Die „BestPraxis GmbH – Zahnärzteberatung und Ärzteberatung“ kehrt zu ihrer inhabergeführten Form zurück!

Aus der „ABZ BestPraxis GmbH“ ist wieder die „BestPraxis GmbH – Zahnärzteberatung und Ärzteberatung“ geworden!

Im Jahr 2008 wurde die „BestPraxis“ von Dipl.-Kfm. Michael Kreuzer gegründet. Herr Kreuzer gilt als erfahrener Berater und Coach im Bereich der akademischen Heilberufe. Er hat vor seiner Selbständigkeit über 10 Jahre bei der Deutschen Apotheker- und Ärztebank eG insbesondere als Existenzgründungsberater und Finanzierungsspezialist mit Führungsverantwortung gearbeitet. Die ersten 8 Jahre in der Niederlassung München – zuletzt als stellvertretender Niederlassungsleiter – und 2 Jahre als Niederlassungsleiter in Karlsruhe. Die BestPraxis ist seit ihrer Gründung auf die betriebswirtschaftliche Beratung und das Coaching von Ärzten und Zahnärzten spezialisiert und wird seit 2011 in Form der „BestPraxis GmbH“ geführt. Im Jahre 2016 erfolgte ein Zusammenschluss der „BestPraxis GmbH“ mit der „ABZ Consulting GmbH“ – einem Tochterunternehmen der ABZ eG (bzw. der ABZ Holding GmbH). Dieser Zusammenschluss zur „ABZ BestPraxis GmbH“ kam insbesondere durch das vertrauensvolle Verhältnis von Dipl.-Kfm. Michael Kreuzer und Dr. Hartmut Ohm (dem damaligen Vorstandsvorsitzenden) zustande. Durch den ruhestandsbedingten Ausstieg von Herrn Dr. Ohm haben die „BestPraxis GmbH“ und die „ABZ eG“ sich dazu entschieden, wieder eigener Wege zu gehen. In diesem Zusammenhang erfolgt auch die Umfirmierung der „ABZ BestPraxis GmbH“ zurück in die „BestPraxis GmbH“. Durch die Änderung der Firmierung hat sich über all die Jahre keine Änderungen der Geschäftstätigkeit ergeben: Noch immer ist die „BestPraxis GmbH“ auf die betriebswirtschaftliche Beratung und das Coaching von Zahnärztinnen / Zahnärzten und Ärztinnen / Ärzten spezialisiert. Mit dieser Spezialisierung auf Mediziner gehört das Unternehmen zu einem sehr kleinen Kreis an Unternehmens- bzw. Praxisberatern, die anbieterneutral, produktunabhängig und frei von weiteren Umsatzerwartungen ihre Beratung durchführen.

