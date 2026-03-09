Osisko Development gibt den Abschluss einer zusätzlichen Wertpapieremission im Gesamtbetrag von 75 Millionen US-Dollar mit einem Nominalzins von 4.125 % bekannt, wodurch sich das Gesamtvolumen der Emission auf 300 Millionen US-Dollar erhöht

– Die zusätzlichen Schuldverschreibungen entsprechen der vollständigen Ausübung der Option der Erstkäufer aus dem zuvor angekündigten Angebot sowie dem Abschluss einer nicht vermittelten Privatplatzierung mit Double Zero Capital

– Opportunistische Kapitalbeschaffung, deren Nettoerlös voraussichtlich für die Entwicklung des Cariboo-Goldprojekts und allgemeine Unternehmenszwecke verwendet wird

– Ein Teil des Nettoerlöses wurde zum Kauf von bar abgerechneten Capped Calls verwendet, um eine potenzielle wirtschaftliche Verwässerung auszugleichen, indem die Umwandlungsprämie effektiv auf 100 % (von 25 %) erhöht wurde

Montreal, Québec, 1. Juni 2026 / IRW-Press / Osisko Development Corp. (NYSE: ODV, TSXV: ODV) (Osisko Development oder das Unternehmen) (- www.commodity-tv.com/play/osisko-development-construction-of-canadas-next-large-gold-mine-underway-plus-huge-drill-program/ -) gab heute den Abschluss am 29. Mai 2026 einer zusätzlichen Wandelanleihe mit einem Gesamtnennbetrag von 75,0 Mio. US-Dollar und einem Zinssatz von 4,125 % mit Fälligkeit im Jahr 2031 (die Anleihen) bekannt, bestehend aus Anleihen mit einem Gesamtnennbetrag von 25,0 Mio. US-Dollar, die im Rahmen der vollständigen Ausübung der Option der Erstkäufer zum Kauf zusätzlicher Anleihen aus dem zuvor angekündigten Angebot des Unternehmens (die Option der Erstkäufer) und einem Gesamtnennbetrag von 50,0 Mio. US-Dollar an Schuldverschreibungen, die im Rahmen einer gleichzeitigen Privatplatzierung (die Privatplatzierung) mit Double Zero Capital, LP (Double Zero) verkauft wurden (die Double-Zero-Schuldverschreibungen). Zusammen mit dem Abschluss des Angebots der Gesellschaft über Schuldverschreibungen mit einem Gesamtnennbetrag von 225,0 Mio. US-Dollar im Rahmen einer Privatplatzierung am 26. Mai 2026 (das Basisangebot und zusammen mit der Option der Erstkäufer und der Privatplatzierung die Angebote) belief sich der Bruttoerlös aus den Angeboten auf insgesamt 300,0 Mio. US-Dollar.

Sean Roosen, Vorstandsvorsitzender und CEO, erklärte: Wir freuen uns sehr, diese günstige und strategische Kapitalmarkttransaktion abgeschlossen zu haben, von der wir glauben, dass sie den Aktionären mehrere wesentliche Vorteile bietet. Durch den Zugang zu vorrangigem unbesichertem Kapital zu einem attraktiven Kupon von 4,125 % können wir unsere Bilanz stärken, um die Entwicklung des Cariboo-Goldprojekts zu unterstützen, die laufenden Vorbereitungsarbeiten zu finanzieren und die Dynamik in Richtung einer endgültigen Investitionsentscheidung zu beschleunigen, während wir gleichzeitig eine bedeutende finanzielle und operative Flexibilität bei der Umsetzung bewahren. Um potenzielle Verwässerungseffekte abzumildern, haben wir zudem bar abgerechnete Capped-Call-Transaktionen abgeschlossen, die so strukturiert sind, dass sie im Nettoeffekt den effektiven Umwandlungsaufschlag der Schuldverschreibungen von 25 % auf 100 % erhöhen – was einer Verdopplung unseres Aktienkurses unmittelbar vor der Bekanntgabe entspricht. Die Struktur mit geringen Auflagen und niedrigen Kosten stellt im Vergleich zu anderen traditionellen Projektfinanzierungsalternativen eine effiziente Kapitalquelle dar und beinhaltet keine Sicherheiten auf Projektebene, Fertigstellungsprüfungen oder restriktive finanzielle Auflagen. Wichtig ist, dass die Schuldverschreibungen zudem flexible Abwicklungsmechanismen bieten, die eine Abwicklung in bar, in Aktien oder einer Kombination daraus nach unserer Wahl ermöglichen, sowie die Möglichkeit, die Schuldverschreibungen unter bestimmten Bedingungen nach drei Jahren vorzeitig zurückzuzahlen. Diese Merkmale bieten zusätzliche Flexibilität bei der langfristigen Steuerung unserer Kapitalstruktur, während wir das Cariboo-Goldprojekt weiter risikominimieren.

Wir freuen uns zudem sehr über die starke Beteiligung einer breiten neuen Gruppe institutioneller Investoren, darunter einige der weltweit größten Vermögensverwalter, was unser Markt- und Liquiditätsprofil voraussichtlich weiter stärken wird, zusammen mit der anhaltenden Unterstützung durch unseren größten Aktionär, Double Zero. Wir betrachten diese Transaktion als starke Bestätigung des einzigartigen Wertversprechens des Unternehmens und als einen wichtigen Schritt zur Verbesserung unserer strategischen Flexibilität, während wir Kanadas nächstes unterirdisches Golderschließungsprojekt weiter vorantreiben. Mit einer deutlich gestärkten Bilanz sind wir finanziell gut aufgestellt, um geplante Aktivitäten, einschließlich umfangreicher Infill- und Explorationsbohrungen, voranzutreiben, wobei unser Fokus fest auf der Projektumsetzung liegt. Wir glauben, dass die nächsten Jahre ein spannendes neues Kapitel für Osisko Development darstellen, und wir freuen uns darauf, Sie über unsere Fortschritte auf dem Laufenden zu halten.

Das Unternehmen schätzt, dass der Nettoerlös aus den Emissionen nach Abzug von Provisionen und geschätzten Emissionskosten, jedoch vor Abzug der Kosten für Capped-Call-Transaktionen, die im Zusammenhang mit den Emissionen mit bestimmten Finanzinstituten abgeschlossen wurden, etwa 290,0 Millionen US-Dollar betragen wird. Der Nettoerlös soll zur Deckung der Kosten der Capped-Call-Transaktionen, für die Erschließung des Cariboo-Goldprojekts sowie für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden. Der Kaufpreis der Capped-Call-Transaktionen belief sich auf rund 40,2 Millionen US-Dollar.

Transaktionshighlights und Begründung

– Erfolgreiche Durchführung über Nacht – Bruttoerlös von insgesamt 300,0 Mio. US-Dollar aus den Emissionen von vorrangigen Wandelanleihen mit Fälligkeit im Jahr 2031, durchgeführt im Rahmen einer vertraulichen Vermarktung, gefolgt von einer Durchführung über Nacht, wodurch das Marktrisiko gemindert und der Preis auf einem unbeeinflussten Preisniveau festgelegt wurde.

– Sofortiger Zugang zu Kapital für die Projektentwicklung – Der Nettoerlös von ca. 290,0 Mio. US-Dollar (ca. 250,0 Mio. US-Dollar nach Abzug des Kaufs der Capped-Call-Derivate) verschafft dem Unternehmen sofortigen Zugang zu Kapital, um das Cariboo-Goldprojekt voranzutreiben, die laufenden Entwicklungsaktivitäten zu unterstützen und die Dynamik in Richtung einer endgültigen Investitionsentscheidung zu beschleunigen.

– Capped Call mindert potenzielle Verwässerung – Der Kauf von bar abgerechneten Capped-Call-Derivatkontrakten soll eine potenzielle wirtschaftliche Verwässerung von bis zu ca. 5,88 US-Dollar pro Stammaktie (wie unten definiert) ausgleichen, was einer effektiven Umwandlungsprämie von 100 % entspricht.

– Optimierung der Projektkapitalkosten – Der jährliche Kupon von 4,125 % stellt im Vergleich zu den meisten traditionellen Kreditfazilitäten für Projektfinanzierungen wesentlich niedrigere Kapitalkosten dar und ist nicht mit Sicherheiten auf Projektebene, Fertigstellungsprüfungen, restriktiven Auflagen oder Beschränkungen verbunden, wodurch maximale Flexibilität bei der Umsetzung gewahrt bleibt.

– Flexible Rückzahlungs- und Rückkaufoptionen – Das Unternehmen behält sich das Recht vor, die Schuldverschreibungen nach eigenem Ermessen in bar, in Stammaktien oder in einer Kombination aus beidem zu begleichen, sowie die Möglichkeit, die Schuldverschreibungen vorzeitig am oder nach dem 20. Juni 2029 zurückzukaufen, sofern die Stammaktien über einen in der für die Schuldverschreibungen maßgeblichen Urkunde festgelegten Zeitraum zu einem Kurs von über ca. 4,78 US-Dollar pro Stammaktie (was 130 % des Wandlungspreises entspricht) gehandelt werden, vorbehaltlich der Erfüllung einer Liquiditätsbedingung und bestimmter anderer Bedingungen. Das Unternehmen kann die Schuldverschreibungen unter bestimmten Voraussetzungen auch bei Eintritt bestimmter Änderungen der für Quellensteuern geltenden Gesetze zurückkaufen.

– Erweitertes Marktprofil und Unterstützung durch den größten Aktionär – Die starke Beteiligung einer breiten neuen Investorengruppe, darunter einige der weltweit größten Vermögensverwalter, unterstreicht das einzigartige Wertversprechen des Unternehmens und verbessert dessen Marktpräsenz und Liquiditätsprofil. Die Beteiligung von Double Zero in Höhe von 50,0 Mio. US-Dollar an der Privatplatzierung stellt eine starke, anhaltende Unterstützung durch den größten Aktionär des Unternehmens dar.

– Verbesserte strategische Flexibilität – Die Transaktion stärkt die Bilanz des Unternehmens und bewahrt gleichzeitig die Flexibilität bei der Projektdurchführung.

Zusammenfassung der vorrangigen Wandelanleihen

Der anfängliche Umtauschkurs für die Schuldverschreibungen beträgt 272,1088 Stammaktien des Unternehmens (die Stammaktien) pro 1.000 US-Dollar Nennwert der Schuldverschreibungen, was einem anfänglichen Umtauschpreis von etwa 3,68 US-Dollar pro Stammaktie entspricht. Der anfängliche Wandlungspreis entspricht einem Aufschlag von ca. 25,0 % gegenüber dem zuletzt gemeldeten Verkaufspreis von 2,94 US-Dollar pro Stammaktie an der NYSE am 20. Mai 2026, dem letzten Handelstag vor der Preisgestaltung des Angebots. Unter bestimmten Umständen kann der Wandlungspreis angepasst werden. Der Umtauschverhältnis wird jedoch in keinem Fall mehr als 340,136 Stammaktien pro 1.000 US-Dollar Nennwert der Schuldverschreibungen (vorbehaltlich einer Anpassung) betragen, was einem Wandlungspreis von ca. 2,94 US-Dollar pro Stammaktie entspricht.

Die Schuldverschreibungen und die bei einer etwaigen Umwandlung der Schuldverschreibungen auszugebenden Stammaktien der Gesellschaft wurden und werden nicht gemäß dem Securities Act oder den Wertpapiergesetzen eines Bundesstaates registriert oder durch einen Prospekt in einer Provinz oder einem Territorium Kanadas qualifiziert. Daher dürfen weder die Schuldverschreibungen noch die bei einer Umwandlung der Schuldverschreibungen ausgegebenen Stammaktien in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft werden, es sei denn, es liegt eine anwendbare Ausnahme von den Registrierungsanforderungen des Securities Act und der geltenden Wertpapiergesetze der Bundesstaaten vor oder es handelt sich um eine Transaktion, die diesen Anforderungen nicht unterliegt, und sie dürfen nicht an Personen angeboten oder verkauft werden, die sich in Kanada befinden oder dort ansässig sind, es sei denn, dies geschieht im Rahmen der üblichen kanadischen Weiterverkaufsbeschränkungen.

Weitere Informationen zu den Schuldverschreibungen und den Capped-Call-Transaktionen, einschließlich illustrativer Abwicklungsszenarien, finden Sie auf der Investoren-Seite des Unternehmens: osiskodev.com/investors/.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf der im Rahmen des Angebots angebotenen Wertpapiere dar und stellt kein Angebot, keine Aufforderung und keinen Verkauf von Wertpapieren in einem Bundesstaat oder einer Rechtsordnung dar, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen dieses Bundesstaates oder dieser Rechtsordnung unzulässig wäre.

Berater und Konsortialführer

Cantor Fitzgerald & Co. fungierte als Strukturierungsberater, alleiniger Bookrunner und Capped-Call-Koordinator des Unternehmens für das Basisangebot.

BMO Capital Markets, RBC Capital Markets und National Bank of Canada Capital Markets fungierten als Co-Manager für das Basisangebot.

Frühwarnmeldung von Double Zero

Vor Abschluss der Privatplatzierung hielt Double Zero direkt oder indirekt insgesamt 48.591.775 Stammaktien und 18.300.000 Stammaktien-Kaufoptionsscheine (Optionsscheine), was auf nicht verwässerter Basis etwa 15,93 % der ausgegebenen und im Umlauf befindlichen Stammaktien und auf teilweise verwässerter Basis etwa 20,69 % der ausgegebenen und im Umlauf befindlichen Stammaktien entspricht, unter der Annahme der vollständigen Ausübung der Optionsscheine.

Mit Abschluss der Privatplatzierung erwarb Double Zero Schuldverschreibungen mit einem Gesamtnennbetrag von 50,0 Mio. US-Dollar, die zum anfänglichen Wandlungspreis (vorbehaltlich bestimmter Bedingungen) in insgesamt 13.586.956 Stammaktien umgewandelt werden können. Einschließlich der vor Abschluss des Angebots gehaltenen Wertpapiere verfügt Double Zero direkt oder indirekt über das Eigentum oder die Kontrolle an insgesamt 48.591.775 Stammaktien, 18.300.000 Optionsscheine und Schuldverschreibungen mit einem Gesamtnennbetrag von 50,0 Mio. US-Dollar, was auf nicht verwässerter Basis etwa 15,93 % der ausgegebenen und im Umlauf befindlichen Stammaktien und auf teilweise verwässerter Basis etwa 23,89 % der ausgegebenen und im Umlauf befindlichen Stammaktien entspricht, unter der Annahme der vollständigen Ausübung der Optionsscheine und der vollständigen Umwandlung der Double Zero-Schuldverschreibungen zum anfänglichen Wandlungspreis.

Die an Double Zero ausgegebenen Optionsscheine und Double-Zero-Schuldverschreibungen unterliegen einer Sperrklausel, wonach Double Zero keine Optionsscheine ausüben oder Double-Zero-Schuldverschreibungen umwandeln darf, was dazu führen würde, dass Double Zero (direkt oder indirekt) mehr als 19,9 % der ausgegebenen und im Umlauf befindlichen Stammaktien hält (nach Wirksamwerden einer solchen Ausübung oder Umwandlung, je nach Fall), es sei denn, die erforderlichen Genehmigungen der Aktionäre, der Börse und der Aufsichtsbehörden wurden eingeholt.

Ein Frühwarnbericht in Bezug auf das Unternehmen wird von Double Zero bei den zuständigen kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereicht und ist auf SEDAR+ (www.sedarplus.ca) unter dem Emittentenprofil des Unternehmens verfügbar. Um Kopien des Frühwarnberichts zu erhalten, sobald dieser von Double Zero eingereicht wurde, wenden Sie sich bitte an Melanie Cole von Aird & Berlis LLP, Rechtsberaterin von Double Zero, E-Mail: mcole@airdberlis.com und Telefon: 416.865.4638.

Die Double Zero-Schuldverschreibungen wurden von Double Zero zu Anlagezwecken und zur Aufrechterhaltung der anteiligen Beteiligung von Double Zero an der Gesellschaft gemäß seinem Bezugsrecht im Rahmen der zwischen der Gesellschaft und Double Zero geschlossenen Investorenvereinbarung, die am 15. August 2025 in Kraft tritt, erworben. Je nach Marktbedingungen und anderen Faktoren kann Double Zero von Zeit zu Zeit weitere Stammaktien, Stammaktien-Optionsscheine oder andere Wertpapiere des Unternehmens erwerben oder einen Teil oder die Gesamtheit seiner Wertpapierbestände veräußern.

ÜBER OSISKO DEVELOPMENT CORP.

Osisko Development Corp. ist ein nordamerikanisches Golderschließungsunternehmen, das sich auf ehemals produzierende Bergbaugebiete mit regionalem Potenzial konzentriert. Das Ziel des Unternehmens ist es, durch die Erschließung seines Flaggschiffprojekts, des vollständig genehmigten und zu 100 % im Besitz des Unternehmens befindlichen Cariboo-Goldprojekts im Zentrum von British Columbia (Kanada), zu einem mittelgroßen Goldproduzenten zu werden. Ergänzt wird die Projektpipeline durch das Tintic-Projekt im historischen Bergbaugebiet East Tintic in Utah (USA), einem Brownfield-Grundstück mit bedeutendem Explorationspotenzial, umfangreichen historischen Bergbaudaten und Zugang zu etablierter Infrastruktur. Osisko Development konzentriert sich auf die Erschließung langlebiger Bergbau-Assets in bergbaufreundlichen Rechtsgebieten und verfolgt dabei einen disziplinierten Ansatz in Bezug auf Kapitalallokation, Entwicklungsrisikomanagement und den Ausbau der Mineralvorkommen.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Sean Roosen

Vorstandsvorsitzender und CEO

E-Mail: sroosen@osiskodev.com

Tel.: + 1 (514) 940-0685

Philip Rabenok

Vizepräsident, Investor Relations

E-Mail:prabenok@osiskodev.com

Tel.: + 1 (437) 423-3644

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

HINWEIS ZU ZUKUNFTSGERICHTETEN AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen (im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze) und zukunftsgerichtete Aussagen (im Sinne des US-amerikanischen Private Securities Litigation Reform Act von 1995 in seiner geänderten Fassung) (zusammenfassend zukunftsgerichtete Aussagen), einschließlich der voraussichtlichen Verwendung der Erlöse aus den Emissionen; die potenziellen Auswirkungen einer etwaigen Umwandlung der Schuldverschreibungen auf die Verwässerung der Stammaktien und den Marktpreis der Stammaktien oder den Handelspreis der Schuldverschreibungen oder der Double-Zero-Schuldverschreibungen; die Fähigkeit zur Erschließung des Cariboo-Goldprojekts; sowie zukünftige Explorations- und Erschließungsaktivitäten. Solche zukunftsgerichteten Aussagen sind durch Wörter wie könnte, wird, würde, könnte, voraussichtlich, glauben, erwarten, planen, beabsichtigen, potenziell, schätzen, vorschlagen, prognostizieren, Ausblick, vorhersehen, Ziel, Strategie, Varianten dieser Wörter oder deren Verneinungen sowie vergleichbare Begriffe gekennzeichnet, ebenso wie Begriffe, die üblicherweise im Futur und im Konditional verwendet werden. Die in zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Informationen basieren auf bestimmten wesentlichen Annahmen, die bei der Ableitung einer Schlussfolgerung oder der Erstellung einer Prognose oder Vorhersage zugrunde gelegt wurden, einschließlich der Annahmen, Einschränkungen, Vorbehalte oder Aussagen in Bezug auf: die voraussichtliche Verwendung des Nettoerlöses aus den Emissionen, einschließlich zur Deckung der Kosten der Capped-Call-Transaktionen, für die Entwicklung des Cariboo-Goldprojekts und für allgemeine Unternehmenszwecke; die Erwartung, dass die Capped-Call-Transaktionen eine potenzielle wirtschaftliche Verwässerung wirksam ausgleichen werden, sowie die Erfüllung der Verpflichtungen aus diesen Transaktionen durch die Capped-Call-Kontrahenten; den geschätzten Betrag des Nettoerlöses aus den Emissionen sowie die geschätzten Provisionen, Emissionskosten und Kosten der Capped-Call-Transaktionen; die Fähigkeit des Unternehmens, die Schuldverschreibungen in bar, in Stammaktien oder in einer Kombination daraus zu begleichen, die Schuldverschreibungen vor Fälligkeit zurückzukaufen und die für eine solche Begleichung oder einen solchen Rückkauf geltenden Bedingungen zu erfüllen; die fortgesetzte Weiterentwicklung der Vorbereitungsarbeiten, der Infill- und Explorationsbohrungen sowie die Fortschritte hin zu einer endgültigen Investitionsentscheidung bezüglich des Cariboo-Goldprojekts; die Erwartung, dass die Beteiligung einer breiteren Gruppe institutioneller Anleger die Marktpräsenz und das Liquiditätsprofil des Unternehmens verbessern wird; die mögliche Anpassung des Umtauschverhältnisses und des Umtauschpreises der Schuldverschreibungen unter bestimmten Umständen; die allgemeinen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, die Lage an den Kapitalmärkten und in der Bergbauindustrie sowie die Fähigkeit des Unternehmens, zu akzeptablen Konditionen zusätzliches Kapital zu beschaffen; die Fähigkeit zur Erschließung des Cariboo-Goldprojekts und dessen Status als vollständig genehmigt; sowie das Explorationspotenzial und die Prospektivität (sofern vorhanden) seiner Liegenschaften. Solche zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf einer Reihe von Risiken, Ungewissheiten und Annahmen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder andere Erwartungen wesentlich von den erwarteten abweichen und sich als unrichtig erweisen können. Zu diesen Annahmen gehören unter anderem: das Ausbleiben weiterer Arbeitsunterbrechungen oder -aussetzungen beim Cariboo-Goldprojekt; günstige regulatorische Rahmenbedingungen und Genehmigungen; die Fähigkeit, einen angemessenen Personal- und Auftragnehmerbestand aufrechtzuerhalten; das Ausbleiben unvorhergesehener Bodenverhältnisse oder anderer geologischer Herausforderungen; die Verfügbarkeit der erforderlichen Ausrüstung, Vorräte und Infrastruktur; sowie die allgemeinen wirtschaftlichen und Marktbedingungen. Die tatsächlichen Ergebnisse könnten aufgrund einer Reihe von Faktoren erheblich abweichen, darunter unter anderem: Risiken im Zusammenhang mit der Exploration, Erschließung und dem Betrieb des Cariboo-Goldprojekts; Vorfälle im Bereich Gesundheit, Sicherheit und Gefahrenabwehr; behördliche Verzögerungen oder Änderungen des regulatorischen Rahmens und der geltenden Gesetze; Arbeitskräftemangel oder Arbeitskonflikte; allgemeine Wirtschafts- und Marktbedingungen sowie die Geschäftsbedingungen in der Bergbauindustrie; Schwankungen bei Rohstoff- und Wechselkursen; Änderungen des regulatorischen Rahmens und der geltenden Gesetze sowie jene Risiken und Faktoren, die im jüngsten Jahresinformationsformular, im Jahresabschluss und im Lagebericht des Unternehmens sowie in anderen öffentlichen Einreichungen auf SEDAR+ (www.sedarplus.ca) und auf EDGAR (www.sec.gov) offengelegt sind. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf der Grundlage der zum Zeitpunkt der Veröffentlichung verfügbaren Informationen angemessen sind, können keine Zusicherungen hinsichtlich zukünftiger Ergebnisse, des Umfangs der Aktivitäten und der Erreichung der Ziele gegeben werden. Das Unternehmen lehnt jede Verpflichtung zur Aktualisierung zukunftsgerichteter Aussagen ab, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Zukunftsgerichtete Aussagen sind keine Garantien für die zukünftige Entwicklung, und es kann nicht gewährleistet werden, dass sich diese zukunftsgerichteten Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. 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