Paartherapeut und Coach Robert Herrmann aus Leipzig erweitert sein Angebot

Neue Leistung von Paartherapeut & Coach Robert Herrmann: Beziehungstransformation nach Robert Herrmann.

Der Leipziger Paartherapeut und Coach Robert Herrmann erweitert sein Angebot. Das Beziehungs-Coaching-Programm für Paare in Krisen trägt den Namen „Beziehungstransformation nach Robert Herrmann“ und geht über eine herkömmliche Paarberatung hinaus. „Ich will dass meine Klienten im Rahmen ihrer Paartherapie meine Leistungen schnellstmöglich nicht mehr brauchen, deshalb habe ich Beziehungstransformation entwickelt.“ Beziehungstransformation funktioniert online sowie offline und ist ein Angebot, was sich an alle Paare richtet, die an ihrer Beziehung forschen und arbeiten wollen. Das Format unterscheidet sich von einer herkömmlichen Paartherapie dadurch, dass es nicht nur Paarsitzungen, sondern auch Einzelsitzungen, regelmäßige Hausaufgaben, Impulse und Notfall-Erreichbarkeit garantiert. Gerade in Ehen und Paarbeziehungen ist es normal, dass Differenzen und Krisen entstehen. Wenn Paare sich zeitnah um diese Herausforderungen kümmern und an ihren Kommunikations-, Konflikt-, und Beziehungskompetenzen arbeiten, ist die Basis für eine wertschätzende bedürfnisorientierte Paarbeziehung gegeben und das miteinander in Kontakt- und in Verbindung- sein wird wieder freudig und zu einem wichtigen Schatz für jeden Partner*in.

Mehr Informationen zur Beziehungstransformation nach Robert Herrmann gibt es auf der Website. Dort finden sich ebenso Informationen zur neuesten Möglichkeit der online Paartherapie. Diese wird via Zoom Videocall durchgeführt. Somit können auch Paare, die sich nicht in oder in der Nähe von Leipzig befinden, auf die Leistungen von Robert Herrmann zurückgreifen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Robert Herrmann Paartherapie & Coaching

Herr Robert Herrmann

Georg-Schwarz-Str. 71

04179 Leipzig

Deutschland

fon ..: 0162 423 13 06

web ..: https://robertherrmanncoaching.com/

email : kontakt@robertherrmanncoaching.com

Pressekontakt:

Marketing Bro

Herr Gerd Pufler

Georg-Schumann-Str. 329

04159 Leipzig

fon ..: 01743384244

web ..: https://marketing-bro.de/

