von 22,29 $/t, Gemeinkosten und Umweltkosten von 15,31 $/t sowie nachhaltiger CapEx-Kosten von 31,19 $/t berechnet. Der Cutoff-Gehalt für die Lagerstätte Bonanza Ledge wurde unter Verwendung eines Goldpreises von 1.700 US$/Unze, eines Wechselkurses von 1,27 USD zu CAD, globaler Abbaukosten von 79,13 $/t, Verarbeitungs- und Transportkosten von 65,00 $/t und Kosten für Verwaltung und Umweltschutz von 51,65 $/t berechnet. Die Cut-off-Gehalte sollten im Lichte der zukünftigen Marktbedingungen (Metallpreise, Wechselkurse, Abbaukosten usw.) neu bewertet werden.

5. Die Schüttdichte schwankt zwischen 2,69 g/cm3 und 3,20 g/cm3 .

6. Auf die zusammengesetzten Daten wurde ein vierstufiges Kappungsverfahren angewandt. Eingeschränkte Suchellipsoide reichten von 7 bis 50 g/t Au bei vier verschiedenen Entfernungen zwischen 25 m und 250 m. Die hochgradigen Vorkommen bei Bonanza Ledge wurden bei 70 g/t Au auf 2,0 m zusammengesetzten Daten gedeckelt.

7. Die Goldmineralressourcen für die Zonen Cow, Valley, Shaft, Mosquito, BC Vein, KL und Lowhee Vein wurden mit der Software Datamine StudioTM RM 1.9 unter Verwendung harter Grenzen auf Basis zusammengesetzter Proben geschätzt. Die Silbermineralressourcen und die Dilution Halo Goldmineralisierung wurden mit Datamine StudioTM RM Pro 1.11 geschätzt. Es wurde die OK-Methode verwendet. Die Mineralressourcen für Bonanza Ledge wurden mit der Software GEOVIA GEMSTM 6.7 unter Verwendung harter Grenzen bei zusammengesetzten Proben geschätzt. Die OK-Methode wurde zur Interpolation eines Blockmodells verwendet.

8. Die Ergebnisse werden in situ dargestellt. Die Berechnungen erfolgten in metrischen Einheiten (Meter, Tonnen, g/t). Etwaige Abweichungen in den Summen sind auf Rundungseffekte zurückzuführen.

Schätzung der Mineralreserven

Die wahrscheinlichen Mineralreserven von 16,7 Mio. Tonnen mit einem Gehalt von 3,78 g/t Au für 2,03 Unzen enthaltenes Gold in unterirdischen Lagerstätten, wie unten definiert, haben ein Gültigkeitsdatum vom 6. Dezember 2022 und bilden die Grundlage der FS. Nur Mineralressourcen, die als gemessen und angezeigt klassifiziert wurden, erhielten im Minenplan wirtschaftliche Attribute und wurden bei Nachweis der Wirtschaftlichkeit als Mineralreserven klassifiziert, wobei ein externer Bergbau-Verwässerungsfaktor von 8 % in die Schätzung der Mineralreserven einbezogen wurde.

Tabelle 6: Erklärung zu den Mineralreserven von Cariboo – 6. Dezember 2022

Einstufung / Hinterlegung Tonnen Goldgehalt Enthaltenes Gold

(000’s) (g/t) (in 000 Unzen)

Bewährt – – –

Wahrscheinlich

Kuh 4,127 3.41 453

Tal 3,445 3.70 410

Welle 7,962 3.87 990

Moskito 603 4.93 95

Lowhee 567 4.56 83

Nachgewiesene und wahrscheinliche Reserven insgesamt 16,703 3.78 2,031

Anmerkungen:

1. Aufgrund von Rundungen können sich die Summen nicht aufaddieren.

2. Die Mineralreserven wurden in Übereinstimmung mit den CIM Definition Standards for Mineral Resources and Mineral Reserves (2014) geschätzt, die durch Verweis in NI 43-101 aufgenommen wurden.

3. Bei den Mineralreserven wurden die folgenden Annahmen zugrunde gelegt: Goldpreis von 1.700 US$/Unze, USD:CAD-Wechselkurs von 1,27 und variabler Cut-off-Wert von 1,70 g/t bis 4,00 g/t Au

4. Die Mineralreserven umfassen sowohl die interne als auch die externe Verwässerung sowie die bergmännische Gewinnung. Die externe Verwässerung wird auf 8 % geschätzt. Der durchschnittliche Abbaugewinnungsfaktor wurde auf 93,6 % festgesetzt, um das in jedem Block am Rande der Lagerstätte verbliebene Erz zu berücksichtigen.

KAPITALKOSTEN

Die FS konzentrierte sich darauf, einen Minenplan vorzulegen, der mit dem Ziel übereinstimmt, den gesamten Umwelt- und Kohlenstoff-Fußabdruck des Projekts auf die umliegenden Gemeinden zu minimieren, energieeffiziente Bergbautechnologien zu nutzen, einschließlich der potenziellen Elektrifizierung der gesamten Bergbauflotte, und das wirtschaftliche Gesamtrisiko zu reduzieren, das mit erheblichen Kapitalausgaben zu Beginn der Projekterschließung verbunden ist. Vor diesem Hintergrund wird erwartet, dass sich die Erschließungs- und Abbautätigkeiten auf zwei unterschiedliche Betriebsphasen konzentrieren werden.

Die anfänglichen Kapitalkosten für das Projekt in Phase 1 werden auf 137,4 Mio. $ geschätzt, während die Gesamtkosten für die Erweiterung in Phase II auf 451,1 Mio. $ geschätzt werden und in den Jahren 2, 3 und 4 anfallen sollen. Die laufenden Kapitalkosten über den LOM werden auf 466,6 Mio. $ geschätzt. Die gesamten kumulierten LOM-Kapitalkosten werden auf 1.055,1 Mio. $ geschätzt, wobei die Kosten für die Rekultivierung und Schließung des Standorts in Höhe von 17,3 Mio. $ und der geschätzte Restwert von 56,2 Mio. $ nicht berücksichtigt sind. In den Kapitalkosten für Phase 1 sind keine versunkenen Kosten (2,5 Mio. $) oder Ausgaben vor der Genehmigung (64,8 Mio. $) enthalten, die für 2023 geplant sind. Die in dieser FS entwickelte Gesamtkapitalkostenschätzung entspricht im Allgemeinen den Anforderungen der AACE International Class 3 und hat einen Genauigkeitsbereich zwischen -10% und +15%. Für Phase 1 wurden insgesamt 10,3 Mio. $ an unvorhergesehenem Kapital (P50) veranschlagt, was etwa 12,7 % des Anfangskapitals entspricht, wobei die Kosten für die mobile Ausrüstung und die Erschließung der Untertagemine nicht berücksichtigt wurden.

Tabelle 7: Zusammenfassung der Kapitalkosten1

Posten ($M) Phase 1 – Anfänglich Phase 2 – Expansionskapital Nachhaltiges Kapital Insgesamt

Kapital

Oberfläche Mobile Ausrüstung – 0.1 9.3 9.4

Unterirdisches Bergwerk 53.8 110.8 313.3 478.0

Wasser- und Abfallwirtschaft 6.5 12.9 37.3 56.7

Elektrotechnik und Kommunikation 10.2 31.8 62.9 104.9

Oberflächeninfrastruktur 1.8 33.0 2.7 37.5

Verarbeitung – Minengeländekomplex 5.2 114.5 4.4 124.1

Verarbeitung – QR Mill 17.5 25.7 – 43.2

Indirekte Kosten im Bauwesen 10.6 55.6 1.1 67.3

Allgemeine Dienstleistungen 8.7 30.0 27.0 65.7

Vor-Produktion 12.7 – – 12.7

Unvorhergesehenes (P50) 10.3 36.7 8.6 55.6

ZUSAMMENFASSUNG 137.3 451.1 466.6 1,055.0

Rückbau und Schließung des Standorts – – 17.3 17.3

Bergungswert – – (56.2) (56.2)

GESAMTKAPITALKOSTEN 137.3 451.1 427.8 1,016.2

Anmerkungen:

1. Die Investitionsausgaben enthalten keine versunkenen Kosten (2,5 Mio. $) oder Ausgaben vor der Genehmigung (64,8 Mio. $), die sich auf insgesamt 67,3 Mio. $ belaufen.

BETRIEBSKOSTEN

Die geschätzten Betriebskosten umfassen die Kosten für den Abbau, den Transport und die Verarbeitung des Erzes zur Herstellung von Gold-Doré. Sie beinhalten auch die Kosten für das Abraummanagement, die Wasseraufbereitung sowie allgemeine und administrative Ausgaben. Die durchschnittlichen Betriebskosten über die 12-jährige Lebensdauer der Mine werden auf 102,6 $ pro abgebaute Tonne geschätzt. In der Spitze wird die Mine 550 Personen während des Betriebs (Phase 2) und 635 Personen während des Erweiterungsbaus beschäftigen.

Die Bergbaukosten beinhalten die Kosten für die Verfüllung ohne den Bindemittelgehalt der pastösen Verfüllung, der in den Verarbeitungskosten enthalten ist. Die Aufbereitungskosten beinhalten die Kosten für die Untertagezerkleinerung und die anschließende Verarbeitung des Erzes in Phase II des Projekts sowie die Kosten für die Mineralsortierung sowohl in Phase I als auch in Phase II.

Tabelle 8: Betriebskosten

Artikel LOM Durchschnittl. Kosten Avg. LOM Avg. LOM OPEX

($M) ($M/Jahr) $/t abgebaut) ($/oz) (%)

Untertagebau 894.9 78.4 53.6 478.7 52%

Verarbeitung 440.4 38.6 26.4 235.6 26%

Transport von Konzentrat 79.5 7.0 4.8 42.5 5%

Wasser- und Abfallwirtschaft 120.7 10.6 7.2 64.6 7%

Allgemeines und Verwaltung 178.8 15.7 10.7 95.7 10%

GESAMT 1,714.4 150.2 102.6 917.0 100%

Tabelle 9: Betriebskosten (All-in Sustaining Costs)

LOM METRIC LOM INSGESAMT ($M) TOTAL LOM (US$/oz)

Angepasste Betriebskosten

Bergbaukosten 894.9 368.2

Bearbeitungskosten 440.4 181.2

Transportkosten für Konzentrat 79.5 32.7

Kosten der Wasser- und Abfallwirtschaft 120.7 49.7

Allgemeine und Verwaltungskosten 178.8 73.6

Lizenzgebühren 206.3 84.9

Transport- und Raffinierungskosten 4.8 2.0

Kredit für Silber-Nebenprodukte (0.4) (0.2)

Barkosten insgesamt2 1,925.1 792.1

LOM-Unterhaltskosten 466.6 192.0

Schrottwertgutschrift (56.2) (23.1)

Sanierungs- und Schließungskosten 17.3 7.1

Total All-in Sustaining Costs2 2,352.8 968.1

Anmerkungen:

1. Aufgrund von Rundungen können sich die Summen nicht aufaddieren.

2. Dies ist eine Nicht-IFRS-Kennzahl. Siehe „Nicht-IFRS-Kennzahlen“ am Ende dieser Pressemitteilung.

BERGBAU UND MINENPLANUNG

Der Untertagebau soll insgesamt fünf mineralisierte Zonen auf einer Streichenlänge von 4.400 Metern anvisieren, die über zwei Untertage-Rampen von den Portalen Cow und Valley aus zugänglich sind. Jede Zone umfasst mehrere mineralisierte Adersysteme bis in eine Tiefe von etwa 650 m und soll in den ersten drei Jahren (Phase 1) eine anfängliche Produktionsrate von 1.500 Tonnen pro Tag ermöglichen, bevor sie in den nächsten neun Jahren (Phase 2) auf 4.900 Tonnen pro Tag (vorbehaltlich der Genehmigung) gesteigert werden soll.

Die Methode des Langlochabbaus mit großer Tonnage wurde in erster Linie aufgrund der subvertikalen Geometrie der mineralisierten Adern, der relativ geringeren Kosten und der Möglichkeit, das bei der Erzsortierung anfallende Abfallgestein als Versatzmaterial zu verwenden, ausgewählt. Es wird erwartet, dass die Verwässerung durch die Anwendung einer Erzsortierungstechnologie gemildert wird, die in der Lage ist, goldhaltiges Erz, das eng mit Schwefel verbunden ist (im Wesentlichen Pyrit), kosteneffizient von dem nicht mineralisierten Sandsteingestein mit geringerer Dichte zu trennen, in dem das Erz hauptsächlich vorkommt (siehe Abschnitt „Verarbeitung“). Obwohl die Streichlängen je nach Zone variieren, beträgt die minimale geplante Streichbreite für alle Zonen etwa 3,7 m und die Streichhöhe etwa 30 m.

Das Erz wird mit einer Flotte von 10-Tonnen-Schaufelradladern und 50-Tonnen-Förderfahrzeugen abgebaut und zu einer unterirdischen Brecheranlage transportiert, wo es klassifiziert und zur Vorkonzentration, Sortierung und Flotation über einen Senkrechtförderer an die Oberfläche befördert wird.

Die unterirdische Erschließung wird mit einer Kombination aus traditionellen Jumbos und Teilschnittmaschinen erfolgen. Das Unternehmen hat bereits erfolgreich eine Teilschnittmaschine eingesetzt, um das Cow-Portal und einen Stollen in Bonanza Ledge zu graben, was zeigt, dass die Gesteinsbedingungen im Untergrund gut sind.

VERARBEITUNG

Das Aufbereitungsschema in der ersten Produktionsphase wird voraussichtlich eine Erzsortierung und Laugung mit einer Gesamtdurchsatzkapazität von 1.500 Tonnen pro Tag umfassen. In Phase 2 wird die Durchsatzkapazität durch einen zusätzlichen Flotationskreislauf auf 4.900 Tonnen pro Tag erweitert. In der ersten Phase wird das Erz zunächst mittels mobiler Zerkleinerung und Erbsortierung vorkonzentriert, wodurch das Gesamtvolumen, die Transportkosten und die Gesamtfläche des Betriebs erheblich reduziert werden. Nach der Erzsortierung wird das Erz per Lkw zur unternehmenseigenen Mühle Quesnel River (QR“) transportiert, die sich 116 Kilometer vom Standort entfernt befindet, um es weiter zu zerkleinern, auszulaugen und zu veredeln. Bei der QR-Mühle handelt es sich um eine vollständig genehmigte bestehende Anlage, die sich in der Wartungs- und Instandhaltungsphase befindet und eine Tageskapazität von 860 Tonnen Erz aufweist.

In der zweiten Phase wird für den erweiterten Durchsatz von 4.900 Tonnen pro Tag eine Brecheranlage unter Tage gebaut und das Erz anschließend mit einem Fördersystem an die Oberfläche gebracht. Das gebrochene Material wird gesiebt, um feines Material unter 10 mm und grobes Material von 10 bis 25 mm zu trennen. Das grobe Material wird zur Erzsortierung gebracht, wo goldhaltiges Material von Abfall getrennt wird. Feingut und grobe Partikel durchlaufen dann einen Mahlkreislauf. Das gemahlene Material wird für die letzte Stufe der Vorkonzentration zur Flotation weitergeleitet. Die Erzsortierung, die Zerkleinerung und die Flotationsverarbeitung werden in einem Servicegebäude im Minenstandortkomplex (MSC“) durchgeführt. Das MSC-Servicegebäude wird als Vorkonzentrationsstufe dienen, um die Gesamtbetriebs- und Transportkosten zu senken und ein Konzentrat von etwa 25 bis 33 g/t Au zu produzieren.

Die gesamte Goldausbringung des Projekts wird voraussichtlich 92,0 % betragen.

Es wird erwartet, dass die Implementierung der Mineralsortierung mehrere bedeutende Vorteile für das Verarbeitungsflussdiagramm des Projekts mit sich bringen wird, und zwar:

– 44%ige Reduzierung des gesamten zu verarbeitenden Materials durch Mahlen mit einem kosteneffizienten XRT-Sortierer;

– Es wird erwartet, dass der Zuführungsgrad von einem LOM-Durchschnittsgehalt von 3,78 g/t Au auf 8,94 g/t Au erhöht werden kann, basierend auf einer geschätzten Abfallgesteinreduzierung (Massenabzug) von 40 % und einer Au-Gewinnung von 95,6 %, die durch Erzsortierung erreicht werden soll;

– Die Forderung nach einer Tailings Storage Facility („TSF“) für die MSC in Wells wird abgeschafft;

– Nur etwa 16 % des gesamten abgebauten Erzes würden aufgrund der Erzsortierung und der Flotationsvorkonzentration zu Abgängen führen, die im bestehenden TSF QR Mill als gefilterte Abgänge gelagert werden;

INFRASTRUKTUR

Die übertägige Infrastruktur und die Dienstleistungen sind so konzipiert, dass sie den Betrieb des Wells Mine Site Complex, des Bonanza Ledge Site und der QR Mill unterstützen. Das Projekt umfasst auch Infrastruktur außerhalb des Geländes, wie etwa eine neue 66-kV-Übertragungsleitung (70 km) zwischen dem Umspannwerk Barlow in der Nähe von Quesnel und dem Minenstandortkomplex. Das Projekt profitiert von der bestehenden Infrastruktur an der Oberfläche, insbesondere am Standort Bonanza Ledge und QR Mill, wodurch sich der Gesamtaufwand für die Inbetriebnahme des Projekts verringert. Die bestehende Infrastruktur umfasst unter anderem: Zufahrtsstraßen, unterirdische Zugangsportale, Abraumhalden, Abfalllager, Wassermanagement-Infrastruktur und eine Wasseraufbereitungsanlage.

Das Projekt umfasst den Bau der folgenden Infrastruktur:

Phase 1

Bonanza-Felsvorsprung

– Erste Phase der Waste Rock Storage Facility („WRSF“);

– Infrastruktur für die Oberflächenwasserbewirtschaftung;

– Kraftstoffsysteme (Lagerung und Verteilung von Flüssigerdgas (LNG“) und Diesel);

– Erdgaskraftwerk;

– Anlage zur Zerkleinerung und Sortierung von Erzen;

QR-Mühle

– Modernisierung der QR-Mühle zur Verarbeitung von Konzentrat aus der Erzsortierung und ein neuer Kreislauf zur Entwässerung des Abraums;

– Lager für gefilterte Abraumhalden;

– Wasserwirtschaftliche Infrastruktur;

– Verlegung und Modernisierung der Propananlage;

– Verbesserung des Brandschutzsystems.

Offsite-Infrastruktur

– Bau eines Integrierten Operativen Fernzentrums („IROC“).

Phase 2

Bergwerkskomplex

– Zufahrtsstraßen, Brücke, Parkplätze, Sicherheitseinrichtungen und Zugangstore;

– Infrastruktur über Tage, einschließlich eines Portals und der Belüftungs- und Heizungsinfrastruktur des Bergwerks;

– Konzentrator;

– Bürokomplex mit Büroräumen und Grubentrockenanlagen;

– Infrastruktur für die Oberflächenwasserbewirtschaftung;

– MSC-Wasseraufbereitungsanlage und Ableitung des behandelten Abwassers;

– Kraftstoffsysteme (Lagerung und Verteilung von LNG und Diesel)

– Umspannwerk von 66 kV auf 13,8 kV;

– Baustromverteilung und Beleuchtung;

– Glasfasernetz;

– Löschwasserpumpstation und Verteilungsrohrsystem;

– Trinkwasserbrunnen, Aufbereitungsanlage und Verteilungssystem;

– Kläranlage.

Bonanza Ledge

– Zweite Phase des WRSF und der zugehörigen Infrastruktur für die Oberflächenwasserbewirtschaftung.

QR-Mühle

– Aufrüstung der QR-Mühle zur Verarbeitung von hochgradigem Flotationskonzentrat aus dem Konzentrator der MSC;

– Aufrüstung der Informationstechnologie und Telekommunikation zur Unterstützung der Prozessfernüberwachung;

– Trinkwasseraufbereitungsanlage und Verteilungssystem;

– Kläranlage.

Offsite-Infrastruktur

– 66-kV-Stromleitung, die das Umspannwerk Barlow von BC Hydro mit dem Umspannwerk MSC 66 kV/13,8 kV verbindet;

– Erhöhung der Anzahl der Zimmer im Ballarat Camp;

– Endgültige Erweiterung des IROC in Quesnel.

GENEHMIGUNGEN, UMWELTSCHUTZ UND SCHLIESSUNG

Am 30. November 2022 teilte das Environmental Assessment Office of British Columbia („EAO“) dem Unternehmen mit, dass das EA-Verfahren in Bezug auf das Goldprojekt Cariboo in die Phase der Umweltverträglichkeitsprüfung übergegangen ist. Gemäß dem BC Environmental Assessment Act (2018) ist die Phase der Umweltverträglichkeitsprüfung einer der letzten Schritte, die vor der Ausstellung eines Environmental Assessment Certificate („EAC“ oder „EA Certificate“) erforderlich sind, und folgt einem maximal 150-tägigen gesetzlichen Zeitrahmen, um eine Reihe von Projektempfehlungen auszustellen (Abbildung 2).

Das Unternehmen begann das EA-Verfahren mit der Einreichung der ersten Projektbeschreibung Anfang 2020 gemäß den neuen Richtlinien des BC Environmental Assessment Act (2018). Am 28. Juli 2021 wurde der EAO ein Antragsentwurf vorgelegt, zu dem 1.715 Kommentare vom technischen Beratungsausschuss eingingen. Am 14. Oktober 2022 wurde ein überarbeiteter Antrag bei der EAO eingereicht, der alle 1.715 während der Antragsprüfungsphase eingegangenen Kommentare berücksichtigte und die Zustimmung und Unterstützung aller beteiligten indigenen Nationen für das Cariboo Gold Project erhielt.

Der Erhalt der EAC ist ein wichtiger Meilenstein und ein entscheidender Schritt, um das Goldprojekt Cariboo durch die Genehmigungsverfahren der Provinzen und des Bundes voranzubringen.

Neben der Genehmigung der EAC auf Provinzebene sind für das Projekt Genehmigungen, Zulassungen und Erlaubnisse auf Bundes- und Provinzebene erforderlich. Im weiteren Verlauf des Projekts werden die spezifischen Genehmigungsanforderungen auf der Grundlage von Gesprächen mit den Aufsichtsbehörden festgelegt. Wie bereits erwähnt, hat das Unternehmen parallel zum EA-Verfahren mit der Einreichung der Projektbeschreibung beim Ministry of Energy, Mines and Low-Carbon Innovation und beim Ministry of Environment am 30. September 2022 einen offiziellen Antrag auf Genehmigung des Goldprojekts Cariboo gestellt.

In Abstimmung mit dem Major Mines Office wurde eine Projektcharta für das Genehmigungsverfahren entwickelt, die die Grundlage für die Kommunikationsprotokolle und die Vereinbarung von Zeitplänen für die Einreichung und Prüfung des Antrags bildet. Auf der Grundlage der Projektcharta und des mit dem Major Mines Office vereinbarten Zeitplans rechnet das Unternehmen mit dem Erhalt der endgültigen Genehmigungen bis Ende 2023.

Abbildung 2: Zusammenfassung der für die Erlangung einer EAC erforderlichen Schritte

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/68753/03012023_DE_ODV_Cariboo_Feasibility_Study_EN_FINALde.002.png

EINBEZIEHUNG VON INTERESSENGRUPPEN, GEMEINSCHAFTEN UND PARTNERN

Das Engagement des Unternehmens für verantwortungsvolle Bergbaupraktiken, starke Beziehungen, gegenseitige Unterstützung und Vorteile mit indigenen Völkern, lokalen Partnern, benachbarten Gemeinden und allen Interessengruppen ist ein wesentlicher Bestandteil der Entwicklung des Goldprojekts Cariboo. Der Aufbau positiver Beziehungen führte zur Unterzeichnung projektbezogener Vereinbarungen mit der Lhtako Dené Nation (2016 und 2020) und der Williams Lake First Nation (2021) sowie einer Kooperationsvereinbarung mit der BC-Regierung für die Sanierung des Jack of Clubs Lake Tailings Area im Distrikt Wells. Die Gespräche mit der Xatll First Nation und dem District of Wells laufen mit dem Ziel, in naher Zukunft Vereinbarungen zu unterzeichnen.

ROYALTIES

Eine 5,0-prozentige Nettoschmelzlizenzgebühr (NSR“) ist die einzige Lizenzgebühr, die für den Bereich der Mineralressourcen und -reserven des Projekts gilt und in die wirtschaftliche Analyse der FS aufgenommen wurde.

POTENZIELLE WERTSTEIGERUNGSMÖGLICHKEITEN

– Die in Tabelle 5 dargestellten abgeleiteten Ressourcen könnten durch zusätzliche Bohrungen in angezeigte Ressourcen umgewandelt werden. Angezeigte Ressourcen könnten möglicherweise in Mineralreserven umgewandelt werden, wenn die wirtschaftliche Lebensfähigkeit durch weitere wirtschaftliche Studien nachgewiesen wird. Neue abgeleitete oder angezeigte Ressourcen könnten durch weitere Explorationsbohrungen in der Nähe der bekannten Lagerstätten zu den Mineralreserven hinzugefügt werden.

– Eine Erhöhung der Mineralreserven könnte möglicherweise ein Phase-2-Expansionsszenario mit einer höheren Durchsatzkapazität unterstützen, vorbehaltlich der Genehmigung, was zu einer potenziell größeren Produktion führen könnte. Osisko Development sollte zusätzliche NI 43-101-konforme Studien in Erwägung ziehen, um zu erkunden, ob ein Erweiterungsszenario mit einer höheren Durchsatzkapazität – vorbehaltlich der Genehmigung – letztendlich zu einer Produktion in größerem Umfang aus dem Projekt führen könnte.

– Jüngste Tests der Mineralsortierungstechnologie deuten auf eine verbesserte Ausbeute hin, wenn die Partikelgröße im Sortieralgorithmus berücksichtigt wird. Dies könnte die Gesamtgoldgewinnung für das Projekt Cariboo erhöhen.

– Der Silbergehalt und die Silberausbeute werden derzeit als geringe Einnahmequelle für das Projekt betrachtet, da nicht genügend Informationen zur Verfügung stehen (ein großer Teil der frühen Bohrkampagne wurde nicht auf Silber untersucht). Alle künftigen Bohrproben werden auf Silber untersucht und in künftige Ressourcenmodelle aufgenommen, um potenziell zusätzliche Einnahmen für das Projekt zu erzielen.

– Das Claim-Paket Cariboo ist noch weitgehend unerprobt. Die Streichenlänge der anomalen Oberflächenproben und historischen Minen oder Mineralvorkommen beträgt insgesamt 83 km. Für etwa 25 Ziele wurden Bohrprogramme geplant und genehmigt.

TECHNISCHE INFORMATIONEN UND QUALIFIZIERTE PERSONEN

Die FS wurde von unabhängigen Vertretern von BBA, InnovExplo, SRK, WSP, Golder, Falkirk, KCB, KCC und JDS erstellt, von denen jeder eine qualifizierte Person“ (im Sinne von National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101″)) ist (jeder eine QP“). Alle QPs sind von Osisko Development unabhängig und haben überprüft und bestätigt, dass diese Pressemitteilung die Informationen in den jeweiligen Abschnitten der Cariboo FS, für die sie verantwortlich sind, in der Form und im Kontext, in dem sie erscheint, korrekt wiedergibt. Zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der Cariboo FS haben die QPs bestätigt, dass die Teile der Cariboo FS, für die sie verantwortlich waren, nach bestem Wissen und Gewissen alle wissenschaftlichen und technischen Informationen enthielten, die offengelegt werden mussten, damit die Cariboo FS nicht irreführend ist. Die Zugehörigkeit und die Verantwortungsbereiche der einzelnen QP, die an der Erstellung der Cariboo FS beteiligt waren, sind im Folgenden aufgeführt.

KCB QPs

– David Willms, P.Eng. – Geotechnische Planung, Planung der Bauabschnitte und Materialabnahme für die QR Mill Filtered Stack Tailings Storage Facility.

– Michelle Liew, P.Eng. – Entwurf und Materialabnahme für die Infrastruktur des Oberflächenwassermanagements von QR Mill und Vorhersage der Wasserqualität im Wasserhaushalt von QR Mill.

InnovExplo QPs

– Carl Pelletier, P.Geo. – Schätzung der Mineralressourcen.

– Vincent Nadeau-Benoit, P.Geo. – Schätzung der Mineralressourcen.

– Eric Lecomte, P.Eng. – Schätzung der Mineralreserven, Entwurf einer Untertagemine und Kostenschätzung

BBA QPs

– Mathieu Belisle, P.Eng. – Analyse der metallurgischen Testarbeiten, Planung der Prozessanlage und Schätzung der Betriebskosten.

– Colin Hardie, P.Eng. – Kapitalkosten der Prozessanlage, indirekte Projektkosten, allgemeine und Verwaltungskosten, Materialtransportkosten, Finanzanalyse und Integration der Gesamtstudie.

SRK QPs

– Timothy Coleman, P.Eng. – Felsmechanische Aspekte der Planung von Untertagebauwerken.

Falkirk QPs

– Katherine Mueller, P. Eng. – Umwelt, Genehmigungen und Engagement.

KCC QPs

– Keith Mountjoy, P.Geo. – Geochemie der Abraumhalden und historische Abfallentsorgungsaktivitäten.

Golder QPs

– Paul Gauthier, P.Eng. – Entwurf und Kosten für das Wassersystem, das Abwassermanagement, den Brandschutz und die Verteilung, die Infrastruktur an der Oberfläche, das unterirdische Pastenfüllnetz und die Erzförderung.

– Aytaç Göksu, P.Eng. – Entwurf und Materialabnahme für die Infrastruktur der Oberflächenwasserbewirtschaftung des Bergwerksgeländes (MSC- und BL-Gelände) und Vorhersage der Wasserbilanz des Bergwerksgeländes.

– John Cunning, P.Eng. – Geotechnische Planung und Materialmengenermittlung für die Bonanza Ledge Waste Rock Storage Facility und die Mine Site Complete Sediment Pond Facility.

– Saileshkumar Singh, P.Eng. – Entwurf und Kosten für die Rohrleitung und den Pumpentransport am Bonanza Ledge and Mine Site Complex.

WSP QPs

– Thomas Rutkowski, P.Eng. – Entwurf und Kosten für die Wasseraufbereitung in Bonanza Ledge, Mine Site Complex und QR Site.

– Laurentius Verburg, P.Geo. – Geochemie von Erzsortierabfällen und Abfallgestein, Wasserqualität des Minenkomplexes und der Bonanza Ledge sowie Rekultivierung und Minenschließung.

JDS QPs

– Jean-François Maillé, P.Eng. – Kosten für Abfall-, Abraum- und Wasserbewirtschaftungsinfrastruktur.

Über Osisko Development Corp.

Osisko Development Corp. (NYSE & TSXV: ODV) ist ein führendes nordamerikanisches Golderschließungsunternehmen, das sich auf hochwertige, in der Vergangenheit produzierende Grundstücke in bergbaufreundlichen Gerichtsbarkeiten konzentriert, die das Potenzial haben, ein großes Gebiet zu erschließen. Das Ziel des Unternehmens ist es, durch die Weiterentwicklung des zu 100 % unternehmenseigenen Goldprojekts Cariboo in Central BC (Kanada), des vor kurzem erworbenen Projekts Tintic im historischen Bergbaurevier East Tintic in Utah (USA) und des Goldprojekts San Antonio in Sonora (Mexiko) zu einem mittleren Goldproduzenten zu werden. Neben dem beträchtlichen Brownfield-Explorationspotenzial dieser Grundstücke, die von bedeutenden historischen Bergbaudaten, einer bestehenden Infrastruktur und dem Zugang zu qualifizierten Arbeitskräften profitieren, wird die Projektpipeline des Unternehmens durch andere aussichtsreiche Explorationsgrundstücke ergänzt. Die Strategie des Unternehmens besteht darin, attraktive, langlebige, sozial und ökologisch nachhaltige Bergbauanlagen zu entwickeln und gleichzeitig das Entwicklungsrisiko zu minimieren und die Mineralressourcen zu vergrößern.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Osisko Development Corp:

Sean Roosen Philipp Rabenok

Vorsitzender und CEO Direktor, Investor Relations

E-Mail: sroosen@osiskodev.com E-Mail: prabenok@osiskodev.com

Tel: +1 (514) 940-0685 Tel: +1 (437) 423-3644

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

NICHT-IFRS-KENNZAHLEN

Osisko Development verwendete in dieser Pressemitteilung bestimmte Nicht-IFRS-Kennzahlen (wie hierin definiert), einschließlich „nachhaltige Gesamtkosten“ oder „AISC“ und „Cash-Kosten“. Die nachhaltigen Gesamtkosten pro Goldunze sind definiert als Produktionskosten abzüglich der Silberverkäufe plus allgemeine und administrative Kosten, Explorationskosten, sonstige Ausgaben und nachhaltige Kapitalausgaben geteilt durch die Goldunzen. Die Cash-Kosten sind eine Nicht-IFRS-Kennzahl, die von Osisko Development auf Basis der verkauften Unzen Gold gemeldet wird. Die Cash-Kosten beinhalten Bergbau-, Verarbeitungs-, Raffinerie-, allgemeine und Verwaltungskosten sowie Lizenzgebühren, schließen jedoch Abschreibungen, Rekultivierung, Einkommenssteuern, Kapital- und Explorationskosten für die Lebensdauer der Mine aus. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass diese Kennzahlen den Anlegern eine alternative Sichtweise zur Bewertung der Leistung des Unternehmens bieten. Non-IFRS-Kennzahlen haben keine standardisierte Bedeutung, die von den International Financial Reporting Standards („IFRS“) vorgeschrieben ist. Daher sind sie möglicherweise nicht mit ähnlichen Kennzahlen anderer Unternehmen vergleichbar. Die Daten sollen zusätzliche Informationen liefern und sollten nicht isoliert oder als Ersatz für nach IFRS erstellte Leistungskennzahlen betrachtet werden. Siehe Tabelle 9 dieser Pressemitteilung und den technischen Bericht, der innerhalb von 45 Tagen nach dieser Pressemitteilung auf SEDAR (www.sedar.com) unter dem Emittentenprofil von Osisko Development und auf der Unternehmenswebsite von Osisko Development (osiskodev.com/cariboo-gold-project/) verfügbar sein wird.

VORSICHTSHINWEIS FÜR U.S. INVESTOREN

Osisko Development unterliegt den Berichterstattungsvorschriften der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze und meldet daher Informationen über Mineralgrundstücke, Mineralisierungen und Schätzungen von Mineralreserven und Mineralressourcen gemäß den kanadischen Berichterstattungsvorschriften, die in NI 43-101 geregelt sind. Daher sind die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen über Mineralgrundstücke, Mineralisierungen und Schätzungen von Mineralreserven und Mineralressourcen nicht mit ähnlichen Informationen vergleichbar, die von US-amerikanischen Unternehmen veröffentlicht werden, die den Berichts- und Offenlegungsvorschriften der Securities and Exchange Commission unterliegen.

VORSICHTSHINWEIS ZUR OFFENLEGUNG VON MINERALRESERVEN UND MINERALRESSOURCENSCHÄTZUNGEN

In dieser Pressemitteilung werden die Begriffe gemessene, angezeigte und abgeleitete Mineralressourcen als relatives Maß für den Grad des Vertrauens in die Ressourcenschätzung verwendet. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass Mineralressourcen keine wirtschaftlichen Mineralreserven sind und dass die wirtschaftliche Rentabilität von Mineralressourcen, die keine Mineralreserven sind, nicht nachgewiesen wurde. Die Schätzung der Mineralressourcen kann durch geologische, umwelttechnische, genehmigungsrechtliche, rechtliche, rechtliche, soziopolitische, marketingtechnische oder andere relevante Aspekte wesentlich beeinflusst werden. Es kann nicht davon ausgegangen werden, dass alle oder ein Teil einer abgeleiteten Mineralressource jemals in eine angezeigte oder gemessene Mineralressourcenkategorie aufgewertet werden. Die Mineralressourcenschätzung wurde gemäß den „CIM Definition Standards on Mineral Resources and Mineral Reserves“ des Canadian Institute of Mining, Metallurgy and Petroleum klassifiziert, die durch Verweis in NI 43-101 aufgenommen wurden. Gemäß den kanadischen Vorschriften dürfen Schätzungen von abgeleiteten Mineralressourcen nicht als Grundlage für Machbarkeits- oder Vormachbarkeitsstudien oder wirtschaftliche Studien dienen, es sei denn, es handelt sich um eine vorläufige wirtschaftliche Bewertung im Sinne von NI 43-101. Die Leser sollten nicht davon ausgehen, dass weitere Arbeiten an den angegebenen Ressourcen zu Mineralreserven führen werden, die wirtschaftlich abgebaut werden können.

VORAUSSCHAUENDE AUSSAGEN

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung können als zukunftsgerichtete Informationen und/oder zukunftsgerichtete Aussagen (zusammen als „zukunftsgerichtete Aussagen“ bezeichnet) im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze und des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 betrachtet werden. Alle Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen, sind zukunftsgerichtete Aussagen und basieren auf Erwartungen, Schätzungen und Prognosen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung. planen“, „budgetieren“, „prognostizieren“, „schätzen“, „glauben“ oder „beabsichtigen“ oder Abwandlungen solcher Wörter und Phrasen oder die Aussage, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten oder erreicht werden „können“ oder „könnten“, „würden“, „könnten“ oder „werden“) sind keine Aussagen über historische Fakten und können als zukunftsgerichtete Aussagen betrachtet werden.

In dieser Pressemitteilung beziehen sich die zukunftsgerichteten Aussagen unter anderem auf: die Fähigkeit des Unternehmens, die Ergebnisse des Technischen Berichts zu erreichen; die Annahmen, Qualifikationen und Beschränkungen der Ergebnisse des Technischen Berichts, einschließlich der wirtschaftlichen Ergebnisse (NPV-, IRR-, FCF- und AISC-Berechnungen) und der Sensitivitätsanalyse der darin enthaltenen Variablen; LOM-Schätzungen; Produktionskapazitäten und -erwartungen; erwartete Abbaumethoden; dass Cariboo eine groß angelegte, Cash-produzierende, langlebige und profitable Goldmine ist (oder irgendetwas von diesen Dingen); Kapitalkostenschätzungen; Betriebskostenschätzungen; AISC-Goldpreise und Wechselkursannahmen; Erwartungen bezüglich des Abbaus und der Minenplanung; Erwartungen bezüglich der Verarbeitung; Infrastrukturannahmen; Erwartungen bezüglich der Genehmigungen, des Umweltschutzes und der Schließung (Zeitplan und wenn überhaupt); Schritte, die erforderlich sind, um eine EAC zu erhalten; Zusammenarbeit mit Interessenvertretern, der Gemeinde und Partnern; Lizenzgebühren; alle potenziellen Wertsteigerungsmöglichkeiten; die Vorteile (falls vorhanden) der Sortieranlage in Bezug auf die Senkung der Verarbeitungskosten, die Erhöhung der Goldgewinnung und die Verringerung des Abfallmaterials; unsere Fähigkeit, die Gehaltskontinuität innerhalb der mineralisierten Aderkorridore zu definieren; zukünftige Goldproduktionen; die Fähigkeit der Explorationsergebnisse (einschließlich Bohrungen), die Mineralisierung genau vorherzusagen; zukünftige Bergbauaktivitäten; die Fähigkeit von Osisko Development, Mineralressourcen auf unseren Grundstücken zu identifizieren; die Fähigkeit von Osisko Development, Mineralressourcen über die aktuellen Mineralressourcenschätzungen hinaus zu erweitern; die Fähigkeit, sich an Änderungen des Goldpreises anzupassen; Kostenschätzungen, Schätzungen der geplanten Explorations- und Erschließungsausgaben; die Fähigkeit von Osisko Development, weiteres Kapital zu angemessenen Bedingungen zu erhalten; die Rentabilität unserer Bergbaubetriebe; die gute Positionierung von Osisko Development als Golderschließungsunternehmen in Kanada, den U.USA und Mexiko; indikative Bewertungen; erwartete Investorenrenditen; Mineralieninventar; und Schätzungen der Goldpreise. Alle zukunftsgerichteten Aussagen sind mit verschiedenen Risiken und Ungewissheiten verbunden, die auf aktuellen Erwartungen beruhen, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von jenen abweichen, die in solchen Informationen enthalten sind.

Obwohl Osisko Development der Ansicht ist, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf vernünftigen Annahmen beruhen, sind solche Aussagen mit bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren verbunden und stellen keine Garantie für zukünftige Leistungen dar, weshalb die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen können. Diese Ungewissheiten und Risiken beziehen sich unter anderem auf: die Fähigkeit des Unternehmens, die Ergebnisse des technischen Berichts zu erzielen; die Umsetzung der Annahmen, Einschränkungen, Qualifikationen und Empfindlichkeiten des technischen Berichts; die Fähigkeit der Explorationsaktivitäten (einschließlich der Bohrergebnisse), die Mineralisierung genau vorherzusagen; die Fähigkeit, die geologische Modellierung umzusetzen; die Fähigkeit von Osisko Development, weitere Explorationsaktivitäten, einschließlich Bohrungen, durchzuführen; Eigentumsrechte an den Vermögenswerten von Osisko Development; die Fähigkeit, die Ergebnisse von Explorationsaktivitäten zu erzielen; Risiken in Zusammenhang mit Bergbauaktivitäten; Schwankungen der Kassa- und Terminpreise von Gold, Silber, Basismetallen oder bestimmten anderen Rohstoffen; Schwankungen auf den Devisenmärkten (wie etwa der Wechselkurs des kanadischen Dollars zum US-Dollar); Änderungen der internationalen, nationalen und lokalen Regierung, der Gesetzgebung, der Besteuerung, der Kontrollen, der Vorschriften und der politischen oder wirtschaftlichen Entwicklungen; Risiken und Gefahren, die mit dem Geschäft der Mineralexploration, der Erschließung und des Bergbaus verbunden sind (einschließlich Umweltgefahren, Industrieunfälle, ungewöhnliche oder unerwartete Formationsdrücke, Einstürze und Überschwemmungen); die Unfähigkeit, eine angemessene Versicherung zur Abdeckung von Risiken und Gefahren abzuschließen; das Vorhandensein von Gesetzen und Verordnungen, die den Bergbau einschränken könnten; die Beziehungen zu den Mitarbeitern; die Beziehungen zu und die Ansprüche von lokalen Gemeinden und indigenen Bevölkerungsgruppen; die Verfügbarkeit von steigenden Kosten im Zusammenhang mit Bergbauinputs und Arbeitskräften; der spekulative Charakter der Mineralexploration und -erschließung (einschließlich der Risiken, die mit der Erlangung der erforderlichen Lizenzen, Genehmigungen und Zustimmungen von Regierungsbehörden verbunden sind); und die Eigentumsrechte an Grundstücken. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von jenen abweichen können, die in solchen Aussagen vorausgesagt wurden. Die Investoren werden darauf hingewiesen, dass zukunftsgerichtete Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen darstellen. Osisko Development kann den Investoren nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden, und die Investoren sollten sich aufgrund der darin enthaltenen Unsicherheiten nicht zu sehr auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen.

Weitere Informationen zu diesen und and

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Osisko Development Corp.

Alexander Dann

300 – 1100 Avenue des Canadiens-de-Montreal

H3B 2S2 Montreal, Quebec

Kanada

email : adann@osiskodev.com

Pressekontakt:

Osisko Development Corp.

Alexander Dann

300 – 1100 Avenue des Canadiens-de-Montreal

H3B 2S2 Montreal, Quebec

email : adann@osiskodev.com

