Gebrauchte, refurbished PC’s und Laptops, IT-Equipment für Privat und Unternehmen

Die Firma PC & Laptop SO GmbH, spezialisiert auf gebrauchte, refurbished PC’s und Laptops, ist Ihr zuverlässiger Partner für Wiedervermarktung von Firmen-IT-Equipment. Verkauf an Privat und Firmen.

„Wir denken bereits seit über 20 Jahren schon an morgen.“ – Aus diesem Grund hat sich die PC & Laptop SO GmbH auf den Bereich Wiederaufbereitung gebrauchter IT-Business-Waren spezialisiert.

Die Firma PC & Laptop SO GmbH ist seit über 20 Jahren Ihr zuverlässiger Partner im Rhein-Main-Gebiet für die Wiedervermarktung und Entsorgung Ihres Firmen-IT-Equipments. Die Firma kauft von Unternehmen und Institutionen gebrauchtes IT-Equipment (Computer, Laptops, Bildschirme, etc.) an und vermarktet diese als refurbished Geräte per Internet oder über unsere beiden Ladengeschäfte in Frankfurt am Main oder Offenbach am Main. Privatkunden und Firmen erhalten bei PC & Laptop SO GmbH kompetente Beratung und Service in fast allen Fragen rund um Computer und Laptops, sowie bei Netzwerk-Fragen.

In den beiden Ladengeschäften in der Schloßstr. 5, 60486 Frankfurt-Bockenheim und in der Hugo-Wolf-Str. 6, 63069 Offenbach erwarten die Kunden eine großzügige Auswahl an Laptops in den verschiedensten Ausstattungen und Preislagen. Kunden können auch auf Wunsch die Ausstattung der Geräte anpassen, z.B. größere Festplatte oder mehr Arbeitsspeicher.

Für Kunden, die nicht in die Ladengeschäfte kommen können, steht das Sortiment auf der Internetseite www.pclaptop.de zur Auswahl bereit. Bei Fragen zum Internetangebot sind die Kollegen gerne bereit alle Fragen am Telefon oder per E-Mail zu beantworten, ebenso kann das Kontaktformular auf der Homepage genutzt werden.

Beim Kauf eines einzelnen Gerätes aus dem Internet erfolgt der Versand in der Regel per UPS, auf Nachfrage kann auch ein anderer Paketdienstleister gewählt werden. Um auch beim Versand die Nachhaltigkeit und Umwelt zu verbessern werden die Geräte in wiederverwerteten Kartons versendet. Laptops größtenteils sogar in wiederverwendeten Herstellerkartons.

Streikt die IT? Wurde Ihr Interesse geweckt? Die PC & Laptop SO GmbH hat immer ein offenes Ohr für Ihre IT-Probleme also nicht zögern, einfach Kontakt aufnehmen.

Telefon: 069 / 750 899 02 Filiale Offenbach am Main,

Telefon: 069 / 716 719 70 Filiale Frankfurt am Main,

E-Mail: info@pclaptop.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

PC & Laptop SO GmbH

Herr Björn Härtter

Hugo-Wolf-Str. 6

63069 Offenbach

Deutschland

fon ..: 069 / 75089902

web ..: https://www.pclaptop.de

email : info@pclaptop.de

Ankauf von gebrauchtem IT-Equipment von Firmen und Behörden. Reparatur und Wiederaufbereitung von gebrauchten PC’s und Laptops.

Verkauf an Privat- und Firmenkunden.

Aufbau und Service von Firmen-IT-Umgebung.

Kurz und knapp: Alles rund um IT.



Pressekontakt:

INTRAG Internet Regional AG

Frau Sabine Hansen

Sophienblatt 82 – 86

23114 Kiel

fon ..: +49 (431) 67070 199

web ..: https://www.regional.de

email : pressestelle@intrag.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Unterfahrschutz aus Stahl – zuverlässiger Schutz für Motor, Ölwanne und Getriebe