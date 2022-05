FOCUS TOP Immobilienmakler Braunschweig 2022 : Adner & Partner Immobilien

Symbol außergewöhnlicher Immobiliendienstleistungen: Adner & Partner Immobilienmakler Braunschweig auch 2022 wieder unter den 1000 besten Immobilienmaklern Deutschlands.

Adner & Partner Immobilien Immobilienmakler Braunschweig gehört erneut zu den besten Immobilienmaklern Deutschlands. Das Nachrichtenmagazin Focus-Spezial hat in Kooperation mit ImmobilienScout24 im April 2022 die Auszeichnungsliste zu Deutschlands Top-Immobilienmakler 2022 präsentiert.

„Wir sind stolz auch 2022 wieder den Titel „TOP-Immobilienmakler Deutschland“ tragen zu dürfen.“, äußert IVD Immobilienmakler und Inhaber Richard Adner.

„In diesem Jahr bereits zum 10. Mal als Top-Immobilienmakler Deutschlands ausgezeichnet worden zu sein ist ein Zeichen für beständige und serviceorientierte Arbeit von Mensch zu Mensch.“ Die Zufriedenheit unserer Kunden ist für uns der größte Erfolg und diese Auszeichnung bestätigt unsere tägliche Arbeit sowie unser innovatives Denken und Handeln. Auch zukünftig werden wir unsere Dienstleistungen stetig optimieren und den wandelnden Anforderungen anpassen, um unsere Kunden beim Verkauf oder der Vermietung einer Immobilie zu unterstützen.“

Die Marktforschungsstudie wurde im Auftrag des Focus von dem unabhängigen Marktforschungsunternehmen Statista durchgeführt. Die Studie basiert auf einer Befragung von rund 13.000 Maklern, welche Kooperationspartner der Plattform ImmobilienScout24 sind oder dem IVD Regionalverbänden angehören und zudem ein Qualitätsurteil über ihre Wettbewerber abgeben konnten. Nur Makler mit guten, bis Topbewertungen kamen dabei in die engere Wahl.

Überdurchschnittliche Weiterempfehlung und Bestbewertung für Adner & Partner

Adner & Partner Immobilien überzeugte dabei gleich doppelt. So konnte der Immobilienmakler aus Braunschweig wiederholt mit einer überdurchschnittlichen Weiterempfehlungsrate gegenüber anderen Immobilienbüros aus ganz Deutschland glänzen und konnte zudem die Höchstzahl an Bewertungssternen zufriedener Kunden bieten. Weitere Auszeichnungen des Immobilienunternehmens aus Braunschweig finden Sie hier.

Der Focus-Spezial Immobilienatlas 2022 als Printausgabe ist seit dem 4. April 2022 im Handel und beleuchtet z.B. Themen wie aktuelle Wohn-Trends, informiert über rechtliche Gegebenheiten und führt Ferienimmobilien in Deutschland auf.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

A & P Immobilien e.K. – Adner & Partner Immobilien

Herr Richard Adner

Georg-Eckert-Str. 5A

38100 Braunschweig

Deutschland

fon ..: 0531 61 91 87 48

fax ..: 0531 / 20 81 467

web ..: https://www.adnerundpartner.de

email : info@adnerundpartner.de

Adner & Partner Immobilien ist ein familiär geführtes Unternehmen mit Sitz in

Braunschweig. Unser erprobtes Team steht für fachkundige, seriöse und engagierte

Vermittlungsarbeit. Wir führen Immobilieneigentümer und Interessenten zusammen – zum

Wohle beider Parteien. Gegründet wurde Adner & Partner Immobilien im Jahr 2012.

Inhaber Richard Adner ist mittlerweile seit 2004 erfolgreich als Immobilienmakler in

Braunschweig und Wolfenbüttel tätig. Als Mitglied im Immobilienverband Deutschland

(IVD) haben wir uns verpflichtet, regelmäßig an Fortbildungen teilzunehmen.

Unsere besondere Stärke ist die Präsenz in der Region. Wir vermitteln Immobilien wie z. B.

Mehrfamilienhäuser, Reihenhäuser, Doppelhäuser, Einfamilienhäuser und

Eigentumswohnungen im Raum 38. Speziell in Braunschweig, Wolfenbüttel sowie

Schwülper, Wolfsburg, Vechelde, Lengede und Salzgitter.

Pressekontakt:

A & P Immobilien e.K. – Adner & Partner Immobilien

Herr Richard Adner

Georg-Eckert-Str. 5A

38100 Braunschweig

fon ..: 0531 61 91 87 48

email : info@adnerundpartner.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Better Brands in Health: Whitepaper legt offen, welche Design-Potenziale Healthcare-Marken nutzen können In 14 Tagen neue, qualifizierte Fachkräfte für Handwerksunternehmen finden