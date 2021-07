OSTRAUER Baugesellschaft mbH auch 2021 mit Top-Bauqualität im gewerblichen Bereich

Sehr hohe Zufriedenheit in der Kundschaft – Klare Empfehlung der Bauherren

Ostrau/Kaarst: In den Geschäftsfeldern Industrie-, Landwirtschafts- und Gewerbebau der OSTRAUER Baugesellschaft mbH wurde erneut eine repräsentative Befragung aller übergebenen BAUHERREN aus dem Zeitraum von 10/2018 bis 11/2020 durchgeführt. Organisiert, durchgeführt und zertifiziert wurde diese vom Institut für Qualitätssicherung im Bauwesen GmbH.

Leistungen des Unternehmens finden volle Zustimmung

Im Rahmen dieser Befragung wurden Bauherren unter anderem aus Dresden, Döbeln, Stolpen, Chemnitz, Brand-Erbisdorf, Hartha, Bayreuth, Freiberg, Mochau, Mulda, Klipphausen, Olbernhau, Großweitzschen und Erlau um eine kritische Stellungnahme zur Gesamtleistung des Unternehmens sowie zu den Ausführungsleistungen der Fachhandwerker gebeten. Zusammenfassend bescheinigen die Bauherren der OSTRAUER Baugesellschaft mbH im gesamten gewerblichen Bereich ihre volle Zufriedenheit mit den Unternehmensleistungen.

Merkmale Architektur, Bauvorbereitung, Bauleitung und Baubetreuung

Im Detail erzielt die OSTRAUER Baugesellschaft mbH einen überdurchschnittlichen Bewertungsschnitt mit der Note 1,2 für die internen Faktoren. Dazu gehören die Fachberatung, die Architektur, die Bauvorbereitung, Bauleitung und die Baubetreuung. So bewerten die Bauherren z.B. ihre Zufriedenheit mit der Vorplanung mit 1,0, für die Architektenplanung gab es sogar eine 1,0. Die Bauleitung erzielte die Note 1,5 und die handwerkliche Bauausführung wurde im Schnitt mit 1,7 bewertet. Die Homogenität ist an den geringen Bewertungsdifferenzen sehr gut erkennbar.

Leistungen der Nachunternehmer

Für die externen Faktoren gab es die Note 1,7, was insbesondere die Nachunternehmer betrifft. Ein solches Ergebnis ist nur zu erreichen, wenn durchweg hohe Bewertungen in den einzelnen Prüfparametern vorliegen.

Anforderungen, Wunscherfüllung, Budgetsicherheit und Zufriedenheit

Mehr als 9 von 10 Bauherren bestätigen der OSTRAUER Baugesellschaft mbH darüber hinaus die hohe Budgetsicherheit in Form der Einhaltung vertraglich vereinbarter Baukosten. Dies trotz gleichzeitig vorhandener, hoher Änderungsbereitschaft des Unternehmens (Note 1,1). Alle Bauherren sehen ihre Anforderungen als voll erfüllt an und bescheinigen dem Unternehmen die erfolgreiche Umsetzung ihrer Wünsche sowie die Einlösung von während der Bauphase gemachten Versprechen. Alle Bauherren geben an, erneute Projekte mit der OSTRAUER Baugesellschaft mbH realisieren zu wollen. Die Zufriedenheitsquote der Gesamtbefragung liegt bei 98%.

Empfehlungsbereitschaft und Referenzverhalten

Zusammengefasst empfehlen alle Bauherren die OSTRAUER Baugesellschaft mbH in den Bereichen Gewerbe-, Industrie-, Landwirtschaftsbau das Unternehmen aufgrund ihrer positiven Erfahrungen weiter. 86% gestatten dem Unternehmen, ihre schriftlichen Bewertungen als Referenz einzusetzen.

Verlässlicher Qualitätspartner

Einmal mehr stellt die OSTRAUER Baugesellschaft mbH damit aus Sicht ihrer Bauherren unter Beweis, dass sie über Jahre ein verlässlicher Qualitätspartner ist und zu Recht das Prädikat Qualitätsanbieter verdient. Ralf Stephan, Geschäftsführer des Unternehmens: „Wir freuen uns für unsere Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter und Nachunternehmer. Bauaufträge im Budget- und Zeitrahmen abzuschließen ist das eine, Bauherren zufrieden zu stellen etwas ganz anderes. Deshalb ist es umso lobenswerter, dass ihnen das in Zeiten, wo es aus Gründen der Kapazitätsauslastung und Corona-bedingt eng werden kann, zuverlässig gelingt.“

Zertifizierter Top-Anbieter im BAUHERREN-PORTAL

Nach erfolgreicher Zertifizierung und Erfüllung der Zulassungsvoraussetzungen verbleibt die OSTRAUER Baugesellschaft mbH im eigens für Qualitätsanbieter entwickelten BAUHERREN-PORTAL. Das erfordert eine schriftlich vorliegende, repräsentative Zufriedenheitsquote von mindestens 80%.

Der Zugriff auf den aktuellen Qualitäts-Status der OSTRAUER Baugesellschaft mbH über die Webseite BAUHERREN-PORTAL ist für Bauinteressenten jederzeit kostenfrei möglich. Das ifb Institut veröffentlicht dort Qualitätsbewertungen in Form des aktuellen Prüfberichts und der Qualitätsurkunde. Diese Zertifizierungsunterlagen enthalten konkrete Details zum Zustandekommen der Zufriedenheitsquote und des Empfehlungs- und Referenzverhaltens übergebener Bauherren.

Neben der OSTRAUER Baugesellschaft mbH befinden sich im BAUHERREN-PORTAL ausschließlich geprüfte und zertifizierte Qualitätsanbieter, die ihre Bauherren nachweislich mit Spitzenergebnissen in Qualität und Service bedienen und von diesen ausdrücklich empfohlen werden.

Direkt zur Homepage der OSTRAUER Baugesellschaft mbH gelangen Sie HIER.

Zur Qualitäts-Webseite des Unternehmens im BAUHERREN-PORTAL klicken Sie bitte HIER.

Kaarst, im Juni 2021

Zur Gütegemeinschaft der BAUHERRENreport GmbH mit der ifb Institut für Qualitätssicherung im Bauwesen GmbH

Diese Qualitätsgemeinschaft beschäftigt sich mit Referenzen und Rezensionen aus schriftlichen Bauherrenbewertungen, deren Auswertung und Zertifizierung. Ab einer repräsentativen Zufriedenheitsquote von 80% wird ein Testat und mit diesem das Vertrauenssiegel „Geprüfte Bauherren-Zufriedenheit“ verliehen. Der BAUHERRENreport veröffentlicht die Ergebnisse, um sie mittels Empfehlungsmanagement zu vermitteln. Ziel der Qualitätsgemeinschaft ist, Top-Leistungen im Haus- und Wohnungsbau transparent zu machen und herauszustellen.

Die wesentlichen Details zur Qualität des Unternehmens finden Bauinteressenten auf der Plattform www.bauherren-portal.com. Diese beinhaltet Hausbauerfahrungen und Bauherrenbewertungen geprüfter Bauunternehmen und ist öffentlich kostenlos zugängig. Die hier angetroffene Qualitätstransparenz durch Zufriedenheitsbewertungen und Empfehlungen übergebener Bauherren ist einzigartig. Bauinteressenten wird zusätzliche Sicherheit vermittelt, denn die Empfehlungen von Ex-Bauherren sind authentisch und helfen, eine beabsichtigte Entscheidung durch Fakten aus Bauherrensicht abzusichern.

Bauunternehmen haben ihre Vorteile in der Außendarstellung ihrer Qualität. Der Eingang an qualifizierten Anfragen steigt, nicht messbare Werbemaßnahmen werden eingespart: Ein Konzept, bei dem alle Beteiligten gewinnen.

Der Inhalt dieser Pressemitteilung kann, auch auszugsweise, mit einem Verweis auf das Bauherren-Portal (Bauherren-Portal.com), frei verwendet bzw. publiziert werden.

