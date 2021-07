OUT – Willkommen in der Unsterblichkeit – Wirtschaftskrimi über die Möglichkeiten und Abgründe von Technologie

In „OUT – Willkommen in der Unsterblichkeit“, dem neuen brandaktuellen Thriller von Rainer Korn, sind Spannung und Action garantiert. Denn eine neue Technologie gerät in die falschen Hände.

Noch nie war die Menschheit dem Traum der Unsterblichkeit so nah. In Hamburg forscht ein unabhängiges Institut an der Digitalisierung des Gehirns. Dafür wurde ein Chip entwickelt, mit dessen Hilfe sich unendlich viel Wissen in ein menschliches Gehirn transferieren lässt. Schließlich gelingt endgültig der Durchbruch und das Institut ist in der Lage, das ICH eines Menschen digital zu klonen. Doch dann gerät die Technologie in die Hände eines skrupellosen Attentäters, der totale Kontrolle ausübt und sogar eine Cyber-Spezialabteilung des BKA vor größte Rätsel stellt.

Mit seinem mitreißenden Thriller beschreibt der Autor Rainer Korn zwar eine fiktive Geschichte. Dennoch handelt es sich um eine Wirklichkeit, die bereits in Teilen des Wissenschaftsbetriebs und in der Medizin als Technologie angewandt wird. Die nächste digitale Stufe in die Realität von OUT ist nur noch einen kleinen Schritt entfernt.

Rainer Korn wurde 1966 geboren und ist als Journalist tätig. Schon seit seiner Kindheit ist er von den Möglichkeiten zukünftiger Technologien fasziniert. Seine Geschichten handeln von kuriosen, spannenden sowie interessanten Zusammenhängen und Personen.

