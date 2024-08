P2P Group stärkt sein Führungsteam und stellt Investorenpräsentation bereit

– Strategische Ernennung von Sudhakar Anivella, einem erfahrenen und renommierten Entwickler von umsatzstarken und skalierbaren Produkten, zum Chief Technology Officer von Inturai und VP of Technology der P2P Group.

– Sudhakar Anivella hatte zuvor als Gründer und Ingenieur maßgeblichen Anteil am Aufbau der weltweit führenden Technologieplattform Turvo im Silicon Valley sowie bei Salesforce, wo er für spezielle KI-Projekte engagiert wurde.

– Herr Anivella bringt ein starkes Netzwerk mit ein und treibt die Entwicklung des kürzlich übernommenen Unternehmens Inturai voran, wie es in der neuen Investorenpräsentation dargelegt ist.

Vancouver, British Columbia, den 29. August 2024 / IRW-Press / P2P Group Limited (P2P Group oder das Unternehmen) (CSE: PPB / FWB: 3QG) hat Sudhakar Anivella mit sofortiger Wirkung zum Chief Technology Officer (CTO) von Inturai und VP Engineering der P2P Group ernannt. Herr Anivella kann in den Bereichen Softwarearchitektur und -entwicklung sowie als Führungskraft in unterschiedlichen Branchen eine Erfahrung von fast 25 Jahren vorweisen.

Herr Anivella, der maßgeblichen Anteil am frühen Erfolg des Silicon-Valley-Start-ups Turvo (turvo.com) hatte, ist für seine strategischen Führungsqualitäten in der Softwarearchitektur und -entwicklung bekannt. Als ausgewiesener Innovator ist Herr Anivella für seine Fähigkeit bekannt, komplexe und innovative Technologieprodukte zu konzipieren, zu entwickeln und zu skalieren. Seine umfassende Expertise im Bereich der Spitzentechnologie führte dazu, dass er von Salesforce (www.salesforce.com) für spezielle KI-Projekte engagiert wurde.

Ich bin begeistert, in dieser aufregenden Zeit zu Inturai zu stoßen, sagte Herr Anivella. Ich freue mich darauf, mit dem talentierten Team zusammenzuarbeiten, um die Grenzen dessen, was im Bereich der Gesundheits- und Sicherheitslösungen möglich ist, weiter zu verschieben.

Angesichts einer Erfahrung von fast 25 Jahren hat Sudhakar in den USA, in Europa, im Nahen Osten und in der Asien-Pazifik-Region umsatzstarke Produkte konzipiert und entwickelt und dabei weltweit auf sich aufmerksam gemacht. Seine Expertise wird dazu beitragen, Innovation und Wachstum bei Inturai voranzutreiben, sagte Ed Clarke, CEO der P2P Group.

Investorenpräsentation hinsichtlich der Übernahme von Inturai

Das Unternehmen freut sich auch, eine neue Präsentation bereitzustellen, um die Aktionäre über die Fortschritte hinsichtlich der jüngsten Übernahme von Inturai auf dem Laufenden zu halten.

Link: www.p2p-group.com/investor

Über die P2P Group

Die P2P Group nimmt eine Vorreiterrolle bei der Transformation von Gesundheit und Sicherheit mithilfe von fortschrittlichen Technologielösungen zur Schaffung von intelligenteren und sichereren Räumen ein. Die P2P Group ist als Dienstleister für die Bereiche Gesundheitsversorgung, Smart Homes und Industrieanlagen bestrebt, immer und überall für Sicherheit zu sorgen. Nähere Informationen erhalten Sie unter www.P2P-Group.com.

