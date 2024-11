Ostfriesische Nordsee Immobilien GmbH & Co. KG als „TOP Immobilienmakler 2024“ von FOCUS ausgezeichnet

Michael Haubner freut sich über die Auszeichnung von FOCUS als TOP Immobilienmakler 2024 ! Die Auszeichnung im FOCUS bestätigt, dass sich unsere qualifizierte Arbeit in Ostfriesland auszahlt.

Norddeich, Ostfriesland – Die ostfriesische Nordsee Immobilien GmbH & Co. KG, ein renommierter Immobilienmakler mit Sitz in Norddeich, hat sich als eine der führenden Adressen an der gesamten Nordseeküste etabliert. Unter der Leitung von Geschäftsführer Michael Haubner, der seit über 28 Jahren erfolgreich in der Branche tätig ist, bietet das Unternehmen seinen Kunden nicht nur eine breite Palette an hochwertigen Immobilien, sondern auch einen persönlichen und engagierten Service.

Das Credo von Herrn Haubner – Fleiß, Sachkunde und höchste Kundenzufriedenheit – spiegelt sich in der täglichen Arbeit des gesamten Teams in Norddeich wider. Die Kombination aus Erfahrung und Fachwissen ermöglicht es der Ostfriesischen Nordsee Immobilien GmbH & Co. KG, solvente Kaufinteressenten zu gewinnen und ausgesuchte Immobilien schnell und effizient zu vermitteln. Dies hat sich als entscheidender Vorteil in einem dynamischen Immobilienmarkt erwiesen.

Ein herausragendes Zeugnis für die Qualität der Arbeit ist die Auszeichnung des Unternehmens durch FOCUS im Jahr 2024, das es auf die Liste der TOP Immobilienmakler Deutschlands gesetzt hat. Die Top-Immobilienmakler 2024 wurden vom Recherche-Partner Statista mit Unterstützung von ImmoScout24 und den IVD-Regionalverbänden im Auftrag von FOCUS erhoben. Diese Anerkennung unterstreicht die engagierte und qualifizierte Arbeit, die Herr Haubner und sein Team täglich in Ostfriesland leisten, und bestätigt, dass der Einsatz für die Kundenbelange sich auszahlt.

„Wir sind stolz darauf, unseren Kunden nicht nur interessante Immobilien, sondern auch einen exzellenten Service direkt an der Nordseeküste zu bieten. Unsere langjährige Erfahrung im Bereich Immobilien an der Küste ermöglicht es uns, individuelle Bedürfnisse zu erkennen und maßgeschneiderte Lösungen für Privatkäufer, Bauträger und Investoren zu entwickeln“, sagt Michael Haubner.

Die Ostfriesische Nordsee Immobilien GmbH & Co. KG bleibt somit nicht nur ein fester Bestandteil der Immobilienlandschaft in Ostfriesland, sondern setzt auch weiterhin Maßstäbe in Sachen Kundenservice und Marktkenntnis.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Ostfriesische Nordsee Immobilien GmbH & Co. KG

Herr Michael Haubner

Norddeicher Str. 205

26506 Nordseeheilbad Norddeich

Deutschland

fon ..: 04931 997220

web ..: https://www.ostfriesland-immobilien.de/

email : info@ostfriesland-immobilien.de

Pressekontakt:

Ostfriesische Nordsee Immobilien GmbH & Co. KG

Herr Michael Haubner

Norddeicher Str. 205

26506 Norden

fon ..: 01701831598

