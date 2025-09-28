Reisemesse Dresden 2026 erweitert Reichweite durch Medienpartnerschaft mit Truck1

Strategische Allianz zwischen der Messe Dresden und Truck1.eu stärkt den digitalen Marktplatz für Caravaning und mobiles Reisen in Europa.

Der Online-Marktplatz Truck1 wird Medienpartner der bevorstehenden Reisemesse Dresden: Camper + Caravan Days 2026. Die bedeutende Branchenveranstaltung findet vom 30. Januar bis zum 2. Februar in der MESSE DRESDEN statt und präsentiert über 300 Aussteller sowie die neuesten Trends im mobilen Urlaub. Diese Partnerschaft verbindet die physische Messe mit ganzjährigem, digitalem Zugang zum europäischen Markt für Wohnwagen und Wohnmobile.

Der spezielle Camping- und Caravaning-Bereich in Halle 1 bildet das Herzstück der Messe und zeigt Trends, Van-Ausbauten sowie praktische Lösungen. Das Ausstellungs Spektrum reicht von Reiseveranstaltern und Tourismusregionen bis hin zu Aktivurlaub Konzepten, ergänzt durch mehr als 200 Fachvorträge.

Caravaning erfreut sich in Europa weiterhin wachsender Beliebtheit als flexible und kostengünstige Urlaubsform. Eine unterstützende Studie hebt hervor, dass Familien im Vergleich zu traditionellen Unterkünften bis zu 60 Prozent sparen können. Dies macht den mobilen Urlaub zu einer attraktiven Option für viele Europäer, die bezahlbare Reisefreiheit suchen.

Die sächsische Landeshauptstadt, eine Region mit Wirtschaftswachstum und hoher Kaufkraft, bietet den idealen Rahmen für die Messe. Aussteller präsentieren typischerweise exklusive Messepakete, was die Veranstaltung zu einer entscheidenden Plattform für endgültige Kaufentscheidungen im Wohnmobil- und Wohnwagen-Sektor macht.

Medienpartnerschaft mit Truck1

Als Medienpartner der Veranstaltung erweitert Truck1 den Zugang zu mobilen Urlaubs Lösungen über das Messegelände hinaus. Seine digitale Plattform verbindet europäische Enthusiasten mit einer großen Auswahl an Wohnwagen, Wohnmobilen und Camper Vans und ermöglicht die Entdeckung und den Kauf standortunabhängig. Im Jahr 2025 entfielen 16,8 % der Käufer Interessen auf der Plattform auf Deutschland, gefolgt von starken Aktivitäten aus Frankreich, Spanien, Polen und Italien. Dies unterstreicht seine Rolle als Wegbereiter für optimale Urlaubs-Lösungen auf der Straße in ganz Europa.

Weitere Informationen unter: https://www.alle-lkw.de/

—

Truck1.eu ist ein internationaler Online-Marktplatz mit über 20 Jahren Erfahrung, der sich auf den Handel mit Nutzfahrzeugen, spezialisierten Maschinen und Freizeitfahrzeugen konzentriert. Die Plattform verbindet professionelle Händler und Privatverkäufer mit Käufern weltweit. Mit einer starken Präsenz im Bereich Wohnmobile und Wohnwagen bietet Truck1 eine effiziente digitale Infrastruktur, um die wachsende Nachfrage nach mobilen Urlaubslösungen in ganz Europa zu bedienen.

