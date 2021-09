Partnerschaft mit Yaliyomo sichert Organic Gardens Nachhaltigkeits-Versprechen durch Blockchain-Technologie

Das Foodtech Start-up Organic Garden und Yaliyomo haben eine innovative Partnerschaft geschlossen, die Verbrauchern mehr Rückverfolgbarkeit und Sicherheit bieten wird.

Ingolstadt/Köln, 07. September 2021_

Zukunftsorientierte Marken setzen zunehmend auf technische Lösungen, um Kundenwünsche zu erfüllen. Die Organic Garden AG ist Teil einer Reihe innovativer Lebensmittelunternehmen, die auf Blockchain-Technologie setzen, um ihren Kunden eine klare Sicht auf Informationen zur Nachhaltigkeit und Rückverfolgbarkeit zu geben.

Das bayerische Unternehmen wird in diesem Herbst damit beginnen, die Blockchain-basierte Rückverfolgung von Yaliyomo in seine Produktlinie gesundheitsbewusster, nachhaltig erzeugter Lebensmittel zu integrieren. Mit dem neuen System können die Verbraucher durch Scannen eines QR-Codes auf dem Produkt Informationen abrufen, darunter Angaben zum Erzeuger, Zutatenlisten und Zertifizierungen sowie später auch den ökologischen Fußabdruck der gekauften Lebensmittel.

Die Blockchain-Authentifizierung ermöglicht es den Kunden, ihre Kaufentscheidungen zu validieren – wer bei Organic Garden kauft, kann sich seiner Entscheidungen direkt versichern und seine Lebensmittel bis zum Erzeuger zurückverfolgen.

Für Martin Wild, CEO von Organic Garden, ist die Einführung dieser Blockchain ein wichtiger Teil seines Bestrebens, seinen Kunden mehr Sicherheit und Transparenz zu bieten. „Die Partnerschaft mit Yaliyomo bedeutet für unsere Kunden mehr Sicherheit und Rückverfolgbarkeit in Bezug auf Nachhaltigkeit und die Bio-Zertifizierung ihrer Lebensmittel. Wir leben in einer Welt, in der sich die Menschen zunehmend für eine nachhaltige Ernährung entscheiden. Dennoch kann die derzeitige Lebensmittelkennzeichnung verwirrend sein, und die Verbraucher sagen uns, dass sie eine einfache, leichte und vertrauenswürdige Möglichkeit wünschen, um ihre Wahl zu bestätigen. Das Yaliyomo-System gibt uns und unseren Kunden die Gewissheit, dass sie die richtigen Entscheidungen für sich selbst, ihre Familien und den Planeten treffen“, erklärt Martin Wild.

Nihat Arkan, Mitbegründer und CEO von Yaliyomo, ergänzt: „Wir freuen uns, dass Organic Garden uns ausgewählt hat, um sein Blockchain-basiertes Content-Management-Programm zu unterstützen. Der Aufbau eines nachhaltigen Lebensmittelsystems ist ein wesentlicher Bestandteil der Bekämpfung des Klimawandels jetzt und in der Zukunft. Das Vertrauen der Verbraucher und ihre Integrität sind die Grundlage dafür, dass die Kunden die besten Lebensmittel auswählen können.“

Die Partnerschaft kommt einige Monate nach dem Gewinn eines weiteren Projekts mit dem Getreideriesen Agrarius zustande, was darauf hindeutet, dass die technologiegestützte Rückverfolgbarkeit von Lebensmitteln endlich in den Mainstream Einzug halten könnte, kommentiert Nihat Arkan und erklärt: „Es stimmt, dass innovative Marken bereits auf den zunehmenden Druck der Verbraucher nach 100-prozentiger Sicherheit bei der Bio-Authentifizierung und Transparenz bei der Nachhaltigkeit reagieren, indem sie Blockchain-basierte Dienste nutzen. Wir sehen das vor allem im Bio-Sektor, aber auch große Lebensmittelhersteller werden aufmerksam und erkennen den Wert einer verbesserten Rückverfolgbarkeit. Ich bin sicher, dass dies bald zum Branchenstandard für alle in diesem Markt werden wird.“

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Yaliyomo

Herr Björn Bayard

Agrippinawerft 30

50687 Köln

Deutschland

fon ..: +49 221 716 185 0

web ..: https://www.yaliyomo.net/

email : bjoern.bayard@yaliyomo.net

Yaliyomo

Die Plattform von Yaliyomo hilft Marken, ihren Verbrauchern mehr Informationen über ihre Produkte zur Verfügung zu stellen, sie bis zum Ursprung zurückzuverfolgen und Produktattribute zu validieren das schafft Vertrauen zwischen Produkten, Einzelhändlern und Verbrauchern. Einzelhändler, die diese Daten über die Yaliyomo-Plattform sicher erhalten und syndizieren, können alle Beteiligten durch die sichere Speicherung von Informationen in einer Blockchain-gesicherten Cloud rechenschaftspflichtig und transparent halten — eine Branchenneuheit für eine Content Management Plattform.

Durch die Speicherung von Informationen in einer Art und Weise, die Inhalte mit einer 100-prozentigen Garantie sichert, macht Yailiyomo Daten vollständig rückverfolgbar und hilft Markeninhabern und Einzelhändlern, ihre Produkte zu vermarkten und zu verkaufen und das Geschäftswachstum zu fördern, indem es auf die steigende Nachfrage der Verbraucher in diesem Bereich reagiert.

www.yaliyomo.net

Organic Garden

Organic Garden überdenkt die derzeitige Lebensmittel-Wirtschaft und verfolgt einen ganzheitlichen Ansatz für die Ernährung. Das Foodtech Start-up entwickelt ein Nachhaltigkeitsmodell, das die gesamte Versorgungskette für Lebensmittel abdeckt — von der Lebensmittelproduktion bis zum fertigen Gericht. In den zukünftigen Organic Garden Farmen werden Lebensmittel in einer umweltfreundlichen Kreislaufwirtschaft so angebaut, dass viele Menschen ganzjährig mit Produkten in Bio-Qualität versorgt werden können — dezentral und mit kurzen Transportwegen. Das Unternehmen inspiriert Menschen dazu, sich gesund zu ernähren und gleichzeitig umweltbewusst zu handeln.



Pressekontakt:

Fourspot

Herr Björn Weber

Niddastr. 64

60329 Frankfurt

fon ..: +49 69 15615405

email : bjoern.weber@fourspot.net

