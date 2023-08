Zehn Jahre Kapitalanlagegesetzbuch – eine Success Story

Vor 10 Jahren trat das „Grundgesetz“ des Kapitalanlagemarktes in Kraft. Grund genug, das KAGB in den Mittelpunkt der diesjährigen Ausgabe des „Jahrbuch der deutschen Anlageberatung“ zu stellen.

Hamburg, 21. August 2022 – EXXECNEWS hat in Kooperation mit der Deutschen Finanz Presse Agentur DFPA (www.dfpa.info) die fünfte Ausgabe des „Jahrbuch der Deutschen Anlageberatung – Sachwerte“ herausgebracht.

Im Mittelpunkt steht das jetzt zehn Jahre alte Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB), dessen umfassende, grundlegende Bedeutung der Gesetzgeber schon mit dem Titel unterstreicht: Nicht nur einfach „Gesetz“, sondern „Gesetzbuch“ – ähnlich dem Bürgerlichen Gesetzbuch, dem Handels-, Straf- oder Sozialgesetzbuch. Dr. Florian Toncar, Parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesminister der Finanzen, einer der „Väter“ dieses Gesetzbuches, nennt in seinem Geleitwort drei Gründe, warum zehn Jahre KAGB unbedingt ein Grund zum Feiern sind: Das Gesetzbuch setzt die Regeln für einen starken und wettbewerbsfähigen deutschen Kapitalmarkt, modernisiert den Aufsichts- und Regulierungsrahmen und fördert das Wachstum des deutschen Kapitalmarktes.

30 Finanzprofis – Rechts- und Steuerberater, Vertreter von Finanzdienstleistungsverbänden, Kapitalverwaltungsgesellschaften und Anlagevertrieben – nennen ihre persönlichen Erfahrungen und Einschätzungen mit diesem für den deutschen Kapitalmarkt so bedeutenden Gesetz. Wo liegen die Stärken, wo die Schwächen? Wo müsste, wo könnte noch nachgebessert werden? Ein Kaleidoskop des Kapitalmarktes.

Die Chancen und aktuellen Entwicklungen von elf Sachwert-Assetklassen beschreiben 15 Investment-Experten. Nach einer Tour d’Horizon über den deutschen Immobilienmarkt, einem Markt mitten in einer Zeitenwende, von Werner Rohmert, Deutschlands renommiertesten Immobilienjournalisten und unter anderem Herausgeber von „Der Immobilienbrief“, erläutern sie die überragende Bedeutung von Wohnimmobilien, den strukturellen Wandel bei Büro-, Handels- und US-Immobilien, den wachsenden Bedarf an Sozialimmobilien, die Post-Corona-Lage bei Hotelimmobilien und bei Flugzeug-Investments, die Zukunfts-Assetklassen Erneuerbare Energien, Private Equity und Container und nicht zuletzt die Möglichkeiten, die Investitionen in den Zweitmarkt von Immobilienfonds bieten.

Das „Jahrbuch der deutschen Anlageberatung“ bietet geballte Information über die Akteure der Kapitalanlage in Sachwerte – alles über Kapitalverwaltungsgesellschaften für alternative Investmentfonds, über Emittenten von Vermögensanlagen, über Kapitalanlagevertriebe, über Investment-Verwahrstellen, über auf Kapitalanlagen spezialisierte Anwälte und vieles mehr. Präsentiert werden die Unternehmensporträts von 39 Kapitalverwaltungsgesellschaften, sechs Investment-Managern, zwölf Anbietern offener Immobilienfonds, sieben Crowdfunding-Unternehmen, 16 Anbieter von Vermögensanlagen, die 18 Unabhängigen Honorar-Anlageberater, 41 Vertriebe, Pools und Haftungsdächer, drei Serviceunternehmen, neun Verwahrstellen und 16 Rechts- und Steuerberater. Dazu die Performance-Kennzahlen von 235 alternativen Investmentfonds (AIF) und zusammengefasste Lageberichte von 38 Vermögensanlagen.

Dr. Dieter E. Jansen, Gründer und Herausgeber der Deutsche Finanz Presse Agentur DFPA und der Kapitalanlagezeitung EXXECNEWS, meint: „Ein weiteres Mal zeigt das Jahrbuch der deutschen Anlageberatung, wer was in dieser Branche darstellt. Alle, die sich in dieser Ausgabe präsentieren, sind Teil der Geburtstagsfeier des KAGB.“

Die Verbreitung des 142 Seiten starken Kompendiums erfolgt finanzbranchenweit und kostenfrei. Es steht zur Ansicht auf der DFPA-Website zur Verfügung.

