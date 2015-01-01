Papiergold, physisches Gold und Goldaktien

Auf der Precious Metals Summit Beaver Creek-Konferenz, die gerade in Colorado stattfand, gab es interessante Themen im Edelmetallbereich.

Anzeige/Werbung – Dieser Artikel wird verbreitet im Namen von Fury Gold Mines Ltd. and Gold X2 Mining Inc., mit der die SRC swiss resource capital AG bezahlte IR-Beraterverträge unterhält. Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Autorin: Ingrid Heinritzi · Erstveröffentlichung: 22.09.2025, 06:55, Berlin/Zürich

„Papiergold“ ist vorbei, sagte Frank Giustra auf der Metallkonferenz in Colorado. Die Konferenz, die nur auf Einladung zugänglich ist, stellt eine führende unabhängige Investmentkonferenz für Explorations-, Entwicklungs- und aufstrebende Produzenten von Gold, Silber und Platinmetallen dar. Eine spannende These ist es, ob das Zeitalter des Papiergoldes zu Ende geht. Frank Giustra hat dies damit begründet, dass die BRICS-Staaten (Brasilien, Russland, Indien, China, Südafrika) ein paralleles Finanzsystem aufbauen. Denn das Papiergold orientiert sich am US-Dollar und bepreist erhofft lieferbares Metall. Papiergold, so Giustra, sei in einer Krise wertlos. Denn dieses parallele Finanzsystem bepreist nur tatsächlich lieferbares Metall. Papiergold, Gold-Futures oder börsengehandelte Goldfonds stellen nur einen Anteil am Goldwert dar, ohne das Metall physisch zu besitzen.

Mit Papiergold sind Anlageformen gemeint, bei denen das Edelmetall normalerweise nicht physisch ausgeliefert wird. Ob der Herausgeber des Produkts im Krisenfall wirklich liefern könnte, das ist das Risiko. Im Gegensatz dazu steht das physische Gold, Barren oder Münzen. Es gilt besonders als sicherer Hafen, da es ausgeliefert und aufbewahrt werden kann. Wie die Attraktivität des Goldes in Zeiten von wirtschaftlichen Unsicherheiten, Krisen oder Inflationsängsten steigt, zeigt dieses Jahr eindrucksvoll. Papiergold ist zwar einfach handelbar, aber eben nur ein Versprechen auf den Wert des Edelmetalls. Physisches Gold ist solider. Auf Edelmetalle setzen können Anleger, sogar mit einem Hebel auf den Edelmetallpreis, auch mit den Werten der Edelmetall-Unternehmen.

Gold X2 Mining – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/goldshore-resources-inc/ – verfügt über das fortgeschrittene Moss Goldprojekt in Ontario. Zu 100 Prozent im Alleineigentum, ist das Projekt mit bester Infrastruktur ausgestattet und punktet mit sehr guten Bohrergebnissen. Rund 100.000 Bohrmeter wurden bisher niedergebracht.

Fury Gold Mines – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/fury-gold-mines-ltd/ – verfügt über ein Gold- und Mineralexplorationsportfolio von insgesamt über 157.000 Hektar in Québec. Zudem besitzt das Unternehmen Stammaktien von Dolly Varden Silver Corp. Gute Nachrichten gibt es gerade vom Bohrprogramm beim Goldprojekt Sakami in Quebec.

