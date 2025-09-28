Truck1 wird internationaler Medienpartner des Construction Equipment Forums 2025

Leitkonferenz trifft auf Marktplatz-Power

Das Construction Equipment Forum (CEF), Europas führende Managementkonferenz für Baumaschinen, gewinnt mit Truck1 einen reichweitenstarken internationalen Medienpartner. Die Kooperation verbindet die strategischen Diskussionen des Forums direkt mit dem globalen Markt. Damit erhalten die Kernthemen wie Nachhaltigkeit, Digitalisierung und Autonomie maximale Sichtbarkeit bei Top-Entscheidern und internationalen Anwendern.

Das Construction Equipment Forum versammelt am 7. und 8. Oktober 2025 im Coreum in Stockstadt am Rhein über 350 Top-Entscheider der gesamten Baumaschinen-Wertschöpfungskette. Die Teilnehmer gestalten den Wandel und treiben die Umsetzung von Innovationen aktiv voran.

Mit Truck1, einer der führenden internationalen Online-Plattformen für den Handel mit Baumaschinen und LKW ( https://www.alle-lkw.de/ ), sichert sich das CEF einen Partner, der die Konferenzergebnisse direkt in den globalen Anwendermarkt trägt.

Strategie und Reichweite Hand in Hand

Die strategische Partnerschaft zielt darauf ab, die wichtigsten Impulse der Branche zu verbreiten. Im Fokus des Forums stehen die dringendsten Herausforderungen und Zukunftsthemen:

– Nachhaltigkeit und alternative Antriebskonzepte (z. B. Wasserstoff)

– Digitalisierung und die vernetzte Baustelle

– Automatisierung und smarte Assistenzsysteme

– Wissenstransfer für den internationalen Anwender

Truck1 sieht die Partnerschaft als wichtigen Beitrag zur digitalen Transformation der Branche. „Die technologischen Sprünge in der Bauindustrie sind enorm. Als führende Plattform ist es unsere Aufgabe, diese Zukunftsthemen greifbar zu machen und den Wissenstransfer zu beschleunigen“, kommentiert Anton Vasilevsky, CEO von Truck1. „Als Medienpartner können wir die wichtigsten Erkenntnisse über E-Mobilität und vernetzte Baustellen direkt an die internationalen Anwender und Händler liefern. Wir sind stolz, Teil dieser führenden Innovationsdiskussion zu sein.“

Die Kooperation unterstreicht die Rolle des Construction Equipment Forums als Impulsgeber und die Bedeutung von Truck1 als Beschleuniger der digitalen Reichweite in der Baubranche.

—

Truck1 ist eine der größten internationalen Online-Plattformen für den Handel mit LKW, Baumaschinen, Nutzfahrzeugen, Landmaschinen und Wohnmobile. Das Unternehmen verbindet Käufer und Verkäufer weltweit und unterstützt die Digitalisierung des Handels in der Transport- und Maschinenbranche.

