  • PARCEL startet Phase 2: Smarte Technologien und nachhaltige Lösungen für Verpackung & Logistik

    PARCEL startet in Phase 2: Gemeinsam entwickeln KMU und Forschung nachhaltige, smarte und kreislauffähige Verpackungstechnologien für die Produktion von morgen.

    BildHamburg, 08.09.2025 – Das Innovationsnetzwerk „PARCEL – Innovative Technologien für die nachhaltige und ressourceneffiziente Produktion von funktionalen Verpackungen“ ist in die zweite Förderphase gestartet. Unter dem Management der IWS GmbH entwickeln kleine und mittlere Unternehmen gemeinsam mit Forschungseinrichtungen technologische Lösungen für die Anforderungen zukünftiger Verpackungs- und Logistiksysteme.

    Verpackung neu denken: Kreislauffähigkeit, Digitalisierung und Automatisierung im Fokus

    Verpackungen erfüllen zentrale Funktionen im Produktschutz und in der Logistik. Der Anspruch, diese Funktionen bei gleichbleibender Qualität umweltverträglicher und ressourceneffizienter zu gestalten, stellt die Branche jedoch vor große Herausforderungen. PARCEL begegnet diesen Herausforderungen durch die Entwicklung kreislauffähiger Materialien, smarter Komponenten sowie automatisierter, ressourcenschonender Produktionsprozesse.

    In Phase 2 konzentrieren sich die Netzwerkpartner:innen auf vier Entwicklungsfelder:

    * Integration von rezyklierbaren oder biobasierten Materialien in industrielle Fertigungsprozesse
    * Umsetzung nachhaltiger Verpackungskonzepte
    * Entwicklung digital gestützter Produktionstechnologien zur Effizienzsteigerung
    * Funktionalisierung durch eingebettete Elektronik, Sensorik und RFID-Systeme

    Interdisziplinäre Expertise entlang der Wertschöpfungskette
    Das Netzwerk vereint Kompetenzen aus den Bereichen Materialforschung, Elektronikentwicklung, Softwaredesign, Verpackungstechnologie und industrieller Fertigung. Neue Partner wie CESYS GmbH, Effekt-Technik GmbH, Lucent Code GmbH und tagItron GmbH bringen gezielt Know-how aus den Bereichen Embedded Systems, Drohnentechnologie, KI-gestützte Softwareentwicklung und intelligente Identifikationstechnologien ein. Dies ist eine wichtige Grundlage für die Entwicklung vernetzter Verpackungssysteme und logistischer Anwendungen.

    PARCEL Netzwerkpartner:innen:

    * Cesys GmbH
    * Inuru GmbH
    * OrelTech GmbH
    * Polymer Service GmbH Merseburg
    * Effekt-Technik GmbH
    * Lucent Code GmbH
    * tagItron GmbH

    Wir sind für Sie da: Von der Projektentwicklung bis zur Förderung

    Die IWS GmbH unterstützt die Netzwerkpartner:innen von der Projektidee über die Fördermittelberatung bis zur Antragstellung, insbesondere im Rahmen des Zentralen Innovationsprogramms Mittelstand (ZIM). Bereits in der Antragsphase befinden sich Projekte zur KI-basierten Formulartransformation, smarten Verpackungskomponenten und autonomen Logistiksystemen.

    Werden Sie Teil unseres Netzwerks und profitieren Sie von attraktiven Fördermöglichkeiten!

    Unternehmen, die sich für die Bereiche smarte Verpackungen, nachhaltige Materialien oder digitale Produktionstechnologien interessieren und ihre Entwicklungen vorantreiben möchten, sind eingeladen, Teil des Netzwerks zu werden. So können sie von einer starken, interdisziplinären Partnerschaft profitieren.

    Weitere Informationen finden Sie unter: www.iws-nord.de

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    IWS Innovations- und Wissensstrategien GmbH
    Herr Patrick Zessin
    Deichstraße 29
    20459 Hamburg
    Deutschland

    fon ..: 04036006630
    web ..: https://iws-nord.de/
    email : mail@iws-nord.de

    IWS steht für den Technologie- und Wissenstransfer zwischen Industrie und Spitzenforschung und agiert branchenübergreifend dort, wo Innovationen entstehen. Wir arbeiten in mehreren Innovationsnetzwerken mit Unternehmen und Forschungseinrichtungen zusammen, die den Nukleus für die gemeinschaftliche Entwicklung hochinnovativer Produkte, Verfahren oder technischer Dienstleistungen darstellen.

    Pressekontakt:

    IWS Innovations- und Wissensstrategien GmbH
    Herr Patrick Zessin
    Deichstraße 29
    20459 Hamburg

    fon ..: 04036006630
    email : mail@iws-nord.de


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Wer Wo Was Wann Warum Wie - die W-Fragen
    Lesen Sie auf Wo Was auch:
    1. Innovationsnetzwerk für nachhaltige und smarte Verpackungen erfolgreich gestartet
      Das Ziel des Innovationsnetzwerks PARCEL der IWS GmbH besteht darin, die Kreislaufführung von Verpackungen und Verpackungsmaterialien flächendeckend in der Verpackungsbranche zu etablieren....

    2. Mitglieder gesucht: Smarte und nachhaltige Verpackungen
      Mitstreiter:innen gesucht, um die Verpackungsherstellung von morgen zu gestalten: Im Frühjahr 2024 startet neues Netzwerk zum Thema "Produktionstechnologien für smarte & nachhaltige Verpackungen"....

    3. Nachhaltige Logistik: LIMBUA entscheidet sich für Stenkamp Logistik
      Stenkamp Logistik setzt auf Green Logistics. Für LIMBUA, einem der weltweit führenden Produzenten von Bio Macadamia Nüssen, entscheidend für die Kooperation mit dem Logistikdienstleister....

    4. Nachhaltige Verpackung von Dimapax.de
      Dimapax.de bietet eine Vielzahl von nachhaltigen Verpackungen unter https://dimapax.de an....

    5. Neue smarte Logistik- und Transportlösungen von LAPP
      So wird der Umgang mit Kabeltrommeln zum Kinderspiel...

    6. Smarte Technologien und mehr auf der Fensterbau Frontale 2024
      Lösungen für Smartes Wohnen. Messe.TV war für Sie auf der Fensterbau Frontale 2024 in Nürnberg. Wir zeigen Ihnen spannende Neuheiten und Innovationen im Bereich der Fenster- und Türentechnologie....

    Categories: Presse - News

    Comments are currently closed.