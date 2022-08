Tradition verbindet: BayWa kehrt auf 400 Quadratmetern zurück ins Centro Tesoro

Vor der Revitalisierung war die BayWa schon einmal Teil des grünen Büro- und Gewerbequartiers. Jetzt mietet sie für 10 Jahre 400 qm im LEED Platin zertifizierten Green Building der Schwaiger Group.

München, 8. August 2022. Über hundertjährige bayerische Konzerngeschichte trifft auf Münchner Innovationsgeist und grüne Zukunftsstrategie: Weil im unmittelbar gegenüber liegenden Baustoffhandel die Büroflächen fehlen, dockt die BayWa in der Wamslerstraße 4 wieder an Münchens vielleicht grünste Gewerbeimmobilie Centro Tesoro an. 400 Quadratmeter sollen hier ausreichend Raum für die Steuerung der Logistik liefern. Mit dem Centro Tesoro und dem hier umgesetzten ganzheitlichen Energiekonzept hat die Münchner Schwaiger Group ein vielfach ausgezeichnetes Leuchtturmprojekt realisiert, das als erstes Revitalisierungsprojekt in Deutschland das höchstmögliche Green Building Label LEED-Platin erreicht hat.

„Die BayWa ist mit ihren unterschiedlichen Geschäftsfeldern seit mehr als 100 Jahren fest mit den Geschicken Bayerns und Münchens verwoben“, erklärt Michael Schwaiger, CEO der Schwaiger Group. „Auch wir als Immobilienprojektentwickler setzen auf langfristige Nutzung und weit in die Zukunft wirksame Nachhaltigkeit. Deswegen freuen wir uns auch ganz besonders, dass Tradition und Weitsicht in einem Leuchtturmprojekt wie dem Centro Tesoro zusammenfinden dürfen.“ Auf zunächst zehn Jahre ist das neue Mietverhältnis in der Wamslerstraße festgeschrieben mit der Option, anschließend noch zweimal um fünf Jahre zu verlängern. Ein Zeitraum, der beiden Vertragspartnern dauerhafte Planungssicherheit garantiert und gleichzeitig das gegenseitige Vertrauen ausdrückt.

Moderne Arbeitswelten

Mit der vor rund zwei Jahren nachhaltig revitalisierten rund 24.000 Quadratmeter großen Gewerbeimmobilie konnte die Schwaiger Group eine Zertifizierung mit dem internationalen Green Building Label LEED Platin erreichen. Münchens größte Photovoltaikanlage auf dem Dach, überdurchschnittliche Dämmwerte, eine smarte Gebäudetechnik und ein durchdachtes E-Mobilitätskonzept haben das Centro Tesoro zu einem vielfach preisgekrönten Vorzeigeprojekt werden lassen. Hinzu kommt die mit dem Award Best Workspaces 2022 ausgezeichnete Flächengestaltung, von der mit Blick auf agile Arbeitswelten, digitale Vernetzung und New Work nun auch die hier untergebrachten BayWa-Mitarbeiter profitieren. „Ich freue mich sehr, unseren Mitarbeitern hier ein Arbeitsumfeld bieten zu können, das sämtliche Anforderungen an New Work, Nachhaltigkeit und Digitalisierung so vorbildlich vereint“, kommentiert BayWa Asset-Manager Christoph Rech die Anmietung im Centro Tesoro. „Deshalb war es für uns auch keine Frage, uns hier auf mindestens 10 Jahre an die Schwaiger Group und das Centro Tesoro zu binden.“

Mixed-Use mit Zukunft

Neben der ab August hinzukommenden BayWa beherbergt das Centro Tesoro Firmen aus dem Fachmarktbereich wie die Würth Group, Rexel Germany und das japanische Traditionsunternehmen Makita sowie – ebenfalls ab dem 01. August – den Whirlpool-Händler SPA Deluxe. Weitere Mieter sind der technische Gebäudeausrüster KBT GmbH, der Indoor-Trampolin-Park-Entwickler Superfly, das High-Tech-Unternehmen Perceptron oder der Gastronomiebetreiber Evrim Karaboga, der mit seinem Foodcourt-Konzept LYFE Arbeitnehmer und Gäste des Centro Tesoro mit frischen Speisen versorgt.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Schwaiger Group GmbH

Herr Tristan Thaller

Schatzbogen 38

81829 München

Deutschland

fon ..: +49895526580

web ..: https://www.schwaiger.com/

email : info@schwaiger.com

Über die Schwaiger Group

Die Schwaiger Group ist ein Immobilienprojektentwickler, der seit mehr als 25 Jahren in den Bereichen Ankauf, Entwicklung, Vermietung und Verkauf am Münchner Markt aktiv ist. Ein besonderer Fokus des Unternehmens liegt auf der nachhaltigen Revitalisierung von gewerblich genutzten Immobilien mit dem Ziel, den Bestand in eine ökologische, digitale und urbane Zukunft zu überführen. Auf dem Feld der Immobilientransaktionen spielt die Schwaiger Group die komplette Klaviatur der Prozesse von der Prüfung der Standortqualität und Substanz über technische und kaufmännische Due Diligence bis zur Vertragsreife. Zum Track Record gehören unter anderem ein Wohnbauprojekt in Johanneskirchen, die Revitalisierung eines Wohn- und Geschäftshauses am Münchner Oberanger, die mit Geothermie betriebene Büroimmobilie Hatrium in Unterhaching sowie mehrere große Gewerbeprojekte am Frankfurter Ring in München und im Münchner Osten. Für die Revitalisierung des 24.000 Quadratmeter großen Gewerbe- und Büroquartiers Centro Tesoro hat die Schwaiger Group zahlreiche Preise erhalten. Heute ist das Unternehmen mit zwölf Mitarbeitern und einem abgewickelten Transaktionsvolumen von mehr als 425 Mio. Euro sowie mehr als 308.000 Quadratmetern gemanagten Mietflächen einer der leistungsstärksten Akteure in der regionalen Bau- und Immobilienbranche, der mit seinen Entwicklungen München und das Münchener Umland prägt und gestaltet. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.schwaiger.com

Pressekontakt:

SCRIVO Public Relations

Herr Tristan Tristan Thaller

Lachnerstraße 33

80639 München

fon ..: 0892350815

web ..: https://www.scrivo-pr.de/

email : tristan.thaller@scrivo-pr.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Was macht manche Menschen erfolgreicher als andere?