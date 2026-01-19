SKINION X® baut Entwicklungskooperationen im internationalen Biathlon aus

SKINION X® baut seine Kooperationen im internationalen Biathlon aus. Nationale Teams aus mehreren Ländern arbeiten mit dem Skin Performance Lab an Protective First Layer für den Hochleistungseinsatz.

Bozen, 19.01.2026.

SKINION X® intensiviert seine Entwicklungsarbeit im internationalen Biathlon und erweitert sein Netzwerk an nationalen Entwicklungskooperationen. Ziel ist es, die Protective First Layer unter realen Trainings- und Wettkampfbedingungen kontinuierlich weiterzuentwickeln und die Anforderungen dieser hochkomplexen Sportart direkt in textile Hautschutzlösungen zu überführen.

Vertraglich unterzeichnet sind die Kooperationen mit den nationalen Biathlon-Teams aus Estland, Lettland und Litauen.

Darüber hinaus befinden sich weitere Partnerschaften in einem sehr weit fortgeschrittenen Stadium, darunter aktuell Bulgarien, Kanada, Australien und Finnland. Weitere Teams sind bereits in Vorbereitung.

Biathlon stellt besondere Anforderungen an Material und Haut. Lange Wettkampftage, wechselnde Intensitäten, Kälte, Feuchtigkeit, wiederholte Bewegungsabläufe sowie das präzise Waffenhandling.

SKINION X® setzt genau hier mit einem Entwicklungsansatz an, der Hautschutz, Bewegungsfreiheit und funktionales Mikroklima als zusammenhängendes System versteht.

Die Kooperationen sind klar als Entwicklungszusammenarbeit angelegt. Trainings- und Wettkampferfahrungen der Athlet:innen sowie das Feedback der Trainerstäbe fließen systematisch in das Skin Performance Lab von SKINION X® ein. Dort werden Materialaufbauten, Zonenstrukturen und Schutzfunktionen analysiert, angepasst und weiterentwickelt.

Fjodor Svoboda, Head Coach des litauischen Biathlon-Teams, sagt zur Zusammenarbeit:

_“Die Rückmeldungen sind durchweg sehr positiv. Gerade im Biathlon ist es wichtig, dass die Athleten sich auf ihre Ausrüstung verlassen können. Wir sehen hier einen echten Mehrwert und freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit und die kommende Saison.“_

Mit dem Ausbau der internationalen Kooperationen unterstreicht SKINION X® seinen Purpose:

Haut schützen, bevor sie zum limitierenden Faktor wird und Performance dort erhalten, wo Athlet:innen über lange Zeiträume unter anspruchsvollen Bedingungen arbeiten.

Die im Biathlon gewonnenen Erkenntnisse fließen direkt in weitere Einsatzbereiche ein, darunter Wintersport, Moto und Work. Der modulare Entwicklungsansatz ermöglicht es, sportartspezifische Anforderungen in skalierbare textile Schutzlösungen zu übersetzen.

Über SKINION X®

SKINION X® ist eine Marke der H-pro GmbH, einer Tochter der Heppner Apparel Group mit Sitz in Bozen/Südtirol. Das Unternehmen entwickelt, testet und fertigt in Italien schützende Funktionswäsche mit MedTech-Präzision. Zertifizierter Abriebs- und Schnittschutz (EN 17092 / EN 388) kombiniert mit maximalem Tragekomfort und transparent nachhaltiger Fertigung. SKINION X® verfolgt das Ziel, eine Referenz für textile Hautschutzsysteme in der ersten Lage, dem Protective First Layer, zu etablieren.

