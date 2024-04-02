  • SKINION X® und Bobteam Johannes Lochner vertiefen Entwicklungskooperation für Protective First Layer

    SKINION X® vertieft die Entwicklungskooperation mit dem Bobteam Johannes Lochner. Protective First Layer kombiniert Hautschutz, Bewegungsfreiheit und Performance – entwickelt im Skin Performance Lab.

    BildBozen / Schönau am Königssee, 28. November 2025.
    Das Bobteam Johannes Lochner und SKINION X® bauen ihre Entwicklungskooperation im Bereich leistungsorientierter Schutz- und Funktionswäsche weiter aus. Ziel ist es, die Protective First Layer von SKINION X® unter realen Hochleistungsbedingungen kontinuierlich weiterzuentwickeln und die Verbindung von Hautschutz, Bewegungsfreiheit und funktionalem Mikroklima präzise zu optimieren.

    Die Kooperation setzt bewusst auf echte Bedingungen im Eiskanal: Trainingseinheiten und Rennfahrten liefern wertvolle Erkenntnisse zu Temperatur, Belastung, Reibung und Bewegungsdynamik. Diese Daten fließen direkt in das Skin Performance Lab ein, die Forschungsplattform von SKINION X®, in der textile Hautschutzsysteme wissenschaftlich analysiert und weiterentwickelt werden.
    Cortina bot zu Saisonbeginn die ersten intensiven Messpunkte, Innsbruck liefert nun weitere wichtige Impulse.

    Johannes Lochner beschreibt seine Erfahrung so:

    _“Erstmal danke für die Top Zusammenarbeit, das hat von Anfang an richtig gut funktioniert. Wir konnten die Wäsche schon vor der Saison im Training testen und tragen sie jetzt auch im Rennen. Was für uns wichtig ist: maximale Bewegungsfreiheit, warm bleiben und nichts darf irgendwo nerven. Genau das bringt SKINION X®. Die Wäsche merkt man kaum, sie hält warm, hat eine Top-Funktion, schränkt überhaupt nicht ein und macht jede Bewegung einfach mit. Für uns im Bob genau das, was wir brauchen.“ _

    Mit dieser Partnerschaft schärft SKINION-X® seine Markenidentität: Protective First Layer als neue textile Kategorie, die dort wirkt, wo Haut, Geschwindigkeit und Bewegung aufeinandertreffen. Der Purpose bleibt unverändert klar: Haut schützen, bevor sie verletzt wird – und Leistung dort erhalten, wo der Körper maximal gefordert ist.

    Leif Heppner, Gründer von SKINION X® und Leiter des Skin Performance Lab, ergänzt:

    _“Wir entwickeln nicht im Studio, sondern im Feld. Der Bobsport liefert dafür ideale Bedingungen. Jede Fahrt zeigt uns, wie sich Haut, Material und Belastung gegenseitig beeinflussen. Genau diese Erkenntnisse brauchen wir, um unsere Protective First Layer konsequent weiterzuentwickeln.“_

    Über SKINION-X®

    SKINION X® steht für Protective First Layer. Entwickelt im Skin Performance Lab, produziert in Italien. Die Funktionsunterwäsche kombiniert Hautabriebschutz, funktionales Mikroklima und maximale Bewegungsfreiheit für Sport, Motorradfahren und berufliche Einsatzumgebungen.

    Über Bobteam Johannes Lochner

    Das Bobteam aus Schönau am Königssee zählt seit Jahren zur Weltspitze im Bobsport. Weltcup-Siege, präzise Technik und konstante Podestleistungen prägen die Handschrift des Teams rund um Pilot Johannes Lochner.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    H-Pro GmbH c/o Heppner Apparel
    Leif Heppner
    Leonardo da Vinci Str. 12
    39100 Bozen
    Italien

    fon ..: +4917646126338
    web ..: https://www.skinion-x.com
    email : leif@heppnerapparel.com

    SKINION X® ist eine Marke der H-pro® GmbH (Heppner Apparel Gruppe) mit Sitz in Bozen, Italien. Das Unternehmen verbindet medizinisches Know-how und jahrelange Erfahrung aus dem Spitzensport mit modernster Textiltechnologie. Ergebnis ist eine völlig neue Kategorie: die Protective First Layer, eine Premium-Funktionswäsche mit geprüftem Hautabrieb- und Schnittschutz (EN 17092 / EN 388).

    Gefertigt wird in einer eigenen italienischen Manufaktur mit über 15 Jahren Expertise in hochpräzisen 3D-Stricksystemen. Die Produkte richten sich an Motorradfahrer, Sportler und Profis im Arbeitsumfeld, die sich auf echten Schutz in der ersten Lage verlassen wollen.

    Pressekontakt:

    Heppner Apparel
    Herr Helmut Hanus
    Leonardo da Vinci Str. 12
    39100 Bozen

    fon ..: +4917665895940
    email : helmut@skinion-x.com


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Wer Wo Was Wann Warum Wie - die W-Fragen
    Lesen Sie auf Wo Was auch:
    1. Ski Race Academy Leitner und SKINION X® starten Entwicklungskooperation im Skin Performance Lab
      SKINION X® und die Ski-Race Academy Leitner starten eine Partnerschaft zur Weiterentwicklung schützender Hochleistungswäsche im alpinen Skisport, direkt aus Training und Wettkampf....

    2. Homerun geht Entwicklungskooperation für potenziell disruptive Energiespeichertechnologie ein
      Die Federführung des Forschungs- und Entwicklungsprojekts zum Thema langfristige Energiespeicherung hat das National Renewable Energy Laboratory des US-Energieministeriums!...

    3. Volt Resources Limited: Unterzeichnung einer Vereinbarung zur Entwicklungskooperation mit Urban Electric Power und American Energy Technologies
      ASX-Mitteilung vom 20. April 2022 Eckdaten – Volt hat mit den Firmen Urban Electric Power (UEP) und American Energy Technologies Co. (AETC) eine Vereinbarung zur Entwicklungskooperation unterzeichnet – Kooperationsprojekt zur...

    4. Befüllanlage von Johannes Schäfer GmbH setzt neue Maßstäbe bei Qualität und Prozesssicherheit
      Viele Maschinenbauteile funktionieren nur mit einer Flüssigkeit, die ganz zum Schluss in das Bauteil eingefüllt wird. Beispiele hierfür sind Hydrolager, Dämpfer und technische Schwingungstilger....

    5. Auf den Spuren Johannes Keplers – Zu seinem 450. Geburtstag – Buch zur Wissenschaftsgeschichte
      Erich Meyer gibt den Lesern in "Auf den Spuren Johannes Keplers - Zu seinem 450. Geburtstag" einen sehr guten Überblick über das Leben und Wirken von Johannes Kepler....

    6. Johannes Frenzel triumphiert beim internationalen Blind-Tasting-Event mit Silbermedaille
      Wuppertal, 2. April 2024...

    Categories: Presse - News

    Comments are currently closed.