Parkett in Hamburg: Slody Dielenboden und Parkett

Erleben Sie natürliche, hochwertige Holzböden in Hamburg. Vertrauen Sie auf fachkundige Beratung und Perfektion bei der Verlegung – für ein Raumgefühl voller Wärme und Stil.

Bodenbelag in seiner schönsten Form

Bei Slody Dielenboden und Parkett in Hamburg sind Kundenaufträge Chefsache. Von der Beratung bis zur Verlegung des neuen Parkett-Bodenbelags erhalten Kunden alle Leistungen des Fachbetriebs in Hamburg aus einer Hand. Für private und gewerbliche Projekte steht ein erprobtes und zuverlässiges Team von Parkettlegern zur Verfügung. Die regelmäßige Weiterbildung sämtlicher Mitarbeiter zu neuen innovativen Parkett-Produkten, fortschrittlicher Arbeitsweise bei der Parkett-Verlegung und aktueller Produktkunde ist für Slody Dielenboden und Parkett in Hamburg eine selbstverständliche Pflicht.

Der Auftritt auf echtem Holz

Parkett steht für einen natürlichen Bodenbelag, vollständig aus Echtholz. Der natürliche Farbton von Holz gehört zu den warmen Farbtönen. Die Farbpalette bei der Verlegung von Parkett in Hamburg geht von hellem Ahorn über die Rottöne von Buche und Kirschbaum bis zu einem fast schwarzen Braunton. Ein heller Parkett-Farbton lässt beispielsweise einen schmalen Eingangssektor optisch größer erscheinen. Mit dunklen Holzböden setzt der Parkett-Spezialist in Hamburg dagegen einen markanten Kontrast in den Wohnbereich. Durch unterschiedliche Maserungen und differenzierte Oberflächen-behandlungen lassen sich von Slody Dielenboden und Parkett in Hamburg mit dem Parkett-Bodenbelag verschiedene Effekte im Raum erzielen. Als Material ist Parkett bei der richtigen Bodenpflege haltbar und robust. Nicht nur der Anblick erscheint hochwertig, sondern das Parkett gibt dem Raum als Unikat eine ganz eigene Atmosphäre. Parkett nimmt die Feuchtigkeit auf und gibt diese bei trockener Heizungsluft auch wieder an den Raum ab. Neben der Parkett-Verlegung steht bei den Holzspezialisten in Hamburg die Parkett-Versiegelung, die Parkett-Reparatur, das Schleifen von Parkett und die Parkett-Pflege im Fokus.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

SLODY – Dielenboden und Parkett

Herr Frank Slodowy

Mittlerer Landweg 188

21035 Hamburg

Deutschland

fon ..: (040) 89 72 88 56

fax ..: (040) 89 72 88 57

web ..: https://www.slody.de/

email : pr@dsa-marketing.ag

