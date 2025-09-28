  • Partnerschaft von Truck1 und New Housing 2026: Effiziente Logistik für die Branche der mobilen Architektur

    Truck1 – internationaler Marktplatz für Nutzfahrzeuge und Baumaschinen

    BildDas „New Housing – Tiny House Festival“ öffnet seine Tore in der Messe Karlsruhe und etabliert ein zentrales B2B-Netzwerk für alternatives Bauen, mobile Architektur und modulare Wohnkonzepte. Als Europas führender Treffpunkt für Projektentwickler, Architekten und Hersteller von Modulhäusern dient die Veranstaltung als strategische Plattform für die Auswahl von Technologieanbietern und Baustelleninfrastruktur. Truck1, ein internationaler Marktplatz für Nutzfahrzeuge und Baumaschinen, begleitet die Fachmesse als offizieller Medienpartner, um die Brücke zwischen stationären Baumethoden und globalen digitalen Handelsnetzwerken zu schlagen.

    Die Fachmesse „New Housing“ verbindet verschiedene Industriesektoren – von kompakten Wohneinheiten über spezialisierte Holzbearbeitungsmaschinen bis hin zu Mobilkranen und Umschlagtechnik. Für Immobilienentwickler und Transportunternehmen bietet die Messe ein strategisches Forum, um gezielt in Logistiklösungen zu investieren, die für die Auslieferung und Montage spezialisierter modularer Strukturen erforderlich sind. Während das Fachpublikum vor Ort ökologische Baumethoden vergleicht, erweitert Truck1 den Aktionsradius der Aussteller: Die Plattform ermöglicht es internationalen Einkäufern, die für den weltweiten Transport und die Montage dieser modernen Strukturen benötigten Maschinen direkt zu finden und zu erwerben.

    Weitere Informationen unter: https://www.alle-lkw.de/

    Über Truck1:
    Seit mehr als zwanzig Jahren agiert Truck1 als internationaler B2B-Marktplatz zur Optimierung des Handels mit schweren Baumaschinen, Nutzfahrzeugen, Anhängern und spezialisierter Umschlagtechnik. Die Plattform verbindet gewerbliche Händler mit aktiven Unternehmenseinkäufern in ganz Europa, Asien und Afrika. Dank einer kontinuierlich aktualisierten Datenbank kombiniert Truck1 effizient mehrsprachige Tools mit fundierter Marktanalytik.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Truck1
    Herr Mateusz Zurawski
    Aleje Jerozolimskie 85/2
    02-001 Warschau
    Polen

    fon ..: –
    web ..: https://www.alle-lkw.de/
    email : info@truck1.eu

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    Pressekontakt:

    Truck1
    Herr Mateusz Zurawski
    Aleje Jerozolimskie 85/2
    02-001 Warschau

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    email : info@truck1.eu


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