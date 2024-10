Papiergeld, Gold und Silber – damals und heute

Die Kaufkraft von Fiatwährungen schwindet, Gold und Silber sichern gegen wirtschaftliche Unsicherheiten ab.

Schon venezianische Bankkaufleute lagerten Gold und gaben Papiergeld aus, sogenannte Kriegsanleihen. Oft waren es in der Vergangenheit Kriege oder Herrscher-Ambitionen, die die Entwicklung von Edelmetallen zu Papierversprechen förderten. Venedig war da ein Vorreiter. Denn die maritime Großmacht führte Papierersatz für Gold und Silber ein. Schließlich mussten militärische Unternehmungen, wie etwa die Plünderung Konstantinopels im Jahr 1204 finanziert werden. Spanien und Frankreich folgten dem Beispiel Venedigs. So konnten Herrscher teure Kriege führen, ohne ihre Staatskassen zu leeren. Allerdings schmälerte dies das Vermögen der Bürger. Ähnlich handelte später die Bank of England, die 1694 gegründet wurde. Geschäftsleute liehen der Krone Gold, um den Krieg gegen Frankreich zu finanzieren. Dafür bekamen sie das alleinige Recht, Geld auszugeben.

Die Finanzmacht befand sich so in den Händen einiger weniger. Papiergeld verbreitete sich immer weiter, Gold und Silber waren nicht mehr das Tauschmittel der ersten Wahl. Als Folge entstanden Inflationen, welche auf Kosten der Ersparnisse der Bürger ging. Man denke nur an die 1913 gegründete Fed. Papiergeld zu schaffen, war ja so einfach. Die zunehmende Trennung von Währungen von materiellen Vermögenswerten untergrub oft die wirtschaftliche Stabilität und den Wohlstand der Bürger. Heute herrschen Schulden und wirtschaftliche Unsicherheiten vor. Länder wie China, Indien, Russland, Saudi-Arabien oder Thailand wollen die Dominanz des US-Dollars verringern. Alternativen und goldgedeckte Währungen sind wieder von Interesse in manchen Ländern. Und viele Zentralbanken kaufen heute vermehrt Gold und verkaufen gerne US-Staatsanleihen. Kluge private Investoren tun gut daran es ähnlich wie die Zentralbanken zu machen oder sich bei Bergbaugesellschaften, die Gold und Silber besitzen umzusehen.

Da gäbe es Discovery Silver – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/discovery-silver-corp/ – mit seinen Silber-Zink-Blei-Projekten in Nordmexiko, darunter das äußerst aussichtsreiche Codero-Projekt, ein weltweit führendes Silberprojekt.

Aurania Resources – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/aurania-resources-ltd/ – setzt auf Kupfer und Edelmetalle in Südamerika. Das Flaggschiffprojekt liegt in den Anden in Peru und beinhaltet sogar sichtbares Gold.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Aurania Resources (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/aurania-resources-ltd/ -) und Discovery Silver (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/discovery-silver-corp/ -).

