Terrassendach-Planer-Software für mehr Anfragen und weniger Vertriebsaufwand

Terrassendach-Anbieter gewinnen qualifizierte Leads: Interessenten konfigurieren ihr Terrassendach online und senden ihre Anfrage inklusive Kontaktdaten. 3D und AR bieten ein starkes Produkterlebnis.

Lünen, 29.04.2026 – Für Terrassendach-Anbieter ist der Saisonstart meist die Phase mit dem höchsten Vertriebsdruck. Dann steigen die Anfragen deutlich. Im Tagesgeschäft bleibt jedoch oft wenig Zeit, um Varianten zu erklären, Rückfragen zu klären und Angebote sauber aufzubereiten.

Schneller Start für Terrassendach-Anbieter

Mit K3-Veranda stellt ObjectCode eine fertige Terrassendach-Planer-Software bereit, die sich über eine einfache Schnittstelle schnell an Website und Shop anbinden lässt. Die gängigen Funktionen für einen zeitnahen Start sind bereits enthalten. Anbieter erweitern damit ihre Online-Präsenz in kurzer Zeit und holen Interessenten direkt online ab. Statt eines reinen Anfrageformulars entsteht eine interaktive Produkterfahrung, die Produkte verständlicher macht und den Einstieg in die Beratung erleichtert. Das eigene Sortiment lässt sich anpassen. Angebote können automatisiert vorbereitet werden.

3D und Augmented Reality schaffen Orientierung

Ein Schwerpunkt liegt auf der 3D-Darstellung und dem Augmented-Reality-Viewer. Interessenten können ihr Terrassendach selbst planen und Länge, Breite sowie Tiefe eigenständig eingeben. Die 3D-Visualisierung reagiert in Echtzeit auf jede Änderung. So werden Maße, Ausstattung und Ausführung direkt sichtbar. Über die AR-Ansicht lässt sich die gewählte Lösung zusätzlich im eigenen Umfeld betrachten.

K3-Veranda verbindet diese visuelle Planung mit Online-Anfrage und Angebotsvorbereitung in einem durchgängigen Prozess. Für Anbieter bedeutet das vor allem weniger manuellen Aufwand im Vertrieb. Gerade in der Hauptsaison ist das relevant, weil Kapazitäten dann an vielen anderen Stellen gebraucht werden.

Die Anwendung basiert auf dem K3 Konfigurator. Unternehmen können damit ohne langen Entwicklungsprozess einen eigenen Terrassendach-Konfigurator einsetzen. Das ermöglicht einen effizienten Einsatz in kurzer Zeit. Der Konfigurator lässt sich auf der Website nutzen und unterstützt im persönlichen Beratungsgespräch.

„Mit K3-Veranda erhalten Anbieter keine langwierige Individualentwicklung, sondern eine vorbereitete Branchenlösung für typische Anforderungen im Terrassendach-Vertrieb“, sagt Vitus Forsmann, CEO, ObjectCode GmbH. „Gerade in der Saison ist es wichtig, Anfragen schneller einzuordnen und Angebote strukturiert zu erstellen.“

Automatisierte Angebote entlasten den Vertrieb

Neben der visuellen Beratung steht die automatisierte Angebotserstellung im Mittelpunkt. Anfragen werden mit den gewählten Produktdaten übergeben. Das kann die Bearbeitung beschleunigen und den Abstimmungsaufwand im Vertrieb senken. Schon vor dem eigentlichen Verkaufsgespräch liegen damit mehr Informationen vor.

Nach Angaben von ObjectCode zeigt sich der Nutzen auch in laufenden Projekten.

„Der Konfigurator erzielt 10-15 Anfragen täglich. Damit können wir uns stark vom Wettbewerb absetzen.“, sagt Mehmet Isirlar, Inhaber von Terruda Überdachung.

Für Fachbetriebe im Bereich Sonnenschutz ist vor allem die Kombination aus Visualisierung und Prozessunterstützung relevant. Kunden sehen früher, wie sich eine Lösung auf die Wirkung am Gebäude auswirkt. Anbieter erhalten zugleich besser vorbereitete Anfragen. Das schafft eine belastbarere Grundlage für das Angebot.

Mehr Informationen unter:

K3-Veranda: die Software für Terrassendach-Anbieter

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

ObjectCode GmbH

Frau Julia Manasterni

Am Brambusch 22

44536 Lünen

Deutschland

fon ..: 01737646417

web ..: https://k3-konfigurator.de

email : marketing@objectcode.de

Die ObjectCode GmbH entwickelt seit 2014 Online-Konfiguratoren. Der Fokus liegt auf 3D-Visualisierung und Augmented Reality. ObjectCode unterstützt vor allem mittelständische E-Commerce-Unternehmen und Markenhersteller. Ziel ist es, modulare und konfigurierbare Produkte erfolgreich online zu verkaufen. Die Terrassendach-Planer Software K3-Veranda macht Terrassendächer mit 3D und Augmented Reality für Kunden und Anbieter erlebbar.



Pressekontakt:

ObjectCode GmbH

Frau Julia Manasterni

Am Brambusch 22

44309 Dortmund

fon ..: 01737646417

email : marketing@objectcode.de

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