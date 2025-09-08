Osisko Development veröffentlicht aktuelle Informationen zu den Infill-Bohrungen im Rahmen des 13.000 Meter umfassenden Lowhee-Programms im Cariboo-Gold-Projekt

HIGHLIGHTS

– 2.279 m Infill-Bohrungen mit einem Bohrlochabstand von 10 m in 24 Bohrlöchern seit August 2025 abgeschlossen, was ~17,5 % des gesamten geplanten 13.000 m Infill-Programms entspricht

– Zu den wichtigsten Abschnitten zählen: 45,24 g/t Au auf 3,0 m, einschließlich 233,92 g/t Au auf 0,5 m, 41,17 g/t Au auf 2,1 m und 16,36 g/t Au auf 4,6 m

– Die ersten Ergebnisse zeigen eine gute Kontinuität, die mit den modellierten Aderzonen und geplanten Stollen übereinstimmt, einschließlich hochgradiger Abschnitte innerhalb und neben den modellierten Reservestollen, was das Potenzial für die Abgrenzung neuer Zonen und die Erweiterung bestehender Zonen untermauert.

– Systematische Untertage-Infill-Bohrungen sollen das Risiko der Ressourcenmodellierung und der Minenplanung verringern und die Gestaltung der Produktionsstollen optimieren.

Montreal, Québec, 6. Oktober 2025 – Osisko Development Corp. (NYSE: ODV, TSXV: ODV) (- www.commodity-tv.com/play/osisko-development-secures-financing-for-the-development-of-the-cariboo-gold-project-in-canada/ -) (Osisko Development oder das Unternehmen) freut sich, neue Infill-Bohrergebnisse aus seinem laufenden 13.000-Meter-Programm mit einem Bohrlochabstand von 10 Metern bekannt zu geben, das im August 2025 in der Lowhee-Zone des genehmigten, zu 100 % unternehmenseigenen Cariboo-Goldprojekts (Cariboo oder das Projekt) im Zentrum von British Columbia (B.C.), Kanada, begonnen wurde. Die ersten drei Löcher dieses Programms umfassten etwa 2.279 Meter (m) untertägige Infill-Bohrungen.

Chris Lodder, President, erklärte: Wir haben bei diesen ersten Ergebnissen eine gute Kontinuität festgestellt, die mit den modellierten Aderzonen und den geplanten Stollenformen übereinstimmt. Das Vorhandensein von hochgradigen Verbundgesteinen innerhalb und neben den modellierten Reserve-Stollen ist ermutigend und unterstreicht den Wert systematischer Untertage-Infill-Bohrungen. Der Erfolg, den wir derzeit verzeichnen, unterstreicht das Potenzial und die Aussichten für die Abgrenzung neuer Zonen und die Erweiterung bestehender Zonen in der Nähe der geplanten Infrastruktur, die abgebohrt und in einen zukünftigen Minenplan integriert werden könnten. Das umfassende 13.000 Meter lange Bohrprogramm soll wichtige Daten für die Ressourcenmodellierung, die Minenplanung und die Optimierung der Produktionsstollenplanung liefern. Wir freuen uns darauf, im Laufe der Bohrungen weitere Updates zu veröffentlichen.

HIGHLIGHTS DER BOHRUNTERSUCHUNG

Diese Pressemitteilung enthält Untersuchungsergebnisse von vierundzwanzig (24) unterirdischen Infill- und Explorations-HQ-Diamantbohrlöchern (Durchmesser 63,5 Millimeter) mit einer Gesamtlänge von ca. 2.279 m, die von August 2025 bis Anfang September 2025 (siehe Tabelle 1), deren Untersuchungsergebnisse bis zum 1. Oktober 2025 eingegangen sind. Die Bohrungen wurden in einer Tiefe von 54 bis 114 m auf drei Fächern mit einem Abstand von 40 m durchgeführt (Abbildung 2). Ausgewählte Highlights der Photonenuntersuchungen umfassen:

· 45,24 Gramm pro Tonne (g/t) Gold (Au) über 3,0 m in Bohrung BMU-25-075, darunter:

o 233,92 g/t über 0,5 m und

o 35,19 g/t über 0,5 m

· 41,17 g/t über 2,1 m in BMU-25-065, darunter:-

o 142,56 g/t über 0,5 m und

o 19,20 g/t über 0,6 m und

o 5,88 g/t über 0,5 m

· 16,36 g/t über 4,6 m in BMU-25-079, einschließlich:

o 111,75 g/t auf 0,5 m und

o 25,03 g/t über 0,6 m und

o 5,17 g/t über 0,5 m

· 38,92 g/t über 1,5 m BMU-25-073, einschließlich:-

o 113,06 g/t über 0,5 m und

o 3,17 g/t über 0,5 m

· 9,87 g/t über 3,95 m in BMU-25-085, einschließlich:-

o 22,84 g/t über 0,6 m und

o 13,78 g/t über 0,85 m und

o 16,04 g/t über 0,5 m und

o 5,22 g/t über 0,5 m und

o 4,00 g/t über 0,5 m

· 5,67 g/t über 6,0 m in BMU-25-064, einschließlich:-

o 17,95 g/t über 0,5 m und

o 8,45 g/t über 1,0 m und

o 11,38 g/t über 0,5 m und

o 8,46 g/t über 0,5 m und

o 6,99 g/t über 0,5 m und

o 4,36 g/t über 0,5 m

· 7,06 g/t über 4,5 m in BMU-25-067, einschließlich:-

o 39,00 g/t über 0,5 m und

o 15,96 g/t über 0,5 m und

o 3,82 g/t über 0,5 m

· 8,97 g/t über 3,5 m in BMU-25-078, einschließlich:-

o 59,94 g/t über 0,5 m

· 9,18 g/t über 2,6 m in BMU-25-083, einschließlich:-

o 23,51 g/t über 0,5 m und

o 7,20 g/t auf 1,0 m und

o 7,87 g/t über 0,6 m

· 3,36 g/t über 7,0 m in BMU-25-071, einschließlich:-

o 14,78 g/t auf 0,5 m und

o 11,19 g/t über 0,5 m und

o 5,75 g/t über 0,5 m und

o 3,29 g/t über 0,5 m und

o 4,03 g/t über 0,5 m und

o 3,88 g/t über 0,5 m

Die vollständigen Untersuchungsergebnisse, einschließlich der geschätzten tatsächlichen Mächtigkeiten, sind in Tabelle 1 aufgeführt, und die Bohrlochpositionen und -ausrichtungen sind in Tabelle 2 aufgeführt. Intervalle, die durch Bohrungen nicht erfasst wurden, wurden mit einem Gehalt von Null bewertet. Bei den hochgradigen Untersuchungsergebnissen wurden keine Obergrenzen angewendet.

Abbildung1 : Karte der Lagerstätte des Goldprojekts Cariboo mit der Lage der Zone Lowhee und dem unterirdischen Zugang Cow Portal.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/81288/061025_DE_ODV_LZ-Infill-Update.001.jpeg

Abbildung2 : Lage und Überblick über die laufenden 13.000 Meter umfassenden Infill-Bohrungen.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/81288/061025_DE_ODV_LZ-Infill-Update.002.jpeg

Abbildung3 : Ausgewählte Highlights der Infill-Untertagebohrungen in der Zone Lowhee, Draufsicht.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/81288/061025_DE_ODV_LZ-Infill-Update.003.jpeg

Abbildung4 : Ausgewählte Highlights der Infill-Untertagebohrungen in der Zone Lowhee im Querschnitt nach Fächer.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/81288/061025_DE_ODV_LZ-Infill-Update.004.jpeg

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/81288/061025_DE_ODV_LZ-Infill-Update.005.jpeg

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/81288/061025_DE_ODV_LZ-Infill-Update.006.jpeg

Tabelle 1: Längengewichtete Untersuchungskomposite und Einzelproben >= 3,0 g/t für die Untertage-DD in der Zone Lowhee.

Bohrloch-ID Von (m) Bis (m) Länge (m) Au (g/t) Geschätzte tatsächliche Breite (m)

BMU-25-061 Keine signifikanten Untersuchungsergebnisse

BMU-25-062 72 72,5 0,5 4,87 0,41

81,3 81,8 0,5 13,70 0,41

BMU-25-063 Keine signifikanten Assays

BMU-25-064 56 62 6 5,67 5,75

Einschließlich 56 56,5 0,5 11,38

und 58 58,5 0,5 17,95

und 58,5 59 0,5 6,99

und 59,5 60 0,5 8,46

und 60 60,5 0,5 4,36

und 61 62 1 8,45

69 69,5 0,5 3,21 0,43

84,2 84,7 0,5 5,10 0,43

91,95 92,45 0,5 19,76 0,32

BMU-25-065 2,2 2,75 0,55 5,29 0,46

3,75 5,25 1,5 3,59 1,30

Einschließlich 4,65 5,25 0,6 6,98

10,7 12,2 1,5 4,19 1,36

Einschließlich 10,7 11,2 0,5 11,77

17,5 18 0,5 15,99 0,43

20,5 21,5 1 3,57 0,91

Einschließlich 21 21,5 0,5 6,64

41,05 41,6 1,1 4,44 0,48

48,1 49,6 1,5 6,61 1,44

Einschließlich 48,1 48,6 0,5 5,25

und 48,6 49,1 0,5 4,03

und 49,1 49,6 0,5 10,54

52,4 54,5 2,1 41,17 1,25

Einschließlich 52,4 52,9 0,5 5,88

und 52,9 53,4 0,5 142,56

und 53,4 54 0,6 19,20

BMU-25-066 16 16,5 0,5 3,51 0,47

54 54,5 0,5 6,67 0,47

75,7 76,2 0,5 4,83 0,47

BMU-25-067 0,7 2,7 2 3,63 1,29

Einschließlich 0,7 1,2 0,5 4,00

und 1,2 1,7 0,5 8,16

9 10 1 11,09 0,94

Einschließlich 9,5 10 0,5 21,74

16,5 21 4,5 7,06 4,23

Einschließlich 16,5 17 0,5 15,96

und 17,5 18 0,5 39,00

und 20,5 21 0,5 3,82

47,5 48 0,5 3,55 0,32

54,35 54,85 0,5 10,25 0,45

93,9 96,5 2,6 5,56 2,29

Einschließlich 93,9 94,4 0,5 14,37

und 94,4 94,9 0,5 4,59

und 95,9 96,5 0,6 7,67

BMU-25-068 11 12 1 6,86 0,95

Einschließlich 11,5 12 0,5 13,38

27 27,5 0,5 4,06 0,49

43 43,5 0,5 4,94 0,49

57,5 58 0,5 3,76 0,49

62,5 63 0,5 4,28 0,49

64 66 2 3,13 1,97

Einschließlich 65 65,5 0,5 5,40

und 65,5 66 0,5 3,39

BMU-25-069 0,7 1,2 0,5 13,40 0,43

16,5 19,65 3,15 3,48 3,12

Einschließlich 17,6 18,15 0,55 15,63

und 19,15 19,65 0,5 3,08

36 36,6 0,6 7,55 0,54

41,3 42,45 1,15 8,64 1,08

Einschließlich 41,85 42,45 0,6 14,98

47 50,3 3,3 3,63 3,10

Einschließlich 48,3 48,8 0,5 21,51

53 54 1 3,83 0,87

Einschließlich 53 53,5 0,5 3,37

und 53,5 54 0,5 4,29

88,15 89,15 1 5,13 0,94

Einschließlich 88,15 88,65 0,5 8,48

BMU-25-070 37,5 38 0,5 9,73 0,43

BMU-25-071 10,5 11,5 1 4,45 0,94

Einschließlich 10,5 11 0,5 4,08

und 11 11,5 0,5 4,83 0,47

46,5 47,5 1 4,23 0,94

Einschließlich 46,5 47 0,5 7,91 0,47

58,5 59 0,5 4,73 0,48

64 71 7 3,36 6,98

Einschließlich 64,5 65 0,5 11,19

und 65,5 66 0,5 3,29

und 67,5 68 0,5 4,03

und 68 68,5 0,5 5,75

und 69,5 70 0,5 3,88

und 70 70,5 0,5 14,78

79,5 80 0,5 4,92 0,49

BMU-25-072 0,2 0,7 0,5 6,53 0,48

64,5 65 0,5 12,27 0,49

83 84 1 4,22 0,87

Einschließlich 83 83,5 0,5 8,09

BMU-25-073 9,2 9,7 0,5 3,48 0,50

21,5 22 0,5 10,15 0,45

47,5 48 0,5 4,27 0,47

52,5 54 1,5 38,92 1,49

Einschließlich 52,5 53 0,5 3,17

und 53,5 54 0,5 113,06

BMU-25-074 26,85 27,35 0,5 4,63 0,50

BMU-25-074 37,1 38,6 1,5 5,35 1,30

Einschließlich 37,1 37,6 0,5 13,16

67,5 68 0,5 3,87 0,48

BMU-25-075 BMU-25-075 71,5 74,5 3 45,24 2,38

Einschließlich 72 72,5 0,5 233,92

und 73,5 74 0,5 35,19

BMU-25-076 12,8 13,3 0,5 19,24 0,45

BMU-25-077 27,05 27,55 0,5 10,96 0,50

41,15 41,65 0,5 29,90 0,45

43,85 45,35 1,5 3,34 1,50

Einschließlich 43,85 44,35 0,5 5,79

und 44,85 45,35 0,5 3,97

47,25 47,75 0,5 28,26 0,50

67 68 1 5,69 1,00

Einschließlich 67,5 68 0,5 10,99

BMU-25-078 BMU-25-078 27,85 31,35 3,5 8,97 3,17

Einschließlich 30,85 31,35 0,5 59,94

BMU-25-078 44,8 45,8 1 3,13 1,00

Einschließlich 45,3 45,8 0,5 4,32

BMU-25-079 BMU-25-079 28,1 28,6 0,5 39,84 0,35

BMU-25-079 85,2 89,8 4,6 16,36 3,98

Einschließlich 85,7 86,2 0,5 5,17

und 86,2 86,8 0,6 25,03

und 89,3 89,8 0,5 111,75

BMU-25-080 Keine signifikanten Assays

BMU-25-081 BMU-25-081 43,5 45,5 2 4,06 1,73

Einschließlich 43,5 44 0,5 7,89

und 44 44,5 0,5 7,00

66,5 67,2 0,7 6,75

BMU-25-082 Keine signifikanten Assays

BMU-25-083 BMU-25-083 1,35 2,5 1,15 3,40 1,06

Einschließlich 1,35 2 0,65 5,12

51,9 52,4 0,5 34,55 0,38

BMU-25-083 60,5 63,1 2,6 9,18 2,28

Einschließlich 61 62 1 7,20

und 62 62,5 0,5 23,51

und 62,5 63,1 0,6 7,87

BMU-25-085 56,6 57,1 0,5 26,70 0,41

BMU-25-085 69,45 73,4 3,95 9,87 3,58

Einschließlich 69,45 69,95 0,5 4,00

und 69,95 70,8 0,85 13,78

und 71,8 72,3 0,5 16,04

und 72,3 72,9 0,6 22,84

und 72,9 73,4 0,5 5,22

Tabelle 2: Untertage-DD-Kragenpositionen, Bohrlochausrichtungen und maximale Tiefen. Negative Neigungen zeigen nach unten.

Bohrloch-ID Standort im Bergwerk Ostkoordinate Nordwert Höhe Neigung Azimut Tiefe

(UTM z12N) (UTM z12N) (m) (m)

BMU-25-061 L1260-ORE-003-DBY-008 596468,7 5882768,6 1262,3 -35 125 114

BMU-25-062 L1260-ORE-003-DBY-004 596488,9 5882802,9 1261,0 -35 125 114

BMU-25-063 L1260-ORE-003-DBY-008 596468,4 5882768,8 1261,6 -25 125 102

BMU-25-064 L1260-ORE-003-DBY-004 596488,9 5882803,0 1260,2 -25 125 102

BMU-25-065 L1260-ORE-003-DBY-000 596510,0 5882837,7 1259,8 -35 125 114

BMU-25-066 L1260-ORE-003-DBY-004 596488,9 5882803,0 1259,8 -15 125 80

BMU-25-067 L1260-ORE-003-DBY-000 596510,1 5882837,6 1259,4 -25 125 102

BMU-25-068 L1260-ORE-003-DBY-004 596488,9 5882802,9 1259,3 -5 125 81

BMU-25-069 L1260-ORE-003-DBY-000 596510,1 5882837,6 1258,7 -14 125 96

BMU-25-070 L1260-ORE-003-DBY-008 596468,8 5882768,6 1261,2 -15 125 84

BMU-25-071 L1260-ORE-003-DBY-004 596489,1 5882802,9 1258,9 5 125 81

BMU-25-072 L1260-ORE-003-DBY-000 596510,1 5882837,6 1257,3 25 125 90

BMU-25-073 L1260-ORE-003-DBY-004 596489,1 5882802,8 1258,6 15 125 54

BMU-25-074 L1260-ORE-003-DBY-008 596468,8 5882768,5 1260,7 -5 125 81

BMU-25-075 L1260-ORE-003-DBY-004 596489,2 5882802,8 1258,2 25 125 90

BMU-25-076 L1260-ORE-003-DBY-004 596489,2 5882802,9 1258,0 35 125 99

BMU-25-077 L1260-ORE-003-DBY-008 596469,1 5882768,4 1260,4 5 125 81

BMU-25-078 L1260-ORE-003-DBY-008 596469,0 5882768,4 1260,1 15 125 84

BMU-25-079 L1260-ORE-003-DBY-000 596510,0 5882837,6 1257,0 35 125 99

BMU-25-080 L1260-ORE-003-DBY-004 596489,0 5882803,0 1257,7 45 125 114

BMU-25-081 L1260-ORE-003-DBY-008 596468,9 5882768,5 1259,8 25 125 90

BMU-25-082 L1260-ORE-003-DBY-000 596510,2 5882837,8 1256,8 45 125 114

BMU-25-083 L1260-ORE-003-DBY-008 596468,7 5882768,6 1259,6 35 125 99

BMU-25-085 L1260-ORE-003-DBY-008 596468,3 5882768,9 1259,8 45 125 114

ÜBER DIE LOWHEE-ZONE

Von 2017 bis 2018 wurden auf dem Barkerville Mountain geologische Kartierungen und geochemische Probenahmen durchgeführt, wobei die Lowhee Zone als vorrangiges Bohrziel identifiziert wurde.

Im Jahr 2019 wurden in der Lowhee Zone zwei südöstlich ausgerichtete stratigraphische und 22 nordwest-südöstlich ausgerichtete Bohrlöcher (8.337,0 m) gebohrt. Die Bohrungen identifizierten erfolgreich goldhaltige Quarz-Karbonat-Adern mit ähnlicher Ausrichtung wie an anderen Stellen des Cariboo Gold-Projekts. Die ersten 3D-geologischen Modellierungen und Ressourcenschätzungen wurden begonnen, und weitere Bohrungen wurden empfohlen.

Im Jahr 2020 wurden 24 nordwestlich ausgerichtete Diamantbohrlöcher (10.144,5 m) gebohrt. Der Schwerpunkt des Explorationsprogramms lag auf der Untersuchung der Ausdehnung der Mineralisierung entlang der Neigung und der nordöstlichen Streich Ausdehnung der Adern. Zu diesem Zeitpunkt wurde eine interne Ressourcenschätzung für die Lagerstätte Lowhee abgeschlossen, wobei weitere Bohrungen empfohlen wurden, um die Zuverlässigkeit zu verbessern.

Im Jahr 2021 wurden insgesamt 94 Diamantbohrlöcher (29.449,1 m) gebohrt. Der Schwerpunkt der Bohrungen lag auf der Abgrenzung und Infill-Modellierung von Adern im Abstand von 25 m. Zu diesem Zeitpunkt schloss Barkerville Gold Mines Ltd. eine Mineralressourcenschätzung ab und empfahl die Entnahme einer Massenprobe.

Im Jahr 2022 wurden insgesamt 27 Diamantbohrlöcher (6.563,90 m) gebohrt. Dieses Bohrprogramm hatte zwei Hauptziele. Das erste Ziel bestand darin, einen potenziellen Standort für eine Massenprobe zu füllen, um eine Kategorieumwandlung von angezeigt (25 m Abstand) zu gemessen (12,5 m Abstand) zu erreichen. Das zweite Ziel bestand darin, die modellierten Adern mit einem Abstand von 25 m weiter abzugrenzen und zu füllen.

Der Zugang zur Lowhee-Zone erfolgt über das Cow-Portal an der nordwestlichen Flanke des Barkerville Mountain ( Abbildung 1 und Abbildung 2 ). Der Bau des Cow-Portals wurde im vierten Quartal 2024 abgeschlossen, und die Entwicklung der unterirdischen Rampe in die Lowhee-Zone begann im ersten Quartal 2025. Seit Fertigstellung der Hauptzugangsrampe wurden innerhalb der Lagerstätte der Lowhee-Zone auf den Höhenlagen 1.290 und 1.260 etwa 350 m erschlossen. Die geschätzten wahrscheinlichen Mineralreserven für die Zone Lowhee umfassen 104.491 Unzen enthaltenes Gold (923.162 Tonnen mit einem Gehalt von 3,52 g/t Au) und entsprechen etwa 5 % des gesamten enthaltenen Goldes in den geschätzten wahrscheinlichen Mineralreserven für das Goldprojekt Cariboo.

ÜBER DAS CARIBOO-GOLD-PROJEKT

Das Cariboo-Goldprojekt ist ein genehmigtes Projekt im Machbarkeitsstadium, das sich zu 100 % im Besitz des Unternehmens befindet und im historischen Bergbaugebiet Wells-Barkerville im Zentrum von British Columbia (Kanada) liegt. Das Landpaket des Unternehmens umfasst eine Fläche von etwa 186.740 Hektar, 443 Mineralrechte und erstreckt sich über eine Länge von etwa 77 Kilometer mit vielversprechenden Explorationszielen, die sich von Nordwesten nach Südosten erstrecken. Ende 2024 wurden für das Projekt die Genehmigungen gemäß dem Bergbaugesetz und dem Umweltmanagementgesetz (British Columbia) erteilt, womit der Genehmigungsprozess für wichtige Genehmigungen erfolgreich abgeschlossen und der Status des Projekts als baureif gefestigt wurde.

Das Goldprojekt Cariboo verfügt über wahrscheinliche Mineralreserven von 2,07 Millionen Unzen enthaltenem Gold (17.815 kt mit einem Gehalt von 3,62 g/t Au), gemessene Mineralressourcen von 8.000 Unzen enthaltenem Gold (47 kt mit einem Gehalt von 5,06 g/t Au) angezeigte Mineralressourcen von 1,60 Millionen Unzen enthaltenem Gold (17.332 kt mit einem Gehalt von 2,88 g/t Au) und abgeleitete Mineralressourcen von 1,86 Millionen Unzen enthaltenem Gold (18.774 kt mit einem Gehalt von 3,09 g/t Au). Mineralressourcen werden ohne Mineralreserven ausgewiesen.

Technische Berichte

Die Informationen zum Cariboo-Goldprojekt und zur Machbarkeitsstudie 2025 zum Cariboo-Goldprojekt werden durch den technischen Bericht mit dem Titel NI 43-101 Technical Report, Machbarkeitsstudie für das Goldprojekt Cariboo, District of Wells, British Columbia, Kanada vom 11. Juni 2025 (mit Gültigkeitsdatum 25. April 2025) (der technische Bericht zu Cariboo) gestützt.

Um die Informationen im technischen Bericht zu Cariboo vollständig zu verstehen, sollten Leser den vollständigen Text des technischen Berichts zu Cariboo lesen, einschließlich aller darin enthaltenen Annahmen, Parameter, Einschränkungen, Begrenzungen und Methoden. Der technische Bericht ist als Ganzes zu lesen, und einzelne Abschnitte sollten nicht isoliert betrachtet oder als alleinige Grundlage herangezogen werden. Der technische Bericht wurde in Übereinstimmung mit National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101) erstellt und ist in elektronischer Form auf SEDAR+ (www.sedarplus.ca) und auf EDGAR (www.sec.gov) unter dem Emittentenprofil von Osisko Development sowie auf der Website des Unternehmens unter www.osiskodev.com verfügbar.

Qualifizierte Personen

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden von Eryn Doyle, P. Geo., Senior Exploration Manager von Osisko Development, einer qualifizierten Person im Sinne von NI 43-101, geprüft, verifiziert und genehmigt. Die Verifizierung umfasst Kernfotos und eine dreidimensionale Überprüfung der protokollierten Bohrlochdaten und Untersuchungsergebnisse gemäß den Standardverfahren des Unternehmens.

Qualitätssicherung (QA) – Qualitätskontrolle (QC)

Die Entnahme der gesamten Kernproben erfolgt in den Protokollierungsanlagen nach täglichen QAQC-Prüfungen auf Protokollierungs- und Probenahmefehler. Qualitätskontrollproben (QC) werden in regelmäßigen Abständen in den Probenstrom eingefügt, darunter auch Leerproben und Referenzmaterialien, um die Laborleistung zu überwachen. Die Proben werden verpackt, etikettiert und mit nummerierten Sicherheitssiegeln versiegelt.

Die Proben werden vom Spediteur direkt von den Protokollierungsanlagen zur Analyse-Einrichtung von MSALABS in Prince George, British Columbia, Kanada, transportiert, wo sie vorbereitet und analysiert werden. Die MSALABS-Einrichtung ist nach der Norm ISO/IEC 17025 für Goldanalysen akkreditiert, und alle Analysemethoden umfassen Qualitätskontrollmaterialien in festgelegten Intervallen mit festgelegten Datenakzeptanzkriterien. Die gesamte Probe wird getrocknet, zerkleinert und in versiegelte Behälter aufgeteilt. Die Goldanalyse erfolgt mittels Gammastrahlenanalyse unter Verwendung des Chrysos PhotonAssay (PA1408X). Die Proben werden mit Gammastrahlen beschossen, und das resultierende Signal wird an die Detektoren gesendet.

Alternativ werden Bohrkernproben zur Vorbereitung und Analyse an die Analyselabor von ALS Geochemistry in North Vancouver, British Columbia, geschickt. Die ALS-Einrichtung ist nach der Norm ISO/IEC 17025 für Goldanalysen akkreditiert, und alle Analysemethoden umfassen Qualitätskontrollmaterialien in festgelegten Intervallen mit festgelegten Datenakzeptanzkriterien. Die gesamte Probe wird zerkleinert, und 250 Gramm werden pulverisiert. Die Goldanalyse erfolgt durch 50-Gramm-Feuerprobe mit Atomabsorption (AAS) mit einer Untergrenze von 0,01 ppm und einer Obergrenze von 100 ppm. Proben mit Goldgehalten von mehr als 100 ppm werden mittels einer 1.000-Gramm-Feuerprobe mit Siebung erneut analysiert. Eine ausgewählte Anzahl von Proben wird außerdem mit einem 48-Element-Geochemiepaket mittels 4-Säure-Aufschluss, gefolgt von induktiv gekoppelter Plasma-Atomemissionsspektroskopie (ICP-AES) und induktiv gekoppelter Plasma-Massenspektroskopie (ICP-MS) analysiert.

ÜBER OSISKO DEVELOPMENT CORP.

Osisko Development Corp. ist ein nordamerikanisches Golderschließungsunternehmen, das sich auf ehemalige Bergbaulager in bergbaufreundlichen Rechtsgebieten mit großflächigem Potenzial konzentriert. Das Ziel des Unternehmens ist es, durch die Weiterentwicklung seines Flaggschiff-Projekts Cariboo Gold, das sich zu 100 % in seinem Besitz befindet und im Zentrum von British Columbia (Kanada) liegt, zu einem mittelständischen Goldproduzenten zu werden. Ergänzt wird die Projektpipeline durch das Tintic-Projekt im historischen Bergbaugebiet East Tintic in Utah (USA) und das Goldprojekt San Antonio in Sonora (Mexiko) – Brachflächen mit erheblichem Explorationspotenzial, umfangreichen historischen Bergbaudaten, Zugang zu bestehender Infrastruktur und qualifizierten Arbeitskräften. Die Strategie des Unternehmens besteht darin, attraktive, langlebige, sozial und ökologisch verantwortungsvolle Bergbauaktiva zu entwickeln und gleichzeitig das Entwicklungsrisiko zu minimieren und die Mineralressourcen zu vergrößern.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website unter www.osiskodev.com oder wenden Sie sich an:

Sean Roosen

Vorstandsvorsitzender und CEO

E-Mail: sroosen@osiskodev.com

Tel.: + 1 (514) 940-0685

Philip Rabenok

Vizepräsident, Investor Relations

E-Mail: prabenok@osiskodev.com

Tel.: + 1 (437) 423-3644

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

VORSICHTSHINWEIS BEZÜGLICH ZUKUNFTSGERICHTETER AUSSAGEN

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung können als zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und als zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze (zusammen zukunftsgerichtete Aussagen) angesehen werden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen erfordern naturgemäß, dass Osisko Development bestimmte Annahmen trifft, und beinhalten zwangsläufig bekannte und unbekannte Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind keine Garantien für die zukünftige Entwicklung. Wörter wie können, werden, würden, könnten, erwarten, glauben, planen, voraussehen, beabsichtigen, schätzen, fortsetzen, Ziel, Strategie oder die negativen oder vergleichbaren Begriffe sowie Begriffe, die üblicherweise in der Zukunftsform und im Konditional verwendet werden, sollen zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen. Die in zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Informationen basieren auf bestimmten wesentlichen Annahmen, die bei der Erstellung einer Schlussfolgerung oder einer Prognose oder Vorhersage zugrunde gelegt wurden, einschließlich der Annahmen, Einschränkungen, Begrenzungen oder Aussagen in Bezug auf die Aussichten der Exploration in der Lowhee-Zone und den Zielen außerhalb der derzeit definierten Mineralressourcen; die Ergebnisse (falls vorhanden) weiterer Explorationsarbeiten zur Definition und Erweiterung der Mineralressourcen; die Ergebnisse, den Zeitplan, den Nutzen und die Bedeutung des laufenden 13.000 Meter umfassenden Infill-Bohrprogramms (falls vorhanden); die Interpretation und Genauigkeit der beobachteten Kontinuität mit modellierten Aderzonen und geplanten Stollenformen; das Potenzial und die Aussichten für die Abgrenzung neuer Zonen und die Erweiterung bestehender Zonen; die Fähigkeit und der Zeitpunkt (falls überhaupt) zur Einbeziehung neuer Zonen in einen zukünftigen Abbauplan; die Fähigkeit und Nützlichkeit von Explorationsarbeiten (einschließlich Bohrungen) zur Information über Ressourcenmodellierung, Abbauplanung, Verfahren und Parameter für die Gestaltung von Produktionsstollen und den geeigneten Rasterabstand für zukünftige Infill-Bohrungen (falls überhaupt); die Möglichkeit und der Zeitpunkt (falls überhaupt) für die Durchführung künftiger zusätzlicher systematischer Infill-Bohrprogramme; die Interpretation und Genauigkeit der Strukturmodellierung und Annahmen in Bezug auf potenzielle Ressourcenausdehnungen (falls überhaupt); die Fähigkeit von Explorationsaktivitäten (einschließlich Bohrergebnissen), die Mineralisierung genau vorherzusagen; die Strategie und Ziele des Unternehmens in Bezug auf das Cariboo-Goldprojekt sowie seine anderen Projekte; die Annahmen, Einschränkungen und Begrenzungen in Bezug auf die Genehmigung des Cariboo-Goldprojekts; Annahmen, Einschränkungen und Parameter, die dem technischen Bericht zu Cariboo zugrunde liegen (einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Mineralressourcen, Mineralreserven, das Produktionsprofil, die Minenplanung und die Wirtschaftlichkeit des Projekts); die Ergebnisse des technischen Berichts zu Cariboo als Indikator für die Qualität und Robustheit des Goldprojekts Cariboo sowie andere Überlegungen, die unter den gegebenen Umständen als angemessen erachtet werden; die Fähigkeit des Unternehmens, die im technischen Bericht zu Cariboo dargelegten Schätzungen innerhalb des vorgesehenen Zeitrahmens zu erreichen (sofern überhaupt); die Fähigkeit, die im technischen Bericht zu Cariboo dargelegten Kapital- und Betriebskosten zu erreichen (sofern überhaupt); die Fähigkeit, der Fortschritt und der Zeitplan in Bezug auf die Vorbereitungsarbeiten in Cariboo, einschließlich des 13.000 Meter umfassenden Infill-Bohrprogramms; der geplante Arbeitsplan und die geplanten Aktivitäten im Cariboo-Goldprojekt sowie deren Zeitplan, Umfang und Ergebnisse und die damit verbundenen Kosten; die potenziellen Auswirkungen von Zöllen und anderen Handelsbeschränkungen (falls vorhanden); die Umwandlung der Mineralressourcenkategorie; die zukünftige Entwicklung und der Betrieb des Goldprojekts Cariboo; die Einschätzung des Managements hinsichtlich historischer Trends, aktueller Bedingungen und erwarteter zukünftiger Entwicklungen; die Verwendbarkeit und Bedeutung historischer Daten, einschließlich der Bedeutung des Bezirks, in dem sich früher produzierende Minen befanden; zukünftige Bergbauaktivitäten; die Ergebnisse (falls vorhanden) weiterer Explorationsarbeiten zur Definition und Erweiterung der Mineralressourcen; die Fähigkeit von Explorationsarbeiten (einschließlich Bohrungen und Probenahmen), die Mineralisierung genau vorherzusagen; die Fähigkeit des Unternehmens, die Mineralressourcen über die aktuellen Mineralressourcenschätzungen hinaus zu erweitern; die Fähigkeit des Unternehmens, seine Explorations- und Erschließungsziele für seine Projekte innerhalb des vorgesehenen Zeitrahmens und innerhalb der erwarteten Kosten (falls vorhanden) zu erreichen; die fortlaufende Erschließung der Lagerstätten auf den Grundstücken des Unternehmens; die Nachhaltigkeit und die Umweltauswirkungen des Betriebs auf den Grundstücken des Unternehmens; die Goldpreise; die Kosten, die für die Weiterentwicklung der Grundstücke des Unternehmens erforderlich sind; die Fähigkeit, sich an Veränderungen der Goldpreise, Kostenschätzungen und Schätzungen der geplanten Explorations- und Erschließungsausgaben anzupassen; die Rentabilität (wenn überhaupt) der Geschäftstätigkeit des Unternehmens; der weiterhin definierte und verständliche regulatorische Rahmen sowie andere Überlegungen, die unter den gegebenen Umständen als angemessen erachtet werden, und alle anderen Informationen in dieser Mitteilung, die keine historischen Fakten darstellen, können zukunftsgerichtete Informationen sein. Osisko Development hält seine Annahmen auf der Grundlage der derzeit verfügbaren Informationen für angemessen, weist den Leser jedoch darauf hin, dass seine Annahmen bezüglich zukünftiger Ereignisse, von denen viele außerhalb der Kontrolle von Osisko Development liegen, sich letztendlich als unrichtig erweisen können, da sie Risiken und Ungewissheiten unterliegen, die Osisko Development und sein Geschäft beeinflussen. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten zählen unter anderem Risiken im Zusammenhang mit Genehmigungen durch Dritte, einschließlich der Erteilung von Genehmigungen durch Regierungen, Kapitalmarktbedingungen und die Fähigkeit des Unternehmens, zu für das Unternehmen akzeptablen Bedingungen Kapital für die geplante Exploration und Erschließung seiner Grundstücke zu beschaffen; die Fähigkeit, den laufenden Betrieb und die Exploration fortzusetzen; der regulatorische Rahmen und das Vorhandensein von Gesetzen und Vorschriften, die Beschränkungen für den Bergbau auferlegen können; Fehler in der geologischen Modellierung des Managements; den Zeitpunkt und die Fähigkeit des Unternehmens, die erforderlichen Genehmigungen und Zulassungen zu erhalten und aufrechtzuerhalten; die Ergebnisse der Explorationsaktivitäten; Risiken im Zusammenhang mit Explorations-, Erschließungs- und Bergbauaktivitäten; das globale Wirtschaftsklima; Schwankungen der Metall- und Rohstoffpreise; Schwankungen auf den Devisenmärkten; Verwässerung; Umweltrisiken; sowie Maßnahmen von Gemeinden, Nichtregierungsorganisationen und Regierungen und die Auswirkungen von Maßnahmen von Interessengruppen. Osisko Development ist zuversichtlich, dass im Zusammenhang mit den erhaltenen Genehmigungen gemäß dem BC Mines Act und dem Environmental Management Act für das Cariboo-Goldprojekt ein solider Konsultationsprozess durchgeführt wurde, und setzt seine aktiven Konsultationen und den Dialog mit indigenen Völkern und Interessengruppen fort. Zwar kann jede Partei eine gerichtliche Überprüfung der Entscheidung bezüglich der Genehmigungen gemäß dem BC Mines Act und/oder dem Environmental Management Act beantragen, das Unternehmen geht jedoch nicht davon aus, dass eine solche Überprüfung, sollte sie stattfinden, seine Fähigkeit beeinträchtigen würde, den Bau und Betrieb des Cariboo-Goldprojekts gemäß den genehmigten Genehmigungen gemäß dem BC Mines Act und dem Environmental Management Act fortzusetzen. Leser werden dringend gebeten, die Angaben unter der Überschrift Risikofaktoren im Jahresinformationsformular des Unternehmens für das am 31. Dezember 2024 endende Geschäftsjahr sowie den Jahresabschluss und den MD&A für das am 31. Dezember 2024 endende Geschäftsjahr und das am 30. Juni 2025 endende Quartal, die auf SEDAR+ (www.sedarplus.ca) unter dem Emittentenprofil von Osisko Development und auf der EDGAR-Website der SEC (www.sec.gov) veröffentlicht wurden, um weitere Informationen zu den Risiken und anderen Faktoren zu erhalten, denen das Unternehmen, seine Geschäftstätigkeit und sein Betrieb ausgesetzt sind. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf der Grundlage der zum Zeitpunkt der Veröffentlichung verfügbaren Informationen angemessen sind, kann keine Gewähr für zukünftige Ergebnisse, Aktivitäten und Erfolge übernommen werden. Das Unternehmen lehnt jede Verpflichtung zur Aktualisierung zukunftsgerichteter Aussagen ab, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Zukunftsgerichtete Aussagen sind keine Garantien für die zukünftige Entwicklung, und es kann nicht garantiert werden, dass diese zukunftsgerichteten Aussagen sich als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen.

