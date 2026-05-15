Osisko Development gibt die Nominierung von Keith Mckay für den Verwaltungsrat bekannt und schlägt auf der bevorstehenden Jahres- und Ausserordentlichen Hauptversammlung eine Namensänderung in „Osisko Gold Group Inc.“ vor

Montreal, Québec / 2. Juni 2026 / IRW-Press / Osisko Development Corp. (NYSE: ODV, TSXV: ODV) (Osisko Development oder das Unternehmen) (- www.commodity-tv.com/play/osisko-development-construction-of-canadas-next-large-gold-mine-underway-plus-huge-drill-program/ -) gibt die bevorstehende Jahreshauptversammlung und außerordentliche Hauptversammlung (die Versammlung) der Inhaber von Stammaktien des Unternehmens (die Aktionäre) bekannt, die am 23. Juni 2026 um 13:30 Uhr (Eastern Time) im First Canadian Place, 100 King St. W., Suite 3400, Toronto, Ontario, M5X 1A4, stattfinden wird.

Nominierung eines Verwaltungsratsmitglieds

Da sich Herr Duncan Middlemiss als nicht geschäftsführendes Vorstandsmitglied bei der bevorstehenden Versammlung nicht zur Wiederwahl stellen wird, hat das Unternehmen Herrn Keith McKay für die Wahl in den Vorstand nominiert. Das Unternehmen hat zudem die anderen amtierenden Vorstandsmitglieder zur Wiederwahl bei der Versammlung nominiert.

Im Namen des Verwaltungsrats und des Managementteams möchte ich Duncan für seine wertvollen Beiträge und seinen engagierten Einsatz danken, sagte Sean Roosen, Vorsitzender und CEO. Wir haben während seiner Amtszeit sehr von seiner Führung und seinem Engagement profitiert und wünschen ihm alles Gute für seine zukünftigen Unternehmungen.

Herr McKay ist Wirtschaftsprüfer mit über 45 Jahren Erfahrung in den Bereichen Finanzen und Unternehmensführung, vor allem im Bergbau- und Rohstoffsektor. Er verfügt über umfassende Fachkenntnisse in den Bereichen Berichterstattung börsennotierter Unternehmen, Finanzierung, Fusionen und Übernahmen, Risikomanagement und Unternehmensführung. Herr McKay ist derzeit als Finanzvorstand bei Dalradian Resources Inc. tätig, eine Position, die er seit Juni 2010 innehat. Herr McKay verfügt über umfangreiche Erfahrung in Führungsgremien, da er als Direktor und Vorsitzender des Prüfungsausschusses bei mehreren börsennotierten Bergbauunternehmen tätig war, darunter Osisko Mining Inc., O3 Mining Inc. und Noront Resources Ltd. Im Laufe seiner Karriere hatte er leitende Führungspositionen inne, darunter die des Finanzvorstands bei Continental Gold Ltd., Andina Minerals Inc. und Aurelian Resources Inc. sowie leitende Positionen im Finanzbereich bei AMEC Canada, Algoma Steel Inc. und Rio Algom Ltd. Herr McKay erwarb 1981 bei Coopers & Lybrand (jetzt PricewaterhouseCoopers LLP) die Zulassung als Wirtschaftsprüfer und hat einen Bachelor of Arts der Western University.

Vorgeschlagene Namensänderung

Auf der bevorstehenden Hauptversammlung schlägt das Unternehmen den Aktionären vor, eine Änderung des Firmennamens in Osisko Gold Group Inc. zu erwägen, um die Entwicklung hin zu einem vorwiegend auf Gold und Edelmetalle ausgerichteten Vermögensbestand in Nordamerika besser widerzuspiegeln. Die Geschäftsführung ist der Ansicht, dass die vorgeschlagene Namensänderung zum richtigen Zeitpunkt erfolgt, da das Unternehmen ein neues Kapitel aufschlägt, gestützt durch die fortgesetzte Risikominderung und den Fortschritt seines vollständig genehmigten Cariboo-Goldprojekts.

Weitere Informationen zur Versammlung, zu den dort zu behandelnden Themen und zur Abstimmung finden Sie im Informationsrundschreiben der Geschäftsführung von Osisko Development vom 11. Mai 2026, das bei den Wertpapieraufsichtsbehörden eingereicht wurde und auf der Website des Unternehmens unter www.osiskodev.com sowie auf SEDAR+ (www.sedarplus.ca) im Emittentenprofil von Osisko Development verfügbar ist.

ÜBER OSISKO DEVELOPMENT CORP.

Osisko Development Corp. ist ein nordamerikanisches Golderschließungsunternehmen, das sich auf ehemals produzierende Bergbaugebiete mit regionalem Potenzial konzentriert. Das Ziel des Unternehmens ist es, durch die Erschließung seines Flaggschiffprojekts, des vollständig genehmigten und zu 100 % unternehmenseigenen Cariboo-Goldprojekts im Zentrum von British Columbia (Kanada), zu einem mittelgroßen Goldproduzenten zu werden. Ergänzt wird die Projektpipeline durch das Tintic-Projekt im historischen Bergbaugebiet East Tintic in Utah (USA), einem Brownfield-Standort mit bedeutendem Explorationspotenzial, umfangreichen historischen Bergbaudaten und Zugang zu etablierter Infrastruktur. Osisko Development konzentriert sich auf die Erschließung langlebiger Bergbauaktiva in bergbaufreundlichen Rechtsgebieten und verfolgt dabei einen disziplinierten Ansatz in Bezug auf Kapitalallokation, Entwicklungsrisikomanagement und den Ausbau der Mineralvorkommen.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Sean Roosen

Vorstandsvorsitzender und CEO

E-Mail: sroosen@osiskodev.com

Tel.: + 1 (514) 940-0685

Philip Rabenok

Vizepräsident, Investor Relations

E-Mail: prabenok@osiskodev.com

Tel.: + 1 (437) 423-3644

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

HINWEIS ZU ZUKUNFTSGERICHTETEN AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen (im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze) und zukunftsgerichtete Aussagen (im Sinne des US-amerikanischen Private Securities Litigation Reform Act von 1995 in seiner geänderten Fassung) (zusammenfassend zukunftsgerichtete Aussagen). Solche zukunftsgerichteten Aussagen sind durch Wörter wie könnte, wird, würde, könnte, erwarten, glauben, erwarten, planen, beabsichtigen, potenziell, schätzen, vorschlagen, prognostizieren, Ausblick, vorhersehen, Ziel, Strategie, Varianten dieser Wörter oder deren Verneinungen sowie vergleichbare Begriffe gekennzeichnet, ebenso wie Begriffe, die üblicherweise im Futur und im Konditional verwendet werden. Die in zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Informationen basieren auf bestimmten wesentlichen Annahmen, die bei der Ableitung einer Schlussfolgerung oder der Erstellung einer Prognose oder Vorhersage zugrunde gelegt wurden, einschließlich der Annahmen, Einschränkungen, Vorbehalte oder Aussagen in Bezug auf: den vorgeschlagenen Zeitpunkt der Versammlung; die vorgeschlagene Namensänderung und die damit verbundenen erwarteten Vorteile; dem Ziel des Unternehmens, ein mittelgroßer Goldproduzent zu werden; der Entwicklung des Unternehmens hin zu einem primär auf Gold und Edelmetalle ausgerichteten Vermögensbestand in Nordamerika; der fortgesetzten Risikominderung und Weiterentwicklung des Cariboo-Goldprojekts; der Fähigkeit, das Cariboo-Goldprojekt zu erschließen, und dessen Status als vollständig genehmigtes Projekt; dem Explorationspotenzial und der Prospektivität (sofern vorhanden) seiner Liegenschaften. Solche zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf einer Reihe von Risiken, Ungewissheiten und Annahmen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder andere Erwartungen wesentlich von den erwarteten abweichen und sich als unrichtig erweisen können. Zu diesen Annahmen gehören unter anderem: die Einholung der erforderlichen Zustimmung der Aktionäre auf der Hauptversammlung; das Ausbleiben weiterer Arbeitsunterbrechungen oder -aussetzungen im Projekt; günstige regulatorische Rahmenbedingungen und Genehmigungen; die Fähigkeit, einen angemessenen Personal- und Auftragnehmerbestand aufrechtzuerhalten; das Ausbleiben unvorhergesehener Bodenverhältnisse oder anderer geologischer Herausforderungen; die Verfügbarkeit der erforderlichen Ausrüstung, Materialien und Infrastruktur; sowie die allgemeinen wirtschaftlichen und Marktbedingungen. Die tatsächlichen Ergebnisse könnten aufgrund einer Reihe von Faktoren erheblich abweichen, darunter unter anderem: die Erlangung der erforderlichen Zustimmung der Aktionäre auf der Hauptversammlung; Risiken im Zusammenhang mit der Exploration, Erschließung und dem Betrieb des Cariboo-Goldprojekts; Vorfälle im Bereich Gesundheit, Sicherheit und Gefahrenabwehr; behördliche Verzögerungen oder Änderungen des regulatorischen Rahmens und der geltenden Gesetze; Arbeitskräftemangel oder Arbeitskonflikte; allgemeine Wirtschafts- und Marktbedingungen sowie die Geschäftsbedingungen in der Bergbauindustrie; Schwankungen bei Rohstoff- und Wechselkursen; Änderungen des regulatorischen Rahmens und der geltenden Gesetze sowie jene Risiken und Faktoren, die im jüngsten Jahresinformationsformular, im Jahresabschluss und im Lagebericht des Unternehmens sowie in anderen öffentlichen Einreichungen auf SEDAR+ (www.sedarplus.ca) und auf EDGAR (www.sec.gov) offengelegt wurden. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf der Grundlage der zum Zeitpunkt der Veröffentlichung verfügbaren Informationen angemessen sind, können keine Zusicherungen hinsichtlich zukünftiger Ergebnisse, des Umfangs der Aktivitäten und der Erreichung von Zielen gegeben werden. Das Unternehmen lehnt jede Verpflichtung zur Aktualisierung zukunftsgerichteter Aussagen ab, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Zukunftsgerichtete Aussagen sind keine Garantien für die zukünftige Entwicklung, und es kann nicht gewährleistet werden, dass sich diese zukunftsgerichteten Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen.

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