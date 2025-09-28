  • Truck1 wird internationaler Medienpartner des Construction Equipment Forums 2025

    Leitkonferenz trifft auf Marktplatz-Power

    BildDas Construction Equipment Forum (CEF), Europas führende Managementkonferenz für Baumaschinen, gewinnt mit Truck1 einen reichweitenstarken internationalen Medienpartner. Die Kooperation verbindet die strategischen Diskussionen des Forums direkt mit dem globalen Markt. Damit erhalten die Kernthemen wie Nachhaltigkeit, Digitalisierung und Autonomie maximale Sichtbarkeit bei Top-Entscheidern und internationalen Anwendern.

    Das Construction Equipment Forum versammelt am 7. und 8. Oktober 2025 im Coreum in Stockstadt am Rhein über 350 Top-Entscheider der gesamten Baumaschinen-Wertschöpfungskette. Die Teilnehmer gestalten den Wandel und treiben die Umsetzung von Innovationen aktiv voran.

    Mit Truck1, einer der führenden internationalen Online-Plattformen für den Handel mit Baumaschinen und LKW ( https://www.alle-lkw.de/ ), sichert sich das CEF einen Partner, der die Konferenzergebnisse direkt in den globalen Anwendermarkt trägt.

    Strategie und Reichweite Hand in Hand

    Die strategische Partnerschaft zielt darauf ab, die wichtigsten Impulse der Branche zu verbreiten. Im Fokus des Forums stehen die dringendsten Herausforderungen und Zukunftsthemen:

    – Nachhaltigkeit und alternative Antriebskonzepte (z. B. Wasserstoff)

    – Digitalisierung und die vernetzte Baustelle

    – Automatisierung und smarte Assistenzsysteme

    – Wissenstransfer für den internationalen Anwender

    Truck1 sieht die Partnerschaft als wichtigen Beitrag zur digitalen Transformation der Branche. „Die technologischen Sprünge in der Bauindustrie sind enorm. Als führende Plattform ist es unsere Aufgabe, diese Zukunftsthemen greifbar zu machen und den Wissenstransfer zu beschleunigen“, kommentiert Anton Vasilevsky, CEO von Truck1. „Als Medienpartner können wir die wichtigsten Erkenntnisse über E-Mobilität und vernetzte Baustellen direkt an die internationalen Anwender und Händler liefern. Wir sind stolz, Teil dieser führenden Innovationsdiskussion zu sein.“

    Die Kooperation unterstreicht die Rolle des Construction Equipment Forums als Impulsgeber und die Bedeutung von Truck1 als Beschleuniger der digitalen Reichweite in der Baubranche.

    Truck1 ist eine der größten internationalen Online-Plattformen für den Handel mit LKW, Baumaschinen, Nutzfahrzeugen, Landmaschinen und Wohnmobile. Das Unternehmen verbindet Käufer und Verkäufer weltweit und unterstützt die Digitalisierung des Handels in der Transport- und Maschinenbranche.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Truck1 (betrieben von AMARON FZCO)
    Herr Anton Vasilevsky
    IFZA Business Park, Dubai Digital Park (DDP) 42902-001
    – Dubai
    Vereinigte Arabische Emirate

    fon ..: –
    web ..: https://www.alle-lkw.de/
    email : info@truck1.eu

    .

    Pressekontakt:

    Truck1 (betrieben von AMARON FZCO)
    Herr Anton Vasilevsky
    IFZA Business Park, Dubai Digital Park (DDP) 42902-001
    – Dubai

    fon ..: –
    web ..: https://www.alle-lkw.de/
    email : info@truck1.eu


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Wer Wo Was Wann Warum Wie - die W-Fragen
    Lesen Sie auf Wo Was auch:
    1. Truck1 ist Medienpartner der NUFAM 2025: Mehr Reichweite für Innovationen im Nutzfahrzeugmarkt
      25.-28. September 2025, Messe Karlsruhe...

    2. Truck1 wird offizieller Partner der caravan live 2025 in Freiburg
      Die europaweite Wohnmobilplattform unterstützt die Messe als digitale Brücke zwischen Händlern, Herstellern und Camping-Enthusiasten....

    3. Neujahrsempfang des Thailand Forums Germany in Berlin 2023
      Thailand und Deutschland im Jahr des Hasen 2023...

    4. Argo eröffnet an der Golfküste ein Vertriebs- und Mischzentrum mit Landry Construction in Kenner, Louisiana, zur Unterstützung der Expansion in Nordamerika
      Vancouver, British Columbia – 8. Juli 2025 / IRW-Press / Argo Graphene Solutions Corp. (CSE: ARGO | OTCQB: ARLSF | FWB: 94Y0) (Argo oder das Unternehmen) freut sich, die Eröffnung...

    5. Individuelle Shadowbaords für Lockout-Tagout Equipment
      Individuell erstellte Shadowboards für Lockout-Tagout Equipment vom Profi MAKRO IDENT. Erstellt werden visuell gut sichtbare Tafeln mit übersichtlicher Anordnung zur Erhöhung der Arbeitssicherheit....

    6. Gebrauchte, refurbished PC’s und Laptops, IT-Equipment für Privat und Unternehmen
      Die Firma PC & Laptop SO GmbH, spezialisiert auf gebrauchte, refurbished PC's und Laptops, ist Ihr zuverlässiger Partner für Wiedervermarktung von Firmen-IT-Equipment. Verkauf an Privat und Firmen....

    Categories: Presse - News

    Comments are currently closed.