deveritec erweitert EMS-Fertigung am Standort Dresden

ie deveritec GmbH erweitert ihre Elektronikfertigung in Dresden um eine neue Halle mit bis zu 500.000 Baugruppen jährlich und stärkt damit flexible, schnelle EMS-Lösungen für den Mittelstand.

Dresden, Januar 2025 – Die deveritec GmbH hat ihre Elektronikfertigung strategisch erweitert und eine neue Produktionshalle am Standort Dresden in Betrieb genommen. Mit der Kapazitätserweiterung reagiert das Unternehmen auf die steigende Nachfrage nach schnellen, flexiblen und qualitativ hochwertigen EMS-Lösungen – insbesondere aus dem Mittelstand.

„Die Nachfrage nach kurzen Lieferzeiten und verlässlichen Serienprozessen ist in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen. Mit der neuen Fertigung schaffen wir die Voraussetzungen, um unseren Kunden künftig noch größere Stückzahlen bei gleichbleibend hoher Qualität anbieten zu können“, erklärt Robert Stolz, Chief Sales Officer (CSO) der deveritec GmbH.

Die neue Halle ist auf eine Jahreskapazität von bis zu 500.000 Baugruppen ausgelegt – abhängig von der Komplexität der jeweiligen Produkte. Dabei deckt deveritec das gesamte Spektrum von Low- und High-Complex-Baugruppen im Low- bis Mid-Volume-Bereich ab.

Ein besonderer Fokus liegt auf Flexibilität und partnerschaftlicher Zusammenarbeit: deveritec unterstützt kleine und mittelständische Unternehmen ebenso wie größere Kunden bei individuellen Anforderungen, kurzen Entwicklungszyklen und Sofortbedarfen ohne Mindestmengen.

Neben technischer Präzision legt deveritec großen Wert auf erstklassigen Kundenservice, feste Ansprechpartner und schnelle Reaktionszeiten. Durch kurze Kommunikationswege und direkte Betreuung stellt das Unternehmen sicher, dass Projekte reibungslos verlaufen – von der ersten Anfrage bis zur Auslieferung der Serienproduktion.

„Unsere Fertigung ist auf maximale Anpassungsfähigkeit ausgelegt“, ergänzt Christoph Gulich, Geschäftsführer der deveritec GmbH. „Gerade für mittelständische Unternehmen ist es entscheidend, dass Entwicklung und Produktion Hand in Hand gehen – von der Prototypenphase bis zur Serie.“

Zum Einsatz kommen modernste Fertigungstechnologien, darunter Solder Paste Jet Printing, SMT-Linien, Reflow- und Dampfphasenlöten, 3D-AOI-Systeme sowie umfassende End-of-Line-Tests. Alle Prozesse sind gemäß ISO 9001 zertifiziert und werden regelmäßig auditiert, um eine gleichbleibend hohe Qualität sicherzustellen.

Mit der Erweiterung stärkt deveritec seine Position als Komplettanbieter für Elektronikentwicklung und -fertigung – von der ersten Idee über das Design bis hin zur Serienüberführung.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

deveritec GmbH

Michalina Mehloch-Gulich

Bamberger Str. 1

01187 Dresden

Deutschland

fon ..: 03515019380

web ..: https://deveritec.com/

email : info@deveritec.com

Seit 2007 steht deveritec für ganzheitliche Lösungen in der Elektronikentwicklung – von der ersten Idee bis zur Serie. Das Unternehmen vereint tiefes technologisches Know-how in Hardware- und Embedded-Softwareentwicklung mit modernster Inhouse-Fertigung.

Pressekontakt:

Entreprenerds

Herr Hendrik Oeser

Bautzner Str. 112

01099 Dresden

fon ..: 01732199086

email : presse@entreprenerds.de

