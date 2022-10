Osisko meldet Rekord bei den vorläufigen Auslieferungen, Umsatz und Cash-Marge für Q3 2022

Montréal, 11. Oktober 2022 – Osisko Gold Royalties Ltd. (das Unternehmen“ oder Osisko“) (OR: TSX & NYSE – www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/osisko-gold-royalties-ltd/) freut sich, ein Update zu den Lieferungen im dritten Quartal 2022, zu den Einnahmen, zur Cash-Marge und zu den jüngsten Fortschritten bei den Vermögenswerten seines Lizenz- und Streamsegmenten bekannt zu geben.

VORLÄUFIGE ERGEBNISSE DES DRITTEN QUARTALS 2022

Osisko erwirtschaftete im dritten Quartal 2022 etwa 23.850 zurechenbare Unzen Goldäquivalent1 („GEOs“), eine Rekordmenge für das Unternehmen seit seiner Gründung im Jahr 2014. Osisko verzeichnete im dritten Quartal vorläufige Einnahmen aus Royalties und Streams in Höhe von 53,7 Millionen C$ und vorläufige Umsatzkosten (ohne Abraum) in Höhe von 4,4 Millionen C$, was zu einer Rekord-Cash-Marge2 von etwa 49,3 Millionen C$ (oder 92 %) führte.

Im dritten Quartal kaufte Osisko im Rahmen seines NCIB-Programms insgesamt 1,3 Millionen Stammaktien für 16,5 Millionen C$ (durchschnittlicher Kaufpreis pro Aktie von 12,77 C$) zur Löschung.

Sandeep Singh, Präsident und CEO von Osisko, kommentierte: „Wir freuen uns, dass wir im 3. Quartal ein weiteres Quartal mit Rekordlieferungen, -umsätzen und einer Cash-Marge erlebt haben. Diese Rekorde wurden erzielt, obwohl die Mine Eagle noch immer auf eine stabile Produktion hinarbeitet, der Goldpreis im Quartalsvergleich durchschnittlich 142 US$ pro Unze niedriger war und das Gold-Silber-Preis-Verhältnis, das zur Umrechnung von Silberlieferungen in GEOs verwendet wird, deutlich höher war. Das höhere Gold-Silber-Preis-Verhältnis, das sich inzwischen etwas abgeschwächt hat, führte dazu, dass die GEOs im dritten Quartal um etwa 850 Unzen geringer ausfielen als erwartet. Wir glauben, dass unsere Anlagen in der Lage sind, das Jahr mit einem anhaltenden Aufschwung zu beenden und das untere Ende unserer Prognose zu erreichen, wobei weitere Steigerungen bei den Kernanlagen im Jahr 2023 erwartet werden.

Außerdem freuen wir uns, Herrn Rob Krcmarov in unserem Verwaltungsrat begrüßen zu dürfen. Dies steht im Einklang mit unserem Board-Erneuerungsprozess, bei dem seit Anfang 2020 sechs neue Mitglieder in das Board aufgenommen wurden. Rob Krcmarov bringt unvergleichliches Fachwissen in den Bereichen Geologie und Bergbautransaktionen mit und verfügt über Beziehungen und Kenntnisse über Anlagen auf der ganzen Welt. Er wird eine unschätzbare Bereicherung für das Unternehmen sein.“

Osisko wird mit der Veröffentlichung der Ergebnisse für das dritte Quartal 2022 nach Börsenschluss am Mittwoch, dem 9. November 2022, gefolgt von einer Telefonkonferenz am Donnerstag, dem 10. November um 10 Uhr ET, vollständige Produktions- und Finanzdetails bekannt geben. Weitere Einzelheiten finden Sie am Ende dieser Pressemitteilung.

ERNENNUNG DES VERWALTUNGSRATS

Osisko freut sich, die Ernennung von Herrn Rob Krcmarov in sein Board of Directors bekannt zu geben. Herr Krcmarov ist eine renommierte internationale Bergbau-Führungskraft mit über 32 Jahren Erfahrung im Rohstoffsektor. Herr Krcmarov ist vor kurzem als Executive Vice President of Exploration and Growth bei Barrick Gold Corporation („Barrick“) in den Ruhestand getreten. Während seiner Zeit bei Barrick durchlief er von 1988 bis 2021 mehrere leitende Positionen und baute eine außergewöhnliche Kompetenz in der globalen Exploration auf, die sich über fünf Kontinente und mehr als 20 Länder erstreckte.

Herr Krcmarov besitzt einen Bachelor of Science der Universität Adelaide (1986), einen Honours Degree der Universität Adelaide (1987) und einen Master of Economic Geology der Universität Tasmanien (1995). Er war Mitpreisträger des Thayer-Lindsley-Preises des PDAC für die internationale Mineralienentdeckung des Jahres 2014.

PORTFOLIO-UPDATE

Canadian Malartic Update

Am 27. Juli meldete Agnico Eagle Mines Limited („Agnico Eagle“), dass die untertägigen Erschließungs- und Oberflächenbauaktivitäten planmäßig verlaufen und die erste vorkommerzielle Produktion bei Odyssey gegen Ende des ersten Quartals 2023 erwartet wird. Am 11. August meldete Agnico Eagle, dass in der ersten Hälfte des Jahres 2022 685 Meter der unterirdischen Erschließung und 2.622 Meter der seitlichen Erschließung abgeschlossen wurden. Die Rampe hat nun eine Tiefe von 380 Metern unter der Oberfläche erreicht.

Die Canadian Malartic Partnership hat 23,8 Millionen $ für 136.800 Meter Explorations- und Konversionsbohrungen im Jahr 2022 budgetiert. Zwanzig Bohrer sind aktiv, wobei vier Untertagebohrer Infill-Bohrungen auf der Lagerstätte Odyssey South durchführen, zwölf Oberflächenbohrer sich auf Infill-Bohrungen und die Erweiterung der Lagerstätte East Gouldie konzentrieren und vier Bohrer in der regionalen Exploration tätig sind. Die jüngsten Bohrungen haben die Lagerstätte East Gouldie in westlicher Richtung um etwa 225 Meter und in östlicher Richtung in der Tiefe um etwa 500 Meter auf mehr als 1.700 Meter ab dem aktuellen Umriss der Mineralressourcen erweitert.

Ein jüngstes Explorationshighlight ist das Bohrloch MEX22-231, das in der westlichen Erweiterung der Lagerstätte East Gouldie, etwa 225 Meter westlich des aktuellen Mineralressourcenplans, 1,8 g/t Gold auf 62,9 Metern in 1.580 Metern Tiefe ergab. Dieser Abschnitt liegt etwa auf halbem Weg zwischen der Lagerstätte East Gouldie und der Zone Norrie im Westen und zeigt das Potenzial von East Gouldie, mit anderen Mineralbeständen in den mineralisierten Zonen Norrie und South Sladen in Verbindung zu treten, die noch nicht als Mineralressourcen klassifiziert sind (Abbildung 1).

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/67765/11102022_DE_OR_20-2022 OCTOBER_11_EN_ Asset_de.001.png

Abbildung 1: Mine Canadian Malartic – zusammengesetzter Längsschnitt

Während einer kürzlich abgehaltenen Bergbaukonferenz in Colorado äußerte der Executive Chairman von Yamana Gold Inc. die Überzeugung, dass die Odyssey-Mine das strategische Potenzial hat, 1 Million Unzen Gold pro Jahr zu produzieren, mit einer Minenlebensdauer, die voraussichtlich bis in die 2040er Jahre und darüber hinaus andauern wird, was sie zu einer der besten Edelmetallminen weltweit machen würde.

Mantos Blancos Update (100% Silberstream)

Im August gab Capstone Copper Corp. („Capstone“) bekannt, dass sich das Unternehmen in seiner Mine Mantos Blancos in Chile dem Copper Mark verpflichtet hat. Das Copper Mark ist ein Rahmenwerk zur Förderung verantwortungsvoller Produktionspraktiken und zum Nachweis des Engagements der Branche für die Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung.

Das Mantos-Blancos-Konzentrator-Debottlenecking-Projekt läuft auf die Auslegungskapazität hoch und wird voraussichtlich im dritten Quartal 2022 die angestrebten Durchsatzraten und Gewinnungsraten erreichen . Eine Machbarkeitsstudie, die das Potenzial für eine Erweiterung des Durchsatzes von 7,3 Mio. tpa auf 10,0 Mio. tpa analysiert, wird voraussichtlich im 4.

Victoria Gold Updates (5% NSR Royalty)

Am 4. Oktoberth meldete Victoria Gold Corp. („Victoria“), dass die Produktion im dritten Quartal mit 50.028 Unzen Gold niedriger als erwartet ausgefallen ist, da Victoria weiterhin daran arbeitet, einen stabilen Durchsatz zu erreichen. Am 29. September kam es zu einem Ausfall des 1,5 km langen Überlandförderers, der das Erz von der Brecheranlage zur Haufenlaugungsanlage transportiert, wodurch ein Austausch des Bandes erforderlich wurde. Victoria geht davon aus, dass der Brech-, Förder- und Stapelbetrieb für 2 bis 3 Wochen unterbrochen sein wird. Ohne den Ausfall des Förderbandes wäre die Mine auf dem besten Weg, das untere Ende ihrer Prognose zu erreichen.

Am 7. September meldete Victoria Bohrergebnisse zur Erweiterung der Lagerstätte Eagle westlich der bestehenden Grube. Zu den Highlights zählen 72,3 Meter mit 1,14 g/t Gold und 240,3 Meter mit 0,63 g/t Gold. Die aussagekräftigen Abschnitte mit kontinuierlicher Goldmineralisierung im Stil von Eagle entlang des Streichens der Lagerstätte Eagle haben eine mineralisierte Streichlänge von über 500 Metern ab der Grubengrenze von Eagle hinzugefügt. Die diesjährigen Bohrergebnisse werden voraussichtlich im ersten Quartal 2023 in eine aktualisierte Mineralressource für Eagle Gold einfließen.

Am 15. September meldete Victoria eine erste Ressource für die Lagerstätte Raven, die 15 Kilometer von der Goldmine Eagle entfernt liegt. Die abgeleitete Ressource umfasst 20 Millionen Tonnen mit 1,67 g/t Gold für 1,07 Millionen Unzen, die im Rahmen eines Tagebauszenarios definiert wurden (Abbildung 2). Victoria hat Ende Mai mit seinem Explorationsprogramm 2022 bei Dublin Gulch begonnen und verfügt derzeit über vier Bohrgeräte vor Ort, mit denen über 20.000 Meter Bohrungen in 76 Löchern durchgeführt wurden. Der Schwerpunkt dieser Kampagne liegt auf Raven, wo der Fußabdruck der mineralisierten Abschnitte um etwa 325 Meter östlich der bei den Bohrungen im Jahr 2021 definierten Ausdehnungen erweitert wurde.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/67765/11102022_DE_OR_20-2022 OCTOBER_11_EN_ Asset_de.002.png

Abbildung 2: Idealisierter Längsschnitt der Rabengrube und MRE-Grenzen

Lamaque (1% NSR-Lizenzgebühr)

Am 3. Oktober veröffentlichte Eldorado Gold Corporation („Eldorado“) ein Explorations-Update, das auch Ergebnisse bei Lamaque enthält. Die Bohrungen zur Ressourcenerweiterung bei Ormaque haben sich in diesem Jahr auf über 16 Kilometer belaufen. Die Bohrungen haben sowohl Erweiterungen bekannter mineralisierter Zonen als auch neue Zonen außerhalb der aktuellen Ressourcen identifiziert. Zu den bemerkenswerten Ergebnissen zählen 2,0 Meter mit 30,6 g/t Gold, was einer Erweiterung der aktuellen Ressource um 50 Meter entspricht, 1,75 Meter mit 16,8 g/t Gold, was einer Erweiterung um 270 Meter westlich der aktuellen Ressource entspricht, sowie 4,0 Meter mit 13,2 g/t Gold, was eine neue mineralisierte Linse etwa 180 Meter unterhalb der aktuellen Ressource darstellt.

Das Explorationsstollenprojekt Ormaque wurde Anfang Juli planmäßig abgeschlossen, wodurch unterirdische Plattformen für weitere Bohrungen in der Lagerstätte geschaffen wurden. Die Bohrungen zur Ressourcenumwandlung aus dem Stollen begannen im Juni und werden voraussichtlich etwa 28 Kilometer Bohrungen umfassen, die im Laufe der Jahre 2022 und 2023 abgeschlossen werden sollen und die oberen zwei Drittel der Lagerstätte Ormaque zum Ziel haben. Die Teilergebnisse werden in das Mineralreserven- und Mineralressourcen-Update 2023 des Unternehmens einfließen.

Aktualisierung der CSA-Transaktionen

Am 6. September gab die Metals Acquisition Corp. („MAC“) bekannt, dass sie vom australischen Foreign Investment Review Board („FIRB“) die Genehmigung für die geplante Übernahme der CSA-Kupfermine in New South Wales, Australien, erhalten hat. MAC ist dabei, die erforderlichen behördlichen Berichtsanforderungen und die damit verbundenen Finanzierungsvereinbarungen zu erfüllen, um die Übernahme abzuschließen.

Osisko Bermuda Limited (OBL“), eine hundertprozentige Tochtergesellschaft des Unternehmens, hat mit MAC ein Abkommen über einen Silberstrom geschlossen, um MAC den Erwerb der Mine CSA zu erleichtern. Der Abschluss des Silberstroms hängt unter anderem davon ab, dass MAC eine ausreichende Finanzierung für den Abschluss der Akquisition erhält.

Osisko Development Corp. Aktualisierung

Osisko Development Corp. („ODV“) begann im Frühjahr 2019 mit einem Umweltprüfungsverfahren für das Goldprojekt Cariboo („Cariboo“). Cariboo hat mehrere Meilensteine in Bezug auf die Genehmigung erreicht und der Erhalt des EA-Zertifikats wird für das erste Quartal 2023 erwartet. Eine Machbarkeitsstudie für das Projekt soll bis Ende 2022 abgeschlossen werden.

In der Mine Trixie in Utah wird der Testabbau fortgesetzt. In diesem Jahr wurden innerhalb der Strukturen T2 und T4 auf einer Streichlänge von insgesamt 200 Metern 703 Proben entnommen. Einige der hochgradigen Highlights beinhalten 2.724 g/t Au und 215 g/t Ag auf 1,68 Metern, einschließlich 14.883 g/t Au und 1.153 g/t Ag auf 0,30 Metern. Die Explorationen im Jahr 2022 werden das Potenzial der Strukturen T2 und T4 sowie der Stockwork-Zonen zum Ziel haben. Die Explorationsphase 2 wird die Bohrungen und Stollenbohrungen östlich der Mine Trixie entlang der Struktur T2 auf einer Streichlänge von 1 Kilometer und bis in eine Tiefe von 300 Metern fortsetzen.

ODV strebt bis Ende 2022 eine erste Ressource auf Trixie an. Der Oberflächenabbau soll bis zum 2. Quartal 2023 abgeschlossen sein. Alle Genehmigungen liegen vor und die Zufahrtsstraßen an der Oberfläche sowie der Aushub des Portals wurden bereits abgeschlossen. Der Abbau wird den Abbau von T4-Material mit höheren Tonnagen und die weitere Erschließung der unteren Ebenen der Mine Trixie ermöglichen.

Während ODV davon ausgeht, dass die endgültigen Genehmigungen für den Vollbetrieb bei San Antonio in naher Zukunft erteilt werden, wird die Goldproduktion in kleinem Maßstab durch Auslaugung der oberirdischen Halde auf dem Projekt fortgesetzt. Am 30. Juni 2022 gab ODV eine erste Ressourcenschätzung bei San Antonio bekannt, die 14,9 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 1,2 g/t Gold für 576.000 Unzen Gold in der angezeigten Ressourcenkategorie sowie 16,6 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 1,0 g/t Gold für 544.000 Unzen Gold in der abgeleiteten Ressourcenkategorie umfasst. San Antonio hat das Potenzial, ein Goldprojekt im Tagebau mit Haufenlaugung und geringem Abbau zu beherbergen; ODV hat auf dem Projekt im Jahr 2021 27.000 Meter gebohrt und eine Mineralisierung über eine Streichlänge von 10 Kilometern identifiziert.

Windfall Resourcenupdate (2-3% NSR Royalty)

Am 30. August meldete Osisko Mining Inc. eine aktualisierte Mineralressourcenschätzung. Gemessene und angezeigte Ressourcen enthielten 11,1 Millionen Tonnen mit 11,4 g/t Gold für 4,2 Millionen Unzen und abgeleitete Ressourcen von 12,3 Millionen Tonnen mit 8,4 g/t Gold für 3,3 Millionen Unzen. Die gemessenen und angezeigten Unzen stiegen seit der letzten Schätzung um 26 % und die Lagerstätte Lynx enthält nun 65 % der Mineralressourcen. Die dritte Großprobe wurde entnommen und zu Testzwecken transportiert; die Ergebnisse werden im Oktober erwartet. Eine Machbarkeitsstudie für das Projekt Windfall wird bis Jahresende erwartet.

AK-Lagerstätte (2% NSR-Lizenzgebühr)

Am 27. Juli meldete Agnico Eagle, dass eine Bewertung der Lagerstätte AK als potenzielle Erzquelle für die Mine Macassa im Gange ist. Vorbehaltlich des Ergebnisses der Studie könnte das AK-Erz die Mühlenbeschickung bei Macassa bereits im Jahr 2024 ergänzen.

Die unterirdische Rampe bei Macassa wurde seit Jahresbeginn um 615 Meter erweitert (von einem geplanten Explorationsstollen von 984 Metern). Zwei Bohrer waren unter Tage aktiv und haben in 24 Löchern 3.068 Meter gebohrt. Der Schwerpunkt dieser Bohrungen lag auf Infill-Bohrungen in den höhergradigen Bereichen der Lagerstätte. Zu den bedeutenden Abschnitten, die bis dato gefunden wurden, zählen 14,1 g/t Gold auf 6,5 Metern und 23,9 g/t Gold auf 2 Metern. Ein Oberflächenbohrprogramm ist auch bei AK im Gange; zwei Bohrgeräte haben im zweiten Quartal 2022 10.136 Meter zurückgelegt. Die bisherigen Ergebnisse haben die Mächtigkeit der Gehalte im Kern der Zone bestätigt. Zu den Highlights der Bohrungen zählen 9,0 g/t Gold auf 9,2 Metern und 8,7 g/t Gold auf 7,6 Metern. Das Oberflächenbohrprogramm wird voraussichtlich insgesamt etwa 17.000 Meter umfassen und wurde im September 2022 abgeschlossen. Agnico Eagle veröffentlichte Abschnitte, die den Standort und das Potenzial der Zone AK veranschaulichen (Abbildung 3 und Abbildung 4).

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/67765/11102022_DE_OR_20-2022 OCTOBER_11_EN_ Asset_de.003.png

Abbildung 3: Komposit-Längsschnitt der Mine Macassa und der AK-Lagerstätte

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/67765/11102022_DE_OR_20-2022 OCTOBER_11_EN_ Asset_de.004.png

Abbildung 4: AK-Lagerstätte Längsschnitt

Upper Beaver (2% NSR Royalty)

Am 11. August meldete Agnico Eagle, dass im Rahmen des Konversionsbohrprogramms bei Upper Beaver mehrere Ziele erreicht wurden, die der technischen Bewertung und der für 2023 erwarteten Aktualisierung der Mineralreserven und Ressourcen zugute kommen werden. Unter anderem füllten die jüngsten Bohrungen Lücken im östlichen Teil des mineralisierten Korridors der Footwall Zone, der sich zwischen 800 und 1.000 Metern unterhalb der Oberfläche befindet. Zu den wichtigsten Abschnitten gehören 16,7 g/t Gold auf 7 Metern und 12,4 g/t Gold auf 9 Metern. Es wird erwartet, dass die Mineralressourcen in diesem neu gebohrten Lückenbereich, über den zuvor keine Informationen verfügbar waren, erhöht werden. Darüber hinaus boten alle Bohrlöcher, die auf die Lückenbereiche der Footwall-Zone abzielten, die Möglichkeit, weitere Bohrabschnitte in der Porphyr-Hauptzone zu bohren, wobei ein Abschnitt mit 5,0 g/t Gold auf 14,1 Metern besonders hervorzuheben ist.

Nachdem die Bohrungen zur Ressourcenumwandlung abgeschlossen sind, hat sich der Schwerpunkt der Bohrungen bei Upper Beaver außerhalb der Mineralressourcen verlagert, um Gebiete mit potenziellem zukünftigem Wachstum zu identifizieren; zwei Gebiete liefern bereits viel versprechende Ergebnisse. Ungefähr 500 Meter östlich der Hauptlagerstätte Upper Beaver wurden Adern und Alterationen durchschnitten, die für die bei Upper Beaver beobachtete Mineralisierung typisch sind; die Ergebnisse ergaben 3,6 g/t Gold und 1,1 % Kupfer auf 1,2 Metern. Nachfolgende Bohrungen ergaben 11,3 g/t Gold und 0,1 % Kupfer auf 0,7 Metern; weitere Bohrungen sind im Gange, um diese neue Entdeckung zu bewerten.

Eine neue Mineralisierung wurde auch 800 Meter nordwestlich der Hauptlagerstätte Upper Beaver durchschnitten, einschließlich 11,5 g/t Gold auf 5,5 Metern und 51,5 g/t Gold auf 5,2 Metern. Diese Mineralisierung wird als eine mögliche verkrümmte und versetzte Erweiterung der bekannten Basaltzone North interpretiert. Die Explorationsbohrungen sind im Gange, um die Geometrie dieser neuen Mineralisierung zu definieren (Abbildung 5).

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/67765/11102022_DE_OR_20-2022 OCTOBER_11_EN_ Asset_de.005.png

Abbildung 5: Oberer Biber-Verbund-Längsschnitt

Casino (2,75% NSR-Lizenzgebühr)

Western Copper and Gold Corporation („WRN“) ist an mehreren Fronten des Casino-Projekts aktiv. Ein Teil der bestehenden Zufahrtsstraße wird mit Mitteln in Höhe von 130 Millionen C$ von der Bundes- und der Yukon-Regierung ausgebaut. In Zusammenarbeit mit Rio Tinto hat WRN metallurgische und geotechnische Bohrungen, Bohrungen zur Ressourcenbestätigung, Bodenproben östlich und südlich der Hauptlagerstätte sowie 1.600 Meter Explorationsbohrungen auf neuen Zielen durchgeführt. WRN arbeitet weiterhin mit den First Nations und den Interessenvertretern der Gemeinden zusammen, um das Casino im Hinblick auf die Einreichung einer umweltbezogenen und sozioökonomischen Erklärung im Jahr 2023 voranzubringen.

Wharekirauponga (WKP) (2% NSR-Lizenzgebühr)

OceanaGold Corporation („Oceana“) investiert 10 Millionen US$ in Explorationsbohrungen auf seinem äußerst viel versprechenden Projekt WKP und ist der Ansicht, dass das Projekt das Potenzial hat, ein Tier-1-Asset zu werden. WKP beherbergt derzeit eine angezeigte Ressource von 640 Koz Gold mit 13,5 g/t und abgeleitete Ressourcen von 700 Koz Gold mit 9,5 g/t. Oceana beabsichtigt, die angezeigte Ressource auf 1 Million Unzen Gold zu erhöhen, um eine Vormachbarkeitsstudie im Jahr 2023 durchzuführen. Oceana plant einen 6 km langen Abstieg zum Zentrum der Lagerstätte, um das mineralisierte Material zur 10 km entfernten Verarbeitungsanlage Waihi zu transportieren.

Hermosa Budget erweitert (1% NSR Royalty)

In seinem Jahresbericht 2022 hob South32 Limited („South32“) hervor, dass die Wachstumsausgaben beim Hermosa-Projekt in Arizona voraussichtlich um 193 Millionen US$ auf 290 Millionen US$ steigen werden. Die Investitionen in die Infrastruktur werden die Entwässerung des kritischen Pfades und die Fortschrittsstudien für die Lagerstätte Taylor unterstützen, bevor Mitte 2023 eine endgültige Investitionsentscheidung getroffen werden soll. Nach der Entscheidung der US-Regierung, sich auf den Defense Production Act zu berufen, der die Produktion von kritischen Metallen, einschließlich Mangan, unterstützt, prüft South32 Optionen, um die Vormachbarkeitsstudie für die Lagerstätte Clark zu beschleunigen.

Patriot Battery Metals (2% NSR-Lizenzgebühr auf Lithium)

Am 31. August meldete Patriot Battery Metals („Patriot“) einige der stärksten lithiummineralisierten Abschnitte seiner bisherigen Bohrkampagne auf dem Grundstück Corvette in der Region James Bay in Québec. Die Ergebnisse beinhalten 1,65 % Li2 O auf 159,7 Metern in Bohrloch CV22-042, einschließlich 4,12 % Li2 O auf 9,0 Metern und 3,07 % Li2 O auf 18 Metern. Mit Stand vom 24. August wurden im Rahmen der Bohrkampagne 2022 insgesamt 15.497 Meter auf 53 Bohrlöchern abgeschlossen; bei 19 Bohrlöchern stehen die Ergebnisse noch aus. Die Lagerstätte ist in Richtung Osten, Westen und in der Tiefe weiterhin offen.

WEITERE HIGHLIGHTS

1) Calibre Mining meldete die Ergebnisse seines 50 Kilometer langen Bohrprogramms bei der Mine Pan, einschließlich 3,35 g/t Gold auf 18 Metern beim Ziel Black Stallion und 0,8 g/t Gold auf 47 Metern beim Ziel Pegasus (4 % NSR-Lizenzgebühr).

2) Group 6 Metals gab bekannt, dass die Bauarbeiten an seinem Wolframprojekt Dolphin (1,5 % GRR-Lizenzgebühr) planmäßig voranschreiten und die erste Produktion im ersten Quartal 2023 erfolgen soll.

3) O3 Mining Inc. meldete die Ergebnisse einer PFS für das Projekt Marban, die eine durchschnittliche Jahresproduktion von 161 Unzen Gold über eine Minenlebensdauer von ca. 10 Jahren ab 2026 (0,435 % bis 2 % NSR-Lizenzgebühr) aufzeigen.

4) Osisko Metals veröffentlichte die Ergebnisse einer aktualisierten PEA für Pine Point, die eine durchschnittliche Jahresproduktion von 329 Mio. Pfund Zink und 141 Mio. Pfund Blei über eine Lebensdauer der Mine von 12 Jahren (3 % NSR-Lizenzgebühr) beschreibt.

5) G Mining Ventures sicherte sich eine Finanzierung, die den Baubeginn im dritten Quartal 2022 bei seinem Projekt Tocantinzinho ermöglicht, und gab einen formellen Baubeschluss bekannt (0,75 % NSR Royalty).

6) Agnico Eagle kündigte an, dass sie in diesem Jahr mit dem Bau der Tagebaumine Akasaba West beginnen und 115.000 Unzen Gold und 21.000 Tonnen Kupfer produzieren werden (2 % NSR Royalty).

7) Talisker Resources durchteufte 41,93 g/t Gold auf 1,25 Metern innerhalb des Bralorne East Blocks (1,7% NSR Royalty).

8) Shanta Gold durchteufte 47 g/t Gold auf 1,6 Metern bei Bushiangala und 65,2 g/t Gold auf 0,7 Metern bei Isulu (2% NSR Royalty).

9) Westhaven Gold durchteufte 1,84 g/t Gold auf 21,9 Metern in der FMN-Zone bei Shovelnose (2 % NSR-Lizenzgebühr auf Shovelnose).

10) Eagle Mountain Mining durchteufte bei Talon 1,68 % Kupfer, 14,68 g/t Silber und 0,37 g/t Gold auf 24,5 Metern (3 % NSR-Lizenzgebühr).

11) Argonaut Gold meldete 8,33 g/t Gold auf 11 Metern und 7,4 g/t Gold auf 13 Metern in der Tiefe auf dem Projekt Magino (3% NSR Royalty auf den östlichen Claims).

12) Aldebaran Resources meldete einen Bohrabschnitt mit 0,33% Cu auf 1.059,5 Metern auf dem Projekt Altar (1% NSR Royalty).

13) NorthWest Copper gab eine Ressourcenschätzung bekannt, die angezeigte Ressourcen von 13 Millionen Tonnen mit 0,55 % Cu und abgeleitete Ressourcen von 45 Millionen Tonnen mit 0,4 % Cu bei Lorraine umfasst, und hat eine 5.000 Meter lange Bohrkampagne eingeleitet (2 % NSR-Lizenzgebühr auf bestimmten Claims).

14) Cornish Metals durchteufte 3,7% Zinn und 9,09% Zink auf 2,42 Metern bei United Downs (0,5% NSR Royalty).

Q3 2022 ERGEBNISSE UND TELEFONKONFERENZ DETAILS

Osisko gibt die Ergebnisse des dritten Quartals 2022 bekannt und informiert über die Einzelheiten der Telefonkonferenz.

Veröffentlichung der Ergebnisse für Q3 2022: Mittwoch, 9. November 2022 nach Börsenschluss

Telefonkonferenz: Donnerstag, 10. November 2022 um 10:00 Uhr ET

Einwahl-Nummern: Gebührenfrei in Nordamerika: 1 (888) 886 7786

Lokal und international: 1 (416) 764 8658

Konferenz-ID: 52047754

Replay (verfügbar bis zum 24. November um 23:59 Uhr ET): Gebührenfrei in Nordamerika: 1 (877) 674 7070

Lokal und international: 1 (416) 764 8692

Passcode für die Wiedergabe: 047754#

Die Aufzeichnung ist auch auf unserer Website unter www.osiskogr.com verfügbar.

Anmerkungen:

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Zahlen, einschließlich der Umsatzerlöse und Umsatzkosten, wurden nicht geprüft und können sich ändern. Da das Unternehmen seine Verfahren zum Quartalsende noch nicht abgeschlossen hat, sind die in dieser Pressemitteilung dargestellten voraussichtlichen Finanzinformationen vorläufig, unterliegen Anpassungen zum Quartalsende und können sich wesentlich ändern.

(1) Goldäquivalent Unzen

Die GEOs werden auf vierteljährlicher Basis berechnet und beinhalten Lizenzgebühren, Streams und Abnahmen. Die Silbereinnahmen aus Lizenz- und Streamvereinbarungen werden in Goldäquivalentunzen umgerechnet, indem die Silberunzen mit dem durchschnittlichen Silberpreis für den Zeitraum multipliziert und durch den durchschnittlichen Goldpreis für den Zeitraum dividiert werden. Diamanten, andere Metalle und Barlizenzgebühren werden in Goldäquivalentunzen umgerechnet, indem die entsprechenden Einnahmen durch den durchschnittlichen Goldpreis für den Zeitraum geteilt werden. Abnahmevereinbarungen werden umgerechnet, indem das finanzielle Abrechnungsäquivalent durch den durchschnittlichen Goldpreis des Berichtszeitraums geteilt wird.

Durchschnittliche Metallpreise und Wechselkurse

Drei Monate zum Jahresende

30. September,

2022 2021

Gold(i) $1,729 $1,790

Silber(ii) $19.23 $24.36

Wechselkurs (US$/Kan$)(iii) 1.3056 1.2600

(i) Der pm-Preis der London Bullion Market Association in U.S.-Dollar.

(ii) Der Preis der London Bullion Market Association in U.S.-Dollar.

(iii) Tageskurs der Bank of Canada.

(2) Nicht-IFRS-Kennzahlen

Das Unternehmen hat in dieser Pressemitteilung bestimmte Leistungskennzahlen angegeben, die keine standardisierte Bedeutung haben, die von den International Financial Reporting Standards (IFRS) vorgeschrieben ist, einschließlich der Cash-Marge in Dollar und in Prozent. Die Darstellung dieser Nicht-IFRS-Kennzahlen soll zusätzliche Informationen liefern und sollte nicht isoliert oder als Ersatz für nach IFRS erstellte Leistungskennzahlen betrachtet werden. Diese Kennzahlen sind nicht notwendigerweise ein Indikator für den Betriebsgewinn oder den Cashflow aus dem Betrieb gemäß IFRS. Da sich die Geschäftstätigkeit von Osisko in erster Linie auf Edelmetalle konzentriert, legt das Unternehmen Cash-Margen vor, da es der Ansicht ist, dass bestimmte Investoren diese Informationen zusammen mit den gemäß IFRS ermittelten Kennzahlen verwenden, um die Leistung des Unternehmens im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Edelmetallbergbaubranche zu bewerten, die Ergebnisse auf einer ähnlichen Grundlage präsentieren. Andere Unternehmen können diese Non-IFRS-Kennzahlen jedoch anders berechnen.

Die Cash-Marge (in Dollar) entspricht den Einnahmen abzüglich der Umsatzkosten (ohne Abschreibungen). Die Cash-Marge (in Prozent) entspricht der Cash-Marge (in Dollar) geteilt durch den Umsatz.

Drei Monate zum Jahresende

30. September 2022

Umsatzerlöse $53,661

Abzüglich: Umsatzkosten (ohne Abschreibung) ($4,407)

Bargeldspanne (in Dollar) $49,254

Cash-Marge (in Prozent der Einnahmen) 92%

Qualifizierte Person

Der wissenschaftliche und technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Guy Desharnais, Ph.D., P.Geo., Vice President, Project Evaluation bei Osisko Gold Royalties Ltd. geprüft und genehmigt, der eine qualifizierte Person“ gemäß National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101″) ist.

In dieser Pressemitteilung stützt sich Osisko auf Informationen, die von anderen Emittenten und Dritten im Zusammenhang mit seinen Vermögenswerten öffentlich bekannt gegeben wurden, und übernimmt daher keine Haftung für solche öffentlichen Bekanntmachungen Dritter.

Über Osisko Gold Royalties Ltd

Osisko ist ein auf Nord- und Südamerika spezialisiertes Edelmetall-Lizenzunternehmen, das seine Tätigkeit im Juni 2014 aufgenommen hat. Osisko besitzt ein auf Nordamerika ausgerichtetes Portfolio mit über 165 Lizenzgebühren, Streams und Edelmetallabnahmen. Das Portfolio von Osisko wird von seinem Eckpfeiler, einer 5 %-igen Net-Smelter-Return-Lizenzgebühr für die kanadische Mine Malartic, der größten Goldmine in Kanada, getragen.

Der Hauptsitz von Osisko befindet sich in 1100 Avenue des Canadiens-de-Montréal, Suite 300, Montréal, Québec, H3B 2S2.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Osisko Gold Royalties Ltd:

Heather Taylor

Vizepräsidentin, Investor Relations

Tel: (514) 940-0670 #105

E-Mail: htaylor@osiskogr.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung können als „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und als „zukunftsgerichtete Informationen“ im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze betrachtet werden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen setzen naturgemäß voraus, dass Osisko bestimmte Annahmen trifft, und bergen zwangsläufig bekannte und unbekannte Risiken und Ungewissheiten in sich, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Zukunftsgerichtete Aussagen sind keine Leistungsgarantie. Diese zukunftsgerichteten Aussagen können unter anderem Aussagen zu zukünftigen Ereignissen oder zukünftigen Leistungen, zur Realisierung der erwarteten Vorteile aus den Investitionen von Osisko, zur allgemeinen Leistung der Vermögenswerte von Osisko und zu den Ergebnissen von Explorations-, Erschließungs- und Produktionsaktivitäten sowie Erweiterungsprojekten in Bezug auf die Grundstücke, an denen Osisko eine Lizenzgebühr, einen Stream oder eine andere Beteiligung hält, beinhalten. Wörter wie „können“, „werden“, „würden“, „könnten“, „erwarten“, „vermuten“, „scheinen“, „glauben“, „planen“, „antizipieren“, „beabsichtigen“, „anvisieren“, „schätzen“, „fortsetzen“ oder die negative oder vergleichbare Terminologie sowie Begriffe, die üblicherweise in der Zukunft und unter Vorbehalt verwendet werden, sollen zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen. Die in zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Informationen beruhen auf bestimmten wesentlichen Annahmen, die bei der Erstellung einer Schlussfolgerung oder einer Vorhersage oder Projektion zugrunde gelegt wurden, einschließlich, jedoch nicht darauf beschränkt, der Einschätzung des Managements hinsichtlich historischer Trends, aktueller Bedingungen, erwarteter zukünftiger Entwicklungen, des fortlaufenden Betriebs der Grundstücke, an denen Osisko eine Lizenzgebühr, einen Stream oder eine andere Beteiligung hält, durch die Betreiber dieser Grundstücke in einer Weise, die mit der bisherigen Praxis übereinstimmt, sowie der Richtigkeit der öffentlichen Erklärungen und Bekanntmachungen der Betreiber dieser zugrunde liegenden Grundstücke; keine wesentliche nachteilige Änderung des Marktpreises der Rohstoffe, die dem Anlagenportfolio zugrunde liegen; keine nachteilige Entwicklung in Bezug auf ein bedeutendes Grundstück, an dem Osisko eine Lizenzgebühr, einen Strom oder eine andere Beteiligung hält; die Richtigkeit der öffentlich bekannt gegebenen Erwartungen hinsichtlich der Entwicklung der zugrunde liegenden Grundstücke, die noch nicht in Produktion sind; und das Fehlen anderer Faktoren, die dazu führen könnten, dass Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse von den erwarteten, geschätzten oder beabsichtigten abweichen. Osisko hält seine Annahmen auf Grundlage der derzeit verfügbaren Informationen für angemessen, weist den Leser jedoch darauf hin, dass sich seine Annahmen hinsichtlich zukünftiger Ereignisse, von denen sich viele der Kontrolle von Osisko entziehen, letztendlich als falsch erweisen könnten, da sie Risiken und Ungewissheiten unterliegen, die Osisko und seine Geschäfte betreffen. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten zählen unter anderem, dass die in dieser Pressemitteilung präsentierten Finanzinformationen vorläufig sind und Anpassungen unterworfen sein könnten, die erfolgreiche Fortsetzung der den Vermögenswerten des Unternehmens zugrundeliegenden Operationen, die Leistung der Vermögenswerte von Osisko, das Wachstum und die Vorteile, die sich aus seinem Investitionsportfolio ergeben, Risiken in Zusammenhang mit den Betreibern der Grundstücke, an denen Osisko eine Lizenzgebühr, einen Stream oder eine andere Beteiligung hält, einschließlich Änderungen der Eigentumsverhältnisse und der Kontrolle über diese Betreiber; Risiken im Zusammenhang mit der Erschließung, der Genehmigung, der Infrastruktur, dem Betrieb oder technischen Schwierigkeiten auf einem der Grundstücke, an denen Osisko eine Lizenzgebühr, einen Stream oder eine andere Beteiligung hält, der Einfluss makroökonomischer Entwicklungen sowie die Auswirkungen des COVID-19-Ausbruchs und die Reaktionen der zuständigen Regierungen darauf sowie die Wirksamkeit dieser Reaktionen. In dieser Pressemitteilung stützt sich Osisko auf Informationen, die von anderen Emittenten und Dritten im Zusammenhang mit seinen Vermögenswerten öffentlich bekannt gegeben wurden, und übernimmt daher keine Haftung für solche öffentlichen Bekanntmachungen Dritter.

