Sierra Madre gibt Abschluss der zweiten Tranche seiner 57,5-Millionen-Dollar-Emission bekannt

NICHT ZUR VERBREITUNG AN US-AMERIKANISCHE NACHRICHTENDIENSTE ODER ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN

Vancouver, British Columbia – 30. Januar 2026 – Sierra Madre Gold and Silver Ltd. (TSXV: SM) (Sierra Madre oder das Unternehmen) (- www.commodity-tv.com/play/sierra-madre-gold-and-silver-interview-at-la-guitarra-insight-into-the-acquisition-of-del-toro/ -) freut sich bekannt zu geben, dass man die zweite und letzte Tranche (die zweite Tranche) seiner zuvor angekündigten vermittelten Privatplatzierung von Zeichnungsscheinen (die Zeichnungsscheine) zu einem Preis von 1,30 Dollar pro Zeichnungsschein (der Ausgabepreis) abgeschlossen hat. Im Zusammenhang mit der zweiten Tranche hat das Unternehmen 13.709.576 Zeichnungsscheine mit einem Bruttoerlös von insgesamt 17.822.449 Dollar ausgegeben. Zusammen mit dem Abschluss der ersten Tranche hat das Unternehmen insgesamt 44.231.300 Zeichnungsscheine zu einem Gesamtbruttoerlös von 57.500.690 $ (das Angebot) ausgegeben, einschließlich der vollständigen Ausübung der Option der Vermittler. Beacon Securities Limited (Beacon) fungierte als Lead Agent und alleiniger Bookrunner im Namen eines Konsortiums von Agenten, darunter Canaccord Genuity Corp., BMO Capital Markets und VSA Capital Limited (zusammen mit Beacon die Agenten) im Zusammenhang mit dem Angebot.

Das Angebot wurde in Verbindung mit der geplanten Übernahme (die Transaktion) der Del Toro-Silbermine im Bezirk Chalchihuites in Mexiko (Del Toro) von First Majestic Silver Corp. durch das Unternehmen durchgeführt (siehe Pressemitteilung des Unternehmens vom 17. Dezember 2025).

Jeder Zeichnungsschein gilt als ausgeübt, ohne dass eine zusätzliche Gegenleistung zu zahlen ist und ohne dass der Inhaber weitere Maßnahmen ergreifen muss, für eine Stammaktie des Unternehmens (eine zugrunde liegende Aktie) nach Erfüllung bestimmter Bedingungen für die Freigabe aus dem Treuhandkonto, einschließlich des Erhalts aller erforderlichen Unternehmens-, Aktionärs- und behördlichen Genehmigungen im Zusammenhang mit der Transaktion (zusammenfassend als Bedingungen für die Freigabe aus dem Treuhandkonto bezeichnet).

Nach Abschluss der zweiten Tranche wurden 17.569.531 $ (die Treuhanderträge), d. h. der Bruttoerlös aus den im Rahmen der zweiten Tranche ausgegebenen Zeichnungsscheinen abzüglich 50 % der Vermittlergebühren (wie unten definiert) und bestimmter Aufwendungen der Vermittler, in ein Treuhandkonto eingezahlt und werden vorbehaltlich der Erfüllung der in der Vermittlungsvereinbarung festgelegten Treuhandfreigabebedingungen an das Unternehmen freigegeben. Sofern die Bedingungen für die Freigabe der Treuhandkonten vor 17:00 Uhr (Ortszeit Toronto) am 14. Mai 2026 (die Freigabefrist) erfüllt sind, werden die restlichen 50 % der Vermittlergebühren, d. h. 226.036 $ (zuzüglich der darauf angefallenen Zinsen), aus den Treuhandgeldern an die Vermittler freigegeben, und der Restbetrag der Treuhandgelder (zuzüglich der darauf angefallenen Zinsen) wird an das Unternehmen freigegeben. sollten die Bedingungen für die Freigabe der Treuhandgelder bis zum Freigabefrist nicht erfüllt sein oder sollte das Unternehmen den Vermittlern vor diesem Zeitpunkt mitteilen oder öffentlich bekannt geben, dass es nicht beabsichtigt, die Bedingungen für die Freigabe der Treuhandgelder zu erfüllen, werden die Treuhandgelder zusammen mit dem anteiligen Teil der darauf angefallenen Zinsen (abzüglich etwaiger anwendbarer Quellensteuern) an die Inhaber der Zeichnungsscheine zurückgezahlt und die Zeichnungsscheine werden annulliert.

Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös aus dem Angebot zur Finanzierung des Abschlusses der Transaktion, für die Exploration und Erschließung von Del Toro nach Abschluss der Transaktion sowie für allgemeine Betriebskapitalzwecke zu verwenden.

Im Zusammenhang mit dem Abschluss der zweiten Tranche zahlte das Unternehmen den Vermittlern eine Barprovision und eine Unternehmensfinanzierungsgebühr in Höhe von 452.072 Dollar (die Vermittlergebühr), von der 50 % auf ein Treuhandkonto eingezahlt wurden, und gab den Vermittlern 346.479 Vergütungsoptionen (jeweils eine Vergütungsoption) aus. Jede Vergütungsoption berechtigt die Vermittler zum Kauf einer Stammaktie zum Ausgabepreis innerhalb einer Frist von 24 Monaten ab Abschluss der zweiten Tranche.

Die im Zusammenhang mit der zweiten Tranche ausgegebenen Wertpapiere unterliegen einer viermonatigen Haltefrist ab dem Datum des Abschlusses der zweiten Tranche, zusätzlich zu allen anderen Beschränkungen gemäß geltendem Recht. Das Angebot unterliegt weiterhin bestimmten Bedingungen, einschließlich der endgültigen Genehmigung durch die TSX Venture Exchange.

Die im Zusammenhang mit der zweiten Tranche ausgegebenen Wertpapiere und alle Wertpapiere, die bei Umwandlung der Wertpapiere im Rahmen des Angebots ausgegeben werden können, wurden und werden nicht gemäß dem US-Wertpapiergesetz oder den Wertpapiergesetzen eines US-Bundesstaates registriert und dürfen nicht in den Vereinigten Staaten (wie dieser Begriff in Regulation S des US-Wertpapiergesetzes definiert ist) angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind gemäß dem US-Wertpapiergesetz Securities Act und den geltenden Wertpapiergesetzen eines US-Bundesstaates registriert sind oder eine Ausnahme von dieser Registrierungspflicht vorliegt. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf dar, noch darf ein Verkauf der Wertpapiere in einer Rechtsordnung erfolgen, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre.

Über Sierra Madre

Sierra Madre Gold and Silver Ltd. ist ein Edelmetallerschließungs- und -explorationsunternehmen, das sich auf die Mine Guitarra im Bergbaugebiet Temascaltepec in Mexiko sowie auf die Exploration und Erschließung seines Grundstücks Tepic in Nayarit (Mexiko) konzentriert. Die Mine Guitarra ist eine genehmigte Untertage-Mine, zu der eine Verarbeitungsanlage mit einer Kapazität von 500 Tonnen pro Tag gehört, die bis Mitte 2018 in Betrieb war und im Januar 2025 die kommerzielle Produktion wieder aufgenommen hat.

Das über 2.600 Hektar große Tepic-Projekt beherbergt eine epithermale Gold- und Silbermineralisierung mit geringer Sulfidierung und einer bestehenden historischen Ressource.

Das Managementteam von Sierra Madre hat eine Schlüsselrolle bei der Leitung der Exploration und Erschließung von Silber- und Goldmineralreserven und -mineralressourcen gespielt. Das Team von Fachleuten von Sierra Madre hat insgesamt über 1 Milliarde Dollar für Bergbauunternehmen aufgebracht.

Im Namen des Vorstands von Sierra Madre Gold and Silver Ltd.

Alexander Langer

Präsident, Chief Executive Officer und Direktor

Kontakt: investor@sierramadregoldandsilver.com

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Informationen

Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze sowie Aussagen, die auf den Überzeugungen des Managements basieren und die aktuellen Erwartungen des Unternehmens widerspiegeln. Wenn in dieser Pressemitteilung die Begriffe schätzen, prognostizieren, glauben, voraussehen, beabsichtigen, erwarten, planen, vorhersagen, können oder sollten sowie die Verneinungen dieser Begriffe oder Variationen davon oder vergleichbare Begriffe verwendet werden, sollen damit zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen gekennzeichnet werden. Solche Aussagen und Informationen spiegeln die aktuelle Einschätzung des Unternehmens wider. Zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen in dieser Pressemitteilung umfassen unter anderem Aussagen über die Verwendung der Erlöse aus dem Angebot und den Erhalt der behördlichen Genehmigungen für das Angebot. Risiken und Ungewissheiten können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen dargestellten Ergebnissen abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten naturgemäß bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge oder andere zukünftige Ereignisse wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit genannten zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung, und das Unternehmen verpflichtet sich nicht, die hierin enthaltenen oder referenzierten zukunftsgerichteten Informationen oder Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich. Alle nachfolgenden schriftlichen und mündlichen zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen, die dem Unternehmen oder Personen, die in seinem Namen handeln, zuzuschreiben sind, unterliegen in ihrer Gesamtheit ausdrücklich diesem Hinweis zu zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen.

