PARCEL startet Phase 2: Smarte Technologien und nachhaltige Lösungen für Verpackung & Logistik

PARCEL startet in Phase 2: Gemeinsam entwickeln KMU und Forschung nachhaltige, smarte und kreislauffähige Verpackungstechnologien für die Produktion von morgen.

Hamburg, 08.09.2025 – Das Innovationsnetzwerk „PARCEL – Innovative Technologien für die nachhaltige und ressourceneffiziente Produktion von funktionalen Verpackungen“ ist in die zweite Förderphase gestartet. Unter dem Management der IWS GmbH entwickeln kleine und mittlere Unternehmen gemeinsam mit Forschungseinrichtungen technologische Lösungen für die Anforderungen zukünftiger Verpackungs- und Logistiksysteme.

Verpackung neu denken: Kreislauffähigkeit, Digitalisierung und Automatisierung im Fokus

Verpackungen erfüllen zentrale Funktionen im Produktschutz und in der Logistik. Der Anspruch, diese Funktionen bei gleichbleibender Qualität umweltverträglicher und ressourceneffizienter zu gestalten, stellt die Branche jedoch vor große Herausforderungen. PARCEL begegnet diesen Herausforderungen durch die Entwicklung kreislauffähiger Materialien, smarter Komponenten sowie automatisierter, ressourcenschonender Produktionsprozesse.

In Phase 2 konzentrieren sich die Netzwerkpartner:innen auf vier Entwicklungsfelder:

* Integration von rezyklierbaren oder biobasierten Materialien in industrielle Fertigungsprozesse

* Umsetzung nachhaltiger Verpackungskonzepte

* Entwicklung digital gestützter Produktionstechnologien zur Effizienzsteigerung

* Funktionalisierung durch eingebettete Elektronik, Sensorik und RFID-Systeme

Interdisziplinäre Expertise entlang der Wertschöpfungskette

Das Netzwerk vereint Kompetenzen aus den Bereichen Materialforschung, Elektronikentwicklung, Softwaredesign, Verpackungstechnologie und industrieller Fertigung. Neue Partner wie CESYS GmbH, Effekt-Technik GmbH, Lucent Code GmbH und tagItron GmbH bringen gezielt Know-how aus den Bereichen Embedded Systems, Drohnentechnologie, KI-gestützte Softwareentwicklung und intelligente Identifikationstechnologien ein. Dies ist eine wichtige Grundlage für die Entwicklung vernetzter Verpackungssysteme und logistischer Anwendungen.

PARCEL Netzwerkpartner:innen:

* Cesys GmbH

* Inuru GmbH

* OrelTech GmbH

* Polymer Service GmbH Merseburg

* Effekt-Technik GmbH

* Lucent Code GmbH

* tagItron GmbH

Wir sind für Sie da: Von der Projektentwicklung bis zur Förderung

Die IWS GmbH unterstützt die Netzwerkpartner:innen von der Projektidee über die Fördermittelberatung bis zur Antragstellung, insbesondere im Rahmen des Zentralen Innovationsprogramms Mittelstand (ZIM). Bereits in der Antragsphase befinden sich Projekte zur KI-basierten Formulartransformation, smarten Verpackungskomponenten und autonomen Logistiksystemen.

Werden Sie Teil unseres Netzwerks und profitieren Sie von attraktiven Fördermöglichkeiten!

Unternehmen, die sich für die Bereiche smarte Verpackungen, nachhaltige Materialien oder digitale Produktionstechnologien interessieren und ihre Entwicklungen vorantreiben möchten, sind eingeladen, Teil des Netzwerks zu werden. So können sie von einer starken, interdisziplinären Partnerschaft profitieren.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.iws-nord.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

IWS Innovations- und Wissensstrategien GmbH

Herr Patrick Zessin

Deichstraße 29

20459 Hamburg

Deutschland

fon ..: 04036006630

web ..: https://iws-nord.de/

email : mail@iws-nord.de

IWS steht für den Technologie- und Wissenstransfer zwischen Industrie und Spitzenforschung und agiert branchenübergreifend dort, wo Innovationen entstehen. Wir arbeiten in mehreren Innovationsnetzwerken mit Unternehmen und Forschungseinrichtungen zusammen, die den Nukleus für die gemeinschaftliche Entwicklung hochinnovativer Produkte, Verfahren oder technischer Dienstleistungen darstellen.

