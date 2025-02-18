Outdoorküchen online verkaufen: K3-Modulküche unterstützt den Vertrieb

Mit K3-Modulküche planen Endkunden ihre Outdoorküche online: Module, Geräte, Stauraum wählen, in 3D sehen, per AR im Garten prüfen und direkt eine Anfrage senden.

Die Konfigurator-Software K3-Modulküche macht Outdoorküchen mit 3D und Augmented Reality für Kunden und Anbieter erlebbar.

Lünen, 18. Februar 2025 – Outdoor-Küchen sind der Trend im eigenen Garten. Kundinnen und Kunden wünschen sich individuelle Grillplätze, Kochinseln und komplette Außenküchen. Viele Anbieter planen noch über E-Mails, Telefonate und manuelle Skizzen. Diese Vertriebswege kosten viel Zeit und lassen sich nur schwer effizient abbilden. K3-Modulküche setzt genau hier an und macht Outdoorküchen digital planbar.

Mit K3-Modulküche planen Interessentinnen und Interessenten ihre Outdoorküche direkt auf der Website des Anbieters. Sie wählen Module, Geräte, Arbeitsflächen und Stauraum. Die Küche erscheint in 3D. Mit Augmented Reality (AR) prüfen sie die Planung im eigenen Außenbereich. Aus der Konfiguration wird auf Wunsch sofort eine konkrete Anfrage.

Die Lösung trifft den Zahn der Zeit: Potenzielle Kundinnen und Kunden beginnen ihre Suche nach Outdoorküchen im Web. Mit K3-Modulküche sind Anbieter dort präsent, wo Entscheidungen vorbereitet werden. Durch die interaktive Planung bleibt die Marke im Kopf und stärkt die Bindung an Produkte und Anbieter.

Mehr Aufträge, weniger Aufwand für Outdoorküchen-Anbieter

K3-Modulküche ist eine fertige Software-Lösung. Anbieter müssen keine eigene Konfigurator-Entwicklung starten. Das Produktsortiment wird einmal im System angelegt. Ab diesem Zeitpunkt arbeitet der Konfigurator im Hintergrund für den Vertrieb.

Die Software bietet Outdoorküchen-Anbietern klare Vorteile:

* Das Sortiment wird interaktiv und in 3D erlebbar.

* Interessenten planen selbst und rund um die Uhr.

* Anfragen kommen bereits mit vollständigen Planungsdaten.

* Der Vertriebsprozess wird automatisiert und planbarer.

* Das Unternehmen positioniert sich als digitaler Vorreiter im Markt.

Beratungstermine starten auf einem anderen Niveau. Die Kundschaft bringt eine fertige oder nahezu fertige Planung mit. Anbieter sprechen über Details, Budget und Umsetzung, statt bei null anzufangen. Das spart Zeit, reduziert Planungsfehler und erhöht die Chance auf einen Abschluss.

3D, AR und schnelle Integration in bestehende Websites

K3-Modulküche wird als SaaS aus der Cloud bereitgestellt, dass erleichtert die Integration in bestehende Websites. 3D-Modelle und Materialoptionen sind bereits vorhanden. Das eigene Sortiment wird im Editor entsprechend angepasst – ohne Programmierkenntnisse.

K3-Modulküche ist auf Desktop und mobil einfach bedienbar. Der Konfigurator ergänzt das Beratungsgespräch am POS (u.a. Showroom, Messen) und im Kundentermin.

Flexible Lizenzmodelle und Testzeitraum

K3-Modulküche steht in mehreren Lizenzmodellen zur Verfügung und kann flexibel monatlich gebucht werden. Unternehmen können die Lösung 30 Tage lang unverbindlich testen und mit ihrem eigenen Sortiment erproben.

Weitere Informationen:

Website: https://k3-konfigurator.de/loesungen/modulkuechen-konfigurator-software

Website: https://k3-konfigurator.de/vorlagen?

