PANACEO und PMA – Zeolith: Eine Erfolgsgeschichte der Forschung und Entwicklung

Wer ist PANACEO? Ein Blick hinter die Kulissen des führenden Zeolith-Unternehmens

Kein anderes Unternehmen hat so viel zur wissenschaftlichen Erforschung des natürlichen Vulkanminerals Zeolith und seine Verwendung bei zahlreichen Leiden und Erkrankungen beigetragen wie das Kärntner Forschungs- und Entwicklungsunternehmen PANACEO International GmbH. Seit mittlerweile über 20 Jahren hat sich das Familienunternehmen der Erforschung und Verbreitung qualitativ einzigartiger Zeolith-Produkte verschrieben und mit seinem speziellen PMA – Zeolith Meilensteine auf dem Sektor der Darmsanierung und Entgiftung gesetzt. Nicht umsonst wird der Begriff „Zeolith“ heutzutage meist mit PMA- Zeolith bzw. umgangssprachlich mit „PANACEO-Zeolith“ gleichgesetzt. Doch wer ist PANACEO eigentlich?

PANACEO: Ein Unternehmen mit Sendungsbewusstsein, das den Zeolith liebt und lebt

Werbeversprechen sind oft leicht gemacht und selten erfährt man, wie ein Unternehmen wirklich „tickt“ und was es, außer wirtschaftlichen Aspekten, tatsächlich antreibt. Wer jedoch mit PANACEO direkt zu tun hat, merkt rasch, dass die Verbesserung der Gesundheit der Menschen mit dem PMA – Zeolith in diesem Unternehmen eine wahre Herzensangelegenheit und gelebte Leidenschaft ist.

Einen Blick hinter die Kulissen gewährt nun ein neuer, informativer Kurzfilm, der sich an alle richtet, die mehr über Zeolith und das Unternehmen erfahren wollen. In nur drei Minuten erfährt man hier, wie und warum der sendungsbewusste Unternehmer Jakob Hraschan vor über 20 Jahren PANACEO gründete und versteht, warum die „PANACEO-Familie“ eine solch eingeschworene Gemeinschaft bildet, die unermüdlich daran arbeitet, mit ihren Zeolith-Produkten die Gesundheit und damit das Leben ihrer Kunden zu verbessern.

Wissenschaft und Qualitätsbewusstsein bilden die Kernaspekte des Erfolges von PANACEO: Dank der intensiven wissenschaftlichen Forschung zum Nutzen und der Wirksamkeit des Zeolith, die bei PANACEO mittlerweile über 25 klinische Studien und Untersuchungen umfasst (u. a. zu Leaky Gut, Reizdarmsyndrom, Schwermetallausleitung uvm.), hat das Unternehmen maßgeblich und letztlich allein zum heutigen Wissen um die medizinische Bedeutung des Zeolith beigetragen.

Die Entwicklung des speziellen PMA-Zeoliths (PMA steht für „PANACEO Mikro Aktivierung“) ist ein patentiertes Verfahren, bei dem Natur-Zeolith höchster Qualität für die medizinische Anwendung optimiert wird. Die Zulassung der PMA-Zeolith-Erzeugnisse von PANACEO als Medizinprodukte nach den strengsten europäischen Kriterien bestätigt die Überzeugung von Jakob Hraschan und seinem Team: Gerade in der heutigen Zeit, die von Umweltbelastungen, denaturierten Nahrungsmitteln sowie Stress und Hektik geprägt ist und unseren Darm sowie das Mikrobiom stark belastet, kann der PMA-Zeolith ein wahrer Segen für unsere Gesundheit sein.

Die Reise von PANACEO geht weiter: PMA – Zeolith als fester Bestandteil in der Medizin

Dass der PMA – Zeolith in der Medizin ein noch höheres Potential erreichen kann, ist aktueller Gegenstand der PANACEO-Forschung. So zeigt sich in neuesten Studien, dass das Vulkanmineral in Form des PMA – Zeolith Krebs-Patienten dabei helfen kann, die oft horrenden Nebenwirkungen einer Chemotherapie besser zu vertragen, dass PMA – Zeolith die Zahngesundheit maßgeblich unterstützt und auch ein bislang unterschätzter Verbündeter in der Behandlung von Hauterkrankungen sein kann.

„Die Mission von PANACEO ist es, vielen, vielen Menschen zu helfen und den PMA-Zeolith auch weltweit verfügbar zu machen. Und das Schönste ist, wenn Menschen auf uns zu kommen und uns erzählen, dass ihnen der PMA-Zeolith geholfen hat“, fasst Jakob Hraschan im Film zusammen – und man sieht ihm an: Dieser Mann lebt, was er tut.

Das neue Video von PANACEO ist auf YOUTUBE zu sehen:

https://www.youtube.com/watch?v=OqqBHzLMDMQ

