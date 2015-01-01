Ostrauer Baugesellschaft mbH auch 2025 für Top-Kundenorientierung ausgezeichnet

Jahnatal/Kaarst: Es gehört zur Qualitätssicherung der Ostrauer mbH, dass übergebene Bauherren nach Abschluss der Arbeiten zur Qualität der Unternehmensleistungen befragt werden.

Um eine neutrale Qualitätssicherung zu erzielen, lässt sich das Unternehmen dabei vom Institut für Qualitätssicherung im Bauwesen GmbH unterstützen. Dazu werden die Ergebnisse aus schriftlich durchgeführten Kundenbefragungen dort gesammelt, ausgewertet und zertifiziert.

Laufender Qualitätssicherungsprozess

Verschiedenste Bauprojekte des Unternehmens prägen das Bild der Region erheblich mit. Die in Dresden, Freiberg, Ostrau, Jahnatal, Döbeln, Riesa, Bautzen, Meißen, Grimma, Leipzig und im jeweils angrenzenden Umland tätige OSTRAUER BAUGESELLSCHAFT mbH befindet sich beim Institut für Qualitätssicherung im Bauwesen GmbH in einem permanenten Prüfungsprozess.

Befragung direkt nach erfolgter Abnahme

Dieser besagt, dass BAUHERRINNEN und BAUHERREN nach erfolgter Abnahme ihrer Bauvorhaben eine schriftliche Qualitätsbewertung der Planungs- und Ausführungsleistungen des Unternehmens und seiner Fachhandwerker sowie Kooperationspartner beim Institut einreichen.

Aktuelles Qualitäts-Monitoring 2025

Im Rahmen des aktuellen Qualitäts-Monitoring 2025 wurden nun die Ergebnisse aus repräsentativen Kundenbefragungen des Zeitraumes 11/2023 bis 10/2025 ausgewertet und zertifiziert. Die BAUHERRINNEN und BAUHERREN bescheinigen der OSTRAUER BAUGESELLSCHAFT mbH darin erneut eine für die Branche außergewöhnlich hohe Kundenorientierung und Bauherrenzufriedenheit.

Beratung, Planung, Bauausführung, Bauleitung

Mit durchgängig sehr guten Noten bewerten die BAUHERREN ihre Zufriedenheit mit der Beratung (1,4), der Architektur und Planung (1,6), der Bauleitung (1,1) und der Bauausführung (1,1).

Bemusterungen, Mängelbeseitigung, Baustellensauberkeit, Erreichbarkeit

Ebenfalls sehr gute und gute Noten erteilten die BAUHERREN für die Erreichbarkeit (1,4), Bemusterungen (1,7), die Beseitigung von Mängeln (1,6) sowie für die Baustellensauberkeit (2,0).

Änderungsbereitschaft, Wunscherfüllung, Vertrags- und Budgetsicherheit

Die große Mehrheit der BAUHERREN bestätigt dem Unternehmen trotz der sehr hohen Änderungsbereitschaft (1,3) volle Budgetsicherheit in Form der Einhaltung vertraglich vereinbarter Baukosten.

Versprechen und Gesamtanforderungen

Alle BAUHERREN sehen ihre Gesamtanforderungen und ihre Wünsche als voll erfüllt an. 100% bestätigen die Einhaltung gemachter Versprechen und würden erneut mit OSTRAUER BAUGESELLSCHAFT mbH bauen.

Zufriedenheitsquote und Empfehlungsbereitschaft

Über die Gesamtbefragung hinweg wird eine sehr hohe Zufriedenheitsquote von 96% erreicht. Die Kundenorientierung der verantwortlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wird in den Statements und Kommentaren der BAUHERRINNEN und BAUHERREN regelmäßig hervorgehoben und gelobt.

Empfehlungsverhalten

Alle Bauherren empfehlen die OSTRAUER BAUGESELLSCHAFT mbH aufgrund ihrer positiven persönlichen Erfahrungen weiter. Die überwiegende Mehrzahl gestattet dem Unternehmen, sie als Referenzkunden im Verkauf einzusetzen.

Bauinteressenten haben kostenlosen Zugriff auf Prüfungsunterlagen

Der Zugriff auf den aktuellen Qualitäts-Status der OSTRAUER BAUGESELLSCHAFT mbH ist für Bauinteressenten über das BAUHERREN-PORTAL jederzeit kostenfrei möglich. Das Institut veröffentlicht dort detaillierte Qualitätsbewertungen zur Kundenorientierung des Unternehmens zum Download. Dies geschieht in Form des aktuellen Prüfberichts und der dazugehörigen Qualitätsurkunde.

Qualitätsdetails einsehbar

Die Zertifizierungsunterlagen enthalten konkrete Informationen über das Zustandekommen der Zufriedenheitsquote und des Empfehlungs- und Referenzverhaltens der befragten BAUHERRINNEN und BAUHERREN.

Neben der OSTRAUER BAUGESELLSCHAFT mbH befinden sich im BAUHERREN-PORTAL ausschließlich geprüfte und zertifizierte Qualitätsanbieter, die ihre BAUHERRINNEN und BAUHERREN nachweislich mit kundenorientierten Spitzenleistungen in Sachen Qualität und Service bedienen und deshalb von diesen ausdrücklich empfohlen werden.

Direkt zur Webseite der OSTRAUER BAUGESELLSCHAFT mbH gelangen Sie HIER.

Für detaillierte Qualitätsbewertungen des Unternehmens im BAUHERREN -PORTAL klicken Sie bitte HIER.

Diese Informationen werden bereitgestellt von: BAUHERRENreport GMBH, Ludwig-Erhard-Straße 30, 41 564 Kaarst, Tel.: 02131 / 742 789 – 0. Mail: vdb@bauherrenreport.de

Kaarst, im November 2025

Verantwortlich: BAUHERRENreport GMBH/PR-Redaktion/Theo van der Burgt

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Bauherrenreport GmbH

Herr Theo van der Burgt

Ludwig-Erhard-Straße 30

41564 Kaarst

Deutschland

fon ..: 02131 – 74 27 890

fax ..: 02131 – 74 27 894

web ..: http://www.bauherrenreport.de

email : vdb@bauherrenreport.de

Im Rahmen des aktuellen Qualitäts-Monitoring 2025 wurden bei der OSTRAUER BAUGESELLSCHAFT mbH die Ergebnisse aus repräsentativen Kundenbefragungen des Zeitraumes 11/2023 bis 10/2025 zertifiziert. Die BAUHERRINNEN und BAUHERREN bescheinigen dem Unternehmen darin erneut eine für die Branche außergewöhnlich hohe Kundenorientierung und Bauherrenzufriedenheit.

Pressekontakt:

Bauherrenreport GmbH

Herr Theo van der Burgt

Ludwig-Erhard-Straße 30

41564 Kaarst

fon ..: 02131 – 74 27 890

web ..: http://www.bauherrenreport.de

email : vdb@bauherrenreport.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Wellrohre: Typen, Anwendungen und Auswahlkriterien für Maschinen und Anlagen Immobilienmakler in Waren an der Müritz – Entwicklungen, Chancen und aktuelle Nachfrage