Outdoor-Display mit brillanter Bildqualität

Neues 4K High-Brightness-Signboard von digitalSIGNAGE.de

Digital-Signboards kommen in den unterschiedlichsten Umgebungen zum Einsatz. Im Innen- oder Außenbereich, zur Vermittlung aktueller Informationen oder zur Steigerung der Aufmerksamkeit. Das jeweilige Szenario stellt häufig besondere Anforderungen an die spezifischen Merkmale der Hardware. Speziell für die Nutzung im Bereich audiovisueller Konzepte oder in der Veranstaltungstechnik hat digitalSIGNAGE.de nun ein Outdoor-Display vorgestellt, das sich vor allem durch höchste Bildqualität auszeichnet.

Das neue 55-Zoll-Signboard High-Brightness Cloud von digitalSIGNAGE.de ist als Profi-Display für den Dauerbetrieb ausgelegt und liefert mit einer 4K-Auflösung extrem klare Bilder und scharfe Kontraste. Damit ist es für Einsatzbereiche prädestiniert, bei denen hohe Ansprüche an die Darstellungsqualität gestellt werden, etwa bei Events oder Präsentationen. Dabei kombiniert die Lösung Hardware-Merkmale wie Hartglas, Lichtstärke und intensive Farbkonsistenz aus jedem Betrachtungswinkel mit einem eleganten Design und einem Profi-Player, der die einfache Ansteuerung aus der Cloud ermöglicht.

Neben einer robusten und flexiblen Hardware rücken bei der Auswahl von entsprechenden Signboards zunehmend Faktoren wie Benutzerfreundlichkeit, Installations- und Wartungsaufwand in den Vordergrund. Der Return-on-Investment hängt mehr und mehr von den Kosten im laufenden Betrieb ab. Die einfache Einrichtung und das Management sowie die erforderliche Wartung spielen in der Gesamtkostenbetrachtung eine steigende Rolle.

Für die Einrichtung des neuen 4K-Signboards sind keine Technologiekenntnisse erforderlich. Einmal an das Stromnetz angeschlossen, übernimmt der Player die erforderlichen Schritte. Die Inhaltsverwaltung erfolgt zentral und per Fernzugriff. Für die Minimierung des Wartungsaufwandes und die Garantie einer maximalen Laufzeit verfügt die Display-Lösung über einen Selbstheilungsmechanismus.

DigitalSIGNAGE.de bietet für die Komplettlösung neben der Kombination aus Display und Player ein umfassendes Servicepaket, in dem die kostenlose Nutzung der CMS-Software und eine Garantie für drei Jahre enthalten sind. Zudem offeriert das Unternehmen Beratung, Konzeption, Installation, Einrichtung, Content-Design und -Management sowie den technischen Support aus einer Hand. Vor der Kaufentscheidung sind persönliche Webinare und Testaccounts möglich.

„Mit rund 100.000 Installationen deutschlandweit ist digitalSIGNAGE.de der führende Anbieter von Komplettlösungen“, erklärt Björn Christiansen, CEO des Unternehmens. „Der entscheidende Faktor für den effizienten Einsatz eines digitalen Displays ist heute die Minimierung des Aufwandes für das Management und die Wartung. Vorausgesetzt natürlich, dass die gewählte Hardware in der Lage ist, die individuellen Anforderungen im jeweiligen Einsatzszenario zu erfüllen.“

Die digitalSIGNAGE.de Distribution GmbH ist der anerkannte Pionier auf dem europäischen Digital-Signage-Markt. Das Unternehmen vertreibt innovative Digital-Signage-Mediaplayer und integrierte Displays für kommerzielle Anwendungen. Durch starke Fokussierung auf Partnerschaften hat die digitalSIGNAGE.de Distribution GmbH mit einer großen Bandbreite von Geräten auf vertikalen Märkten ein europaweit agierendes Ecosystem aufgebaut. Dazu zählt auch die Bereitstellung eines versierten und europaweit verfügbaren Kundendienstes.

Das Unternehmen ermöglicht den audiovisuellen Transport von informellen oder unterhaltenden Inhalten mit dem Ziel, Benutzer anzuziehen und eine nachhaltige Wirkung zu erzeugen. Hochmoderne Technologien helfen dabei, neue Einsatzbereiche für kommerzielle Services zu besetzen. Eine Retail-Suite unterstützt Integratoren bei der Entwicklung des perfekten Umfeldes für die Nutzer. Die Produkte des Unternehmens sind europaweit tausendfach installiert und bewährt.



