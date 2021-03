PacDrive 3 – Hochleistungsperformance für anspruchsvollste Automatisierung

Motionfunktionalität für bis zu 2.600 Achsen, präzise Motor-Vorsteuerung, umfangreiche Softwareunterstützung.

Schneider Electric hat mit PacDrive 3 eine ganzheitliche Technologieplattform für die hoch performante Automatisierung von sehr komplexen Maschinenanwendungen entwickelt. Das in Bezug auf Leistungsfähigkeit und Umfang einzigartige Portfolio an Antrieben, Robotertechnik, Controllern und Softwaretools ist insbesondere auf die anspruchsvollen Aufgaben im CPG Segment zugeschnitten. Konkret bedeutet das: Motionfunktionalität für bis zu 2.600 (zentrale oder dezentral getriebene) Servomotoren oder Roboterachsen, vollständig integrierte Ethernet-basierte Echtzeitkommunikation mit SERCOS III sowie intelligente und einheitliche Softwareunterstützung für die komplette Maschine. Anwender profitieren damit unter anderem von smarten, schnellen und wenig fehleranfälligen Engineering- und Inbetriebnahme-Prozessen, stark reduzierter Steuerungs-Hardware sowie präziser Performance und beschleunigten Time-to-Market-Zeiten. PacDrive 3 wurde kürzlich um Einkabelmotoren sowie neue Funktionalitäten für die Lexium 62 Servoantriebe erweitert.

Vorteile über den gesamten Maschinenlebenszyklus: mehr Anlageneffektivität, mehr Flexibilität und mehr Effizienz

Tech-Konzern Schneider Electric ist seit vielen Jahren ein enger Partner der Verpackungsindustrie. „Mit der kontinuierlichen und praxisnahen Weiterentwicklung von PacDrive 3 sind wir aktuellen Herausforderungen in diesem Bereich stets einen Schritt voraus“, betont Automatisierungsexperte Reinholt Schlechter von Schneider Electric. „Über den gesamten Maschinenlebenszyklus bietet unsere Lösung wettbewerbsentscheidende Vorteile in Sachen Produktionsleistung, Flexibilität, Sicherheit und Effizienz.“ Bereits in der Planungs- und Entwicklungsphase oder im Fall von Umbauten oder Erweiterungen einer maschinellen Anwendung unterstützt das Softwareprogramm „EcoStruxure Machine Expert“ von Schneider Electric den Engineering-Prozess mit Simulationsmöglichkeiten, Modul-Bibliotheken und Demo-Projekten. Durch die nahtlose Integration von realer und virtueller Maschine kann bereits während der Konstruktion gefahrlos programmiert und getestet werden. Hinzu kommt, dass Standard-Reglereinstellungen sowie intelligente Features für eine schnelle Parametrierung den Zeitaufwand für Routineaufgaben erheblich reduzieren – zum Beispiel indem beim ersten Einschalten eines neuen Geräts direkt die richtige Firmware geladen wird. Auch im Austauschfall muss die neue Komponente nicht eigens parametriert werden, sondern die Firmware wird automatisch geladen. So lässt sich der Einsatz von Programmiersoftware vermeiden und Stillstandszeiten werden minimiert.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Schneider Electric GmbH

Frau Christine Beck-Sablonski

Gothaer Strasse 29

40880 Ratingen

Deutschland

fon ..: + 49 171 172 4176

web ..: https://www.schneider-electric.de/de/

email : schneider-electric@riba.eu

Wir von Schneider Electric möchten die optimale Nutzung von Energie und Ressourcen für alle ermöglichen und damit den Weg zu Fortschritt und Nachhaltigkeit ebnen. Wir nennen das Life Is On.

Wir sind Ihr digitaler Partner für Nachhaltigkeit und Effizienz.

Wir fördern die digitale Transformation durch die Integration weltweit führender Prozess-und Energietechnologien, durch die Vernetzung von Produkten mit der Cloud, durch Steuerungskomponenten sowie mit Software und Services über den gesamten Lebenszyklus hinweg. So ermöglichen wir ein integriertes Management für private Wohnhäuser, Gewerbegebäude, Rechenzentren, Infrastruktur und Industrien.

Die tiefe Verankerung in den weltweiten lokalen Märkten macht uns zu einem nachhaltigen globalen Unternehmen. Wir setzen uns für offene Standards und für offene partnerschaftliche Eco-Systeme ein, die sich mit unserer richtungsweisenden Aufgabe und unseren Werten Inklusion und Empowerment identifizieren.

Pressekontakt:

Schneider Electric GmbH

Frau Christine Beck-Sablonski

Gothaer Strasse 29

40880 Ratingen

fon ..: + 49 171 172 4176

web ..: https://www.schneider-electric.de/de/

email : schneider-electric@riba.eu

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Ready Set Gold wagt neuen ganzheitlichen Blick auf das Goldprojekt Northshore