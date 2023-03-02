  • Osisko Development gibt Einnahmen in Höhe von 24,9 Millionen Dollar aus der Ausübung von Warrants bekannt

    Montreal, Québec, 9. März 2026 / IRW-Press / Osisko Development Corp. (NYSE: ODV, TSXV: ODV) (Osisko Development oder das Unternehmen – www.commodity-tv.com/ ondemand/companies/profil/osisko-development-corp/) gibt bekannt, dass das Unternehmen rund 24,9 Millionen CAD aus der Ausübung von 5.625.031 Warrants zum Kauf von Stammaktien des Unternehmens (die Warrants) erhalten hat, die von Fonds gehalten werden, die von Appian Capital Advisory Limited (Appian) beraten werden.

    Die Warrants wurden ursprünglich am 21. Juli 2025 mit einem Ausübungspreis von 4,43 CAD pro Stammaktie an Appian ausgegeben, im Zusammenhang mit der vorrangig besicherten Projektkreditfazilität in Höhe von insgesamt 450 Millionen US-Dollar für die Entwicklung und den Bau des vollständig genehmigten, zu 100 % im Besitz des Unternehmens befindlichen Goldprojekts Cariboo im Zentrum von British Columbia (Kanada).

    ÜBER OSISKO DEVELOPMENT CORP.
    Osisko Development Corp. ist ein Goldentwicklungsunternehmen auf dem nordamerikanischen Kontinent, das sich auf ehemals produzierende Bergbaureviere mit großräumigem Potenzial konzentriert. Das Ziel des Unternehmens ist es, durch die Entwicklung seines Vorzeigeprojekts, dem vollständig genehmigten und zu 100 % unternehmenseigenen Goldprojekt Cariboo im Zentrum von British Columbia (Kanada), zu einem mittelgroßen Goldproduzenten zu werden. Ergänzt wird die Projektpipeline durch das Projekt Tintic im historischen Bergbaurevier East Tintic in Utah (USA), einem Brownfield-Grundstück mit erheblichem Explorationspotenzial, umfangreichen historischen Bergbaudaten und Zugang zu einer etablierten Infrastruktur. Osisko Development konzentriert sich auf die Entwicklung langlebiger Bergbauprojekte in bergbaufreundlichen Jurisdiktionen und verfolgt dabei einen disziplinierten Ansatz in Bezug auf Kapitalallokation, Entwicklungsrisikomanagement und Wachstum der Mineralvorräte.

