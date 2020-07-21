Outcrop Silver informiert über den Abschluss einer öffentlichen 23-Mio.-$-Platzierung mit Jupiter Asset Management und Eric Sprott als Lead-Investoren, bei der die Überzuteilungsoption zur Gänze ausgeübt wurde

Vancouver, British Columbia, 3. Oktober 2025 / IRW-Press / Outcrop Silver & Gold Corporation (TSXV: OCG, OTCQX: OCGSF, DE: MRG) (Outcrop Silver oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen seine im Vorfeld angekündigte Kapitalerhöhung bzw. öffentliche Platzierung (die Platzierung) mit der Emission von 65.780.000 Wertpapiereinheiten des Unternehmens (die Einheiten) zum Preis von 0,35 $ pro Einheit abgeschlossen und einen Bruttogesamterlös in Höhe von rund 23.023.000 $ generiert hat. Auch die Überzuteilungsoption wurde zur Gänze ausgeübt. Die Platzierung wurde von BMO Capital Markets als alleinigem Bookrunner gemeinsam mit der Research Capital Corporation als Co-Lead Agent im Namen eines Agentenkonsortiums durchgeführt, zu dem auch die Firmen SCP Resource Finance LP und Red Cloud Securities Inc. zählten (zusammen die Agenten).

Jede Einheit setzt sich aus einer Stammaktie des Unternehmens (eine Stammaktie) und einem halben Stammaktienkaufwarrant des Unternehmens zusammen (jeder ganze Stammaktienkaufwarrant jeweils ein Warrant). Jeder Warrant berechtigt dessen Inhaber innerhalb von 24 Monaten nach dem Abschluss der Platzierung zum Erwerb einer Stammaktie zum Ausübungspreis von 0,55 $, wobei in bestimmten Fällen eine Anpassung vorgenommen werden kann. Zu einem beliebigen Zeitpunkt nach Ablauf von sechs Monaten nach dem Abschluss der Platzierung kann das Unternehmen, sofern der Schlusskurs der Stammaktien an mindestens 20 aufeinanderfolgenden Handelstagen einen Wert von 0,75 $ übersteigt, innerhalb von 10 Tagen nach Eintritt dieses Ereignisses den jeweiligen Inhabern eine Mitteilung zukommen lassen, mit der das Ablaufdatum der Warrants auf einen Zeitpunkt 30 Tage nach dem Datum dieser Mitteilung vorverlegt wird.

In Verbindung mit der Platzierung haben die Agenten ein Barhonorar erhalten, das 6,0 % des Bruttoerlöses aus dem Verkauf der Einheiten gemäß den Platzierungsbedingungen (1.381.380 $) entspricht. Der Nettoerlös aus der Platzierung wird vom Unternehmen für die Explorations- und Bohrarbeiten im Projekt Santa Ana sowie für allgemeine Unternehmenszwecke (Working Capital) verwendet.

Im Rahmen der Platzierung hat Jupiter Asset Management 42.857.142 Einheiten zu je 0,35 $ erworben und damit insgesamt 15 Mio. $ investiert. Zusätzlich hat Herr Eric Sprott über die Firma 2176423 Ontario Ltd., die sich in seinem wirtschaftlichen Eigentum befindet, 14.285.716 Einheiten zum Preis von 0,35 $ pro Einheit erworben, was einer Gesamtinvestition in Höhe von 5 Mio. $ entspricht.

In Verbindung mit der Platzierung hat das Unternehmen bei den Wertpapieraufsichtsbehörden aller kanadischen Provinzen und Territorien (mit Ausnahme von Quebec und Nunavut) einen mit 29. September 2025 datierten Prospektnachtrag (der Prospektnachtrag) zum Kurzprospekt des Unternehmens vom 5. August 2025 (der Basisprospekt) eingereicht. Die Kopien des Basisprospekts und des Prospektnachtrags, die in Verbindung mit der Platzierung ausgegeben wurden, können auf der SEDAR+-Website unter www.sedarplus.ca eingesehen werden. Der Basisprospekt und die ergänzenden Unterlagen enthalten wichtige Detailinformationen über das Unternehmen und die Platzierung.

Über Outcrop Silver

Outcrop Silver ist ein führendes Explorations- und Erschließungsunternehmen, das sich auf die Weiterentwicklung seines hochgradigen Vorzeigeprojekts Santa Ana in Kolumbien konzentriert. Es verfügt über ein diszipliniertes und erfahrenes Team von Fachleuten mit jahrzehntelanger Erfahrung in dieser Region. Outcrop Silver ist bestrebt, die aktuellen Mineralressourcen durch strategische Explorationsinitiativen zu erweitern.

Im Mittelpunkt unserer Tätigkeit steht die Verpflichtung zu verantwortungsvollen Bergbaupraktiken und zum Engagement in den Gemeinden, was unseren Ansatz der nachhaltigen Erschließung unterstreicht. Dank unserer Expertise in der Bewältigung komplexer geologischer und marktbezogener Bedingungen sind wir in der Lage, Chancen zur Steigerung des Shareholder-Value zu identifizieren und zu nutzen. Mit einem tiefen Verständnis der kolumbianischen Bergbaulandschaft und einer nachweislichen Erfolgsbilanz bei der Exploration ist Outcrop Silver gut positioniert, um das Projekt Santa Ana zu einem bedeutenden Silberproduzenten auszubauen, der einen positiven Beitrag zur lokalen Wirtschaft leistet und neue Maßstäbe in der Bergbauindustrie setzt.

FÜR DAS BOARD OF DIRECTORS

Ian Harris

Chief Executive Officer

+1 604 638 2545

harris@outcropsilver.com

www.outcropsilver.com

Kathy Li

Vice President of Investor Relations

+1 778 783 2818

li@outcropsilver.com

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen darstellen, einschließlich Aussagen über die voraussichtliche Verwendung der Erlöse aus dem Angebot. Solche zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen zahlreichen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, von denen einige außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen und die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten, erwarteten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten zählen die allgemeine Wirtschafts- und Kapitalmarktlage sowie die Volatilität der Aktienmärkte. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung angemessen sind, basieren sie auf Faktoren und Annahmen, die auf derzeit verfügbaren Informationen über zukünftige Ereignisse beruhen, die sich als unzutreffend erweisen können. Daher werden die Leser darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf die zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen, da keine Gewähr für zukünftige Pläne, Operationen, Ergebnisse, Aktivitätsniveaus oder Erfolge gegeben werden kann. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung, und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

