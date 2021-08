O´zapft is! Heute Tag 6 bei „Die bayerischen Vertriebstage“ von Uwe Rieder, der bayerische Vertriebsfreak

Heute Tag 6 bei dem größten Spektakel, das es bisher in Sachen „Feuer für Ihren Vertrieb“ gegeben hat. Die Prominenz an TOP-Speakern steht auch schon in ihren Startlöchern.

Ab heute 8 Uhr können Sie 24 Stunden all die unten genannten „Brandbeschleuniger“ abrufen. Wie Sie hier schon sehen: Ein absolutes Feuerwerk an Wissen und Know-How wie bereits auch an den beiden ersten Tagen.

Gratis-Tickets im Wert von 97 Euro nur noch heute verfügbar. Hier der Link: https://www.die-bayerischen-vertriebstage.de

Die Speaker, jeder für Sie ein absolutes Highlight in Sachen Umsatz-Turbo:

> Jürgen Höller

> Paul Misar

> Dawid Przybylski

> Matthias Weber

> Robert Nabenhauer

> Harald Psaridis

> Mitch Rau

> Uwe Rieder

Tag 6, Samstag, der 7. August 2021, mit folgenden Themen:

Jürgen Höller mit „Die universellen Erfolgs- und Lebensgesetze!“

Paul Misar mit „So wirst Du mit Leichtigkeit und ohne schlechtes Gewissen reich!“

Dawid Przybylski im Interview mit Uwe Rieder über Umsatzskalierung mit bezahlter Online-Werbung und finanzielle Freiheit!

Matthias Weber mit „Mindset: Wichtiges Wissen und Fähigkeiten als Unternehmer Deines Lebens!“

Robert Nabenhauer mit „Google Top Platzierung – Wie Sie garantiert auf Google’s Seite 1 landen“.

Harald Psaridis mit „VORHABEN in ERGEBNISSE UMSETZEN“

Mitch Rau mit „Verkaufen ist ein Handwerk! Erlerne die Fähigkeiten mit deinem Gegenüber so zu

kommunizieren, dass er vor Begeisterung umfällt!“

Uwe Rieder mit „Wie auch Sie sich innerhalb von 9 Wochen eine praxiserprobte Vertriebsstrategie aufbauen und dadurch Ihre Traumkunden magisch anziehen. Ohne Kaltakquise!“

Freuen Sie sich auf insgesamt 7 Tage „Feuer für Ihren Vertrieb“: Ihr mächtigstes Werkzeug für Ihren Umsatzturbo ohne Kaltakquise!

Wichtig: Gratis-Tickets im Wert von 97 Euro nur noch heute verfügbar. Hier der Link (Klicken Sie hier)

