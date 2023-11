pars Restaurant (+ pars Pralinen) – Ein charmanter, lässiger Ort für die feine Art des Casual Fine Dining.

Dem Menü merkt man die Liebe zur puren Zutat an, jeder Gang besticht durch filigrane Klarheit und Wärme.

Und pars Pralinen: großartiges Design, anspruchsvolles Handwerk und grandiosen Genuss.

Ein charmanter, lässiger Ort für die feine Art des Casual Fine Dining, minimalistisch und doch einladend, elegant doch unprätentiös, herzlich statt verkopft. Ein Erlebnis für die Sinne und kontinuierlich unter Einbindung von künstlerischen Elementen – im Raum oder als besondere Aktion. Das gibt es so kein zweites Mal in der Großstadt Berlin.

Die Gründerin Kristiane Kegelmann wählte 2022 bewusst Alina Jakobsmeier zur Küchenchefin. Diese feinsinnige Frauenpower ist an vielen Stellen des „pars“ spürbar. Der Speisefolge mit 7 Gängen von Alina Jakobsmeier merkt man die Liebe zur puren Zutat an, jeder Gang besticht durch filigrane Klarheit und Wärme, reduziert auf wenige, aber elementare Bausteine. „Eine Attraktion„, urteilt Felix Denk, Restaurantkritiker des Tagesspiegels. „Die Teller haben so gar nichts Auftrumpfendes, es fehlt jegliches Imponiergehabe. Und das macht sie so eindrücklich.“ Jeder Gang wohlig, einfach zum Genießen. „Eine sehr zugängliche Küche. Unser Alleinstellungsmerkmal ist nicht die Provokation, sondern die Reduktion der Zutaten in eine Wärme und Sinnlichkeit zu übertragen“, finden Kegelmann und Jakobsmeier.

Top-Sommelière Julia Giese kuratiert dazu die spannende Weinselektion.

Die Gastgeberin legt einen besonderen Wert auf eine kleine, aber gut kuratierte Auswahl an

Nischen-Champagner wie Charles Dufour.

Die Location haben die Architekturbüros DMtk (Wien) und Some Place Studio (Berlin) gestaltet,

einen zweigeteilten Gastraum mit edler, ebenfalls geradliniger Anmutung: Von der langen Tafel vorn blickt man in die offene Küche, dahinter, im kleineren Zimmer, gibt es vier Tische fürs Dinner im kleinen Kreis. Beide Räume werden durch die objekthafte Spiegelsäule zwischen den Räumen verbunden.

Mit Kontrasten wird bewusst gespielt: Natürliches trifft auf Artifizielles, Haptisches auf Hartes,

Altbekanntes auf Progressives. Vom Vorgänger, dem Berlin-bekannten „Café Savigny“, sind Zitate geblieben: Stuckreliefs an den Wänden, Würfelparkett, das ein oder andere Möbel. Kunstwerke von Sarah Loibl, Hannah Sophie Dunkelberg, Pujan Shakupa, Malte Bartsch und Felix Weppen schlagen den Bogen von der Vergangenheit zur Gegenwart des Ortes.

Lust, uns zu besuchen? Wir würden uns freuen, wenn Sie über Kristiane Kegelmann und ihr „pars“- Restaurant berichten würden – als außergewöhnlichen kulinarischen Berlin-Tipp.

Gastronomin: Kristiane Kegelmann

Küchenchefin: Alina Jakobsmeier

Sommeliere: Julia Giese

Neue Wege einer Grenzgängerin:

Man könnte sagen, sie hat die Praline neu erfunden:

Kristiane Kegelmann, 32, Konditormeisterin und Bildende Künstlerin in Berlin, vereint in einem Stück Chocolaterie dreierlei: großartiges Design, anspruchsvolles Handwerk und grandiosen Genuss. In essbaren Skulpturen, die handkolorierte Hülle aus feinster Schokolade, die

Varianten jedes ungewöhnlichen Kerns aufwändig komponiert aus hochwertigen regionalen

Zutaten, bestechend in Konsistenz und Aroma. Ihr Label: „pars“, Teil eines Ganzen. Nicht einfach Dessert, sondern aufregend genug als separater Gang in einer aufwändig komponierten

Speisefolge, als frisch zubereiteter Solist.

Pressekontakt: Kristiane Kegelmann unter kristiane@pars.berlin

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

pars Restaurant (+ pars Pralinen)

Frau Kristiane Shakupa

Grolmanstraße 53 – 54

10623 Berlin

Deutschland

fon ..: 030 49919786

web ..: https://www.parspralinen.com

email : hello@pars.berlin

Ein charmanter, lässiger Ort für die feine Art des Casual Fine Dining, minimalistisch und doch einladend, elegant doch unprätentiös, herzlich statt verkopft. Ein Erlebnis für die Sinne, unter Einbindung künstlerischer Elemente – im Raum oder als besondere Aktion. Das gibt es so kein zweites Mal in der Großstadt Berlin.

Der Speisefolge mit 7 Gängen der Küchenchefin Alina Jakobsmeier merkt man die Liebe zur puren Zutat an, jeder Gang besticht durch filigrane Klarheit und Wärme, reduziert auf wenige, aber elementare Bausteine.

Pressekontakt:

INTRAG Internet Regional AG

Frau Sabine Hansen

Sophienblatt 82 – 86

23114 Kiel

fon ..: +49 (431) 67070 199

web ..: https://www.regional.de

email : pressestelle@intrag.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Die „BestPraxis GmbH – Zahnärzteberatung und Ärzteberatung“ kehrt zu ihrer inhabergeführten Form zurück! Künstliche Intelligenz und Geschäftsführung: Eine symbiotische Beziehung