Osisko Development gibt Aufnahme in den GDXJ bekannt

Montreal, Québec, 16. März 2026 / IRW-Press / Osisko Development Corp. (NYSE: ODV, TSXV: ODV) (Osisko Development oder das Unternehmen – www.commodity-tv.com/ ondemand/companies/profil/osisko-development-corp/) freut sich, seine Aufnahme in den VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ) im Rahmen der am 13. März 2026 angekündigten halbjährlichen Überprüfung und Neugewichtung des GDXJ bekannt zu geben, die mit Börsenschluss am 20. März 2026 in Kraft tritt.

Wir freuen uns sehr über die Aufnahme in den viel beachteten GDXJ-Index, von dem wir glauben, dass er unsere Marktpräsenz und unser Handelsliquiditätsprofil weiter verbessern und gleichzeitig den Zugang für Anleger erweitern wird, die ein Engagement im Goldsektor suchen, erklärte Sean Roosen, Vorsitzender und CEO. Diese Aufnahme spiegelt die bedeutenden Fortschritte und Meilensteine wider, die unser Team bis heute erreicht hat, während wir unser Vorzeigegoldprojekt Cariboo weiter vorantreiben und dessen Risiken reduzieren.

Der GDXJ ist ein weithin anerkannter börsengehandelter Fonds, der die Leistungsfähigkeit der liquidesten Unternehmen mit kleiner und mittlerer Marktkapitalisierung in der globalen Gold- und Silberbergbauindustrie abbildet. Weitere Informationen zum GDXJ finden Sie unter: www.vaneck.com/us/en/investments/junior-gold-miners-etf-gdxj.

Über OSISKO DEVELOPMENT CORP.

Osisko Development Corp. ist ein Goldentwicklungsunternehmen auf dem nordamerikanischen Kontinent, das sich auf ehemals produzierende Bergbaureviere mit großräumigem Potenzial konzentriert. Das Ziel des Unternehmens ist es, durch die Entwicklung seines Vorzeigeprojekts, dem vollständig genehmigten und zu 100 % unternehmenseigenen Goldprojekt Cariboo im Zentrum von British Columbia (Kanada), zu einem mittelgroßen Goldproduzenten zu werden. Ergänzt wird die Projektpipeline durch das Projekt Tintic im historischen Bergbaurevier East Tintic in Utah (USA), einem Brownfield-Grundstück mit erheblichem Explorationspotenzial, umfangreichen historischen Bergbaudaten und Zugang zu einer etablierten Infrastruktur. Osisko Development konzentriert sich auf die Entwicklung langlebiger Bergbauprojekte in bergbaufreundlichen Jurisdiktionen und verfolgt dabei einen disziplinierten Ansatz in Bezug auf Kapitalallokation, Entwicklungsrisikomanagement und Wachstum der Mineralvorräte.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Sean Roosen

Chairman and CEO

E-Mail: sroosen@osiskodev.com

Tel: +1 (514) 940-0685

Philip Rabenok

Vice President, Investor Relations

E-Mail: prabenok@osiskodev.com

Tel: +1 (437) 423-3644

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

HINWEIS ZU ZUKUNFTSGERICHTETEN AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen (im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze) und zukunftsgerichtete Aussagen (im Sinne des US-amerikanischen Private Securities Litigation Reform Act von 1995 in seiner geänderten Fassung) (zusammenfassend zukunftsgerichtete Aussagen). Solche zukunftsgerichteten Aussagen sind durch Wörter wie könnte, wird, würde, könnte, erwarten, glauben, erwarten, planen, beabsichtigen, potenziell, schätzen, vorschlagen, prognostizieren, Ausblick, vorhersehen, Ziel, Strategie, Varianten dieser Wörter oder deren Verneinungen sowie vergleichbare Begriffe gekennzeichnet, ebenso wie Ausdrücke, die üblicherweise im Futur und im Konditional verwendet werden. Die in zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Informationen basieren auf bestimmten wesentlichen Annahmen, die bei der Ableitung einer Schlussfolgerung oder der Erstellung einer Prognose oder Vorhersage zugrunde gelegt wurden, einschließlich der Annahmen, Einschränkungen, Begrenzungen oder Aussagen in Bezug auf: die Aufnahme des Unternehmens in den GDXJ, die zum Börsenschluss am 20. März 2026 wirksam wird (sofern überhaupt); die erwarteten Vorteile (sofern vorhanden) der Aufnahme in den GDXJ, die zu einer verbesserten Marktpräsenz, Handelsliquidität und einem breiteren Zugang für Anleger führen; die Aufnahme als Indikator für bisher erzielte Fortschritte oder Meilensteine; die fortgesetzte Weiterentwicklung und Risikominderung des Goldprojekts Cariboo (sofern überhaupt); die Dauer der Aufnahme des Unternehmens in den GDXJ; etwaige zukünftige potenzielle Neugewichtungen und Engagements, auf die das Unternehmen keinen Einfluss hat, sowie daraus resultierende Auswirkungen auf das Handelsvolumen; die Fähigkeit zur Erschließung des Goldprojekts Cariboo und dessen Status als vollständig genehmigt; das Explorationspotenzial und die Höffigkeit (falls vorhanden) seiner Liegenschaften. Solche zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf einer Reihe von Risiken, Ungewissheiten und Annahmen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder andere Erwartungen wesentlich von den erwarteten abweichen und sich als unrichtig erweisen können. Zu diesen Annahmen gehören unter anderem: das Ausbleiben weiterer Arbeitsunterbrechungen oder -aussetzungen auf dem Projekt; günstige regulatorische Rahmenbedingungen und Genehmigungen; die Fähigkeit, einen angemessenen Personal- und Auftragnehmerbestand aufrechtzuerhalten; das Ausbleiben unvorhergesehener Bodenverhältnisse oder anderer geologischer Herausforderungen; die Verfügbarkeit der erforderlichen Ausrüstung, Betriebsstoffe und Infrastruktur; sowie allgemeine Wirtschafts- und Marktbedingungen. Die tatsächlichen Ergebnisse könnten aufgrund einer Reihe von Faktoren erheblich abweichen, darunter unter anderem: Risiken im Zusammenhang mit der Exploration, Entwicklung und dem Betrieb des Goldprojekts Cariboo; Vorfälle im Bereich Gesundheit, Sicherheit und Gefahrenabwehr; behördliche Verzögerungen oder Änderungen des regulatorischen Rahmens und der geltenden Gesetze; Arbeitskräftemangel oder Arbeitskonflikte; allgemeine Wirtschafts- und Marktbedingungen sowie die Geschäftsbedingungen in der Bergbauindustrie; Schwankungen bei Rohstoff- und Wechselkursen; Änderungen des regulatorischen Rahmens und der geltenden Gesetze sowie jene Risiken und Faktoren, die im jüngsten Jahresinformationsformular, in den Jahresabschlüssen und im Lagebericht des Unternehmens sowie in anderen öffentlichen Einreichungen auf SEDAR+ (www.sedarplus.ca) und auf EDGAR (www.sec.gov) offengelegt wurden. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf der Grundlage der zum Zeitpunkt der Veröffentlichung verfügbaren Informationen angemessen sind, können keine Zusicherungen hinsichtlich zukünftiger Ergebnisse, des Umfangs der Aktivitäten und der Errungenschaften gegeben werden. Das Unternehmen lehnt jede Verpflichtung zur Aktualisierung zukunftsgerichteter Aussagen ab, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Zukunftsgerichtete Aussagen sind keine Garantien für die zukünftige Entwicklung, und es kann nicht gewährleistet werden, dass sich diese zukunftsgerichteten Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen.

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Alexander Dann

300 – 1100 Avenue des Canadiens-de-Montreal

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email : adann@osiskodev.com

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Alexander Dann

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